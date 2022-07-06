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Рішення Генштабу про порядок видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним скасовано, документ доопрацюють, - Залужний

залужний

З метою недопущення подальших маніпуляцій ухвалено рішення про доопрацювання документу.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні в Генштабі розглянули питання про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

"Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави.

Тому Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання", - наголосив Залужний.

За його словами, оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану.

"Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів. Як Головнокомандувач Збройних Сил і громадянин України закликаю українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Читайте: У Раді пропонують скасувати обмеження на пересування військовозобов'язаних в Україні

Автор: 

Генштаб ЗС (6484) Залужний (723)


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Топ коментарі
+37
"Дивно, чому Президент просить Генеральний штаб надалі не ухвалювати без нього рішень, які були ухвалені ще коли пан Зеленський в школу ходив...

Пане Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine візьміть військовий квиток у того, хто просить без нього не ухвалювати те, чого ви не ухвалювали, відкрийте квиток на останніх сторінках (в моєму квитку сторінка 29) і покажіть що там написано в правил військового обліку військовозобов'язаних "У воєнний час виїзд військовозобов'язаних з місця постійного проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється." Відмазки, що цього там раніше не було не приймайте. 🙂

Я розумію, що певні особи військовий квиток в очі не бачили 😉, але це не дає їм право втягувати армію в маніпулятивні політичні ігри. "
Текст (с) Андрей Кухта
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06.07.2022 15:42
+36
генштаб?! вкид зробив якійсь ноунейм з "слуг", той ноунейм, що з безмозглою "створив" законопроект про розстріл командирами підлеглих без суду та слідства.
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06.07.2022 15:41
+32
Інфо вкид зробив не Генштаб, а депутат Зеленського. Цілком спланована акція
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06.07.2022 15:41
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Й@баний цирк не припиняється вже три роки і навіть під час війни. Але як Залужний підписався на це?
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06.07.2022 16:33 Відповісти
Если оператся на факты, то получается залужный в одной колее❗В окружении зе много тех кто готов жертвовать своей репутацией в обмен на поддержку зе☝ Логика сильная вещь👍
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06.07.2022 16:38 Відповісти
Факты на которые ты опЕраешься, в студию, пропагандон.
Можно и притчи с афоризмами
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06.07.2022 17:09 Відповісти
якби не Залужний фіг його знає де зараз були б кацапи, йому респект, завдякуючи йому було зупинено цю навалу
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06.07.2022 16:38 Відповісти
Слава Богу, что Залужный., а не какай-нибудь удод из слуг
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06.07.2022 17:11 Відповісти
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06.07.2022 16:38 Відповісти
Залужному байдуже на політику - йому потрібне число, чим більше тим краще - бо країна після нескінченних реформ змушена воювати "живою силою". Щоправда обмеження пересування, коли люди що в дорозі постійно й так перетинаєш блокпости якась дійсно дурня.
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06.07.2022 16:38 Відповісти
ЯК ЗАХІД ДАЄ СВОЮ ВИСОКОТОЧНУ ЗБРОЮ В ОБМІН НА ПРОКРЕМЛІВСЬКИХ ШПИГУНІВ -
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06.07.2022 16:39 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/zbroya-ta-groshi-dlya-ukraini-v-obmin-na-shpiguniv.htm
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06.07.2022 16:40 Відповісти
Валерій Федорович, від Вас і від прийнятих Вами рішень сьогодні залежить доля України.
Не витрачайте свого часу на те, що не варто.
Не звертайте увагу на тих, хто того не вартий.
Дякую.
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06.07.2022 16:45 Відповісти
