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Рахунки Ані Лорак в РФ заморожені, її компанію закриває податкова, - росЗМІ

лорак

Російська податкова прийняла рішення про закриття компанії "Ани Лорак Продакшн". Рахунки співачки заморожені з минулого року.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Вони зазначають, що компанія співачки потрапила в чорний список боржників Федеральної податкової служби. До нього потрапляють ті, хто не сплачує обов'язкові відрахування або понад рік не надає податкову звітність.

Тепер російська податкова прийняла рішення про закриття компанії Лорак. Це буде здійснено протягом трьох місяців.

Читайте: Депутати хочуть позбавити Кіркорова, Баскова, Повалій, Лорак звання "народних артистів України"

Лорак вже багато років живе та виступає в Росії. Вона не висловлювала своєї позиції щодо вторгнення РФ до України. 

Рахунки Ані Лорак в РФ заморожені, її компанію закриває податкова, - росЗМІ 01

Автор: 

Лорак (32) росія (64911) шоу-бізнес (112)


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Топ коментарі
+78
смоктала смоктала та не висмоктувала....
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06.07.2022 15:51
+52
Сльози навіть заважають писати-так шкода дурепу...
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06.07.2022 15:51
+48
сумна доля використаного презерватива:

ця курва вже ніколи не побачить трудових колективів рашиських птицефабрик, де вона "співала" в трусєлях...

її не пустять співати в єврейських кабаках на Брайтон-Біч - США тупо не дадут візи

вона набуй не потрібна навіть в Тель-авівській філармонії, бо таких там своїх повно...
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06.07.2022 16:02
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смоктала смоктала та не висмоктувала....
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06.07.2022 15:51 Відповісти
Так соска ж вже стара, одна мошонка залишилась
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06.07.2022 15:52 Відповісти
сумна доля використаного презерватива:

ця курва вже ніколи не побачить трудових колективів рашиських птицефабрик, де вона "співала" в трусєлях...

її не пустять співати в єврейських кабаках на Брайтон-Біч - США тупо не дадут візи

вона набуй не потрібна навіть в Тель-авівській філармонії, бо таких там своїх повно...
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06.07.2022 16:02 Відповісти
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06.07.2022 16:04 Відповісти
«Все... отпелась я, поседела я,
За пятнадцать лет от меня
Красота ушла, нищета пришла
И в душе моей нет огня.

Жизнь жестокая, одинокая,
Клянчу корочку по дворам,
Все закрыли дверь, не нужна теперь
Ни профессорам, ни ворам.

О былом своём с нищетой вдвоем
Вспоминаю я иногда
Было радостно, было сладостно
Не забуду я те года."
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06.07.2022 16:17 Відповісти
... ДА-ДА-ДА... Было радостно было сладостно.. Не забуду я те года...
ЗЫ... Что ты сделала с Лоркой белою,
Распроклятая ты, Москва?
Встретил Лорочку на помоечке,
Рассказала мне всё сама.
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06.07.2022 16:55 Відповісти
какой кошмар , где же она теперь харчеваться будет
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06.07.2022 17:08 Відповісти
Никакого кошмара,закрыли мертвую фирму.бабки давно перегоняет через другую.так что новость ни о чем
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06.07.2022 18:56 Відповісти
Та так смоктала, що аж свистіло! Видно, не в ту цюрку свиснула!
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06.07.2022 16:49 Відповісти
От Вам смішно, а вона й досі, разом з повалій, -- народна артистка України.
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06.07.2022 20:27 Відповісти
Сльози навіть заважають писати-так шкода дурепу...
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06.07.2022 15:51 Відповісти
Беда в том что бабки этой шмары уйдут в общак рашистов.
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06.07.2022 15:56 Відповісти
не думаю що вона така дурна тримати "трудові копєйкі" в Ощадбанку Нарьян-Мару

