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Варто готуватися до повного припинення постачання російського газу в ЄС, - фон дер Ляєн

газ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, Путін продовжує використовувати енергію як зброю і ЄС має бути готовий до перебоїв у постачанні.

"Нам також необхідно зараз готуватися до подальшого припинення постачання газу і навіть до повного припинення постачання російського газу", - наголосила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн зазначила, що невдовзі буде представлено план для ЄС із реагування в разі надзвичайної ситуації.

"Ми працюватимемо, щоб захистити наш єдиний ринок і промислові ланцюжки поставок від збоїв", - додала вона.

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Автор: 

газ (10405) Євросоюз (13310) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Топ коментарі
+8
серйозна жіночка !

нашим керманичам теж варто чухнутися, бо газ ***** Україні стопроцентно відріже,
також будуть ракетні удари по ТЕЦ і, не виключено, навіть по АЕС !!!

терміново ставити ПВО на електростанції і особливо на АЕС
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06.07.2022 13:03
+5
Так это выстрел себе в обе ноги сразу. Ну да, ну да, я забыл, он же великий "переигрыватель"
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06.07.2022 12:58
+4
нажаль ***** буде мати гроші поки за купівлю рашиської не прижучат Китай та Індіію ввізним митом на 10-15% на їх товари в Америку та Європу
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06.07.2022 13:12
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Так это выстрел себе в обе ноги сразу. Ну да, ну да, я забыл, он же великий "переигрыватель"
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06.07.2022 12:58 Відповісти
Я бы даже уточнил - "великий переигрыватель-многоходовочник".
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06.07.2022 13:01 Відповісти
нажаль ***** буде мати гроші поки за купівлю рашиської не прижучат Китай та Індіію ввізним митом на 10-15% на їх товари в Америку та Європу
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06.07.2022 13:12 Відповісти
за купівлю рашиської нафти
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06.07.2022 13:26 Відповісти
серйозна жіночка !

нашим керманичам теж варто чухнутися, бо газ ***** Україні стопроцентно відріже,
також будуть ракетні удари по ТЕЦ і, не виключено, навіть по АЕС !!!

терміново ставити ПВО на електростанції і особливо на АЕС
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06.07.2022 13:03 Відповісти
Звичайно, кацапи на це здатні.
Але дуже сумнівно що вони на це підуть: звісно, повні ідіоти, але не настільки.
Хоча, це було б непогано.
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06.07.2022 13:03 Відповісти
Россия до сих пор получает сверх прибыли и строит на них ракеты и вооружения 24/7. Нужно не говорить, а действовать!!!
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06.07.2022 13:03 Відповісти
... газ - погас, да стоит ли об этом... в порт был флот...
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06.07.2022 13:05 Відповісти
Так треба випередити )(уйла і ввести санкції на росіянські енергоносії.
Все одно, газа від мокшандії не буде, так краще через санкції, ніж москалі самі припинять постачання.
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06.07.2022 13:05 Відповісти
а ось тут не вчи Урсулу що робити....

вони зараз самі в жопу ранені Меркель з її газовою залежністю від рашки
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06.07.2022 13:15 Відповісти
Не було б реалізоване, підтримане невіглаським населенням, яке ні бум-бум, як і його політикани, в фізиці, рішення про ліквідацію ядерної енергетики, то зараз би німці тільки посміялись би над ******. Он Франція, яка навпаки розширювала виробництво енергії на АЕС, а не закривала їх,, абсолютно не відчуває дискомфорту від маніакальних дій *****.
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06.07.2022 13:06 Відповісти
У вас на це купа часу була. А тепер звісно айяйяй як ми ж такі бідолашні до кінця року
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06.07.2022 13:07 Відповісти
afigenna umny ? nu posmotrim sho ti sam budesh zimoi delatj...
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06.07.2022 13:12 Відповісти
Егеж ми зараз у раю живемо. Налякав.
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06.07.2022 13:15 Відповісти
kak bi nepoluchilas tak , shto bubochka(volshebnim pendeljom ot kolomoiskovo) pobezhit k karliku na poklon za gazom
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06.07.2022 13:19 Відповісти
не гавкай, йди в ліс за дровами
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06.07.2022 13:17 Відповісти
oi oi oi
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06.07.2022 13:20 Відповісти
ти не знаєш українців:

"...а скільки тієї зими!"

********** вони шуткувати
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06.07.2022 13:17 Відповісти
Кацап з латвійським прапорцем, йди нах разом зі своїм господарем. Не дарма Латвія вам дебілам паспорти "негра" роздавала.
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06.07.2022 13:19 Відповісти
eto ja kacap ? vot eto naglostj
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06.07.2022 13:24 Відповісти
Урсула відповідає займаній посаді і стратегічно мислить
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06.07.2022 13:09 Відповісти
Урсула недарма має "фон" у призвищі !

це вам не мальчік "из простой еврейской совецкой семьи"
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06.07.2022 13:19 Відповісти
дер Ляен була міністром оборони і близькою саратницею меркель. тепер як ти оціниш її далекоглядність? Добре, що вона на сьогодні стала нашим союзником. Зміна посади пішла їй на користь, хоча може змінити посаду і ще раз...
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06.07.2022 16:53 Відповісти
К этому надо было готовиться ещё с 2014 года...
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06.07.2022 13:11 Відповісти
tak zachem vi tam vybrali shmerkel ?
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06.07.2022 13:13 Відповісти
Ой! А що, дійшло? А коли Порох попереджав, ви кривлялися?
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06.07.2022 13:15 Відповісти
я би їм вже літом привів війну в Європу - відключити прокачку через нас. На пунктах СП1, 2 диверсії, взірвати все *****. Да, будемо мерзнути. но це війна
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06.07.2022 13:19 Відповісти
tak vpered - tolko potom ******* nijakoi pomoshi - tak ka EU bude zanjata sama soboi.

vy zhe dalshe odnovo shaga proshcitat neumeejete....
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06.07.2022 13:23 Відповісти
***** війну оголосив не лише нам , а й вам . Вам поки що - економічну .
Розконсервовуйте АЕС ,, це вимушений крок , але діватись нікуди . .
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06.07.2022 13:39 Відповісти
це був би гарний хід
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06.07.2022 13:59 Відповісти
Деякі німецькі АЕС підірвано і знесено.
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06.07.2022 18:35 Відповісти
 
 