Рахунки Ані Лорак в РФ заморожені, її компанію закриває податкова, - росЗМІ

Російська податкова прийняла рішення про закриття компанії "Ани Лорак Продакшн". Рахунки співачки заморожені з минулого року.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Вони зазначають, що компанія співачки потрапила в чорний список боржників Федеральної податкової служби. До нього потрапляють ті, хто не сплачує обов'язкові відрахування або понад рік не надає податкову звітність.

Тепер російська податкова прийняла рішення про закриття компанії Лорак. Це буде здійснено протягом трьох місяців.

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Лорак вже багато років живе та виступає в Росії. Вона не висловлювала своєї позиції щодо вторгнення РФ до України.