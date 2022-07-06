ЄС розпочав вивчення юридичних аспектів використання російських активів для відновлення України
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу на пресконференції у Страсбурзі заявила про юридичне опрацювання в ЄС можливості використовувати заморожені російські активи для відновлення України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми працюємо на юридичній основі, щоб подбати про те, що активи Росії та частково (російських) олігархів зможуть послужити відновленню України", - сказала глава Єврокомісії.
"Ми ще ніколи не робили такого відновлення. Необхідно задіяти найкращі засоби для цієї мети", - додала фон дер Ляєн.
Відповідаючи на те саме запитання, голова Європарламенту Роберта Метсола заявила: "Європейський парламент не повинен виключати жодного варіанта. Жодна юридична можливість (використовувати російські активи) не має бути виключена".
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