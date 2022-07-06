Замість призначення обраного глави САП, Банкова намагається проштовхнути на цю посаду заступника генпрокурора Симоненка, - юрист Костецький
Призначення обраного керівника антикорупційної прокуратури є зобов‘язанням України для початку переговорів про вступ у ЄС.
Про це у Facebook пише юрист Максим Костецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіс Президента продовжує радувати. В той час, коли вся країна воює 24/7, величезними зусиллями вистраждала кандидатство в ЄС, антикорупційну реформу продовжують мочити. Замість призначення обраного на конкурсі керівника САП, вони намагаються проштовхнути свою людину поза всіма правилами і процедурами.
По провладних тг-каналах розганяють новину про призначення заступника Генпрокурора Олексія Симоненка", - йдеться в повідомленні.
Костецький нагадав, що призначення обраного керівника антикорупційної прокуратури є зобов‘язанням України для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є в урядовому плані відновлення України, презентованого в Лугано цього тижня.
"Не треба грати в стару дудку, війна все не спише, повірте", - підсумував юрист.
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У зе простий вибір - другий президентський,або перший карний.
Совпаденіє?!!
До Байдена, до ЄС, до НАТО!
Лише до себе жодних питань!
Ну що зебіли, коли ЄС пішле *****, кого призначите винним?
Байдена, Джонсона, чи по простому - Порошенко?
Керувальнику - колаборанту дали умовний термін і поновили на роботі!
Партії заборонили - депутанги залишились і продовжують працювати на ворога,а на марафоні в усьому винен Порошенко!
Це як?!!!
Є такий агент Козир. (д'єрмак)
Например, с налоговой в начале войны дрыснули за бугор, отсиделись, вернулись и опять взялись за своё - блокировка НДС, проверки, штрафы и т.п.....
Ну, не гниды ?
Младоолигархи за 3 года! Рекорд для Украины.
Сам він не піде-розуміє що без президентської недоторканості йому пожитеве за десятки тисяч вбитих українців світить.
Вова, там где ты в "Лиге КВН" учился, - они учились в "Лиге Плюща" =)
Ты, Вова, очень глупый мальчик 42 лет, если думаешь их переиграть =))))
бо він всю критику в свій адрес зводе до антисемітизму і в цьому вся проблема.
Живя на войне,
Страна утопала
В ЗЕленом #@вне.
А парламентській опозиції я рекомендую поставити ультиматум більшості і президенту, покищо неофіційний, що якщо не буде призначений переможець конкурсу главою САП за 3 дні, то вони офіційно звернуться до українського народу, глав держав-союзників і скажуть, що зелена влада - це ворог українського народу, не менший, ніж рашка
Собственно , это одна их ряда многих провокаций , решающих основную бенино-лубянскую задачу: сорвать отбщение УКраины с Западом, вызвать у демократических стран презрение и отвращение к УКраине... Именно для этого беня и раскручивал зелю в президенты ...так с0ит ли удивляться что зеля оттанцовывает гонорары.
Відповідна постанова є в реєстрі судових рішень.
Верховний суд постановив, що дії Нацради є протиправними. Таким чином "Прямому" повертають радіомовлення на частотах:
91,1 МГц у м. Павлоград Дніпропетровської області
102,2 МГц у м. Мелітополі Запорізької області
98,8 МГц у м. Білій Церкві Київської області
107,7 МГц у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області
73%, вам це подобається?
@Bykvu
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на міжнародній конференції з відновлення України у швейцарському Лугано показав як президент України Володимир Зеленський виглядав до війни, під час та буде виглядати після.