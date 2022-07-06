Рішення Генштабу про порядок видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним скасовано, документ доопрацюють, - Залужний
З метою недопущення подальших маніпуляцій ухвалено рішення про доопрацювання документу.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
На засіданні в Генштабі розглянули питання про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.
"Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави.
Тому Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання", - наголосив Залужний.
За його словами, оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану.
"Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів. Як Головнокомандувач Збройних Сил і громадянин України закликаю українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
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Можно и притчи с афоризмами
Не витрачайте свого часу на те, що не варто.
Не звертайте увагу на тих, хто того не вартий.
Дякую.
А документами пусть занимается Рада . Это ее прямое назначение.
И если ЗЄ надеется, что он этим высером повысит себе рейтинг, пусть не надеется.
Нечем ему свой рейтинг повышать. Гундосики тоже не помогают. А если уж говорить об окружении,то это вообще глына
Сейчас армия решает главные вопросы, чтобы к нам "русский мир" не пришел.
А дружин и детей уже убито, изнасиловано и ограблено уже тьма, пока их мужья воюют.
Кстати документы ведь не на фронте пишут и доопрацьовують?
Почему слуги в Раде давно этим не занялись?
Он шо и этим должен заниматься в перерыве между боями?.
Но и Рада и президент этот закон про**ли, как херсонские мосты. А виноват кто ? Ясен пень - не те кто виноват. А кто-нибудь другой.
Ну ви так навоюєте хлопці. Отаким чином ми виженемо орків із України, коли одні гниють в окопах і гинуть, а другі жеруть і п"ють по нічних клубах і кабаках.
Значить ця війна тільки для трактористів, комбайнерів, але не для чиновників, чинуш і їхніх діток.
Тільки професійна армія зможе нас захищати.
А для цього треба було готуватися і "піднімати" армію до нормального рівня, ане займатись виключно великим крадівництвом
За поребриком власть бы рассадила недовольных по СИЗО, самых недовольных свела бы в могилу, в общем поламала бы всех через колено и беспредельничала бы дальше (поэтому там все всегда "за"). А у нас власть просто не может не слышать общество.
МУЖИКИ, ЗА ЭТО ТАКИ СТОИТ ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ !!!
https://www.youtube.com/watch?v=J9XtPrULs0o
Як тільки почали злітати у воздух склади орків та відчуватися успіх
ЗСУ , боневтік вирішив наіхати на Залужного !!
не проводится анализ и решение проблем в самой армии из-за которых люди избегают армии. а проблемы там ещё есть.
Так пусть заглянут в подвалы Херсона, где пытают украинцев.
Идёт война, а шобла прячется от военкоматов, заметает следы.
арестовичи, ермаки, подаляки, тимошенки и весь офис президента работает на пиар, огромное желание проскочить на второй срок, як сказала безуглая "мы будем отстраивать Украину, гешефт наш будет".
Війна продовжується. Весь цей час я забороняю собі писати політичні пости і це дуже непросто.
Але інколи неможна промовчати, бо складається враження, що не всі в керівництві країни розуміють - зараз не найкращий час для політичних шоу.
Такою ситуацією є і історія з забороною виїзду для військовозобов'язаних без дозволу. Президент героїчно взявся розбиратися з Генштабом і МО, попросивши останніх надалі не ухвалювати подібних рішень без нього.
Деякі ЛОМи впряглись один перед одним писати що це закон Порошенка, прийнятий ще в 16му році.
Що ж відбулось насправді?!
Ще у 92му році, був прийнятий Закон "Про військовий обов'язок і військову службу", в другому абзаці другого пункту статті 37 якого і була запроваджена заборона виїзду військовозобов'язаних і призовників:
"У воєнний час виїзд військовозобов'язаних і призовників з
місця постійного проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється."
Вона ж на першому слайді, а за посиланням весь закон в редакції 92го року.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F2232-12%2Fed19920619%3Ffbclid%3DIwAR3G7HPQcTIgQ9vXFLviWnZeFX_QaXowUyoK4E20GDFhlIvb8YuVlNjziSs%23Text&h=AT1T0d-i5DaCXGw0pGUiEF-ouJoL0wnivWy18ko8GLHTa8YQix-***************-IH38qaFrqhsTbJJcXFtH-Ifl_yDkUEfqd1_VDhH1gp2oNHCkcKmErDWypEjV1e9CD&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1nE18bdAai1TTPRJHRqQXhlCOPBlP1Df2XXWjzB3UQXRTwU-tKGlFk3m-IfGjTHuezgL-9_bqK4q8Xe5xNv4rw21SNsKV7rJmd0FfCQgywjESslh16h9x2_ePfHcKe3OSLPxOAuIpCpZ-z170qYC6nwAaVE7_UztOKtOGaJ21T1XNZY18JFIKgBNOBG5EIFOCXLMzRrw https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/ed19920619#Text
Тобто, закон ще з 92го року вже мав таку заборону.
Але сьогодні, наробивший галасу текст, виглядає інакше - а саме:
"У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника)."
В поточній редакції цього закону це вже окремий 4 пункт статті 37.
