УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4731 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 636 22

Через неможливість експорту у РФ призупинив роботу найбільший свинцевий завод "Фрегат"

росія

У РФ зупинився на місяць найбільший завод із виробництва вторинного свинцю - "Фрегат" у Московській області: Мінпромторг не видав заводу ліцензію на експорт свинцю, а внутрішній попит на нього вкрай низький.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Комерсант" із посиланням на саму компанію та джерела в галузі.

Зазначається, що інші свинцеві заводи можуть закритися з тих самих причин.

Газета пише, що "Фрегат" випускає близько чверті обсягу виробництва свинцю в Росії, до 40 тис. тонн свинцю та сплавів на рік. За п'ять місяців 2022 завод випустив близько 17 500 тонн.

"Ліцензію на експорт необробленого металу виробники отримують з 15 травня по 15 листопада.

За словами співрозмовників газети, Мінпромторг хотів за допомогою ліцензування перемогти кустарних переробників старих свинцево-кислотних акумуляторів (ОСКАБ, сировину для виробництва вторинного свинцю), але його вимоги до постачальників мали надмірний характер", - йдеться у статті.

Видання додає, що постачальник повинен надати ліцензію на збір, утилізацію, обробку та знешкодження ОСКАБ, але завод не може мати ліцензії одразу на всі види діяльності з ОСКАБ.

На початку червня газета писала, що російські заводи з виробництва свинцю опинилися на межі закриття через повне зупинення експорту.

Європейський ринок недоступний через санкції з березня, а для решти напрямків потрібна ліцензія Мінпромторгу РФ, яку він не видає.

З 10 липня постачання свинцю буде заборонено в рамках п'ятого санкційного пакету Євросоюзу.

В уряді РФ газеті у червні заявили, що ліцензування експорту "спрямоване на попередження дефіциту свинцю до РФ в умовах зовнішніх обмежень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варто обмежити доступ Росії до морських перевезень, військову машину Путіна потрібно виснажити, - Кулеба

У "Фрегаті" повідомили, що призупинили роботу на один місяць. Протягом цього часу завод вивчатиме ситуацію з ліцензуванням та шукатиме ринки збуту. На заводі працює 227 осіб, їм виплачуватимуть дві третини окладу. Виторг компанії в 2021 році становив 7,54 млрд рублів, прибуток - 99,7 млн ​​рублів.

Зазначається, що Мінпромторг пропонував російським заводам шукати нових партнерів "серед дружніх країн", але без ліцензії на експорт і без розуміння дати та обсягу постачання вести переговори з новими покупцями безглуздо, кажуть учасники ринку.

За словами експертів, перспективними напрямками експорту можуть стати Туреччина (близько 7,5% від російського експорту 2021 року), Китай та Гонконг (4,2%), Сербія (1,9%).

Учасники ринку вважають, що заборона на експорт свинцю була викликана побоюваннями його дефіциту.

Свинець активно використовується у військовому машинобудуванні та в патронній промисловості.

Також читайте: Експорт до РФ з інших країн впав удвічі

Автор: 

завод (1014) росія (64895) експорт (4456)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Нічого. Ми їм свого відсиплемо.
показати весь коментар
06.07.2022 11:22
+8
Ця країна орденська має зупинитись повністю!
Нема нічого до цієї орди - велика пустота!
показати весь коментар
06.07.2022 11:23
+8
и о погоде )))
///
вчера в мацкве....(и добавить нечего!!!)))

показати весь коментар
06.07.2022 11:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого. Ми їм свого відсиплемо.
показати весь коментар
06.07.2022 11:22 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 12:53 Відповісти
Ця країна орденська має зупинитись повністю!
Нема нічого до цієї орди - велика пустота!
показати весь коментар
06.07.2022 11:23 Відповісти
Зачекайте. Судячи зі змісту статті, санкції на експорт свинцю ще не накладені. Це кацапи самі собі вистрелили в ногу.
показати весь коментар
06.07.2022 11:27 Відповісти
а внутрішній попит на нього вкрай низький. Джерело:
а кулі с говна роблять ?
показати весь коментар
06.07.2022 11:29 Відповісти
Нехай гроби роблять для "хероїв раісі"
показати весь коментар
06.07.2022 11:31 Відповісти
и о погоде )))
///
вчера в мацкве....(и добавить нечего!!!)))

показати весь коментар
06.07.2022 11:32 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 11:33 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 11:34 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 13:17 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 13:28 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 13:34 Відповісти
Да в нее ежегодно до 30 молний попадает. Ей это до фени. Вот если бы удачно расположить взрывчатку, тогда да...
показати весь коментар
06.07.2022 13:32 Відповісти
Жидкий азот и рассьіпеться
показати весь коментар
06.07.2022 13:36 Відповісти
По ней волны гуляют.... Собственная частота колебаний просчитывается. Но мгновенное термоохрупчивание приведьот к взрыву внутрь
показати весь коментар
06.07.2022 13:38 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 11:36 Відповісти
Мавзолейная помойка превратилась в Концлагерь для Шариковых...
Изгои мирового масштаба...
НеФть и газ уже не в Тренде... уголь тоже...остался путлер у разбитого Корыта...братья Талибы спасут РабZeю..да дед лукашеску...ну ещё есть Венесуэла с Ираном и Северной Кореей...
Компашка супер...
показати весь коментар
06.07.2022 11:49 Відповісти
Добрий вечір, ми з УкраІни....
показати весь коментар
06.07.2022 11:54 Відповісти
Круто, але нах вони нам потрібні. Краще підніміть питання про підприємсва які кацапи свого часу повикуповували в Україні і обанкротили їх. Що з цим робити, як власників позбавити майна та відновити роботу і умовах европейської та світової інтеграції.
показати весь коментар
06.07.2022 11:59 Відповісти
Кацапской помойке еще нужно "параллельный импорт" обрезать, другими словами - каналы контрабаса, и закупорить помойку намертво и прочно. Полгода и паРаши не станет.
показати весь коментар
06.07.2022 12:48 Відповісти
Пока лето, пусть ласты тонкие тонкие льют. Вода в реках будет теплая и в сентябре.
показати весь коментар
06.07.2022 12:59 Відповісти
Добре, але мало! Зупинитися має все!
показати весь коментар
06.07.2022 14:00 Відповісти
 
 