Працівник оборонного заводу Києва агітував за "русский мир" та виправдовував агресію РФ, - прокуратура
Чоловіку повідомлено про підозру за фактом виправдовування російської агресії та глорифікації російських військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Так, за даними слідства, працівник оборонного заводу публічно заперечував здійснення РФ збройної агресії проти України та закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора. Також чоловік розповсюджував серед колег пропагандистські лозунги про "велич" російської армії та агітував за "русский мир".
Йому повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України та глорифікації російських військовослужбовців (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
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були б нормальні люди в СБУ, а таке ж сами було, яке вони типу ловлять, то б вже давно всіх таких ідентифікували та б внесли у базу, а всіх хто їздив до орди з 2014 - звільнили б з посад ... все СБУ це зрадники на службі у зрадників
А все тому , що влада була узурпована ще в 91 році не українцями , от така біда, а це в е що ввдбувається - то є наслідки
180 осіб належали до анархістського «Союзу російських робітників» [en] , який був однією з основних цілей «рейдів Палмера». Газета New York Times заявила, що в цій організації є «500 російських червоних», які є «агентами, що поширюють більшовизм в Сполучених Штатах».
Відправлення з США «радянського ковчега» супроводжувалася масовою істерією в пресі.
Анархістка Емма Гольдман неодноразово заарештовували за «заклики до заколоту», і протести проти призову, Олександр Беркман був засуджений на 14 років тюремного ув'язнення за спробу вбивства промислового капіталіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%BA Генрі Клея Фріка після страйку 1892 року. У 1917 році повторно заарештований за спільні з Еммою Гольдман виступу проти призову.
Сам капітан «Буфорда» не знав місця призначення, і розкрив запечатані накази з його вказівкою тільки через 24 години після відплиття. Пасажири корабля фактично перебували на становищі ув'язнених; для їх охорони був розміщений загін з 58 морських піхотинців з 4 офіцерами, а екіпажу видані пістолети.
«Буфорд» зупинився в Кілі, де взяв на борт німецького офіцера для проходу через що залишилися після війни мінні поля Північного моря. 16 січня 1920 корабель прибув в фінський порт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE Ханко , звідки під охоронною «білофінів» перепроваджені в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3) Териоки . 19 січня депортовані були проведені по льоду річки Сестри в зруйнований війною Белоостров, де з тріумфом зустріли більшовиками, і перевезені в Петроград.
Подальша їх доля виявилася складною. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD Емма Гольдман та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD Олександр Беркман їхали в Радянську Росію з самими райдужними надіями, проте після прибуття переконалися, що шляхи більшовиків і анархістів вже давно розійшлися.
Україна - країна для українофобів.