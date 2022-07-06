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Консульство України у Мюнхені попередило українців про проблеми до кінця серпня і черги з вересня

консульство,мюнхен

Генконсульство наразі працює поза межею своїх ресурсів, а з 1 вересня за рішенням посольства надаватиме спеціальні послуги для українців, які шукають захисту від війни, у режимі "живої черги".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило генеральне консульство України у Мюнхені.

Зокрема, режим "живої черги" стосується таких послуг:

  • продовження терміну дії закордонного паспорта;
  • внесення даних про дітей до закордонного паспорта одного з батьків.

Оскільки до кінця серпня заброньовано терміни на зазначені дії, то режим "живої черги" вводиться з 1 вересня 2022 року.

Інші стандартні консульські послуги (оформлення закордонного паспорта, нотаріальні дії, питання громадянства тощо) будуть, як і раніше, надаватися за онлайн-бронюваннями.

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Також консульство інформує про припинення оформлення "довідок про ідентифікацію" з 1 вересня поточного року. Оформлення таких довідок було вимушеною тимчасовою мірою. Про припинення їхньої видачі Генконсульство відповідно поінформує уряди Баварії і Баден-Вюрттембергу.

"Вкотре наголошуємо, що консульство працює в умовах воєнного часу: прийом громадян ведеться у дві зміни замість визначених годин роботи, у т.ч. у святкові дні. Ми працюємо на межі, а часто - поза межею своїх ресурсів. Попри це, попит на консульські послуги продовжує значно перевищувати наші технічні і людські можливості. Це - об’єктивна реальність, у якій нам доводиться працювати, а Вам – користуватися нашими послугами. Розраховуємо на те, що ситуація поступово покращуватиметься у міру відкриття нових закордонних сервісних центрів ДП Документ, перший з яких уже почав свою роботу в Польщі", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

Німеччина (7317) консульство (308) Мюнхен (198)


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Ця межа ресурсів - це літня відпустка.
Там ще ті трударі працюють
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06.07.2022 14:53 Відповісти
Можно ругать немцев, а можно и по другому посмотреть на это. При всех минусах "живой" очереди, это самый верный способ добиться результата. Доказано со времен тотального совкового дефицита.
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06.07.2022 14:54 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
петиція до президента про скасування указу про безвиїзд.
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06.07.2022 14:57 Відповісти
Там і без петиції усі хто з 95 кварталу поїзджали.
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06.07.2022 15:06 Відповісти
Якщо кому цікаво, то зараз у Франції зробити французький паспорт - то треба більш, ніж півроку. Запис у чергу - і потім чекати.
Спочатку запис у чергу здати документи в мерії. А потім чекати 2 місяці виготовлення. Коштує паспорт 86 євро, фіскальний збір.
Чоому так довго? Тому що був активний тормозняк всюди з огляду на ковід-шмовід.
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06.07.2022 15:00 Відповісти
а нашо вам французський паспорт? круто бути французом з українським рилом? в той час як Україна потроху знищується за 1.500 км від Парижу?
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06.07.2022 17:11 Відповісти
Не хрен шастать по заграницам, когда в стране война.
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06.07.2022 15:13 Відповісти
Консульство все життя на державний кошт розслабляло булки в Мюнхені, а тут доводиться попрацювати. А ці біженці з прифронтових Чернівецької, Тернопільської, Ів-Франківської областей розслабитись не дозволять, без роботи не посидиш. Там взаємовигідні стосунки
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06.07.2022 15:14 Відповісти
 
 