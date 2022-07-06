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Новини
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Замість призначення обраного глави САП, Банкова намагається проштовхнути на цю посаду заступника генпрокурора Симоненка, - юрист Костецький

симоненко

Призначення обраного керівника антикорупційної прокуратури є зобов‘язанням України для початку переговорів про вступ у ЄС.

Про це у Facebook пише юрист Максим Костецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс Президента продовжує радувати. В той час, коли вся країна воює 24/7, величезними зусиллями вистраждала кандидатство в ЄС, антикорупційну реформу продовжують мочити. Замість призначення обраного на конкурсі керівника САП, вони намагаються проштовхнути свою людину поза всіма правилами і процедурами.

По провладних тг-каналах розганяють новину про призначення заступника Генпрокурора Олексія Симоненка", - йдеться в повідомленні.

Костецький нагадав, що призначення обраного керівника антикорупційної прокуратури є зобов‘язанням України для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є в урядовому плані відновлення України, презентованого в Лугано цього тижня.

"Не треба грати в стару дудку, війна все не спише, повірте", - підсумував юрист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ

Автор: 

САП (2207) Офіс Президента (2019) Симоненко Олексій (23)


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Топ коментарі
+76
симоненко - це той, який замість бенедіктової підписував липові підозри від ДБР, в т.ч. Порошенку.
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06.07.2022 13:35
+70
Зелена наволоч невиліковна!
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06.07.2022 13:36
+67
Зелёный обезьянник и в войну продолжает заниматься проституцией
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06.07.2022 13:35
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зеленые придурки
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06.07.2022 13:34 Відповісти
Ні. Придурки його (янєлох боневтік) восхваляють й захоплются їм . А Зеленський встановлює диктатуру, повільно але впевнено.
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06.07.2022 13:47 Відповісти
если зелёная мерзость назначит руководителем САП избранного конкурсом, они подпишут себе смертельный приговор, потому что погрузли в коррупции, кумовстве и воровстве
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06.07.2022 14:03 Відповісти
придурки те кто на голосовал
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06.07.2022 13:55 Відповісти
Вони не придурки,просто дуже не хочуть за ґрати.
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06.07.2022 14:59 Відповісти
симоненко - це той, який замість бенедіктової підписував липові підозри від ДБР, в т.ч. Порошенку.
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06.07.2022 13:35 Відповісти
Зелёный обезьянник и в войну продолжает заниматься проституцией
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06.07.2022 13:35 Відповісти
Ах-ах, как же ОПе хочется пропетлять...
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06.07.2022 13:35 Відповісти
Не столько отпетлять,сколько не допустить того,кто их подтанцовку посадит,а после президентской неприкосновенности и самого зе!
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06.07.2022 13:40 Відповісти
Пачіму ми ні в НАТО?
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06.07.2022 13:36 Відповісти
мало видосиков снял, очевидно же
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06.07.2022 13:46 Відповісти
Зрадники - вороги!
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06.07.2022 13:36 Відповісти
Зелена наволоч невиліковна!
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06.07.2022 13:36 Відповісти
"Кусить оцинь хоцца"©...
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06.07.2022 13:43 Відповісти
Та да... Одно радует: она не бессмертна... Я реально не понимаю, на что надеется это зеленое кодло... Им же не будет места в мире, куда они смогут попытаться спрятаться...
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06.07.2022 13:47 Відповісти
Везде должны быть только свои - обрезанные и кошерные.... и точка. Ну а с ЕС договоримся....
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06.07.2022 13:37 Відповісти
ты идиот если думаешь что сможешь договорится с ЕС
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07.07.2022 06:05 Відповісти
Зелёні ненажерливі покидьки
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06.07.2022 13:39 Відповісти
так наш опозиція скажіть це напряму европейцям Фон Дер Ляен чи кому там розьясніть хай вставлять мозги зеленському і умови або ти граеш по правилам або в ес не візьмуть що вони в курсі про всі ці мутки повинні бути
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06.07.2022 13:39 Відповісти
У ЄС знають,і чекають закінченя терміну,і РОЗУМНИЙ вибір громадян.
У зе простий вибір - другий президентський,або перший карний.
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06.07.2022 13:44 Відповісти
мозги зеленскому должен вставлять украинский народ - а евросоюз может просто отменить без виз и тогда зеленую шоблу и ее торчка разорвут на британский флаг
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07.07.2022 06:08 Відповісти
Лайно до лайна по лайно...
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06.07.2022 13:40 Відповісти
Виродки горіть в пеклі шмарклі.
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06.07.2022 13:40 Відповісти
у Зеленского таки ещё есть выбор, бо только от него зависит (он же, вроде, Верховный), будет он сидеть или висеть ..(((
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06.07.2022 13:41 Відповісти
Та вони в цій ОПі (зелена нудота) вже задовбали. Вони що думають, що люди це проковтнуть? То до Залужного мають діло, то блін ці змії Арестович і Єрмак і їм подібні повилазили знову. От мерзота...