Украинцы хотят победить агрессора,жить свободно по собственной воле но при этом НЕ ВОЕВАТЬ!!!!! когда нужно, не рисковать собственной жизнью-так НЕ БЫВАЕТ! Даже Евреи ничего не могут придумать чтобы выиграть войну,отстоять свою свлободу не воюя,не умирая за нее-в Израиле воюют даже женщины. Эти 73% украинцев выбрали Зелоха который декларировал что можно договорится с маньякомубийцей который хочет забрать ВСЕ у вас. Идиоты-так не бывает в принципе. Нужно воевать и нужно умирать за свою свободу. И нужно думать кого выбирать-того кто во время войны направит госбюджет на поддержку армии и ВПК или на того кто будет делать дороги для того чтобы заххватчикам комфортнее было захватывать Украину. Залужный полностью прав:закон есть закон и без разрешения военкома во время войны нельзя покидать место своей регистрации. я вот не покидал и не собираюсь
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06.07.2022 16:54 Відповісти
Ізраїль ніколи не воював довше 6 місяців. Українці після 5 міс безперервних обстрілів, видихаються, емоційно випалені - це природньо.
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06.07.2022 17:01 Відповісти
В Ізраїлі не має совка як у нас. Там ніхто не перекриває кордон.
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06.07.2022 17:05 Відповісти
Очень даже перекрывали. Бен-Гурион закрыт, а со всех сторон атакуют арабы. Ну можно было на лодочке, куда нибудь на Мальту. Но сложно. Сложнее, чем нашим в Молдову.
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06.07.2022 23:08 Відповісти
А толку от тебя?
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06.07.2022 17:12 Відповісти
Так а где дипломатов растеряли? Я вот шото не увидел работы дипломатов до войны, раз она началась. Это конкретный обсер всей украинской дипломатии
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06.07.2022 17:26 Відповісти
А что должны были сделать дипломаты? Сойтись сразу посредине?
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06.07.2022 23:10 Відповісти
Иван, но ведь если тебе не куда и не за что ехать, то это естественно, что ты не покидаешь место регистрации☝ Но ситуации бывают разные 👍
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06.07.2022 21:56 Відповісти
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06.07.2022 23:29 Відповісти
Враховуючи високу ймовірність використання ДРГ. Рішення ускладнити пересування осіб призовного віку виглядає доречним та своєчасним. Маючи сусідом москалів Україна змушена підготувати максимально можливу кількість осіб здатних чинити збройний опір, а точніше все населення має бути готовим до участі у збройному протистоянні та мати бойовий досвід. І нажаль іншого шляху не існує. Професійні військові та інші силові структури призначені для стримування агресії перші місяці, а далі весь тягар війни лягає на населення. Якщо цього не відбувається війна програється і всі понесені жертви марні. Дії ОП (постійне малювання райдужний перспектив перемоги) наносять суттєву шкоду українцям, бо формують у них ілюзію, що ця війна може бути завершена без участі всього населення України, а це нажаль не так.
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06.07.2022 16:59 Відповісти
Я задам встречный вопрос. Нахера тогда полиция и СБУ на зарплате у государства? Чтобы пацанам повестки у магазина штамповать?
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06.07.2022 17:06 Відповісти
Для того щоб Вашу дружину/дитину не пограбували та не вбили поки Ви захищаєте свою країну.
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06.07.2022 17:11 Відповісти
Залужний закликав українців виконати свій обов'язок? Украинцев или исключительно мужиков? Или женское население за украинцев не считается и поэтому свободно колесит за границу и обратно? Обязанность депутатов служить украинскому народу, а на деле вы знаете как они 30 лет имели население. Обязанность полиции служить украинскому народу и защищать его, а на деле взятки, поборы и мусорской беспредел. Обязанность антикоррупционных органов ловить коррупционеров, а не служить им. Обязанность военных защищать людей, но они сейчас промышляют робин-гудством - забирают повестки у богатых и отдают бедным. Обязанность государства забота и процветании своих граждан, а не утопить его в нищете и крови. Если мы в 2019 году вылезли на уровень 2013 года, я даже боюсь подумать через сколько лет мы вылезем на уровень 2022 года. Ну лет так через 10 не меньше. Кароч сейчас доработают законопроект и будет весело. Как раз к 1 октября))
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06.07.2022 17:15 Відповісти
Оставьте Залужного в покое. Его дело воевать . Защищать нас от рашабандитов.
А документами пусть занимается Рада . Это ее прямое назначение.
И если ЗЄ надеется, что он этим высером повысит себе рейтинг, пусть не надеется.
Нечем ему свой рейтинг повышать. Гундосики тоже не помогают. А если уж говорить об окружении,то это вообще глына
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06.07.2022 17:29 Відповісти
Та невже? У моих детей хлопчики двойнята и пришли уроды и украли детскую коляску двойную. Позвали полицию, пришли зафиксировали и исчезли навсегда.

