Замість призначення обраного глави САП, Банкова намагається проштовхнути на цю посаду заступника генпрокурора Симоненка, - юрист Костецький

Призначення обраного керівника антикорупційної прокуратури є зобов‘язанням України для початку переговорів про вступ у ЄС.

Про це у Facebook пише юрист Максим Костецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс Президента продовжує радувати. В той час, коли вся країна воює 24/7, величезними зусиллями вистраждала кандидатство в ЄС, антикорупційну реформу продовжують мочити. Замість призначення обраного на конкурсі керівника САП, вони намагаються проштовхнути свою людину поза всіма правилами і процедурами.

По провладних тг-каналах розганяють новину про призначення заступника Генпрокурора Олексія Симоненка", - йдеться в повідомленні.

Костецький нагадав, що призначення обраного керівника антикорупційної прокуратури є зобов‘язанням України для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є в урядовому плані відновлення України, презентованого в Лугано цього тижня.

"Не треба грати в стару дудку, війна все не спише, повірте", - підсумував юрист.

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