РФ звинуватила Францію в "порушенні дипломатичного етикету" через розповідь про розмову Путіна і Макрона
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що оприлюднення змісту розмови між лідером Франції Емманюелем Макроном і президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулась за чотири дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є порушенням "дипломатичної етики".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Розмова була оприлюднена минулого тижня в документальному фільмі "Президент, Європа і війна", вона проливає світло на підхід Макрона до переговорів з Росією.
Виступаючи в середу, Лавров сказав, що "дипломатична етика" не передбачає одностороннього витоку таких записів.
"Ми в принципі ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати та пояснювати нашу позицію", - сказав Лавров.
Після виходу документального фільму офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила на вихідних, що Париж порушив конфіденційність переговорів з Москвою.
Захарова обурилася, що під час конфіденційної розмови між лідерами Росії та Франції була присутня знімальна група.
Телефонний дзвінок між Макроном і Путіним відбувся 20 лютого. Публічно повідомлялося, що президенти РФ і Франції домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.
За даними France 2, розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна "дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри". Французькі ЗМІ розповіли деталі цього дзвінка.
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na shto te otvetili - shto "primut k svedinijam" takoe povedenije rusjniji
vot i atvetochka
"вы хотите свергнуть законное правительство...",
https://www.youtube.com/watch?v=CvKvw-q-q7o&t=31s "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами"
подумати тільки, це було всього лише менше півроку тому, а зараз:
США "сотруднічають" рашку раком, а законное правітєльство Казахстан послало хутіна мєлкім лєсом
Вы ещё не поняли, что теперь всему цивилизованому миру *****, что вы там заявляете?
Все забили на вас куй, потому что вы - конченные!
Пусть говорят, что хотят, надо прощать получеловекам и уничтожать их.
Не берусь давать оценку плохо это или хорошо, но Макрон точно может больше не инициировать такие разговоры. Думаю он это понимал, когда давал интервью.
Так вот что это было в 1240 году. Орды татаро-монгол, а считай российско-монгольского войска, подошли к Киеву в рамках борьбы с фашизмом и с целью демилитаризации Киевской Руси. Попутно вырезав множество других славянских городов в рамках той же борьбы с нацизмом. Боевое братство гнало перед собой под стены города женщин и детей (вот что значит хранить традиции), захваченных в окрестных селах, демонстрируя благодарным потомкам передовые методы ведения войны. Вот те деды, которые воевали.
Надо отдать должное Лаврову, Во-первых, он иногда говорит правду. Во-вторых, мало какая страна может совершенно не изменится за 800 лет.
https://spektrnews.in.ua/news/kogda-lavrov-govorit-pravdu---sergey-fursa/135117 Сергей Фурса
то норм,
як ця коняка лаврова бреше,
а сказати правду то ой як не хорошо,
що в голові у цієї москальні?
Поговорил бы кто со мной,
А то мои подружки:
Пиявки да лягушки.
Фу, какая гадость!
Припев:
Эх, жизнь моя жестянка,
Да, ну, ее в болото.
Живу я как поганка.
Я водяной, я водяной,
Никто не водится со мной,
Внутри меня водица,
Ну, что с таким водиться.
Противно!
А що говорить ваша "дипломатична етика" про в одностороньому порядку грубо порушені міжнародні угоди ?
Скільки їх порушено за 30 років у відношенні до України ...
Просто - Біловезька угода - порушена !
Будапештський меморандум - порушений !
+Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997
+ Мінські домовленності ...