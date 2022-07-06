Відбудова Маріуполя коштуватиме понад 14 млрд доларів. Повне відновлення міста займе 7-10 років, - мер Бойченко
Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів мер Вадим Бойченко.
За його словами, через війну у місті знищено чи пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків.
"Розбомблено 40% приватних будинків. Більшість із них не підлягають реконструкції. Тому у планах – будівництво нових об’єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч людей. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації. Про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес", - повідомив Бойченко.
Наразі міськрада співпрацює з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни.
"Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їхній досвід відбудови. Сподіваємося, що у "плані Маршалла" для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя", - підкреслив він.
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Это будет 21-я столица в истории Египта. Новая столица по площади - как некоторые страны. В новый административный центр будет передислоцировано 55 тысяч служащих. Огромный проект воплощается в жизнь - построены новые жилые дома, школы, больницы, проведены новые интернет-коммуникации". За10 лет в новую столицу инвестируют около 8 млрд долларов США. В полностью заселенном городе будет проживать 6,5 миллиона человек, что составляет около трети от более чем 20 млн человек, проживающих сегодня в Каире на берегу Нила.
Там жили, в основному, працівники меткомбінатів. Якщо іх не буде, роботи не буде.
Все використання коштів на відбудову, буде контролюватися, інакше ніхто і нічого не дасть.
Что восстанавливать?
А кто то посчитал экономику этого восстановления?
Может легче новый город построить?
А какие предприятия будут работать ? Ахметов новые будет строить за бугром и может не восстанавливать промышленность города.
Сколько мариупольцев вернется?
Это все очень важные и сложные вопросы.
Разве что хотят спиз-ть и отмыть бабки на этой стройке потемкинской деревни.
РАССКАЖИ ЖЕ.... Впечатление,что Бойченко держит меня за идиота.....