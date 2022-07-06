Рахунки Ані Лорак в РФ заморожені, її компанію закриває податкова, - росЗМІ
Російська податкова прийняла рішення про закриття компанії "Ани Лорак Продакшн". Рахунки співачки заморожені з минулого року.
Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Вони зазначають, що компанія співачки потрапила в чорний список боржників Федеральної податкової служби. До нього потрапляють ті, хто не сплачує обов'язкові відрахування або понад рік не надає податкову звітність.
Тепер російська податкова прийняла рішення про закриття компанії Лорак. Це буде здійснено протягом трьох місяців.
Лорак вже багато років живе та виступає в Росії. Вона не висловлювала своєї позиції щодо вторгнення РФ до України.
Топ коментарі
+78 Kolja Stambulskij
показати весь коментар06.07.2022 15:51
+52 Александр Чуднивец #474549
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+48 Dust
показати весь коментар06.07.2022 16:02
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ця курва вже ніколи не побачить трудових колективів рашиських птицефабрик, де вона "співала" в трусєлях...
її не пустять співати в єврейських кабаках на Брайтон-Біч - США тупо не дадут візи
вона набуй не потрібна навіть в Тель-авівській філармонії, бо таких там своїх повно...
За пятнадцать лет от меня
Красота ушла, нищета пришла
И в душе моей нет огня.
Жизнь жестокая, одинокая,
Клянчу корочку по дворам,
Все закрыли дверь, не нужна теперь
Ни профессорам, ни ворам.
О былом своём с нищетой вдвоем
Вспоминаю я иногда
Было радостно, было сладостно
Не забуду я те года."
ЗЫ... Что ты сделала с Лоркой белою,
Распроклятая ты, Москва?
Встретил Лорочку на помоечке,
Рассказала мне всё сама.
ну, нерухомість, костюмчики, лівчики, трусєля... концертниє - це заберуть збоченці
Будь-який контакт із Росією токсичний.
Громадянство, інвестиції, бізнеси, культурна та наукова діяльність, просто переїзд на ПМП...
Завжди це погано закінчується. Не тому, що ти помилився чи щось зробив неправильно, просто тому, що це Росія і які б вигоди ти не отримав сьогодні, завтра це обов'язково обернеться крахом.
Влітку спекотно, взимку холодно, вода мокра, Росія токсична - це не вигадка, а об'єктивна даність і не залежить від твого суб'єктивного відчуття
Главное, что б сюда не возвращалась никогда
Опять на улице облава...
не болєє того
А колись каролька ще дівчиськом лазила по клубах на Прорізній в дермантінових шортах, сідала на коліна до лантухів з грошима і заглядала в очі.