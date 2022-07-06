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Окупанти блокують на Херсонщині YouTube та Instagram, - Хлань

соцмережі

На окупованій частині Херсонської області загарбники заблокували доступ до сервісів YouTube та Instagram.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"На окупованій частині Херсонщини росіяни заявили про блокування YouTube і Instagram. Намагаються влаштувати тут таке саме болото, як у себе в рф. Не вийде, їм тут залишилось недовго", - написав він.

"У нас кілька днів тому відключили YouTube. Тож дивитися можна - тільки треба ВПН вмикати. А так, звісно, ми тепер без YouTube, без Instagram. Ну нічого, якось обходимося, нормально", - повідомив колаборант Сергій Мороз.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв інформував, що окупанти відключили в Херсоні український мобільний зв’язок та інтернет.

Також читайте: В Росії заборонили Facebook та Instagram

Автор: 

YouTube (232) інтернет (1980) окупація (6658) соціальні мережі (1182) блокування (644) Instagram (180) Херсонська область (5698)


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Ну а через PlayMarket розповсюдити додаток proxy чи VPN на канали , ні?...
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06.07.2022 15:18 Відповісти
Да этих впн полно в свободном доступе.
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06.07.2022 16:03 Відповісти
замість цоього орки запустили в контакте і одноглазнікі без vpn на радість местной ваті яка ще є в херсон обл тим кто нив: атключілі аднаглазнікі і вкантакте нас лішают прав
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06.07.2022 15:20 Відповісти
В Бердянські те саме, заблоковано: Гугл, Ютуб, Вайбер. Працюе тільки через VPN.
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06.07.2022 16:36 Відповісти
 
 