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У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищено склади російських окупантів. ВIДЕО (оновлено)

В окупованому росіянами Херсоні пролунав вибух в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух", - повідомляє кореспондент видання.

Пізніше радник голови ОВА Сергій Хлань повідомив: "У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищено склади рашистів. Далі буде".

Також читайте: Окупанти призначили ексефесбешника і російського чиновника Єлісєєва "главою уряду" Херсонської області

У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищено склади російських окупантів 01

Автор: 

Херсон (3329)


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Топ коментарі
+33
Слава українським партизанам! Смерть колаборантам і москалям, щоб ці гниди здохли і побільше.
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06.07.2022 15:28
+30
Мабуть колаборантські пєрдаки вибухнули...
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06.07.2022 15:28
+20
немита черешня
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06.07.2022 15:36
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Мабуть колаборантські пєрдаки вибухнули...
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06.07.2022 15:28 Відповісти
Надлишкові гази,а запобіжник не працює!!!)))
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06.07.2022 15:31 Відповісти
Самі по собі ті воюючі якути-буряти є грязні та смердючі. Жеруть усе. Перетравлюють в своєму гнилому лівері. Напевне, й пердячий пар з них чорний та смердючий виходить. Втім, і з русскіх ваньок те. Але там + квашеная капуска і аладушкі.
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06.07.2022 15:32 Відповісти
немита черешня
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06.07.2022 15:36 Відповісти
хлопки, переходящие в аплодисменты и бурные овации - рашисты встают и потом ложатся...

так так, чтобы лежать головой на запад и ногами на восток, следовательно, их лица будут обращены на восток.

всьо по обряду "на хлопок"
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06.07.2022 15:43 Відповісти
Слава українським партизанам! Смерть колаборантам і москалям, щоб ці гниди здохли і побільше.
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06.07.2022 15:28 Відповісти
Чи партізани, чи марсіане !!!)))
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06.07.2022 15:28 Відповісти
Маск доставляє марсіан чартерними рейсами
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06.07.2022 17:46 Відповісти
teleportue cherez starlink
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06.07.2022 18:23 Відповісти
Якщо це роблять чотири хімарси, то я уявляю коли їх 40 буде.
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06.07.2022 15:29 Відповісти
навряд це HIMARS, скоріше за все звичайнісінька вибухівка, що потрапила до правильних рук.
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06.07.2022 15:33 Відповісти
Цензор, не хотите разобрать фейк что типа 2 химарса уничтожили, на видео даже не попали куда целили, уверен на 99% что их даже там не было.
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06.07.2022 15:30 Відповісти
Заявил конашенков, вместо видео - кадр непонятно чего. Надеюсь, что врут
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06.07.2022 15:32 Відповісти
Та этот Хуúнященков скажет что уничтожили 100500 складов ВСУ в Лугандоне и Крысму (и вставят видео, где они же защеку с проглотом принимают, типа ихнее), 100000000 байрактаров, 7464163843 самолетов вертолетов и звездолетов ВСУ, 848946 раз обошли Украину вдоль и поперек... И ведь долбо%бы каZZапсины поверят этому, так же как и флоту Львовской области
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06.07.2022 16:32 Відповісти
Митяй, ты вместо премиального фанфурика боярки и пол метра ливерной колбасы не закусь от своего куратора с Лахта 2 опять получишь писю в попу.
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06.07.2022 15:33 Відповісти
Маляр уже сказала, что фейк, распространяют для zомбаков, бо дюже страшно от взрывов складов и командных пунктов... Нет уже HIMARS ни одного, можете спать спокойно, до самой смерти)
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06.07.2022 15:55 Відповісти
Да что ж нам за вас ваши методички разбирать?

Хаймарсов в Украине нет и не было, оружия нам вообще никто не даёт.

Все вооружение было уничтожено ещё в первый день.

А ещё нас запад накачал нас оружием, что б мы на вас напали.

Похоже на бред? Так и есть, но в кацапских головы отлично заходит, причем одновременно.
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06.07.2022 16:45 Відповісти
А суть яка в розборі кацапської брехні? Чи вам - аби "срач розвести" на "голому місці"? Чисто пригожинський підхід - "А давайте попи*здим... Хоть и ничего не "родим" - но у кого-то сомнения посеем!"
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07.07.2022 16:12 Відповісти
Лаптекопытные окупанты нарушили технику безопасности и после приема стекломоя покурили махорки в неположенном месте.
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06.07.2022 15:30 Відповісти
Пердак у Сальдо ушёл в бульдо.
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06.07.2022 15:30 Відповісти
чи коштує це сальдо однієї ракети ХІМАРСА ?
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06.07.2022 15:39 Відповісти
сальдо, брутто, нетто...

