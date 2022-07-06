Варто готуватися до повного припинення постачання російського газу в ЄС, - фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За її словами, Путін продовжує використовувати енергію як зброю і ЄС має бути готовий до перебоїв у постачанні.
"Нам також необхідно зараз готуватися до подальшого припинення постачання газу і навіть до повного припинення постачання російського газу", - наголосила глава Єврокомісії.
Фон дер Ляєн зазначила, що невдовзі буде представлено план для ЄС із реагування в разі надзвичайної ситуації.
"Ми працюватимемо, щоб захистити наш єдиний ринок і промислові ланцюжки поставок від збоїв", - додала вона.
Топ коментарі
+8 Dust
показати весь коментар06.07.2022 13:03
+5 Eight Wonder #490997
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+4 Dust
показати весь коментар06.07.2022 13:12
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нашим керманичам теж варто чухнутися, бо газ ***** Україні стопроцентно відріже,
також будуть ракетні удари по ТЕЦ і, не виключено, навіть по АЕС !!!
терміново ставити ПВО на електростанції і особливо на АЕС
Але дуже сумнівно що вони на це підуть: звісно, повні ідіоти, але не настільки.
Хоча, це було б непогано.
Все одно, газа від мокшандії не буде, так краще через санкції, ніж москалі самі припинять постачання.
вони зараз самі в жопу ранені Меркель з її газовою залежністю від рашки
"...а скільки тієї зими!"
********** вони шуткувати
це вам не мальчік "из простой еврейской совецкой семьи"
vy zhe dalshe odnovo shaga proshcitat neumeejete....
Розконсервовуйте АЕС ,, це вимушений крок , але діватись нікуди . .