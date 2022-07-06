Після обіцянки Токаєва збільшити постачання нафти до Європи у Казахстані стався вибух на найбільшому родовищі

6 липня стався вибух на найбільшому родовищі нафти Тенгіз у Казахстані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua, про вибух пише російське інформагентство Інтерфакс.

Так, близько 09.55 за місцевим часом у Жилиойському районі стався вибух труби на родовищі Тенгіз, запаси якого оцінюються у 3,2 млрд тонн. В результаті загинули двоє робітників 1985 року народження, ще троє людей постраждали.

За фактом події розпочато розслідування за частиною 3 статті 156 Кримінального кодексу Казахстану (порушення правил охорони праці), повідомили у департаменті поліції Атирауської області.

Розташоване на Заході Казахстану родовище розробляє компанія "Тенгізшевройл", яка на 50% належить американській Chevron і ще на 25% - ExxonMobil. Зараз на Тенгізі запущено проєкт розширення видобутку вартістю 45,2 млрд. доларів, завершити який планувалося в 2023 році.

Раніше повідомлялося, що на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Токаєв відмовився визнати ДНР та ЛНР, а також виступив із критикою російських депутатів та пропагандистів.

Минулого понеділка президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив про прихильність до дружніх відносин з Європою і запропонував збільшити постачання вуглеводнів до ЄС, щоб допомогти впоратися з енергокризою.

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