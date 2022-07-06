Через неможливість експорту у РФ призупинив роботу найбільший свинцевий завод "Фрегат"
У РФ зупинився на місяць найбільший завод із виробництва вторинного свинцю - "Фрегат" у Московській області: Мінпромторг не видав заводу ліцензію на експорт свинцю, а внутрішній попит на нього вкрай низький.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Комерсант" із посиланням на саму компанію та джерела в галузі.
Зазначається, що інші свинцеві заводи можуть закритися з тих самих причин.
Газета пише, що "Фрегат" випускає близько чверті обсягу виробництва свинцю в Росії, до 40 тис. тонн свинцю та сплавів на рік. За п'ять місяців 2022 завод випустив близько 17 500 тонн.
"Ліцензію на експорт необробленого металу виробники отримують з 15 травня по 15 листопада.
За словами співрозмовників газети, Мінпромторг хотів за допомогою ліцензування перемогти кустарних переробників старих свинцево-кислотних акумуляторів (ОСКАБ, сировину для виробництва вторинного свинцю), але його вимоги до постачальників мали надмірний характер", - йдеться у статті.
Видання додає, що постачальник повинен надати ліцензію на збір, утилізацію, обробку та знешкодження ОСКАБ, але завод не може мати ліцензії одразу на всі види діяльності з ОСКАБ.
На початку червня газета писала, що російські заводи з виробництва свинцю опинилися на межі закриття через повне зупинення експорту.
Європейський ринок недоступний через санкції з березня, а для решти напрямків потрібна ліцензія Мінпромторгу РФ, яку він не видає.
З 10 липня постачання свинцю буде заборонено в рамках п'ятого санкційного пакету Євросоюзу.
В уряді РФ газеті у червні заявили, що ліцензування експорту "спрямоване на попередження дефіциту свинцю до РФ в умовах зовнішніх обмежень".
У "Фрегаті" повідомили, що призупинили роботу на один місяць. Протягом цього часу завод вивчатиме ситуацію з ліцензуванням та шукатиме ринки збуту. На заводі працює 227 осіб, їм виплачуватимуть дві третини окладу. Виторг компанії в 2021 році становив 7,54 млрд рублів, прибуток - 99,7 млн рублів.
Зазначається, що Мінпромторг пропонував російським заводам шукати нових партнерів "серед дружніх країн", але без ліцензії на експорт і без розуміння дати та обсягу постачання вести переговори з новими покупцями безглуздо, кажуть учасники ринку.
За словами експертів, перспективними напрямками експорту можуть стати Туреччина (близько 7,5% від російського експорту 2021 року), Китай та Гонконг (4,2%), Сербія (1,9%).
Учасники ринку вважають, що заборона на експорт свинцю була викликана побоюваннями його дефіциту.
Свинець активно використовується у військовому машинобудуванні та в патронній промисловості.
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Нема нічого до цієї орди - велика пустота!
а кулі с говна роблять ?
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вчера в мацкве....(и добавить нечего!!!)))
Изгои мирового масштаба...
НеФть и газ уже не в Тренде... уголь тоже...остался путлер у разбитого Корыта...братья Талибы спасут РабZeю..да дед лукашеску...ну ещё есть Венесуэла с Ираном и Северной Кореей...
Компашка супер...