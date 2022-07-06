Працівник оборонного заводу Києва агітував за "русский мир" та виправдовував агресію РФ, - прокуратура

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом виправдовування російської агресії та глорифікації російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Так, за даними слідства, працівник оборонного заводу публічно заперечував здійснення РФ збройної агресії проти України та закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора. Також чоловік розповсюджував серед колег пропагандистські лозунги про "велич" російської армії та агітував за "русский мир".

Йому повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України та глорифікації російських військовослужбовців (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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