він єврей ?
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06.07.2022 15:47 Відповісти
Сальдо , жлобяра
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06.07.2022 16:14 Відповісти
Ні , рускій - тільки в них такі клікухи .
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06.07.2022 18:53 Відповісти
він єврей ?
*******
Личное дело

https://dosye.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE.jpg

https://dosye.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE.jpg

В ходе диалога с горожанами, проведенного с использованием новых коммуникационных технологий, интернет-коференции, Херсонскому городскому голове был задан вопрос: «Владимир Васильевич, вы еврей?».

Владимир Сальдо, ушел от прямого ответа: «Вас волнует национальный вопрос. Моя биография широко известна» - ответил он.

В тоже время, Интернет сайт журнала "Лехаим" сообщает, что 25 ноября 2004 года в Иерусалиме состоялась встреча президента Израиля Моше Кацава и председателя кнессета Реувена Ривлина с мэром нашего города Владимиром Сальдо и раввином Херсона Йосефом-Ицхоком Вольфом.

Далее издание пишет: «Раввин и мэр провели утреннюю молитву Шахарис в резиденции президента Израиля.

Первый раз в жизни мэра вызвали к Торе и наложили тфилин. Раввин Йосеф-Ицхок Вольф рассказал Моше Кацаву об участии мэра в жизни еврейской общины.

- Мэр нашего города Владимир Сальдо, еврей по национальности, - друг еврейской общины. В прошлом году на третий день праздника Ханука ему предоставили почетную миссию: зажечь свечу Ханукии.

Вместе со мной он вознесся с помощью подъемного крана над центральной площадью... Глава города часто помогает решать проблемы, стоящие перед херсонской еврейской общиной».https://dosye.info/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3

https://dosye.info/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://dosye.info/Сальдо,_Владимир_Васильевич
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06.07.2022 21:34 Відповісти
Херсон під орками,тому результати вибухів можна показувати без цензури.
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06.07.2022 15:30 Відповісти
можливо вже наш, а нам тільки через три дні скажуть, щоб не нашкодити.
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06.07.2022 15:37 Відповісти
Ні, це не так. Нажаль.
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06.07.2022 15:40 Відповісти
Кацапи привикли курити в нЄпАложином мєстє...
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06.07.2022 15:34 Відповісти
Хлопок.. задымление... в кацапских портках подтопление....
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06.07.2022 15:38 Відповісти
Фото зачем скрывать?
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06.07.2022 15:48 Відповісти
С одной стороны хочется поставить лайк
А с другой стороны, Херсон - это Украина
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06.07.2022 15:58 Відповісти
Ой, мамо,
Що за дим?
Що за дим?
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06.07.2022 16:15 Відповісти
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06.07.2022 16:19 Відповісти
Красная армия снабжается по ж.д. , с времен Сталина . По ней и бьют .
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06.07.2022 16:27 Відповісти
Не схоже на склад бк , бо нема детонування . Та і херсонці пишуть що горить пластик
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06.07.2022 16:35 Відповісти
Як казав Лесь Подерев'янський - "Так шороше, що хочеця співати"...)))
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06.07.2022 16:37 Відповісти
Не было там никакого склада БК, обычный склад, то ли от жары, то ли кто-то покурил неудачно. А взорвалось там несколько баллонов и все. Если вам был БК, то там ни заборов ни соседних ангаров не было, а так люди этот пожар снимали с 50 метров. А Хланю верь сходу нельзя, часто пиарится на не проверенной информации.
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06.07.2022 17:37 Відповісти
О, руський ! Ти не сальдо ?
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06.07.2022 18:55 Відповісти
Звичайно, воно кацапидло! Інакше знало б, що склади бувають не тільки з снарядами та ракетами, а ще й з продовольством та амуніцією, та мало ще з чим. Ще воно, дурило в лаптях, видає себе тим, що звиздить про вибух кількох балонів з газом і не думає про те, що від вибуху газу "хлопок" почули б в одному кварталі міста. І не далі.
У нас десь в 90-ті в куренях на березі моря вибухнув газовий балон і ті курені згоріли дотла. Потім, як розповідав знайомий пожежний, під час пожежі вибухнуло ще кілька балонів. Курені вигоріли до тла. Я живу від того місця в 15 хвилин ходу пішки і не чув жодного вибуху. Тільки по великому диму можна було зробити висновок, що якась пожежа.
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07.07.2022 07:48 Відповісти
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06.07.2022 17:56 Відповісти
 
 