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Новини Війна
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Через пияцтво рашистів у окупованих громадах Запорізької області хочуть заборонити продаж алкоголю, - ГУР

розвідка

Через масове пияцтво рашистів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються заборонити продаж алкоголю російським солдатам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Особовий склад підрозділів окупаційної армії, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, відзначається масове зловживання алкогольними напоями. Це призводить до численних порушень дисципліни та серйозних правопорушень. Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані", - йдеться у повідомленні.

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У ГУР зазначають, що "у ситуацію вимушені втрутитись керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так званою "військово-цивільною адміністрацією" Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко (до війни був професійним дідом Морозом та ведучим на весіллях)".

В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введено заборону на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ.

алкоголь (1234) пияцтво (580) розвідка (3854) Запорізька область (3558)


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Топ коментарі
+10
Лапотные свиньи всегда найдут бухло.
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06.07.2022 11:26
+10
так завозьте спирт на окуповані території , женіть самогон ! все для фронту ,все для перемоги
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06.07.2022 11:26
+9
Спаивать, спаивать и спаивать свинособак - архиважный метод борьбы. (********-членин)
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06.07.2022 12:19
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Лапотные свиньи всегда найдут бухло.
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06.07.2022 11:26 Відповісти
особенно когда ихнюю казарму разбомбить, и орки вынуждены расселиться мелкими групками по домам местных
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06.07.2022 11:54 Відповісти
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06.07.2022 11:26 Відповісти
так завозьте спирт на окуповані території , женіть самогон ! все для фронту ,все для перемоги
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06.07.2022 11:26 Відповісти


а ще цигарки і наркотіки
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06.07.2022 14:03 Відповісти
Керівництво комендатури військ росгвардії РФ та так званою "військово-цивільною адміністрацією" Михайлівської громади на чолі з місцевим колаборантом Іваном Сушко відправити зо крейцером мацьква.
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06.07.2022 11:33 Відповісти
Тільки оркам мішають вести привичний здоровий спосіб життя.
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06.07.2022 11:35 Відповісти
Питимуть все що починається на Ш. Шпирт, шамогон, шипр, шопопало.
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06.07.2022 11:34 Відповісти
Шперму.
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06.07.2022 11:36 Відповісти
побольше бухла оркам, пусть упьются в усмерть
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06.07.2022 12:09 Відповісти
Спаивать, спаивать и спаивать свинособак - архиважный метод борьбы. (********-членин)
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06.07.2022 12:19 Відповісти
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06.07.2022 12:24 Відповісти
штурм України 24,02 - через сраку головою)
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06.07.2022 12:54 Відповісти
Так це ж добре! Партизанам легше буде організувати завіз метилового спирту туди і рашисти вимушені будуть купляти сурогат цей. 30 грам метивого спирту і він труп. 15 грам і сліпий. В тих, хто мали вживає, мрія додому поїхати зато здійсниться... Кротом.
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06.07.2022 12:25 Відповісти
Низькоякісну горілку вже давно треба б було використовувати як зброю проти кацапів.
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06.07.2022 12:41 Відповісти
низькякісна - це самогон, а треба отруєну метиловим спиртом. Нехай жеруть, тварини рашистські. Просто пропорція потрібно трохи більша, бо етанол трохи нейтралізує метиловий спирт. Хіміки точно скажуть пропоцію, як розливати. Гарна зброя проти рашистів, як на мене.
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06.07.2022 12:51 Відповісти
Чё цэ самогон - нызькоякисный?? Не надо наезжать на самогон. ( Не удержалась. Зло берёт, когда оскорбляют самогон. Хотя я, конечно, предпочитаю всякие настойки на огурцах, на бородинских сухариках, на яблоках и т.д. Не в тему, да? Извиняюсь)
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06.07.2022 13:40 Відповісти
А ви коли женете самогон, перші 2-8% виливпєте? Там повно метанолу. І окрім метанолу там ще повно всього іншого.
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06.07.2022 14:43 Відповісти
Я, ж про тоже. Як сльоза. Гарно очищений, без запаху і смаку. Не то, що в магазині. Всі решта просто не вміють, або купляють. А на продаж то так. Від цього і хибна думка. А як що для себе? Ух, молодежь.
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06.07.2022 16:42 Відповісти
Метанол і літери z,v
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06.07.2022 13:40 Відповісти
Скидати безпілотниками. Маркувати "Z,V"
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06.07.2022 13:45 Відповісти
Очень неправильно! Наоборот, побольше алкоголя с добавлением эстракта бледной поганки и пр. прелестей.
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06.07.2022 12:49 Відповісти
Это какой-то русофоб и тайный украинский агент запрет издал, чтобы отправить доблестных русских воинов тосолом, тормозной жидкостью и ферментированной мочой
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06.07.2022 13:48 Відповісти
Скидайте їм горівку на парашутах!
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06.07.2022 14:57 Відповісти
До Львова понаїхало з днр лнр, ні кожі ні рожі, в дризг бухі з ранку до ночі. Позасцикали всі кути, аж несе. Водяру вони продають....фу
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06.07.2022 15:06 Відповісти
І як тільки вдається ГУР роздобувати настільки цінну «інформацію». За таку можна подавати на нагородження невідомого «героя» медаллю чи, навіть, орденом!
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06.07.2022 16:56 Відповісти
трохи метанолу в самогонку - і все. Або подох кацап, або став калікою.
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06.07.2022 17:03 Відповісти
 
 