Варто готуватися до повного припинення постачання російського газу в ЄС, - фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, Путін продовжує використовувати енергію як зброю і ЄС має бути готовий до перебоїв у постачанні.

"Нам також необхідно зараз готуватися до подальшого припинення постачання газу і навіть до повного припинення постачання російського газу", - наголосила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн зазначила, що невдовзі буде представлено план для ЄС із реагування в разі надзвичайної ситуації.

"Ми працюватимемо, щоб захистити наш єдиний ринок і промислові ланцюжки поставок від збоїв", - додала вона.

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