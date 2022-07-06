У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищено склади російських окупантів. ВIДЕО (оновлено)

В окупованому росіянами Херсоні пролунав вибух в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух", - повідомляє кореспондент видання.

Пізніше радник голови ОВА Сергій Хлань повідомив: "У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищено склади рашистів. Далі буде".

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