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Родичів викрадених людей на Херсонщині змушують отримувати російські паспорти, - перший заступник голови облради Соболевський

паспорт,рф

На Херсонщині російські окупанти змушують родичів викрадених ними людей писати заяви на отримання паспорта РФ, а також працює потужна пропагандистська обробка населення.

Про це заявив у Фейсбуці перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Паспорти РФ нав'язують скрізь, де тільки можливо. Аж до того, що вимагають у родичів затриманих людей писати відповідні заяви "в обмін" на їхню свободу. Все це супроводжується найпотужнішою пропагандистською обробкою населення за допомогою телебачення, радіо, телеграм-каналів, друкованих видань", - зазначив Соболевський.

За його словами, насамперед жертвами такого впливу та промивання мізків стали пенсіонери, для багатьох із яких сьогодні отримання "кривавого" паспорта та наступних "пенсій" від окупантів бачиться чи не єдиним способом існування. Попри все це більша частина нашого населення відмовляється приймати "русский мир", що нав'язується насильно, і зберігає патріотичний настрій, хоча умови їхнього життя жахливі, а особисті ризики сьогодні "просто зашкалюють", написав Соболевський.

Він також зазначив, що окупанти посилюють ізоляцію регіону від будь-якої допомоги мешканцям України. Це стосується роботи української пенсійної системи, інтернет-банкінгу, зв'язку, доступу до інформації.

Також читайте: "Це більше схоже на намагання отримати квиток, щоб втекти", - Зеленський про видачу паспортів РФ на Запоріжжі

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паспорт (1150) викрадення (817) росія (64895) Херсонська область (5698)


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Хай наші люди беруть той папірець, після деокупації зроблять велике вогнище і ритуально попалять гидоту!😈
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06.07.2022 12:29 Відповісти
Не можна. Бо ти вже будеш орком параші. Можуть, що хочуть зробити.
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06.07.2022 12:32 Відповісти
Я думаю что ради здоровья и жизни родных и близких истинный Украинец возьмёт эту сраную бумажку, с курицей мутантом, и дальше будет делать все для своей страны Украины
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06.07.2022 12:36 Відповісти
где ты там украинцев нашел, гражданин не значит украинец. Возьмут без принуждения они этого хотели, тут задача стоит у некоторых отмазывать коллаборантов, так как не знают что делать с двойным гражданством в законодательстве. и как наказать тех кто имеет больше одного гражданства.
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06.07.2022 12:46 Відповісти
ну, наприклад? не можна нікому віддавати свій український паспорт, уявляєте наскільки ці "папірці" нікому не потрібні, що їх ладні давати навіть бездомним собакам...
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06.07.2022 12:46 Відповісти
Согласен, маленькое зло порождает еще большее, дальше пусть идут на референдум с этими бумажками, голосуют, создают раковые новообразования на теле Независимой Украины, нет посылать вслед за кораблем и боронить Богом дану Рідну землюУкраїни, поки остання тварюка не відправиться додому рачки або в рефріжераторі.
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06.07.2022 13:59 Відповісти
Поэтому надо их быстрее от туда выкорчевывать, чтобы корни свои бурятские не пускали.Ибо на Донбассе уже привозят свой выводок помойный.
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06.07.2022 12:32 Відповісти
І знову пенсіонери...Та доки це бути тривати.Всі ми будемо якщо доживемо колись пенсіонерами .але реально потрібно заборонити після війни пенсіонерам ходити на вибори.Тільки до +55 мали право голоса..Щоб за гречку країну не сдавали.І по друге всі пенсіонери на окупованій території автоматично препинити видавати українську пенсію.Після війни через детектор брехні всі на пояснювання.І тільки потім видавати всю пенсію за період її не отримання і знищення паспортів орків.Або бери паспорт орка і вали звіідси назавжди.Досить ! Потрібне очищення країни як фізично так і мізкове.Все розумію це питання життя але це війна наші батьки сини доньки там гинуть за нашу свободу і життя ! Тому або ти за країну або ти за ворога інших відмовок не буде !
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06.07.2022 15:45 Відповісти
пропагандони хочуть зробити картинку для заходу
що всі добровільно примусово «прийняли» паспорти параши
і голосували «за» на «референдумі»
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06.07.2022 16:01 Відповісти
 
 