РФ звинуватила Францію в "порушенні дипломатичного етикету" через розповідь про розмову Путіна і Макрона

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що оприлюднення змісту розмови між лідером Франції Емманюелем Макроном і президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулась за чотири дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є порушенням "дипломатичної етики".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Розмова була оприлюднена минулого тижня в документальному фільмі "Президент, Європа і війна", вона проливає світло на підхід Макрона до переговорів з Росією.

Виступаючи в середу, Лавров сказав, що "дипломатична етика" не передбачає одностороннього витоку таких записів.

"Ми в принципі ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати та пояснювати нашу позицію", - сказав Лавров.

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Після виходу документального фільму офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила на вихідних, що Париж порушив конфіденційність переговорів з Москвою.

Захарова обурилася, що під час конфіденційної розмови між лідерами Росії та Франції була присутня знімальна група.

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Телефонний дзвінок між Макроном і Путіним відбувся 20 лютого. Публічно повідомлялося, що президенти РФ і Франції домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

За даними France 2, розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна "дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри". Французькі ЗМІ розповіли деталі цього дзвінка.