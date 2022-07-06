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Новини
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ЄС розпочав вивчення юридичних аспектів використання російських активів для відновлення України

руїни

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу на пресконференції у Страсбурзі заявила про юридичне опрацювання в ЄС можливості використовувати заморожені російські активи для відновлення України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо на юридичній основі, щоб подбати про те, що активи Росії та частково (російських) олігархів зможуть послужити відновленню України", - сказала глава Єврокомісії.

"Ми ще ніколи не робили такого відновлення. Необхідно задіяти найкращі засоби для цієї мети", - додала фон дер Ляєн.

Відповідаючи на те саме запитання, голова Європарламенту Роберта Метсола заявила: "Європейський парламент не повинен виключати жодного варіанта. Жодна юридична можливість (використовувати російські активи) не має бути виключена".

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Автор: 

Єврокомісія (2142) фон дер Ляєн Урсула (761) актив (237) відбудова (353)


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Куча европейских партнеров рашки, подельников, не даст этого сделать. Деньги их главный бог.
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06.07.2022 15:41 Відповісти
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06.07.2022 15:46 Відповісти
За квартиру мою деньги отдайте без посредничества зелёных гнид.
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06.07.2022 15:48 Відповісти
ніколи такого не робили,

а війна, вбивства тисяч людей і злочини такого масштабу часто бувають?
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06.07.2022 16:13 Відповісти
 
 