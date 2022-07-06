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Новини Війна
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Відбудова Маріуполя коштуватиме понад 14 млрд доларів. Повне відновлення міста займе 7-10 років, - мер Бойченко

маріуполь

Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч людей.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів мер Вадим Бойченко.

За його словами, через війну у місті знищено чи пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків.

"Розбомблено 40% приватних будинків. Більшість із них не підлягають реконструкції. Тому у планах – будівництво нових об’єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч людей. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації. Про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес", - повідомив Бойченко.

Наразі міськрада співпрацює з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни.

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"Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їхній досвід відбудови. Сподіваємося, що у "плані Маршалла" для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя", - підкреслив він.

Маріуполь (3220) окупація (6658)


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Топ коментарі
+11
головне - аби тільки "план Маршала" не став "планом Бєні" та його кварталу зелених ліхтарів..(
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06.07.2022 11:47
+11
може спочатку треба звільнити місто та забезпечити його безпеку ? ще курка яйце не знесла , а ви вже яєшню готуєте ! зараз гроші потрібно просити на зброю .
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06.07.2022 11:52
+9
Пропустив новину, що Маріуполь відбили і вже почали складати план з його відбудови.
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06.07.2022 11:58
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відбудовувати порібно Маріуполь але коли буде деокупований Крим на 100% звідти буде постійна загроза і флот якщо залишиться анексований
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06.07.2022 11:46 Відповісти
мариуполь сейчас будут восстанавливать или все таки после деакупации?
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06.07.2022 11:46 Відповісти
Наши недоделанные реформаторы и фельдмаршалы готовы всё восстанавливать уже сейчас и никого не интересует, что по всей стране ракеты летают и вообще-то война идёт. Они готовы пилить виртуальные бюджеты уже сейчас. Самое смешное что и в Рашке тоже уже готовы делать тоже самое по Мариуполю. Обоюдный распил бабла, что нас как это ни странно и объединяет. Это к вопросу, почему мы ещё не в ЕС и НАТО и когда мы там окажемся?...
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06.07.2022 11:51 Відповісти
Зелень хоче прямо зараз. Мене вже ці балачки про відбудову забебують. Ще немає ніякого бачення майбутнього, а вони вже рило в корито сунуть.
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06.07.2022 12:43 Відповісти
головне - аби тільки "план Маршала" не став "планом Бєні" та його кварталу зелених ліхтарів..(
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06.07.2022 11:47 Відповісти
Беня і зелені вже готові "освоїти" західні гроші, тому Маріуполю і не тільки з цією владою відбудова не грозить. Поки Беня і його протеже на волі, нічого доброго в Україні не буде.
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06.07.2022 11:52 Відповісти
Грандиозный проект цифрового города. Египет строит новую столицу.

