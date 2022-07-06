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Колишньому "слузі народу" Ковальову повідомлено про підозру у держзраді та пособництві РФ, - ДБР

ковальов

Екснардепу Олексію Ковальову, який зрадив Україну та перейшов на бік Росії, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".

Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості", - йдеться в повідомленні.

Генпрокурор на підставі зібраних ДБР доказів повідомила колишньому парламентарю про підозру.

Дії екснардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.

Також дивіться: Зрадник-нардеп Ковальов після підриву його авто: Проти мене вчинили диверсію українські спецслужби. ВIДЕО

Автор: 

ДБР (3472) підозра (756) Ковальов Олексій (40)


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Топ коментарі
+21
Всі слуги народу , служать русофашистам , тому я за те , щоби цю партію
заборонили в нашій краіні 😠‼️
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06.07.2022 15:51
+19
а чого він колишній, чого "екснардеп"?
Він що, склав повноваження, як ото, приміром, ?
Може, я щось пропустив?
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06.07.2022 15:50
+17
Надо же, в Слуге народа сплошные предатели... А когда всю эту шоблу с партию набирали, все было норм? Только сейчас, через полгода войны, очухались?
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06.07.2022 15:56
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а коли це він став колишним???
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06.07.2022 15:50 Відповісти
А чи знає Зеленський хто у ермака тато?
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06.07.2022 16:24 Відповісти
а чого він колишній, чого "екснардеп"?
Він що, склав повноваження, як ото, приміром, ?
Може, я щось пропустив?
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06.07.2022 15:50 Відповісти
ааа, он в чому справа: "https://www.chesno.org/politician/157639/ Партія Слуга народу призупинила членство Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру в державній зраді "; попри те, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 він обирався до ВР як безпартійний ; отже, його в партію прийняли, коли він став нардепом.

Але ж він же досі залишається чинним нардепом!
Чи в нашому ДБР досі вважають: якщо виключили з партії - то слідство і тюрма? Типовий совкізм/сталінізм в ДБР...
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06.07.2022 15:59 Відповісти
Він не цшов як безпартійний, він балотувався просто НЕ по партійному списку.
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06.07.2022 23:46 Відповісти
Всі слуги народу , служать русофашистам , тому я за те , щоби цю партію
заборонили в нашій краіні 😠‼️
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06.07.2022 15:51 Відповісти
Підтримую обома руками!- Слуги Народу це нащадки Ригі-аналів! Заборонити нахрін...
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06.07.2022 16:10 Відповісти
Треба заборонити партію слуга народу як заборонили їх попередників партію слуга народу компартія
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06.07.2022 15:51 Відповісти
Бывших не бывает!!!!! Там все такие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.07.2022 15:52 Відповісти
Як своєчасно...
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06.07.2022 15:54 Відповісти
Надо же, в Слуге народа сплошные предатели... А когда всю эту шоблу с партию набирали, все было норм? Только сейчас, через полгода войны, очухались?
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06.07.2022 15:56 Відповісти
Єто такое совпадєниє!
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06.07.2022 16:21 Відповісти
Как, впрочем, и ОПЗЖ. Просто совпадение.
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06.07.2022 17:39 Відповісти
Когда читаешь подобное и про подобных, невольно думаешь о сталинских методах (хоть это и не по европейски). На пять лет ввести особый режим: поймал на сдаче позиций ВСУ - расстрел на месте, поймали коллаборанта - расстрел на месте, и т.д. А после 5 лет, когда общество очистится от двуногого био-мусора можно вводить: и демократию, и плюрализм мнений.
Или, как вариант, лишать гражданства и гражданских прав. Живи как хочешь.
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06.07.2022 15:56 Відповісти
розстріл на місці? та пан з дубу рухнув, а як же поплічників виявити, вони як правило в групах працюють, може цілу мережу вдасться накрити, а пан на місці хоче.
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06.07.2022 16:09 Відповісти
Гасло угрупування «Слуга народу» - «Всі ми ковальови!».
Ковальов - це лише ще одне підтвердження, що ЗЕлені «слуги» служать не українському народу, а «вольно ілі нєвольно» прислужують рашистам!
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06.07.2022 16:02 Відповісти
А 4 тв канал закрыли ? Кому передали частоты?
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06.07.2022 16:05 Відповісти
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
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06.07.2022 16:06 Відповісти
і хто нам дохтур. якщо ми як малі діти серіал від реальності не відрізняємо. Не переймайтеся, що ми дурні, не тільки ми такі дурні, таких по Світу капець, що солодких ілюзій вічно хочуть. Було би звісно корисно перестати бути такими дурними.
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06.07.2022 16:12 Відповісти
Та не на часі ! Треба б було після війни !
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06.07.2022 16:19 Відповісти
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06.07.2022 16:27 Відповісти
В партии "Слуга с огорода" предатель - каждый пятый !
Как и четыре предыдущих.....
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06.07.2022 16:28 Відповісти
Фракція Слуги кремля все більше і більше палиться 🤣
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06.07.2022 16:36 Відповісти
Осьо!
Зе бьютіфоль камюнікейшн тьюб!
Спіцяльно розробленний нашими фахівцями пристрий, для "повідомлення про підозру"...
""
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06.07.2022 16:43 Відповісти
73% - "Люді, будьтє бдітєльньі!"
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06.07.2022 17:22 Відповісти
Овцы не могут долго существовать в одиночестве. Без стада они впадают в состояние тревоги, которое со временем только усиливается
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06.07.2022 17:28 Відповісти
не сцьі алеха..за держзраду 2 роки умовно і відновлення на посаді
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06.07.2022 20:24 Відповісти
 
 