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Новини
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РФ звинуватила Францію в "порушенні дипломатичного етикету" через розповідь про розмову Путіна і Макрона

макрон,путін

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що оприлюднення змісту розмови між лідером Франції Емманюелем Макроном і президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулась за чотири дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є порушенням "дипломатичної етики".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Розмова була оприлюднена минулого тижня в документальному фільмі "Президент, Європа і війна", вона проливає світло на підхід Макрона до переговорів з Росією.

Виступаючи в середу, Лавров сказав, що "дипломатична етика" не передбачає одностороннього витоку таких записів.

"Ми в принципі ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати та пояснювати нашу позицію", - сказав Лавров.

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Після виходу документального фільму офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила на вихідних, що Париж порушив конфіденційність переговорів з Москвою.

Захарова обурилася, що під час конфіденційної розмови між лідерами Росії та Франції була присутня знімальна група.

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Телефонний дзвінок між Макроном і Путіним відбувся 20 лютого. Публічно повідомлялося, що президенти РФ і Франції домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

За даними France 2, розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна "дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри". Французькі ЗМІ розповіли деталі цього дзвінка.

Автор: 

дипломатія (710) Лавров (1576) путін (23746) росія (64911) Франція (3038) Макрон Емманюель (1448)


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Топ коментарі
+37
Не кацапським свиням казати про порушення етикету...
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06.07.2022 14:56
+21
Яка етика у гопоти вбиць і катів. Заткніть пельку недолюдки.
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06.07.2022 14:56
+20
Параша и дипломатический этикет. Очередное подтверждение, что Расея страна ублюдков. После всех этих - "Дебилы, ***", "Собирайте манатки", "чего глаза отводишь, смотри на меня", эти гопники из подворотен еще что-то про этикет толкуют
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06.07.2022 15:01
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Не кацапським свиням казати про порушення етикету...
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06.07.2022 14:56 Відповісти
Срущим у валізку...
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06.07.2022 14:57 Відповісти
k tomu zhe - oni sami pervye evo porushili - lavrusha opublikovav e-mail perepisku s francuskim MIDom

na shto te otvetili - shto "primut k svedinijam" takoe povedenije rusjniji

vot i atvetochka
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06.07.2022 15:13 Відповісти
мда, привкус во рту ***** от французского секса по телефону останется надолго
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06.07.2022 15:52 Відповісти
Это жест доброй воли, каZZапсины
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06.07.2022 14:56 Відповісти
Яка етика у гопоти вбиць і катів. Заткніть пельку недолюдки.
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06.07.2022 14:56 Відповісти
в глаза смортрі. В К Сафронков англичанину в совбезе ООН в глаза мне смотри! .https://www.youtube.com/watch?v=CvKvw-q-q7o
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06.07.2022 14:57 Відповісти
цей Сафронков ікру емоційно по бумажке мєтал ікру з приводу Кахастана, надо полагать:

"вы хотите свергнуть законное правительство...",
https://www.youtube.com/watch?v=CvKvw-q-q7o&t=31s "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами"

подумати тільки, це було всього лише менше півроку тому, а зараз:

США "сотруднічають" рашку раком, а законное правітєльство Казахстан послало хутіна мєлкім лєсом
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06.07.2022 15:17 Відповісти
Тому, хто прилюдно обісрався, нічого дорікать сусіду про те, що той, нібито, перднув!
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06.07.2022 14:57 Відповісти
Ужас какой, обидели убогих...
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06.07.2022 14:58 Відповісти
кацапи , а , що такого ? Чи ***** виглчдає *****м на стенограмах , а вам це не подобається? Вих отіли , щоб він виглядав царем? Але ж він ***** розуміють навіть їжаки в лісі
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06.07.2022 14:58 Відповісти
Кацапы!
Вы ещё не поняли, что теперь всему цивилизованому миру *****, что вы там заявляете?
Все забили на вас куй, потому что вы - конченные!
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06.07.2022 15:00 Відповісти
Параша и дипломатический этикет. Очередное подтверждение, что Расея страна ублюдков. После всех этих - "Дебилы, ***", "Собирайте манатки", "чего глаза отводишь, смотри на меня", эти гопники из подворотен еще что-то про этикет толкуют
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06.07.2022 15:01 Відповісти
Московія і етикет зовсім різні речі. «Дибіли ****&».
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06.07.2022 15:04 Відповісти
Може жабоїд меньше буде ***** в дупу заглядувати...
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06.07.2022 15:04 Відповісти
быдло вспомнило про этикет. Видимо обиделось
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06.07.2022 15:06 Відповісти
чесним людям ховати немає чого
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06.07.2022 15:06 Відповісти
для фашистов не может существовать такого понятия как "этикет"
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06.07.2022 15:09 Відповісти
Ничего страшного, микрон семь раз попросит прощения, и пару раз хорошо отсосет демону в качестве извинений.
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06.07.2022 15:10 Відповісти
Людоеды, они такие обидчивые...
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06.07.2022 15:11 Відповісти
орки - это низшие существа эволюции человечества.

