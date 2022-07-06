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Після обіцянки Токаєва збільшити постачання нафти до Європи у Казахстані стався вибух на найбільшому родовищі

нафта

6 липня стався вибух на найбільшому родовищі нафти Тенгіз у Казахстані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua, про вибух пише російське інформагентство Інтерфакс.

Так, близько 09.55 за місцевим часом у Жилиойському районі стався вибух труби на родовищі Тенгіз, запаси якого оцінюються у 3,2 млрд тонн. В результаті загинули двоє робітників 1985 року народження, ще троє людей постраждали.

За фактом події розпочато розслідування за частиною 3 статті 156 Кримінального кодексу Казахстану (порушення правил охорони праці), повідомили у департаменті поліції Атирауської області.

Розташоване на Заході Казахстану родовище розробляє компанія "Тенгізшевройл", яка на 50% належить американській Chevron і ще на 25% - ExxonMobil. Зараз на Тенгізі запущено проєкт розширення видобутку вартістю 45,2 млрд. доларів, завершити який планувалося в 2023 році.

Раніше повідомлялося, що на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Токаєв відмовився визнати ДНР та ЛНР, а також виступив із критикою російських депутатів та пропагандистів.

Минулого понеділка президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив про прихильність до дружніх відносин з Європою і запропонував збільшити постачання вуглеводнів до ЄС, щоб допомогти впоратися з енергокризою.

Також читайте: Казахстан перейменовує свою нафту, щоб не плутали з російською

Автор: 

вибух (4433) Казахстан (871) нафта (5480) родовище (170)


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Топ коментарі
+98
Давно зрозумілл,що 90 відсотків терактів в Світі проплачене кацапорилими
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06.07.2022 13:31
+76
Казахи,смотрите скоро и вы стане фашистами угнетающими,,срускагаварящих,,.
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06.07.2022 13:33
+48
Притом очень скоро. Рашисты обозленные что не смогли захватить Украину, захотят хотябы беларашку и Казахстан прикарманить. Тем более Казахстан со своей нефтью прямая угроза рашистской экономике
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06.07.2022 13:37
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Давно зрозумілл,що 90 відсотків терактів в Світі проплачене кацапорилими
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06.07.2022 13:31 Відповісти
Если в расследовании найдут следы рогов, то казахи начнут рубать все связи с козлостаном❗А там и другие среднеазиаты☝ Всем нужен повод для отгораживания от роиси, так как запад объявил недавно про большие инвестиции в эти страны❗
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06.07.2022 13:45 Відповісти
К стати☝ ОДКБ тогда звизда Ещё один юх в очко юхла💥👍
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06.07.2022 16:30 Відповісти
Казахи,смотрите скоро и вы стане фашистами угнетающими,,срускагаварящих,,.
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06.07.2022 13:33 Відповісти
Притом очень скоро. Рашисты обозленные что не смогли захватить Украину, захотят хотябы беларашку и Казахстан прикарманить. Тем более Казахстан со своей нефтью прямая угроза рашистской экономике
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06.07.2022 13:37 Відповісти
Як і ми з своєю... Замість розвитку високотехнологічних виробництв рашка ставить на тупу торгівлю ресурсами. І дуже нервує, коли окрім неї поряд ще хтось торгує.
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06.07.2022 13:48 Відповісти
Білорашка вже у кишені рашистів... п о в н і с т ю.
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06.07.2022 14:07 Відповісти
- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!


- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця? - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
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06.07.2022 14:28 Відповісти
Интересно узнать, мол, шо по этому поводу думает пани Марыся.
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06.07.2022 14:34 Відповісти
Так, РФ дуже хотіла б цього, але скоріш за все, Китай не дозволить проводити таку "спецоперацію" в Казахстані. РФ може по макітрі отримати. Стосунки між Казахстаном та Китаєм дуже близькі останнім часом і, мабуть, будуть ще тісніші в недалекому майбутньому.
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06.07.2022 14:03 Відповісти
мы уже давно фашисты!
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06.07.2022 17:37 Відповісти
Савпадєніє-да,савпадєніє...
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06.07.2022 13:34 Відповісти
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06.07.2022 13:35 Відповісти
Ну что казахи, догадайтесь с первого раза кто это сделал. Как вам *дружба* и ОДКБ с Рашкой вылазит?
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06.07.2022 13:35 Відповісти
Трубопровод КТК, остановленный сегодня Россией, это основной источник дохода Казахстана. Решение доверить его Путину было крайне недальновидным, который перекрыл кислород в отместку за слабую поддержку войны против Украины и непризнание Л/ДНР.
Вместо реально перспективной интеграции с ЕС Казахстан в последние годы усиливал свою зависимость от отсталого ЕАЭС с тоталитарной, коррупционно-олигархической, тупиковой моделью развития.
К сожалению, даже это не заставит власти отвернуться от России, ведь путь в Европу лежит через свободные выборы и реформы. которых они ни за что не допустят.
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06.07.2022 15:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI а кто это сделал?
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06.07.2022 13:35 Відповісти
Навіть сумніву немає шо без лаптьєй не обійшлося...
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06.07.2022 13:42 Відповісти
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06.07.2022 14:40 Відповісти
towelhead - срущий в чемодан
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06.07.2022 20:12 Відповісти
рашисты шлют пламенный привет ... для казахов все только начинается и чем быстрее они пойдут что Казахстан уже как туша для разделки висит картой в каком-то отделе ФСБ, тем для них лучше .... а ещё лучше что они могут сделать это прислать нам танки и самолёты
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06.07.2022 13:40 Відповісти
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06.07.2022 13:40 Відповісти
Sergej, dorisujte mišenj na lbu cej celi.
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06.07.2022 13:59 Відповісти
Значить Токаєв реально казав те що ми чули і ніяк не підігравав путлеру. А я думаю, чого недомірок казявку з носа проковтнув.
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06.07.2022 13:42 Відповісти
ответочка от х...а быстро прилетела
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06.07.2022 13:43 Відповісти
Значить Токаєв реально казав те що ми чули і ніяк не підігравав путлеру. А я думаю, чого недомірок казявку з носа проковтнув.
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06.07.2022 13:46 Відповісти
Вот і вовочка ********** нез абарився з терором.
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06.07.2022 13:49 Відповісти
Начинаем формирование казахской бригады в составе ВСУ?
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06.07.2022 13:51 Відповісти
Це прекрасно! Через місяць, ніхто! з "круглими" очима , на підприємство більше не потрапить...
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06.07.2022 13:52 Відповісти
А ви думаєте,що всі казахи патріоти? Ні, так само вату мають і упоротих рашистів. Ще й фсб шниряє туди сюди. Але все одно Казахстану пора робити демарш з снг одкб і т.д.і т.п. Час самий підходящий, поки рашисти нас висять.
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06.07.2022 14:41 Відповісти
Ну що ж... Значить панда Сі буде дерти міллю трахнуту шкурку облізлого ведмедя...
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06.07.2022 13:54 Відповісти
Казахстан, пора встать на путь Света! Пора расстаться с орками!
Ждем Вас в рядах, которые уничтожат московию!!!
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06.07.2022 14:05 Відповісти
Х*йло "передає вітання"...
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06.07.2022 14:10 Відповісти
Также Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума, якобы за нарушение экологии. По этому нефтепроводу Казахстан экспортирует около 80% нефти в Европу.
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06.07.2022 14:12 Відповісти
Було б круто мати Україні спільний кордон з Казахстаном по річці Дон. Щоб більше ніхто не міркував де кордон між Європою і Азією. Але Казахстан має нарешті перестати бути в орбіті впливу рф.
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06.07.2022 14:46 Відповісти
Оце реальна отвєточка казахам. Рашка входить в повний бєспрєдєл. Нафта, якщо є технічна можливість піде в Китай, але ціна буде зовсім інша.
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06.07.2022 14:46 Відповісти
а рашке через всю сибирь и 2 моря трубопроовды это чисто все с экологией?
уроды блин
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06.07.2022 15:10 Відповісти
Есть другие пути через азербайджан и грузию, еще есть экспорт в китай, им это боком выйдет..
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06.07.2022 17:52 Відповісти
Комуніст це завжди фашист, завжди іуда , завжди людожер і чмо
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06.07.2022 14:15 Відповісти
кремлевскому ОПГ побоку все в Мире, что Запад, что Азия. Террористы и спонсоры террористических организаций.
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06.07.2022 14:37 Відповісти
Готовьтесь казахи, если и правда решили быть казахами. Держитесь вместе. Сами ведь знаете про что. Пора выбрать.
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06.07.2022 14:54 Відповісти
Чето не увидели такой готовности украинцев, хотя воевали 8 лет с рф до того, зачем советовать то что сами не делали, без вас обойдемся как нибудь.
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06.07.2022 17:50 Відповісти
Так ведь в предпоследнем предложении и я про тоже.учтите опыт сомневаться долго. Тут если идти, то не оглядываться. Дай то бог!
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06.07.2022 18:16 Відповісти
Это никак не помешает казахам перепродавать западные девайсы на расею. Думают, что самые хитросделанные и смогут класть на весь Запад, зарабатывая на перепродаже санкционки. Долго на двух стульях усидеть не выйдет.
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06.07.2022 14:54 Відповісти
и что ты этим хочешь сказать? Казахи с вами мля, пойми одно - за вами европа, а кто за нами!? Слава Украине!
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06.07.2022 17:53 Відповісти
Ватник, бывший поклонник партии регионов
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06.07.2022 18:55 Відповісти
Дружба с Ордой ВСЕГДА заканчивается бомбами и взрывами. Рано или поздно.
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06.07.2022 14:56 Відповісти
***** было на *************** Экономический Форум ездить...
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06.07.2022 15:21 Відповісти
там падешах піня прилетал на пінеходах похрамал с калоприемником..как не побівать,..
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06.07.2022 15:44 Відповісти
Казахстану потрібно вмикатися на підготовку до війни.Після України воно туди полізе.Або вже буде мститися.
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06.07.2022 15:32 Відповісти
ты идиот? куда оно полезет после того как его разобьют в Украине?
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07.07.2022 05:59 Відповісти
https://t.me/nexta_live/32112
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06.07.2022 15:43 Відповісти
Американские провластные СМИ вроде NYT на полном серьезе писали что революцию в Казахстане подавили российские войска. Казахские власти понимают что следующие за Януковичем. И что лучше попытаться задобрить Белый дом.
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06.07.2022 15:48 Відповісти
Сша наш стратегический партнер, это отражено в официальных документах, поэтому нечего задобрить не делается
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06.07.2022 17:48 Відповісти
в Казахстане не было никакой революции - учи мат часть
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07.07.2022 06:00 Відповісти
хай шМеркель скаже що параша не викорстовує енергоносії як зброю,