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06.07.2022 13:43 Відповісти
Вся мразота повернулася та повилазила семе при зезиденті. Повномасштабна ескалація війни - при зезиденті.
Совпаденіє?!!
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06.07.2022 13:48 Відповісти
скоты. Все зелёные ублюдки скоты, и все кто их до сих пор оправдывает - тоже скоты.
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06.07.2022 13:45 Відповісти
Головний клоун думає що і в Європі сидять 73% ідіотів.
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06.07.2022 13:45 Відповісти
Зато як же любить гандон-членограй всім задавати питання!
До Байдена, до ЄС, до НАТО!
Лише до себе жодних питань!
Ну що зебіли, коли ЄС пішле *****, кого призначите винним?
Байдена, Джонсона, чи по простому - Порошенко?
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06.07.2022 13:45 Відповісти
Після виборів, всі камери в тюрмах та СІЗО позеленіють
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06.07.2022 13:46 Відповісти
Єрмак знає технологію куратора- засрашки як "перемогти" на "чесних" виборах.
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06.07.2022 13:50 Відповісти
Чому не зараз,для наближеня перемоги?!!
Керувальнику - колаборанту дали умовний термін і поновили на роботі!
Партії заборонили - депутанги залишились і продовжують працювати на ворога,а на марафоні в усьому винен Порошенко!
Це як?!!!
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06.07.2022 13:53 Відповісти
с,,,ки зелені...
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06.07.2022 13:48 Відповісти
Яких обрали,повторюючи за рашистами "аби не Порошенко!".
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06.07.2022 13:55 Відповісти
Ну а що ви хотіли людина олігархату
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06.07.2022 13:48 Відповісти
ЗеЛя - подонок и предатель!
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06.07.2022 13:48 Відповісти
З усього виходить , що насправді не Зе президент. Його роль - "весільний генерал". А от хто саме усім цим керує окрім Коломойського ще треба з'ясувати.
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06.07.2022 13:49 Відповісти
що там з'ясовуввати?
Є такий агент Козир. (д'єрмак)
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06.07.2022 14:41 Відповісти
Переляк у зелёной шоблы прошёл и всё вернулось взад !
Например, с налоговой в начале войны дрыснули за бугор, отсиделись, вернулись и опять взялись за своё - блокировка НДС, проверки, штрафы и т.п.....
Ну, не гниды ?
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06.07.2022 13:50 Відповісти
Каких выбрали в 2019 - молодых и честных!
Младоолигархи за 3 года! Рекорд для Украины.
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06.07.2022 13:59 Відповісти
Ну це ж не заборона виїжджати від Міноборони то народу пох. не буде резонансу, протягне зелень свою людину, коротше підемо ми за кораблем а не в ЄС з такою владою
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06.07.2022 13:50 Відповісти
Суки,твари зелёные.Не дайте это сделать.
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06.07.2022 13:53 Відповісти
Цю всю Зекоманду після війни на трудові роботи з відновлення міст і сіл України, нехай тачки возять.
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06.07.2022 13:55 Відповісти
Може команду треба зараз,а самого зе - за два роки?
Сам він не піде-розуміє що без президентської недоторканості йому пожитеве за десятки тисяч вбитих українців світить.
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06.07.2022 14:03 Відповісти
Украинское общество должно отстоять назначение Александра Клименко
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06.07.2022 13:57 Відповісти
Не для того ********* татарінова затягли в ОП щоб верховний і його шобло по законах жили. У них все по домовленостям і по "понятиям".
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06.07.2022 13:59 Відповісти
боневтік думает что он самый вумный=)
Вова, там где ты в "Лиге КВН" учился, - они учились в "Лиге Плюща" =)
Ты, Вова, очень глупый мальчик 42 лет, если думаешь их переиграть =))))
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06.07.2022 14:01 Відповісти
Я не антисемит, але обирати на посаду президента України єврея ніколи не можна,
бо він всю критику в свій адрес зводе до антисемітизму і в цьому вся проблема.
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06.07.2022 14:10 Відповісти
дійсно, - та не антисеміт. Ти звичайний ідіот=)
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06.07.2022 14:27 Відповісти
Для т.н. тов."Родезиан(а)", а почему ты считаешь, что Валерий Ивоглов не прав? В мире существует Итальянская мафия и никто не вопит, что если об этом говорится, то это уже какой-то "антиитальянизм". Кстати в США давно уже вышел фильм, который у нас крутили под названием "Однажды в Америке" и именно про еврейскую мафию. И что, а ничего. Никто в истерике не бьется с визгом об антисемитизме, все восприняли этот фильм абсолютно спокойно. Как говорится - что есть, то есть. Тем более что для такого утверждения существует масса фактов подтверждающих это явление в нашей стране. Коломойский+Ермак+Зеленский+Пинчук+мадам Капительман( в миру Тимошенко) + Додик Браун(в миру Арахамия) +... . Вот неполный перечень персонажей весьма любопытных для настоящей ДБР, но весьма тесно связанный друг с другом.
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17.07.2022 23:06 Відповісти
"Офіс Президента продовжує радувати. В той час, коли вся країна воює 24/7, величезними зусиллями вистраждала кандидатство в ЄС, антикорупційну реформу продовжують мочити. Замість призначення обраного на конкурсі керівника САП, вони намагаються проштовхнути свою людину поза всіма правилами і процедурами. Джерело:
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06.07.2022 14:02 Відповісти
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06.07.2022 14:04 Відповісти
Харкая кровью,
Живя на войне,
Страна утопала