Пусть говорят, что хотят, надо прощать получеловекам и уничтожать их.
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06.07.2022 15:12 Відповісти
По данным France 2, разговор инициировал Макрон ..."

Не берусь давать оценку плохо это или хорошо, но Макрон точно может больше не инициировать такие разговоры. Думаю он это понимал, когда давал интервью.

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06.07.2022 15:13 Відповісти
Нарушена тайна исповеди!!!???
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06.07.2022 15:17 Відповісти
... и соплей в жилетку
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06.07.2022 15:19 Відповісти
Кацапи,в дурдомі пацієнти теж думають що вони "нормальні". Так і з вами. Вас ізолювали і лікують,заспокойтесь і чекайте результату.
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06.07.2022 15:18 Відповісти
Овса перекушала лошадиная голова!
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06.07.2022 15:19 Відповісти
Вот лицемеры! Как рассказывать «вторжения не будет» так это норм, а обнародование вашей лжи так это «неэтично». Лицемеры хренов
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06.07.2022 15:19 Відповісти
НАГЛО ВРАТЬ -- это ( по российски ) НОРМАЛЬНО , а говорить правду -- НЕ ПОЛОЖЕНО по этикету !!!
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06.07.2022 15:20 Відповісти
ооо? гопник-иноходец Лавров заговорил о "дипломатичной этике" - это что-то новенькое в просторных конюшнях Кремля
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06.07.2022 15:21 Відповісти
етикет не передбачає брехні співрозмовнику у віччі.
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06.07.2022 15:26 Відповісти
По словам мерина, рф и монголию объединяют "общая история, боевое братство, которые было выковано и закалилось в борьбе с нацизмом и милитаризмом".

Так вот что это было в 1240 году. Орды татаро-монгол, а считай российско-монгольского войска, подошли к Киеву в рамках борьбы с фашизмом и с целью демилитаризации Киевской Руси. Попутно вырезав множество других славянских городов в рамках той же борьбы с нацизмом. Боевое братство гнало перед собой под стены города женщин и детей (вот что значит хранить традиции), захваченных в окрестных селах, демонстрируя благодарным потомкам передовые методы ведения войны. Вот те деды, которые воевали.

Надо отдать должное Лаврову, Во-первых, он иногда говорит правду. Во-вторых, мало какая страна может совершенно не изменится за 800 лет.

https://spektrnews.in.ua/news/kogda-lavrov-govorit-pravdu---sergey-fursa/135117 Сергей Фурса
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06.07.2022 15:31 Відповісти
Через пару місяців бункерного черв'яка потрібно буде виколупувати з підземні щоб на гачок правосуддя насадити.
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06.07.2022 15:32 Відповісти
всім брехати що нема війни і нікого параша не обстрілює
то норм,

як ця коняка лаврова бреше,

а сказати правду то ой як не хорошо,

що в голові у цієї москальні?
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06.07.2022 15:36 Відповісти
Зміст тієї розмови чітко доводить, що їхній лідер кацапстану ********, хоча з цього приводу в них жодних питань не виникає.
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06.07.2022 15:36 Відповісти
хорошая новость - Макрон послал бункерного и они уже не будут общаться. Выбор сделан - Франция за Украину.
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06.07.2022 15:38 Відповісти
Гнида педальна, нахабно напала, вбиває, руйнує, спалює, окупує... а вона про етикет хрюкає... - аксюморон вищої проби..
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06.07.2022 15:43 Відповісти
Весь мир услышал что ни несет окурок
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06.07.2022 15:47 Відповісти
Це коняка звуинувачує фрнацузів після того, як самі кацапи оприлюднювали дипломатичну переписку з європейцями перед війною?
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06.07.2022 16:18 Відповісти
Я водяной, я водяной,
Поговорил бы кто со мной,
А то мои подружки:
Пиявки да лягушки.
Фу, какая гадость!

Припев:
Эх, жизнь моя жестянка,
Да, ну, ее в болото.
Живу я как поганка.

Я водяной, я водяной,
Никто не водится со мной,
Внутри меня водица,
Ну, что с таким водиться.
Противно!
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06.07.2022 16:32 Відповісти
Сявки из подворотни говорят о дипломатической этике. Кто сможет перевести это с дипломатического языка на простой?
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06.07.2022 17:35 Відповісти
Так почекайте,а не **лошадка** перша оприлюднила переговори ,кажись з Байденом,точно не припомню.
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06.07.2022 18:08 Відповісти
Ахаха, то єсть мяу. А самі то? Русліки уже забули, що самі так робили в 2021. Це називається взаємність.
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06.07.2022 18:49 Відповісти
Виступаючи в середу, Лавров сказав, що "дипломатична етика" не передбачає одностороннього витоку таких записів. Джерело:

А що говорить ваша "дипломатична етика" про в одностороньому порядку грубо порушені міжнародні угоди ?
Скільки їх порушено за 30 років у відношенні до України ...
Просто - Біловезька угода - порушена !
Будапештський меморандум - порушений !
+Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997
+ Мінські домовленності ...
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06.07.2022 21:09 Відповісти
 
 