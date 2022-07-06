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За минулу добу на Миколаївщині унаслідок обстрілів є загиблі, поранень зазнали 8 осіб, - облрада

обстріл,миколаївщина

Окупанти 5 червня обстріляли Миколаївщину, внаслідок чого загинули цивільні, ще 8 людей зазнали поранень.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Під ворожим вогнем опинилися міста й села Баштанського й Миколаївського районів. Обстріли тривали в Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській і Нечаянській громадах.

"На жаль, є загиблі та поранені. Щирі співчуття близьким. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей", - наголосила Ганна Замазєєва.

Постраждалих ушпиталили й надають їм необхідну допомогу. Дітей серед поранених немає.

"Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 289 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 102 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила голова облради.

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Миколаївська область (2255) обстріл (28183)


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06.07.2022 12:58 Відповісти
Коли ж цей геноцид припиниться ?? За що вбивають невинних ?! Люди добрі будьте уважні , Бережи Бог Україну .
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06.07.2022 15:42 Відповісти
 
 