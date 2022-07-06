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Працівник оборонного заводу Києва агітував за "русский мир" та виправдовував агресію РФ, - прокуратура

прокуратура

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом виправдовування російської агресії та глорифікації російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Так, за даними слідства, працівник оборонного заводу публічно заперечував здійснення РФ збройної агресії проти України та закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора. Також чоловік розповсюджував серед колег пропагандистські лозунги про "велич" російської армії та агітував за "русский мир".

Йому повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України та глорифікації російських військовослужбовців (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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Автор: 

Київ (19405) прокуратура (3666)


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Топ коментарі
+9
відправляти цю гниду на фронт занадто велика честь- в буцинарню його -років так на 15-хай там агітує зеків на предмет захисту своєї дупи від їхньої за--пи-
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06.07.2022 11:55
+9
А сколь таких по всем бывши союзным республикам... Все эти переселения народов, русификация, уничтожение коренного населения и замена его пришлыми, создание малых анклавов, субэстимация национальных языков с его заменой русским... Ох поработал сэсэр, на поколения вперёд хватит дерьма расхлебывать
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06.07.2022 11:59
+9
думаю, "працівник оборонного заводу" робив не тільки це, перевірте його, як слід.
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06.07.2022 11:59
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відправляти цю гниду на фронт занадто велика честь- в буцинарню його -років так на 15-хай там агітує зеків на предмет захисту своєї дупи від їхньої за--пи-
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06.07.2022 11:55 Відповісти
Та так, дебілу 15 років, а меру 2 умовно і вже на роботі, на потоках.
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06.07.2022 12:05 Відповісти
вислати його до рф, якщо він про неї мріє. Мрії мають виконуватися.
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06.07.2022 12:17 Відповісти
Отправить бы эту гадость в дэнэрэ
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06.07.2022 11:55 Відповісти
Скільки років цьому вилупку?
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06.07.2022 11:55 Відповісти
Ким він там працював?
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06.07.2022 11:56 Відповісти
чому до цих пір не розтріляли тварину?
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06.07.2022 11:58 Відповісти
Потому, что сначала суд. А во вторых, расстрелы не предусмотрены. Да и 10-15 лет тюрьмы для кабинетного ватника будет отличным жизненным приключением. Безо всяких расстрелов.
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06.07.2022 12:10 Відповісти
А сколь таких по всем бывши союзным республикам... Все эти переселения народов, русификация, уничтожение коренного населения и замена его пришлыми, создание малых анклавов, субэстимация национальных языков с его заменой русским... Ох поработал сэсэр, на поколения вперёд хватит дерьма расхлебывать
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06.07.2022 11:59 Відповісти
Інтенсивна колонізація іде з часів російської імперії, Петра 1 і раніше. За минулі 400 років нинішня визвольна війна України вже далеко більше двадцятої за ліком по підрахунках істориків. Чув про дві цифри: 23 і 28. Особисто не рахував.
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06.07.2022 12:11 Відповісти
Ординська практика поневолення з нищення правителів й виховування потомства холуями правителя
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06.07.2022 12:21 Відповісти
Схему було взято в Столипіна,з освоєння,підняття Сибіру,й раніше з острогів як осередків заселення захоплених земель. Далі нав'язувалася через міжнародні структури, шляхом створення зон,з яких бігло населення Кошмарення
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06.07.2022 12:19 Відповісти
думаю, "працівник оборонного заводу" робив не тільки це, перевірте його, як слід.
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06.07.2022 11:59 Відповісти
Перевірте для початку єрмака та його портновську наволоч! А також не заважало б перевірити й зекоманду з боневтіком на чолі! Може щось цікаве знайдете!)
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06.07.2022 12:48 Відповісти
Сашу, наконец, задержали? Он неисправим.
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06.07.2022 12:05 Відповісти
Одразу треба і домашню адресу такої цінної боксерської груші повідомляти.
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06.07.2022 12:13 Відповісти
... просто ми якось стали забувати що у нас більше 13% за національністю ординці, це вже не кажучи про інфікованих руцкім міром та просто куплених чинуш.

