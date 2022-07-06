Через пияцтво рашистів у окупованих громадах Запорізької області хочуть заборонити продаж алкоголю, - ГУР

Через масове пияцтво рашистів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються заборонити продаж алкоголю російським солдатам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масове зловживання алкогольними напоями. Це призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень. Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані", - йдеться у повідомленні.

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У ГУР зазначають, що "у ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так званою "військово-цивільною адміністрацією" Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях)".

В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.