Сейчас армия решает главные вопросы, чтобы к нам "русский мир" не пришел.
А дружин и детей уже убито, изнасиловано и ограблено уже тьма, пока их мужья воюют.
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06.07.2022 17:17 Відповісти
чо вы опять избиратели зЕленского Генштаб приплетаете? Уже ведь сделали ещё раз всех вместе и получили войну. А ведь все орали "хуже не будет". Вот и отвечайте за базар
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06.07.2022 17:22 Відповісти
Документ доопрацюють.
Кстати документы ведь не на фронте пишут и доопрацьовують?
Почему слуги в Раде давно этим не занялись?
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06.07.2022 17:22 Відповісти
Питання до Залужного; коли на фронті ми побачимо всіх цих служак з військкоматів, бо вони тут вже зажиріли від хабарів та нахабства, коли побачимо батальйони сбу-шників, "нових" поліціянтів, державних службовців і їх синочків, а також синочків бізнесменів ? Що відбувається зараз: хоронять Героїв лише в селах, а про що це говорить? - про те що гинуть самі бідні, в яких немає грошей на хабарі у військкоматах та лікарям у ВЛК. Совдепія та земударастія у всій красі.
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06.07.2022 17:29 Відповісти
Недавно видел как в моем городе военкомат 7 человек в брониках охраняли, зато молодых пацанов, цвет нации на фронт гонят. Им работать, семьи создавать. Тут и так демография ****** была на одного рожденного три смерти, так еще 8 миллионов женщин детородного возраста уехали. Удачи Зе-пацанам, это полный финиш по всем фронтам. Потому шо нахера украинке нищий дурачок с убогой панелькой, когда есть Армен, Алонс, Тилли и Марсины. Украинский мужики не конкуренты на общеевропейском рынке. И самый главный вопрос, какая ключевая мотивация для людей идти воевать? За хорошую жизнь Игарьвалерича или Ренатлеонидыча? Или за жизнь от зарплаты до зарплаты?
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06.07.2022 17:47 Відповісти
Это закон джунглей и эволюции. Слабые не должны давать потомства. Если ты норм мужик не бойся, женщину ты себе всегда найдешь.
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06.07.2022 20:05 Відповісти
Так це взагалі справа міністерства оборони, пана Рєзнікова.
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06.07.2022 17:53 Відповісти
Все матеріально-технічне забезпечення (їжаб одяг, броніки, техніка.....) це все обов'язки мінісерства оборони. А вони економлять і все звалюють на волунтерів, а собі преміїї повиписують. От банда!
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06.07.2022 17:55 Відповісти
коли побачимо батальйони митників....?? та судових виконавців??
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06.07.2022 19:40 Відповісти
Та да, так і бачу митника на нулє під Пісками десь в окопі і неподалік він свій бойовий "Бентлі" припаркував 😁
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06.07.2022 23:31 Відповісти
Да ніколи.
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07.07.2022 00:16 Відповісти
А чому це питанняя до Залужного?

Он шо и этим должен заниматься в перерыве между боями?.
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06.07.2022 17:31 Відповісти
Відпрвити весь 95 квартал,на чолі з зеленським на фронт. Чотирижди уклоніст від армії нерозуміє ,що таке держава,що таке армія,як захищати свою землю,а вміє тільки базікати,піаритись і показувати відосики. Навіть таке чутливе питання під час війни роздув і пропіарився. це повинно бути (якщо є порушення Законну) зроблено тихо і тактично з повагою до ЗСУ і його генштабу Ідіоти при владі .
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06.07.2022 17:33 Відповісти
Ну да ! Этот существующий с 1992 года Закон ясно за тридцать лет устарел... НО это не зона ответственности военных... Изменить этот закон должна была Рада ..а подать в Раду президент...

Но и Рада и президент этот закон про**ли, как херсонские мосты. А виноват кто ? Ясен пень - не те кто виноват. А кто-нибудь другой.
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06.07.2022 17:35 Відповісти
Тобто тепер по кожному випадку прийняття рішень Генеральним штабом, ухилянти будуть підіймати сморід, і за командою Президента будуть скасовуватися директиви Генштабу?

Ну ви так навоюєте хлопці. Отаким чином ми виженемо орків із України, коли одні гниють в окопах і гинуть, а другі жеруть і п"ють по нічних клубах і кабаках.