і не можна стріляти по території параши,
та скрізь тре **@шити тре цю москальню
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06.07.2022 15:55 Відповісти
Країна терорист.

Громадяни російської федерації ніякі не громадяни, а члени терористичного утворення російська федерація, в точності як члени ІДІЛ.

ІДІЛ це ж теж держава, Ісламська Держава Іраку та Леванту і її члени вважають себе громадянами.

Тому бачиш федераста зроби з ним те що зробиш із іділовцем.
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06.07.2022 16:01 Відповісти
В одкб состоить наше правительство, мы никакого влияние на властей не имеем, попытка влият заканчиваетсят убийствами и заточениями, это к тому что некоторые умники хотять обвинять казахов в чем то..
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06.07.2022 17:46 Відповісти
я не удивлюсь что следущим после УКРАИНЫ станет казахстан.я имею ввиду нападение рашистов.
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06.07.2022 17:46 Відповісти
Знаем, надеися чернз Украину запад вырветь зубки и когти у рашки, как нибудь обойдется
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06.07.2022 18:57 Відповісти
ты кацап вообще тупой после Украины твой путлер сможет только на толчок нападать
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07.07.2022 06:02 Відповісти
Зря вывели российские войска. Да вообще весь казахский север , это российские земли. Это земли семиреченских и уральских казаков. Казахи видимо забыли как их хан Аблай слёзно просил русских спасти их от каракитаев. Память видать короткая.
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06.07.2022 21:50 Відповісти
кацап ты долпайоп войска вывел китай надо будет введет их вам по самые гланды от самой сибири
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07.07.2022 06:03 Відповісти
 
 