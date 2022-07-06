Родичів викрадених людей на Херсонщині змушують отримувати російські паспорти, - перший заступник голови облради Соболевський

На Херсонщині російські окупанти змушують родичів викрадених ними людей писати заяви на отримання паспорта РФ, а також працює потужна пропагандистська обробка населення.

Про це заявив у Фейсбуці перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Паспорти РФ нав'язують скрізь, де тільки можливо. Аж до того, що вимагають у родичів затриманих людей писати відповідні заяви "в обмін" на їхню свободу. Все це супроводжується найпотужнішою пропагандистською обробкою населення за допомогою телебачення, радіо, телеграм-каналів, друкованих видань", - зазначив Соболевський.

За його словами, насамперед жертвами такого впливу та промивання мізків стали пенсіонери, для багатьох із яких сьогодні отримання "кривавого" паспорта та наступних "пенсій" від окупантів бачиться чи не єдиним способом існування. Попри все це більша частина нашого населення відмовляється приймати "русский мир", що нав'язується насильно, і зберігає патріотичний настрій, хоча умови їхнього життя жахливі, а особисті ризики сьогодні "просто зашкалюють", написав Соболевський.

Він також зазначив, що окупанти посилюють ізоляцію регіону від будь-якої допомоги мешканцям України. Це стосується роботи української пенсійної системи, інтернет-банкінгу, зв'язку, доступу до інформації.

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