ну, нерухомість, костюмчики, лівчики, трусєля... концертниє - це заберуть збоченці
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06.07.2022 16:05 Відповісти
Все деньги конешно забрать не получится, но фсб-ки тоже не дураки. Добираются и до иностранных банков - им с изъятого тоже часть достается.
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06.07.2022 16:54 Відповісти
При запросах этой сучки, бабок там максимум на одну гусеницу для танка хватит
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06.07.2022 16:08 Відповісти
?
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06.07.2022 18:47 Відповісти
А що такое? Не впускати в Украину цю тьотю!!!
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06.07.2022 15:52 Відповісти
впустить ЗЄ-льнка, та ще й на її концертах буде либу строіть
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06.07.2022 16:06 Відповісти
У Вас у слові курва п'ять помилок.
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06.07.2022 16:15 Відповісти
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06.07.2022 16:44 Відповісти
А чому не не можна впустити народну артистку України до України, га?
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06.07.2022 20:29 Відповісти
Зараз буде розказувати як Україну любить
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06.07.2022 15:52 Відповісти
А нам що з того? До чого ця "новасть"? Нам що, "пажалєть" мадам Куёк?
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06.07.2022 15:53 Відповісти
Понять и простить.😢
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06.07.2022 16:10 Відповісти
колаборантка вже не смоктати буде... буде труси скоро латати... не потрібне лайно, як вияснилось не тільки в Україні, в кацапії також...
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06.07.2022 15:54 Відповісти
tak u nee tam podruzhki e....azarov , janukovich....pustj u nih v zaimi vozme i pozivje...a cjo
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06.07.2022 15:54 Відповісти
oi ...ja zhe zabil pra njash mash
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06.07.2022 15:55 Відповісти
Турок бросил бестолочь...Та шо там турок, если даже каазламордым она и даром не упала.
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06.07.2022 15:54 Відповісти
Эту шлендру не впускать, у нас их и так на Окружной переизбыток!!!!
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06.07.2022 15:54 Відповісти
Не порівнюйте працівниць секс індустрії з цим лайном.
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06.07.2022 16:06 Відповісти
Еще шалаву Елку надо прищемить с ее "искренностью в глазах."
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06.07.2022 15:55 Відповісти
Ось гарний приклад того, хто добровільно отримав паспорт рф.
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06.07.2022 15:56 Відповісти
Не лише паспорт...
Будь-який контакт із Росією токсичний.
Громадянство, інвестиції, бізнеси, культурна та наукова діяльність, просто переїзд на ПМП...
Завжди це погано закінчується. Не тому, що ти помилився чи щось зробив неправильно, просто тому, що це Росія і які б вигоди ти не отримав сьогодні, завтра це обов'язково обернеться крахом.
Влітку спекотно, взимку холодно, вода мокра, Росія токсична - це не вигадка, а об'єктивна даність і не залежить від твого суб'єктивного відчуття
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06.07.2022 16:10 Відповісти
Наспрвді ніколи небачив,випадку реабілітації з кацапоїдного стану. Небуло,ніколи небуло...! Якщо є особистості здатні неокацаплюватися,при,чому неймовірно мало. То склеїти себе сгенерувати в собі неокацаплену особистість,протистояти оскотиненню:- йрй
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06.07.2022 20:37 Відповісти
Та она там вообще уже по каким-то депрессивным регионам и дешёвым барам ездит
Главное, что б сюда не возвращалась никогда
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06.07.2022 15:56 Відповісти
Оооой. Ооопа. Ани Лорак продакшон пришел *********.
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06.07.2022 15:56 Відповісти
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06.07.2022 15:57 Відповісти
Шалава-лава-лава-лава
Опять на улице облава...
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06.07.2022 15:58 Відповісти
Дебела куйок збацала мурку на весіллі у Вірменії. Грошей нема, але не голодує.

