Консульство України у Мюнхені попередило українців про проблеми до кінця серпня і черги з вересня

Генконсульство наразі працює поза межею своїх ресурсів, а з 1 вересня за рішенням посольства надаватиме спеціальні послуги для українців, які шукають захисту від війни, у режимі "живої черги".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило генеральне консульство України у Мюнхені.

Зокрема, режим "живої черги" стосується таких послуг:

продовження терміну дії закордонного паспорта;

внесення даних про дітей до закордонного паспорта одного з батьків.

Оскільки до кінця серпня заброньовано терміни на зазначені дії, то режим "живої черги" вводиться з 1 вересня 2022 року.

Інші стандартні консульські послуги (оформлення закордонного паспорта, нотаріальні дії, питання громадянства тощо) будуть, як і раніше, надаватися за онлайн-бронюваннями.

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Також консульство інформує про припинення оформлення "довідок про ідентифікацію" з 1 вересня поточного року. Оформлення таких довідок було вимушеною тимчасовою мірою. Про припинення їхньої видачі Генконсульство відповідно поінформує уряди Баварії і Баден-Вюрттембергу.

"Вкотре наголошуємо, що консульство працює в умовах воєнного часу: прийом громадян ведеться у дві зміни замість визначених годин роботи, у т.ч. у святкові дні. Ми працюємо на межі, а часто - поза межею своїх ресурсів. Попри це, попит на консульські послуги продовжує значно перевищувати наші технічні і людські можливості. Це - об’єктивна реальність, у якій нам доводиться працювати, а Вам – користуватися нашими послугами. Розраховуємо на те, що ситуація поступово покращуватиметься у міру відкриття нових закордонних сервісних центрів ДП Документ, перший з яких уже почав свою роботу в Польщі", - сказано в повідомленні.

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