Окупований Крим використовується як хаб для незаконного вивезення тисяч українських дітей, - Ташева

РФ використовує окупований Крим як транзит для вимушеного перевезення українців з територій України, які були окуповані після 24 лютого.

Про це заявила постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти використовують територію окупованого Кримського півострову для вимушеного вивозу українців з новоокупованих територій і зон активних бойових та насильницького переміщення й утримання на території окупованого Криму цивільних заручників, військовополонених, колишніх військовослужбовців, працівників місцевого самоврядування та державних органів", - розповіла вона.

За словами Ташевої, заразз складно оцінити кількість українців, які були вимушені виїжджати через тимчасово окупований Крим або досі там перебувають, але уточнила, що людський потік інтенсивний.

Водночас вона повідомила, що окупований Крим використовується, як хаб для незаконного переміщення тисяч українських дітей. На її думку, це викрадення окремих із них, коли йдеться про дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування.

Також окупанти змушують громадян України підписувати сфальсифіковані документи, адресовані слідчому комітету РФ або давати свідчення ФСБ у Криму, начебто Збройні Сили України обстрілюють цивільних осіб і цивільні об’єкти.

За її словами, так звані контрольні пункти пропуску через адміністративну межу між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом продовжують працювати під контролем ФСБ РФ. Окрім того, Ташева розповіла, що пункти тимчасового розміщення в окупованому Криму ретельно охороняються. Вони розраховані на 340 осіб. Решта, десятки тисяч громадян шукають притулок самостійно.

"Окупаційні адміністрації не зацікавлені в тому, щоб люди з материкової частини України залишалися на півострові. Окупований Крим використовується виключно для транзиту", - підсумувала вона.

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