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06.07.2022 15:58 Відповісти
не понял. Это она в лосинах на вырост...
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06.07.2022 16:00 Відповісти
стара курва
не болєє того
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06.07.2022 16:07 Відповісти
Cтягуюча білизна )) їй давно не шашнадцять.
А колись каролька ще дівчиськом лазила по клубах на Прорізній в дермантінових шортах, сідала на коліна до лантухів з грошима і заглядала в очі.
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06.07.2022 16:16 Відповісти
А кста, ротарыха тоже шастала в сибирских епенях по корпоративах, надо же так опуститься, пока ее сердечный кондратий не выцепил...
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06.07.2022 16:07 Відповісти
Пздц.... Якою ж гарною дівчинкою була 20 років тому і в нульових, типовою українською красунею. Що ж кацапська помийка з людьми робить...
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06.07.2022 17:31 Відповісти
а шо слышно про про тупую дылду (повалийшу)?
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06.07.2022 15:58 Відповісти
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06.07.2022 16:01 Відповісти
манкуртсво еще никого до добра не доводило и уж тем более рабская кулебяка сцаря в одном месте...
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06.07.2022 16:01 Відповісти
тварюка кончєна
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06.07.2022 16:02 Відповісти
"Sic transit gloria mundi" - "Так проходит слава земная" Вечеринка на птицефабрике уже была, следующие гастроли - стойбища оленеводов
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06.07.2022 16:04 Відповісти
навіть алєводи одмєняются
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06.07.2022 16:08 Відповісти
На окружній буде заробляти хвойда продажна.
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06.07.2022 16:04 Відповісти
Чого вони так до неї, вона ж так їм підлизувала
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06.07.2022 16:04 Відповісти
Після Лободи скоро на одну патріотку України може побільшати
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06.07.2022 16:04 Відповісти
рот - отработанный материал , передок не интересен - большой износ , осталось разрабатывать АНАЛитические способности
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06.07.2022 16:06 Відповісти
Шмара без гордості.
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06.07.2022 16:09 Відповісти
так суке и надо **** подкрался незаметно
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06.07.2022 16:10 Відповісти
Та і йух з нею!
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06.07.2022 16:11 Відповісти
Яка сумна новина! А ж три баяни порвали!
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06.07.2022 16:12 Відповісти
кароліна ***** фсьо.....
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06.07.2022 16:14 Відповісти
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06.07.2022 16:15 Відповісти
Люкс! З Вашого дозволу заберу собі. Хто автор?
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06.07.2022 16:47 Відповісти
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06.07.2022 16:17 Відповісти
Не платит оккупантам налоги на войну. Интересно как долго она ждала когда об этом сообщат украинцам.)
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06.07.2022 16:17 Відповісти
О, тепер буде співати в пяному виді перед мавпами в Еритреї.
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06.07.2022 16:19 Відповісти
П..зда, ви...обиста.
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06.07.2022 16:20 Відповісти
Якось "похрєн"... Точно так само як їй самій була "похрен" Україна...
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06.07.2022 16:20 Відповісти
Їй то точно. А нам не. П..зду Україна прикормила. Вон, якби про Пугачову так написали, скільки би постів не було.
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06.07.2022 16:25 Відповісти
потаскуха...
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06.07.2022 16:31 Відповісти
""
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06.07.2022 16:48 Відповісти
****, сльози очі заливають... За що ***? Як же шкода найпатріотичнішу українську виконавицю. Народ, може скинемось хто скільки може Куйок на хлібець?
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06.07.2022 16:49 Відповісти
Тыць-трындыць, а з боку бантик... Пусть идет на садовое кольцо, не сачкует, мымрысько.
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06.07.2022 17:07 Відповісти
По ходу, это с дуба нужно грохнуться, шобы увидеть в куйок найпатрiотичнiшу...
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06.07.2022 17:10 Відповісти
зара приїде біткатися в Україну.
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06.07.2022 16:56 Відповісти
сама винна. Запроданка.
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06.07.2022 17:00 Відповісти
кароліні куєк - кремлівський куй на комір
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06.07.2022 17:06 Відповісти
Главное чтобы **** сюда не полезла.
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06.07.2022 17:24 Відповісти
повали ты ***** следующая
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06.07.2022 17:39 Відповісти
Старушка Софочка сРатару так же орденок от Х..ла приняла после 2014 года, и не побрезговала, гнида старая совковая. И сынка с внучком пыталась в Румынию после 24-го проволочь через границу, мразь.
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06.07.2022 20:28 Відповісти
зрадная проблядь!
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06.07.2022 17:42 Відповісти
Та і йух з нею.
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06.07.2022 18:01 Відповісти
Шльондра!
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06.07.2022 18:19 Відповісти
Все пропало, дура!
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06.07.2022 18:24 Відповісти
Тепер ця пілотка точно висловить свою позицію))
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06.07.2022 18:27 Відповісти
и нам она нахер не нужна
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06.07.2022 18:59 Відповісти
Було б непогано, якби цю курву посадили за грати, як нацистку-біндерафку.
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06.07.2022 19:19 Відповісти
Скоро с плакатом в труселях выбежит. Потом по Буче будет ходить со скорбным видом. Дорожка протоптана
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06.07.2022 22:10 Відповісти
Куйок Продакшн. Звучить.
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06.07.2022 23:50 Відповісти
Завтра буде у Київі з балачками, як вона допомагала Україні
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07.07.2022 01:02 Відповісти
 
 