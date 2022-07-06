У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищено склади російських окупантів. ВIДЕО (оновлено)
В окупованому росіянами Херсоні пролунав вибух в районі залізничного вокзалу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, в районі залізничного вокзалу. До того в місті пролунав вибух", - повідомляє кореспондент видання.
Пізніше радник голови ОВА Сергій Хлань повідомив: "У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищено склади рашистів. Далі буде".
Топ коментарі
+33 Olga Martyniuk
показати весь коментар06.07.2022 15:28
+30 Александр Чуднивец #474549
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+20 Ap Kats
показати весь коментар06.07.2022 15:36
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так так, чтобы лежать головой на запад и ногами на восток, следовательно, их лица будут обращены на восток.
всьо по обряду "на хлопок"
Хаймарсов в Украине нет и не было, оружия нам вообще никто не даёт.
Все вооружение было уничтожено ещё в первый день.
А ещё нас запад накачал нас оружием, что б мы на вас напали.
Похоже на бред? Так и есть, но в кацапских головы отлично заходит, причем одновременно.
він єврей ?
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Личное дело
https://dosye.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE.jpg
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В ходе диалога с горожанами, проведенного с использованием новых коммуникационных технологий, интернет-коференции, Херсонскому городскому голове был задан вопрос: «Владимир Васильевич, вы еврей?».
Владимир Сальдо, ушел от прямого ответа: «Вас волнует национальный вопрос. Моя биография широко известна» - ответил он.
В тоже время, Интернет сайт журнала "Лехаим" сообщает, что 25 ноября 2004 года в Иерусалиме состоялась встреча президента Израиля Моше Кацава и председателя кнессета Реувена Ривлина с мэром нашего города Владимиром Сальдо и раввином Херсона Йосефом-Ицхоком Вольфом.
Далее издание пишет: «Раввин и мэр провели утреннюю молитву Шахарис в резиденции президента Израиля.
Первый раз в жизни мэра вызвали к Торе и наложили тфилин. Раввин Йосеф-Ицхок Вольф рассказал Моше Кацаву об участии мэра в жизни еврейской общины.
- Мэр нашего города Владимир Сальдо, еврей по национальности, - друг еврейской общины. В прошлом году на третий день праздника Ханука ему предоставили почетную миссию: зажечь свечу Ханукии.
Вместе со мной он вознесся с помощью подъемного крана над центральной площадью... Глава города часто помогает решать проблемы, стоящие перед херсонской еврейской общиной».https://dosye.info/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3
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А с другой стороны, Херсон - это Украина
Що за дим?
Що за дим?
У нас десь в 90-ті в куренях на березі моря вибухнув газовий балон і ті курені згоріли дотла. Потім, як розповідав знайомий пожежний, під час пожежі вибухнуло ще кілька балонів. Курені вигоріли до тла. Я живу від того місця в 15 хвилин ходу пішки і не чув жодного вибуху. Тільки по великому диму можна було зробити висновок, що якась пожежа.