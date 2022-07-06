Колишньому "слузі народу" Ковальову повідомлено про підозру у держзраді та пособництві РФ, - ДБР
Екснардепу Олексію Ковальову, який зрадив Україну та перейшов на бік Росії, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області".
Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості", - йдеться в повідомленні.
Генпрокурор на підставі зібраних ДБР доказів повідомила колишньому парламентарю про підозру.
Дії екснардепа кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. Досудове розслідування триває.
Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.
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Він що, склав повноваження, як ото, приміром, ?
Може, я щось пропустив?
Але ж він же досі залишається чинним нардепом!
Чи в нашому ДБР досі вважають: якщо виключили з партії - то слідство і тюрма? Типовий совкізм/сталінізм в ДБР...
заборонили в нашій краіні 😠‼️
Или, как вариант, лишать гражданства и гражданских прав. Живи как хочешь.
Ковальов - це лише ще одне підтвердження, що ЗЕлені «слуги» служать не українському народу, а «вольно ілі нєвольно» прислужують рашистам!
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
Как и четыре предыдущих.....
Зе бьютіфоль камюнікейшн тьюб!
Спіцяльно розробленний нашими фахівцями пристрий, для "повідомлення про підозру"...
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