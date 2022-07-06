Відбудова Маріуполя коштуватиме понад 14 млрд доларів. Повне відновлення міста займе 7-10 років, - мер Бойченко

Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів мер Вадим Бойченко.

За його словами, через війну у місті знищено чи пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків.

"Розбомблено 40% приватних будинків. Більшість із них не підлягають реконструкції. Тому у планах – будівництво нових об’єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч людей. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації. Про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес", - повідомив Бойченко.

Наразі міськрада співпрацює з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни.

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"Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їхній досвід відбудови. Сподіваємося, що у "плані Маршалла" для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя", - підкреслив він.