були б нормальні люди в СБУ, а таке ж сами було, яке вони типу ловлять, то б вже давно всіх таких ідентифікували та б внесли у базу, а всіх хто їздив до орди з 2014 - звільнили б з посад ... все СБУ це зрадники на службі у зрадників
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06.07.2022 12:08 Відповісти
******, сколько же у нас ещё швали живёт.....
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06.07.2022 12:09 Відповісти
Як думаєте чому в Україні не запроваджено інститут прав титульних громадян? Як в країнах прибалтики ?

А все тому , що влада була узурпована ще в 91 році не українцями , от така біда, а це в е що ввдбувається - то є наслідки
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06.07.2022 12:11 Відповісти
Чи не занадто багато таких, хто Росію підтримує? Це про щось говорить.
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06.07.2022 12:12 Відповісти
эх неправильно. нужно говорить, что "отпустили", а на самом деле в тюрьму. ТАк йолопы будут думать, что им все можно и будут сами себя выдавать, а так попрячутся
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06.07.2022 12:12 Відповісти
Цікаво, а відсторонили на період проведення слідчих дій від виконання обов'язків, чи далі працює під підпискою... ???? На жаль у нас таке можливо... Треба Довезти його до паребрика в трусах і картонну валізу в зуби, паспорт України вилучається, копняка під сраку та в белгородську ******* прискорення надати. Це для них саме страшне...Навіть судити не треба. Просто випустити в русский мир в трусах.
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06.07.2022 12:15 Відповісти
21 грудня 1919 року уряд США депортував 249 осіб на кораблі «Буфорд» , який преса назвала «Радянським ковчегом». З цих 249 чоловік 199 були заарештовано 7 листопада 1919 року на час «рейдів Палмера». В цілому, депортовано було, на «Буфорді», і іншими способами, 351 чоловік, всі - недавні іммігранти, які не мали громадянства.

180 осіб належали до анархістського «Союзу російських робітників» [en] , який був однією з основних цілей «рейдів Палмера». Газета New York Times заявила, що в цій організації є «500 російських червоних», які є «агентами, що поширюють більшовизм в Сполучених Штатах».

Відправлення з США «радянського ковчега» супроводжувалася масовою істерією в пресі.

Анархістка Емма Гольдман неодноразово заарештовували за «заклики до заколоту», і протести проти призову, Олександр Беркман був засуджений на 14 років тюремного ув'язнення за спробу вбивства промислового капіталіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%BA Генрі Клея Фріка після страйку 1892 року. У 1917 році повторно заарештований за спільні з Еммою Гольдман виступу проти призову.

Сам капітан «Буфорда» не знав місця призначення, і розкрив запечатані накази з його вказівкою тільки через 24 години після відплиття. Пасажири корабля фактично перебували на становищі ув'язнених; для їх охорони був розміщений загін з 58 морських піхотинців з 4 офіцерами, а екіпажу видані пістолети.

«Буфорд» зупинився в Кілі, де взяв на борт німецького офіцера для проходу через що залишилися після війни мінні поля Північного моря. 16 січня 1920 корабель прибув в фінський порт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE Ханко , звідки під охоронною «білофінів» перепроваджені в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3) Териоки . 19 січня депортовані були проведені по льоду річки Сестри в зруйнований війною Белоостров, де з тріумфом зустріли більшовиками, і перевезені в Петроград.

Подальша їх доля виявилася складною. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD Емма Гольдман та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD Олександр Беркман їхали в Радянську Росію з самими райдужними надіями, проте після прибуття переконалися, що шляхи більшовиків і анархістів вже давно розійшлися.
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06.07.2022 12:22 Відповісти
На Антонова зайдіть ))) там можна всіх вишикувати у колоною у ДБР
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06.07.2022 12:25 Відповісти
В период 1980-88 мне пришлось поработать не режимных заводах Киева, так с меня при оформлении заставляли заполник такую анкету - мама не горюй. Один из вопросов: переписывались ли Вы с кем-то, кто находился за границей? Я не призываю к возврату к тогдашней паранойе, но какая-то проверка на таких предприятиях должна быть, тем более в военное время.
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06.07.2022 12:29 Відповісти
Що таке "повідомили про підозру"? Чому він не в СІЗО хоча б?
Україна - країна для українофобів.
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06.07.2022 12:36 Відповісти
Почему его не пи...дили его сотрудники? Битиё определяет сознание.
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06.07.2022 13:39 Відповісти
Довічйно негласно під ноль
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06.07.2022 15:49 Відповісти
 
 