В ЗЕленом #@вне.
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06.07.2022 14:05 Відповісти
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06.07.2022 14:05 Відповісти
Цирк з клоунами.
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06.07.2022 14:09 Відповісти
Я ще три роки тому тут писав і продовжую нагадувати: не шукайте в Ze патріота України, його ніколи не було і не буде, він дорвався до влади з однією метою - грабувати країну! Тому не очікуйте від нього жестів доброї волі - пограбунок лохів, що його обрали - це єдина мета його перебування у владі. Прібарахлітся і сваліть - ось коротко.
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06.07.2022 14:13 Відповісти
Суки заколебали!
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06.07.2022 14:13 Відповісти
Це повна втрата здорового глузду Зеленським.
А парламентській опозиції я рекомендую поставити ультиматум більшості і президенту, покищо неофіційний, що якщо не буде призначений переможець конкурсу главою САП за 3 дні, то вони офіційно звернуться до українського народу, глав держав-союзників і скажуть, що зелена влада - це ворог українського народу, не менший, ніж рашка
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06.07.2022 14:16 Відповісти
Зеля -зрадник! Це його основна робота. А корупція-тільки приємне доповнення.
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06.07.2022 14:22 Відповісти
..и это не смотря на то, что в решении ЕС написано "утвердить избранного" То есть, по сути, ещё один плевок в лицо Европе.
Собственно , это одна их ряда многих провокаций , решающих основную бенино-лубянскую задачу: сорвать отбщение УКраины с Западом, вызвать у демократических стран презрение и отвращение к УКраине... Именно для этого беня и раскручивал зелю в президенты ...так с0ит ли удивляться что зеля оттанцовывает гонорары.
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06.07.2022 14:24 Відповісти
... і стане скоро питання -куда бежать, а куда все таки бежать ?
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06.07.2022 14:29 Відповісти
Верховний суд України визнав дії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій на радіомовлення ТОВ "Телеканал "Прямий" протиправними.

Відповідна постанова є в реєстрі судових рішень.

Верховний суд постановив, що дії Нацради є протиправними. Таким чином "Прямому" повертають радіомовлення на частотах:

91,1 МГц у м. Павлоград Дніпропетровської області
102,2 МГц у м. Мелітополі Запорізької області
98,8 МГц у м. Білій Церкві Київської області
107,7 МГц у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області
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06.07.2022 14:31 Відповісти
Неукраїнці у владі ударними темпами кують нам нового товариша С@аліна.
73%, вам це подобається?


@Bykvu

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на міжнародній конференції з відновлення України у швейцарському Лугано показав як президент України Володимир Зеленський виглядав до війни, під час та буде виглядати після.
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06.07.2022 14:38 Відповісти
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06.07.2022 14:45 Відповісти
какая дичь ))))
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06.07.2022 16:52 Відповісти
Украінці а ми думаєм ,що після війни щось зміниться, та нічого і це тому що найкращі покладуть голови а ця вся шваль і нечисть зразу вилізе з усіх дир куди зараз поховалась і тихо все передове саботує.
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06.07.2022 14:44 Відповісти
Українцям вже ні про що думати не треба. "Додумались" за 30 років до війни! Тепер за нас трошки "подумає" колективний Захід,який вкладає в Україну шалені кошти і фактично нас рятує. Я впевнений,що ніхто не дасть безкарно продовжувати грабувати країну після війни і дійсно будуть "рубати руки і голови" схематозникам і корупціонерам,а не так,як дехто не так давно тільки обіцяв. Для очищення влади не обов'язково безпосередньо втручатись у виборчий процес.Достатньо оприлюднити правдиву інформацію.
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06.07.2022 15:03 Відповісти
А ти будешь дивитися на це ?
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06.07.2022 15:44 Відповісти
Дограються скоро.
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06.07.2022 14:47 Відповісти
Харя похожая на кацапского хфутбоиста какорина, такая же тупая питарастическая рожа! Ермака уволить и под суд, не сделает этого наигениальнейший то за него сделает АРМИЯ, с соответственными выводами и по самому напальйону!!!!!
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06.07.2022 15:13 Відповісти
ГАНЬБА МАФІЇ.
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06.07.2022 15:32 Відповісти
Зе-дятли !!!!
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06.07.2022 15:33 Відповісти
Вова петляет. Жизнь видно его ничему не научила. Ничего не поделаешь. Придется воспитывать.
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06.07.2022 16:02 Відповісти
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06.07.2022 18:08 Відповісти
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06.07.2022 23:50 Відповісти
 
 