Окупанти блокують на Херсонщині YouTube та Instagram, - Хлань

На окупованій частині Херсонської області загарбники заблокували доступ до сервісів YouTube та Instagram.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованій частині Херсонщини росіяни заявили про блокування YouTube і Instagram. Намагаються влаштувати тут таке саме болото, як у себе в рф. Не вийде, їм тут залишилось недовго", - написав він.

"У нас кілька днів тому відключили YouTube. Тож дивитися можна - тільки треба ВПН вмикати. А так, звісно, ми тепер без YouTube, без Instagram. Ну нічого, якось обходимося, нормально", - повідомив колаборант Сергій Мороз.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв інформував, що окупанти відключили в Херсоні український мобільний зв’язок та інтернет.

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