Значить ця війна тільки для трактористів, комбайнерів, але не для чиновників, чинуш і їхніх діток.
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06.07.2022 17:37 Відповісти
Выйна в першу чергу для армії. Армія повинна бути профессіональна і добре озброєна, щоб давати відсіч
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06.07.2022 17:49 Відповісти
Ну ти і дебіл.
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06.07.2022 17:56 Відповісти
Василий ты балбес А Остапа респект👍Грамотно излагает.
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06.07.2022 18:59 Відповісти
Взагалі політичне керівництво не повинно лізти в справи армії, стратегії, посилати таких як Безугла (взагалі якесь недорозуміння) смотрящим до війскових. Рейтинги їм треба, от банда.
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06.07.2022 18:00 Відповісти
По великому рахунку армія не повинна складатись з трактористів, комбайнерів и бознає кого. У трактористів і комбайнерів багато своєї роботи.
Тільки професійна армія зможе нас захищати.
А для цього треба було готуватися і "піднімати" армію до нормального рівня, ане займатись виключно великим крадівництвом
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06.07.2022 18:02 Відповісти
Чи знайдеться хтось, нарешті, хто зробить цьому чму пропозицію, від якої він не зможе відмовитись? - Щоб воно не паскудило.
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06.07.2022 18:11 Відповісти
Отстаньте от Залужного. Он военный, а не политик. Его дело убивать кацапов, а не прыгать и кланятся вокруг малороса
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06.07.2022 19:36 Відповісти
А ось це якось можна врегулювати ? По факту студентам не дають доки, посилаються на новий лист за червень. Законодавча база відсутня, але, бачу, все легко вирішується листами. Випускники роками готувались, отримували сертіфікати по мовах, а випускають зама Кличка 40-річного студента. Театр абсурду продовжується.

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06.07.2022 19:38 Відповісти
Можно до одури спорить о целесообразности или нецелесообразности решений военного командования по поводу порядка осуществления контроля за перемещением мужиков по стране, матюкать или хвалить авторов этого документа, но за что я, чёрт возьми, люблю эту страну, за то что когда люди недовольны, власть это слышит и сдаёт назад.
За поребриком власть бы рассадила недовольных по СИЗО, самых недовольных свела бы в могилу, в общем поламала бы всех через колено и беспредельничала бы дальше (поэтому там все всегда "за"). А у нас власть просто не может не слышать общество.
МУЖИКИ, ЗА ЭТО ТАКИ СТОИТ ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ !!!
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06.07.2022 19:46 Відповісти
ты это недоразумение (кроме ВСУ) назывешь властью???
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06.07.2022 20:12 Відповісти
В ОПі згадали про право на вільне переміщення а щодо виконання всіма громадянами свого конституційного обовʼязку із захисту держави забули і перший крок в цьому напрямку це засвідчитись в ТЦК.
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06.07.2022 20:24 Відповісти
Вiйна в першу чергу це праця для армії. Армія повинна бути профессіональна і добре озброєна☝Результат тодi буде найкращiй👍💥
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07.07.2022 01:15 Відповісти
Пушки и деньги для Украины в обмен на шпионов и прозрачность
https://www.youtube.com/watch?v=J9XtPrULs0o

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06.07.2022 20:38 Відповісти
Що це за політичний стиль у @ZelenskyyUa накидати на військових і Залужного, коли в країні війна?😠
Як тільки почали злітати у воздух склади орків та відчуватися успіх
ЗСУ , боневтік вирішив наіхати на Залужного !!
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06.07.2022 21:04 Відповісти
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07.07.2022 02:58 Відповісти
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07.07.2022 06:30 Відповісти
до сих пор не сделана централизованная система учёта всех военнообязанных, при которой отпадет необходимость выискивать и отлавливать людей.
не проводится анализ и решение проблем в самой армии из-за которых люди избегают армии. а проблемы там ещё есть.
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07.07.2022 05:43 Відповісти
слуги мерзкие создания.
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07.07.2022 06:32 Відповісти
Сообщить переезжая в соседнюю область тяжело.
Так пусть заглянут в подвалы Херсона, где пытают украинцев.
Идёт война, а шобла прячется от военкоматов, заметает следы.
арестовичи, ермаки, подаляки, тимошенки и весь офис президента работает на пиар, огромное желание проскочить на второй срок, як сказала безуглая "мы будем отстраивать Украину, гешефт наш будет".
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07.07.2022 06:39 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064076341592&__cft__[0]=AZWVNTU-hD0HemYe_x1wKa59Se6AXSI-7**********************************-lYW43s3DVzbuiytQK5jrdrlZoMToT-GH2nf0vmbLncraaQhRmLlxa6LxQZXj8coggC7mQoPnAJcjT12CYmFCxErxmG8vZpL_UbMfUi9A-LB_ZJq0AKFvLZqibS38mn0&__tn__=-]K-R Ігор Петріченко

Війна продовжується. Весь цей час я забороняю собі писати політичні пости і це дуже непросто.

