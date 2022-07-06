ЄС розпочав вивчення юридичних аспектів використання російських активів для відновлення України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу на пресконференції у Страсбурзі заявила про юридичне опрацювання в ЄС можливості використовувати заморожені російські активи для відновлення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо на юридичній основі, щоб подбати про те, що активи Росії та частково (російських) олігархів зможуть послужити відновленню України", - сказала глава Єврокомісії.

"Ми ще ніколи не робили такого відновлення. Необхідно задіяти найкращі засоби для цієї мети", - додала фон дер Ляєн.

Відповідаючи на те саме запитання, голова Європарламенту Роберта Метсола заявила: "Європейський парламент не повинен виключати жодного варіанта. Жодна юридична можливість (використовувати російські активи) не має бути виключена".

Читайте також: Британія підтримує ідею конфіскації російських активів та передачі їх Україні, - глава МЗС Трасс