Это будет 21-я столица в истории Египта. Новая столица по площади - как некоторые страны. В новый административный центр будет передислоцировано 55 тысяч служащих. Огромный проект воплощается в жизнь - построены новые жилые дома, школы, больницы, проведены новые интернет-коммуникации". За10 лет в новую столицу инвестируют около 8 млрд долларов США. В полностью заселенном городе будет проживать 6,5 миллиона человек, что составляет около трети от более чем 20 млн человек, проживающих сегодня в Каире на берегу Нила.
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06.07.2022 16:35 Відповісти
Ето о чем
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06.07.2022 11:52 Відповісти
може спочатку треба звільнити місто та забезпечити його безпеку ? ще курка яйце не знесла , а ви вже яєшню готуєте ! зараз гроші потрібно просити на зброю .
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06.07.2022 11:52 Відповісти
Я би 10 разів подумав, чи варто його відбудовувати.
Там жили, в основному, працівники меткомбінатів. Якщо іх не буде, роботи не буде.
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06.07.2022 11:56 Відповісти
Там є дуже важливий порт, судноремонтний завод - це може стати магнитом відбудови. Ні і ММК постраждав меньше, буде перебудовуватися, бо металу на відновлення країни знадобиться багато.
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06.07.2022 12:03 Відповісти
Последние десять лет заводы были уже не градообразующими. 70% населения города трудилась в сфере услуг и прочих не промышленных предприятиях.
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06.07.2022 16:55 Відповісти
после 2014 г с бюджета каждый год выделяли на строительство и обновление Мариуполя, и все разрушено.
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06.07.2022 11:56 Відповісти
Пропустив новину, що Маріуполь відбили і вже почали складати план з його відбудови.
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06.07.2022 11:58 Відповісти
Бабло уже делят
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06.07.2022 12:00 Відповісти
Спеціально для зелених мавп: Захід вас наскрізь бачить, тому можете не пускати слину!
Все використання коштів на відбудову, буде контролюватися, інакше ніхто і нічого не дасть.
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06.07.2022 12:01 Відповісти
А при чому тут Україна до відбудови Маріуполя? поки не видно навіть мінімального реального шансу не то щоб його повернути, а й зупинити просування далі військ РФ.
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06.07.2022 12:05 Відповісти
При путине этого точно не будет. Только после его физического устранения, когда начнется борьба за власть кремлевских кланов, московии уже будет не до Украины. В рашке начнется парад суверенитетов. О своей государственности заявят десятки субъектов. Среди них будут как хорошо известные Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, так и молодые государства: Республика Саха, Бурятский Султанат, Биробиджанский Каганат и т.д. и т.п. Московия будет всячески препятствовать национально-освободительному движению в эрэфии, пытаясь утопить зарождающиеся демократии в крови. Но уже на первом съезде КоНГо (Конфедерации независимых государств), пришедшей на смену рф, делегаты заявят о своем курсе на интеграцию в ЕС и НАТО. Бурными, продолжительными аплодисментами, переходящими в овации, будет встречено выступление гостя съезда Владимира Зеленского. - Украина! Украина! - будут скандировать президенты Мордвы и Чувашии, Калмыкии и Тувы, Чукотки и Карякии, УНР (Урал) и ДВНР (Дальний Восток)...
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06.07.2022 12:08 Відповісти
Пройдет зима. Замерзнут и лопнут все коммуникации. Жители превратятся в сосульки. Бетон раскрошится и развалится. Дороги смоет вместе с весной.
Что восстанавливать?
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06.07.2022 12:12 Відповісти
14 мільярдів??? Та ну... Це він разом з хмьотвською азвосталь рахує? А хто йому дасть на це гроші? Ну місто ще можна, але точно не ща 14 мільярдів. Скільки там того Маріуполя?
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06.07.2022 12:21 Відповісти
Хло хай і відбудовує
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06.07.2022 12:27 Відповісти
що не мер, то пздобол і двбойоб.
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06.07.2022 12:48 Відповісти
"На восстановление уйдет 6-7лет"- балаболит чиновник. А ведь сначала город надо освободить. А сколько время это займет? Или уже выделены миллиарды и решили попиливать? Очень странный чиновник очень...
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06.07.2022 13:37 Відповісти
Тупой вопрос....
А кто то посчитал экономику этого восстановления?
Может легче новый город построить?
А какие предприятия будут работать ? Ахметов новые будет строить за бугром и может не восстанавливать промышленность города.
Сколько мариупольцев вернется?
Это все очень важные и сложные вопросы.
Разве что хотят спиз-ть и отмыть бабки на этой стройке потемкинской деревни.
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06.07.2022 13:55 Відповісти
це з откатами чи як?
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06.07.2022 14:36 Відповісти
И это вещает Бойченко -по факту БЫВШИЙ мэр. Удрал 26 февраля,не организовав хоть какой-то эвакуации,оповещения населения-как другие мэры.... Теперь организовал кормушку"ЯМариуполь" , делает вид,что он тоже- участвует.... Уверен-никто с ним не советуется....Откуда взята цифра 220000 населения? Кто считал деньги и время? Кто определил, когда кончится война? Кто будет восстанавливать-Киев или Санкт-Петербург? АСЬ?

РАССКАЖИ ЖЕ.... Впечатление,что Бойченко держит меня за идиота.....
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06.07.2022 21:03 Відповісти
 
 