Але інколи неможна промовчати, бо складається враження, що не всі в керівництві країни розуміють - зараз не найкращий час для політичних шоу.

Такою ситуацією є і історія з забороною виїзду для військовозобов'язаних без дозволу. Президент героїчно взявся розбиратися з Генштабом і МО, попросивши останніх надалі не ухвалювати подібних рішень без нього.

Деякі ЛОМи впряглись один перед одним писати що це закон Порошенка, прийнятий ще в 16му році.

Що ж відбулось насправді?!

Ще у 92му році, був прийнятий Закон "Про військовий обов'язок і військову службу", в другому абзаці другого пункту статті 37 якого і була запроваджена заборона виїзду військовозобов'язаних і призовників:

"У воєнний час виїзд військовозобов'язаних і призовників з

місця постійного проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється."

Вона ж на першому слайді, а за посиланням весь закон в редакції 92го року.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F2232-12%2Fed19920619%3Ffbclid%3DIwAR3G7HPQcTIgQ9vXFLviWnZeFX_QaXowUyoK4E20GDFhlIvb8YuVlNjziSs%23Text&h=AT1T0d-i5DaCXGw0pGUiEF-ouJoL0wnivWy18ko8GLHTa8YQix-***************-IH38qaFrqhsTbJJcXFtH-Ifl_yDkUEfqd1_VDhH1gp2oNHCkcKmErDWypEjV1e9CD&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1nE18bdAai1TTPRJHRqQXhlCOPBlP1Df2XXWjzB3UQXRTwU-tKGlFk3m-IfGjTHuezgL-9_bqK4q8Xe5xNv4rw21SNsKV7rJmd0FfCQgywjESslh16h9x2_ePfHcKe3OSLPxOAuIpCpZ-z170qYC6nwAaVE7_UztOKtOGaJ21T1XNZY18JFIKgBNOBG5EIFOCXLMzRrw https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/ed19920619#Text

Тобто, закон ще з 92го року вже мав таку заборону.

Але сьогодні, наробивший галасу текст, виглядає інакше - а саме:

"У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника)."

В поточній редакції цього закону це вже окремий 4 пункт статті 37.

Хто ж вніс ці зміни і коли? Порошенко у 16му році?! Генштаб?

Ні, ці зміни були внесені Законом 1357-IX (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку)

Ось посилання на нього:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F2232-12%2Fed20210423%3Ffbclid%3DIwAR2sA_KtbzrC7EUg4M_ybnScH9hhM8Fi3i18FVLGneI0bOyt8Bm075t6Udo%23Text&h=AT2oYo866vyFFSkSjQD2qPrs8oo4prjgTuMe5Jd-6knTVebqe87Pih7AHNHNb49XQd8VBs0qF6VKLr8Jat5OcLgdllQ8OIJk8fa-Atz7YlYZl08jZONMkONR3E-NGT6OqbSD&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1nE18bdAai1TTPRJHRqQXhlCOPBlP1Df2XXWjzB3UQXRTwU-tKGlFk3m-IfGjTHuezgL-9_bqK4q8Xe5xNv4rw21SNsKV7rJmd0FfCQgywjESslh16h9x2_ePfHcKe3OSLPxOAuIpCpZ-z170qYC6nwAaVE7_UztOKtOGaJ21T1XNZY18JFIKgBNOBG5EIFOCXLMzRrw https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/ed20210423#Text

