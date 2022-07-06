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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Окупований Крим використовується як хаб для незаконного вивезення тисяч українських дітей, - Ташева

крим

РФ використовує окупований Крим як транзит для вимушеного перевезення українців з територій України, які були окуповані після 24 лютого.

Про це заявила постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти використовують територію окупованого Кримського півострову для вимушеного вивозу українців з новоокупованих територій і зон активних бойових та насильницького переміщення й утримання на території окупованого Криму цивільних заручників, військовополонених, колишніх військовослужбовців, працівників місцевого самоврядування та державних органів", - розповіла вона.

За словами Ташевої, заразз складно оцінити кількість українців, які були вимушені виїжджати через тимчасово окупований Крим або досі там перебувають, але уточнила, що людський потік інтенсивний. 

Водночас вона повідомила, що окупований Крим використовується, як хаб для незаконного переміщення тисяч українських дітей. На її думку, це викрадення окремих із них, коли йдеться про дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування.

Також окупанти змушують громадян України підписувати сфальсифіковані документи, адресовані слідчому комітету РФ або давати свідчення ФСБ у Криму, начебто Збройні Сили України обстрілюють цивільних осіб і цивільні об’єкти.

За її словами, так звані контрольні пункти пропуску через адміністративну межу між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом продовжують працювати під контролем ФСБ РФ. Окрім того, Ташева розповіла, що пункти тимчасового розміщення в окупованому Криму ретельно охороняються. Вони розраховані на 340 осіб. Решта, десятки тисяч громадян шукають притулок самостійно.

"Окупаційні адміністрації не зацікавлені в тому, щоб люди з материкової частини України залишалися на півострові. Окупований Крим використовується виключно для транзиту", - підсумувала вона.

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Автор: 

депортація (719) діти (5038) Крим (14124) Ташева (70)


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Топ коментарі
+7
Шатли верещучки вже запрацювали?
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06.07.2022 15:10
+7
Викрадення та вивезення дітей-це акт міжнародного тероризму.Лапатная расєя-країна терорист заселена терористами і це має визнати міжнародна цивілізована спільнота...
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06.07.2022 15:10
+4
...на чолі з головним терористом та мерзенним вбивцею який ховається в бункері...
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06.07.2022 15:13
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Шатли верещучки вже запрацювали?
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06.07.2022 15:10 Відповісти
Викрадення та вивезення дітей-це акт міжнародного тероризму.Лапатная расєя-країна терорист заселена терористами і це має визнати міжнародна цивілізована спільнота...
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06.07.2022 15:10 Відповісти
...на чолі з головним терористом та мерзенним вбивцею який ховається в бункері...
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06.07.2022 15:13 Відповісти
Та даже если русня будет насиловать мать Столтенберга, он будет смотреть и не вмешиваться.
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06.07.2022 16:15 Відповісти
Александр Литвиненко о *****

Пока весь мир носится за виртуальным Бен-Ладеном, спасая себя от «мирового терроризма», за кремлевскими стенами наливается кровью очередное чудовище, подобное Гитлеру. И если его вовремя не остановить, возможно, этот маньяк в самом скором времени приведет цивилизацию к очередной мировой бойне, в топке которой сгорят миллионы и миллионы человеческих жизней.

Лондон, для CHECHENPRESS, 21.10.06 г.
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06.07.2022 15:18 Відповісти
ясно чого мародерять телефони, холодильники, унітази і труси,

а діти до чого?
що москальня буде з ними робити,
нормальне життя не можуть дати,
чи збираються далі десь продавати
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06.07.2022 15:24 Відповісти
Діти українців європеоїди, рашисти вважають себе європейцями( русічами). Косооких бурятів якутів і інших монголоїдів вважають 3сортним біосміттям. Дітей зазомбують і буде поповнення генетичне з українськими прізвищами в стадах рашистів. Те саме робив Сталін в дитбудинках з дітьми, які стали сиротами після голодоморів. А ми вже знаємо цих дітей як упоротих совкодрочерів пенсіонерів.
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06.07.2022 15:31 Відповісти
Невже всіх силоміць вивезли?
Он реклама скрізь у соцмережах зашкалює "Южный Экспресс".
Купа звітів, як вата родинами виїхала "біженцями" в Європу, Канаду і навіть, сидить на мекс.кордоні. Ще Австралію бачила в групах.
Є попит, буде і пропозиція в обхід кордонів з певною таксою. І це треба визнавати.
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06.07.2022 15:25 Відповісти
Чому це вата вдруг? Вата залишається в Криму і радіє.
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06.07.2022 15:33 Відповісти
Якби ж вата сиділа в говені та раділа. Самки сепарів освоюють європейську допомогу. Популярна реклама з лугандонії "Донецк-Польша".
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06.07.2022 15:41 Відповісти
Кацапи хочуть поправити свою азійську генетику.
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06.07.2022 16:06 Відповісти
 
 