Хто ж вніс ці зміни і коли? Порошенко у 16му році?! Генштаб?
Ні, ці зміни були внесені Законом 1357-IX (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку)
Ось посилання на нього:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F2232-12%2Fed20210423%3Ffbclid%3DIwAR2sA_KtbzrC7EUg4M_ybnScH9hhM8Fi3i18FVLGneI0bOyt8Bm075t6Udo%23Text&h=AT2oYo866vyFFSkSjQD2qPrs8oo4prjgTuMe5Jd-6knTVebqe87Pih7AHNHNb49XQd8VBs0qF6VKLr8Jat5OcLgdllQ8OIJk8fa-Atz7YlYZl08jZONMkONR3E-NGT6OqbSD&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1nE18bdAai1TTPRJHRqQXhlCOPBlP1Df2XXWjzB3UQXRTwU-tKGlFk3m-IfGjTHuezgL-9_bqK4q8Xe5xNv4rw21SNsKV7rJmd0FfCQgywjESslh16h9x2_ePfHcKe3OSLPxOAuIpCpZ-z170qYC6nwAaVE7_UztOKtOGaJ21T1XNZY18JFIKgBNOBG5EIFOCXLMzRrw https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/ed20210423#Text
І що там?! Дата прийняття - 30.03.2021
Але найцікавіше навіть не це. Ось посилання на картку законопроекту, який і став Законом 1357-IX.
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc4_2%3Fpf3516%3D3553%26skl%3D10%26fbclid%3DIwAR1QYF101rhkZEI4kZiXRxVMyR6uEJQjzb9hn4pSoCuYvVf8CXt9HLLI5mw&h=AT1Zkj7dbetufsCPnmq9MPmQ1tsWlX--ROBQIpVfcTyqB4KynuMhdHsN7JR9iaeZDvOkk6n-Qv4IyOB-dOJcBh_nmZxOtiklAspoH0nh108aH4xnKbUgRHgVW_SNj-8XRbTk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1nE18bdAai1TTPRJHRqQXhlCOPBlP1Df2XXWjzB3UQXRTwU-tKGlFk3m-IfGjTHuezgL-9_bqK4q8Xe5xNv4rw21SNsKV7rJmd0FfCQgywjESslh16h9x2_ePfHcKe3OSLPxOAuIpCpZ-z170qYC6nwAaVE7_UztOKtOGaJ21T1XNZY18JFIKgBNOBG5EIFOCXLMzRrw http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3553...
Барабанна дріб!
Ініціатор(и) законопроекту:
Зеленський Володимир Олександрович Президент України
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https://www.facebook.com/BazalukRuslana
З цікавинок української Конституції :
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
https://t.me/pecherhill @pecherhill
Скандал, что мол военнообязанным запретят выезжать из своих мест проживания был откровенной и достаточно топорной провокацией Офиса президента и медиа олигарха Игоря Коломойского против главкома Валерия Залужного. Это более чем очевидно. "Утку" запустило агенство УНИАН, пренадлежащее сами знаете кому. Некий текст без подписи в интернет выложил депутат "Слуги народа" Федиенко. А народное недовольство расшевелил известный политический киллер Юрий Романенко, сотрудничавший с командой Зеленского еще на выборах президента. В унисон с Романенко пропел ряд ТГ-каналов, явно связаных с Подоляком, Тимошенко, Арахамией и прочими обитателями Офиса президента.
🤪Очевидно так же, что скандал бы не сыграл, если бы мало опытные в политических интригах военные, не бросились бы апелировать к закону 1992 г. Формально, они сказали чистую правду. Но эфект получился крайне негативный.
🤔С этим понятно. Непонятно, для чего вдруг такая медиа-атака на главкома? А причин несколько.
📈Во-первых, ОП откровенно бесит рейтинг Залужного. По уровню своей поддержки Залужный становится для Зеленского соперником еще более опасным чем Порошенко.
🙅🏻♂️Во-вторых, Ермака откровенно бесит, что с Залужным сделать они вообще ничего не могут. Мы писали уже о том, https://t.me/pecherhill/761 что к назначению Залужного главкомом руку приложили англичане. Более того. Назначение Залужного было платой за то, что историю с "вагнеровцами" британцы спустили на тормозах. Офису президента Украины дали четко понять, если они даже попробують сместить Залужного, в мировые СМИ попадет такой компромат, что 25% взятых Порошенко во втором туре выборов для команды Зеленского станут недостижимой мечтой.
🇬🇧Нужно понимать отношение Запада к Зеленскому. Да, Запад помогает Украине, преследуя ряд своих целей. При этом с Зеленским и его окружением отношения у политиков Лондона, Вашингтона и Оттавы упали до уровня отношений с поздним Януковичем. На Западе давно поняли, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака, а Ермак вести Украину готов куда угодно, но только не в сторону Запада. Связи Ермака с Москвой, это вообще секрет рассказанный попугаю.
🇺🇸Залужного поддерживает Запад, собственно Залужному, а не Зеленскому с Ермаком Запад выделял Джавелины и Нлоу, а сейчас выделяет М777 и ХИМАРСы.
Шкода що Залужний підставився і зробив цю заяву всупереч закону.