І що там?! Дата прийняття - 30.03.2021

Але найцікавіше навіть не це. Ось посилання на картку законопроекту, який і став Законом 1357-IX.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc4_2%3Fpf3516%3D3553%26skl%3D10%26fbclid%3DIwAR1QYF101rhkZEI4kZiXRxVMyR6uEJQjzb9hn4pSoCuYvVf8CXt9HLLI5mw&h=AT1Zkj7dbetufsCPnmq9MPmQ1tsWlX--ROBQIpVfcTyqB4KynuMhdHsN7JR9iaeZDvOkk6n-Qv4IyOB-dOJcBh_nmZxOtiklAspoH0nh108aH4xnKbUgRHgVW_SNj-8XRbTk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1nE18bdAai1TTPRJHRqQXhlCOPBlP1Df2XXWjzB3UQXRTwU-tKGlFk3m-IfGjTHuezgL-9_bqK4q8Xe5xNv4rw21SNsKV7rJmd0FfCQgywjESslh16h9x2_ePfHcKe3OSLPxOAuIpCpZ-z170qYC6nwAaVE7_UztOKtOGaJ21T1XNZY18JFIKgBNOBG5EIFOCXLMzRrw http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3553...

Барабанна дріб!

Ініціатор(и) законопроекту:

Зеленський Володимир Олександрович Президент України
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https://www.facebook.com/BazalukRuslana
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07.07.2022 07:26 Відповісти
Перевірив, так і є! Слуги народу підтримали цей Закон в повному складі. То може треба виконувати те, за що голосували? Але тоді стане питання, як Квартал катається за кордон.
З цікавинок української Конституції :

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
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07.07.2022 08:34 Відповісти
Ви впевнені що преЗедент взагалі тримав в руках Конституцію.
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07.07.2022 08:45 Відповісти
Печерский холм

https://t.me/pecherhill @pecherhill

Скандал, что мол военнообязанным запретят выезжать из своих мест проживания был откровенной и достаточно топорной провокацией Офиса президента и медиа олигарха Игоря Коломойского против главкома Валерия Залужного. Это более чем очевидно. "Утку" запустило агенство УНИАН, пренадлежащее сами знаете кому. Некий текст без подписи в интернет выложил депутат "Слуги народа" Федиенко. А народное недовольство расшевелил известный политический киллер Юрий Романенко, сотрудничавший с командой Зеленского еще на выборах президента. В унисон с Романенко пропел ряд ТГ-каналов, явно связаных с Подоляком, Тимошенко, Арахамией и прочими обитателями Офиса президента.

🤪Очевидно так же, что скандал бы не сыграл, если бы мало опытные в политических интригах военные, не бросились бы апелировать к закону 1992 г. Формально, они сказали чистую правду. Но эфект получился крайне негативный.

🤔С этим понятно. Непонятно, для чего вдруг такая медиа-атака на главкома? А причин несколько.

📈Во-первых, ОП откровенно бесит рейтинг Залужного. По уровню своей поддержки Залужный становится для Зеленского соперником еще более опасным чем Порошенко.

🙅🏻‍♂️Во-вторых, Ермака откровенно бесит, что с Залужным сделать они вообще ничего не могут. Мы писали уже о том, https://t.me/pecherhill/761 что к назначению Залужного главкомом руку приложили англичане. Более того. Назначение Залужного было платой за то, что историю с "вагнеровцами" британцы спустили на тормозах. Офису президента Украины дали четко понять, если они даже попробують сместить Залужного, в мировые СМИ попадет такой компромат, что 25% взятых Порошенко во втором туре выборов для команды Зеленского станут недостижимой мечтой.

🇬🇧Нужно понимать отношение Запада к Зеленскому. Да, Запад помогает Украине, преследуя ряд своих целей. При этом с Зеленским и его окружением отношения у политиков Лондона, Вашингтона и Оттавы упали до уровня отношений с поздним Януковичем. На Западе давно поняли, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака, а Ермак вести Украину готов куда угодно, но только не в сторону Запада. Связи Ермака с Москвой, это вообще секрет рассказанный попугаю.
🇺🇸Залужного поддерживает Запад, собственно Залужному, а не Зеленскому с Ермаком Запад выделял Джавелины и Нлоу, а сейчас выделяет М777 и ХИМАРСы.
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07.07.2022 07:54 Відповісти
Ніхто інший як сам говнокомандуючий займається маніпуляціями і дискредитацією. Це та потвора яка сам чотирижди бігав від призову а тепер привів країну до війни непідготовленою.
Шкода що Залужний підставився і зробив цю заяву всупереч закону.
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07.07.2022 08:42 Відповісти
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