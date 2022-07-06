Після обіцянки Токаєва збільшити постачання нафти до Європи у Казахстані стався вибух на найбільшому родовищі
6 липня стався вибух на найбільшому родовищі нафти Тенгіз у Казахстані.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua, про вибух пише російське інформагентство Інтерфакс.
Так, близько 09.55 за місцевим часом у Жилиойському районі стався вибух труби на родовищі Тенгіз, запаси якого оцінюються у 3,2 млрд тонн. В результаті загинули двоє робітників 1985 року народження, ще троє людей постраждали.
За фактом події розпочато розслідування за частиною 3 статті 156 Кримінального кодексу Казахстану (порушення правил охорони праці), повідомили у департаменті поліції Атирауської області.
Розташоване на Заході Казахстану родовище розробляє компанія "Тенгізшевройл", яка на 50% належить американській Chevron і ще на 25% - ExxonMobil. Зараз на Тенгізі запущено проєкт розширення видобутку вартістю 45,2 млрд. доларів, завершити який планувалося в 2023 році.
Раніше повідомлялося, що на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Токаєв відмовився визнати ДНР та ЛНР, а також виступив із критикою російських депутатів та пропагандистів.
Минулого понеділка президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив про прихильність до дружніх відносин з Європою і запропонував збільшити постачання вуглеводнів до ЄС, щоб допомогти впоратися з енергокризою.
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- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця? - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
Вместо реально перспективной интеграции с ЕС Казахстан в последние годы усиливал свою зависимость от отсталого ЕАЭС с тоталитарной, коррупционно-олигархической, тупиковой моделью развития.
К сожалению, даже это не заставит власти отвернуться от России, ведь путь в Европу лежит через свободные выборы и реформы. которых они ни за что не допустят.
Ждем Вас в рядах, которые уничтожат московию!!!
уроды блин
і не можна стріляти по території параши,
та скрізь тре **@шити тре цю москальню
Громадяни російської федерації ніякі не громадяни, а члени терористичного утворення російська федерація, в точності як члени ІДІЛ.
ІДІЛ це ж теж держава, Ісламська Держава Іраку та Леванту і її члени вважають себе громадянами.
Тому бачиш федераста зроби з ним те що зробиш із іділовцем.