Консульство України у Мюнхені попередило українців про проблеми до кінця серпня і черги з вересня
Генконсульство наразі працює поза межею своїх ресурсів, а з 1 вересня за рішенням посольства надаватиме спеціальні послуги для українців, які шукають захисту від війни, у режимі "живої черги".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило генеральне консульство України у Мюнхені.
Зокрема, режим "живої черги" стосується таких послуг:
- продовження терміну дії закордонного паспорта;
- внесення даних про дітей до закордонного паспорта одного з батьків.
Оскільки до кінця серпня заброньовано терміни на зазначені дії, то режим "живої черги" вводиться з 1 вересня 2022 року.
Інші стандартні консульські послуги (оформлення закордонного паспорта, нотаріальні дії, питання громадянства тощо) будуть, як і раніше, надаватися за онлайн-бронюваннями.
Також консульство інформує про припинення оформлення "довідок про ідентифікацію" з 1 вересня поточного року. Оформлення таких довідок було вимушеною тимчасовою мірою. Про припинення їхньої видачі Генконсульство відповідно поінформує уряди Баварії і Баден-Вюрттембергу.
"Вкотре наголошуємо, що консульство працює в умовах воєнного часу: прийом громадян ведеться у дві зміни замість визначених годин роботи, у т.ч. у святкові дні. Ми працюємо на межі, а часто - поза межею своїх ресурсів. Попри це, попит на консульські послуги продовжує значно перевищувати наші технічні і людські можливості. Це - об’єктивна реальність, у якій нам доводиться працювати, а Вам – користуватися нашими послугами. Розраховуємо на те, що ситуація поступово покращуватиметься у міру відкриття нових закордонних сервісних центрів ДП Документ, перший з яких уже почав свою роботу в Польщі", - сказано в повідомленні.
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Там ще ті трударі працюють
петиція до президента про скасування указу про безвиїзд.
Спочатку запис у чергу здати документи в мерії. А потім чекати 2 місяці виготовлення. Коштує паспорт 86 євро, фіскальний збір.
Чоому так довго? Тому що був активний тормозняк всюди з огляду на ковід-шмовід.