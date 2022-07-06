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Ідея покарати країну з найбільшим ядерним потенціалом - асбурд, - Медведєв про ініціативу створення трибуналу щодо злочинів РФ в Україні

медведєв

Будь-які спроби створення трибуналів чи судів для розслідування воєнних злочинів Росії є маячнею.

Про це у Telegram пише заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ці пропозиції не лише юридично нікчемні. Ідея покарати країну, яка має найбільший ядерний потенціал, абсурдна сама по собі. І потенційно загрожує існуванню людства", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Росії можуть стати приводом для війни, - експрезидент РФ Медведєв

Автор: 

Медведєв (1911) росія (64911) погрози (487) ядерна зброя (1145)


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Топ коментарі
+81
Алкаш. СССР был больше чем твоя засРаша. Ну и где он? Там же где и Руцькая ********* будет
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06.07.2022 16:25
+43
Дімон, як думаєш, скоро ви почнете вимінювати свій ядерний потенціал на крупи?
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06.07.2022 16:26
+39
Всі ці клоуні такі смішні, коли їх починають щеміти.
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06.07.2022 16:25
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Димка! Так трибунал спасет твоё оч.... ко..ко. В Гааге будешь под защитой в чистой камере, шахматы раз в неделю с Януковичем. Иначе в Масцкве после бунта словять тебя горцы, будет с тобой курятник ежедневный - всё что положено для очко-втирательства. Это ведь знает всё человечество, которое ты пугаешь.
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06.07.2022 18:06 Відповісти
Значить будемо не просто карати, а знищувати із стратою всіх росіян атомних терористів.
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06.07.2022 18:14 Відповісти
*******!
А что ты жрать, мудило, будешь.
А Пинк Флойд?
Уши завянут от Эй Дубинушка Ухнем...
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06.07.2022 18:23 Відповісти
Он застрелится, как недавно хотел.
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07.07.2022 01:43 Відповісти
Тебя ведьмедьев съедят голодные и злые рабсеяне. А потом будут опять кушать куринные ножки .
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06.07.2022 18:26 Відповісти
Іди краще накаті бояри, чмошник кацапський.Це в тебе краще виходить...
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06.07.2022 18:30 Відповісти
Думаю , що при наступному Суєциді рядом з дімоном буде технічка з освітою і поможе впоратись з депресією.
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06.07.2022 18:37 Відповісти
Трибунал - это хорошо. Несвобода лучше, чем свобода! Я правильно говорю, товарищ медведёв?
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06.07.2022 18:37 Відповісти
Логіка: убивця з наганом - непідсудний. Смерть окупантам!
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06.07.2022 18:41 Відповісти
Идея наказать одну из самых бедных стран мира , самую забитую, дремучую и не полноценную- вполне реальна - такая страна будет кушать свой ядерный потенциал. ВВП нищеброда раши 1,2 трн , Штатов - 21 , стран ЕС -14. Если они будут действовать как раша ; через год она реально вымрет- нужно скинуться по 10 % на взятки( бонусы) и сделать так , что связей у раши не будет ни с Леной страной в мире - даже с Бнларусью. Она будет под полным эмбарго - ничего не покупать ни продавать , закрыты все границы- морские, воздушные, прочие. Учитывая , что в некоторых городах импорт доходил до 70% - через год они будут жрать Медведева и закусывать ядерным оружием. Главное не проявлять слабость и ложную гуманность - пусть все сдохнут
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06.07.2022 18:43 Відповісти
неполноценную
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06.07.2022 19:31 Відповісти
Не абсурд, а объективная необходимость всему миру
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06.07.2022 18:56 Відповісти
Сцикло ... ЯЗ прикривається ...
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06.07.2022 19:12 Відповісти
А що воно ще може?
Він прямо заявляє: не чіпайте нас - ми *******. Ми багато собі дозволяєм, а на вашу протидію у нас є ядерна зброя, і чхати ми хотіли на людство (включаючи також і себе).
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06.07.2022 19:33 Відповісти
Просто хочеться нагадати:

...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пин... и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.

Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать, и Минбороны США фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.

Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…

Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать ...

Александр НЕВЗОРОВ
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06.07.2022 19:34 Відповісти
Медведев, вот объясни мне: почему ты считаешь, что россия - это ты ? Или путин / шойгу / патрушев . . ?
Завтра власть поменяется и тебя, алкаша, вместе с твоими подельниками по Совбезу выдадут органам международного правосудия, и не закашляются, лишь бы санкции сняли. Если надо, изменят для этого Конституцию специально.
Ты - не помазанник Божий, ты временщик и подельники твои тоже. Помни об этом.

Милошевич тоже был альфа и омега в Сербии и что ? Выдали в Гаагу.
Почему же условный Навальный, когда выйдет из тюрьмы и будет вознесён народом на трон, не захочет от вас таким образом избавиться ? Да запросто.
Так что возмущайся и удивляйся в Твиттере пока что. Скоро (относительно) за тобой автозак приедет . . .
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06.07.2022 19:54 Відповісти
Здохни, мерзота!
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06.07.2022 21:52 Відповісти
Що, передумав стрілятися, головастик?😀
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06.07.2022 22:40 Відповісти
Якщо спитати у Гітлера у 39-му, як він бачить 45-й рік?
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06.07.2022 23:07 Відповісти
так, росіяни вважають, що влада робить їх правими. але тепер вони виявляють, що вони неправі. якщо їх не можна покарати, то як вони могли втратити сотні мільярдів доларів валютних резервів? якщо вони такі сильні, то чому вони досягли такого малого прогресу проти набагато меншої країни за 4 місяці? Найближчим часом росіянам доведеться подумати над таким питанням, заливаючись горілкою і розмірковуючи, що сталося з їхньою «імперією».
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06.07.2022 23:26 Відповісти
Димон эксперт в том, как правильно бухать.
А московитское ЯО уже даже не второй, а пятой свежести.
И весь плутоний Ельцин благополучно продал в США.
А Димону про это не сказали.
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06.07.2022 23:33 Відповісти
о знову карлик-гідроцефал почав гімном блювати
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07.07.2022 00:39 Відповісти
Знову це дефективне щось проскавуліло.
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07.07.2022 02:12 Відповісти
Пухложопий забув участь СРСР і як він подох.
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07.07.2022 02:50 Відповісти
Злой мишка который не смог пустить себе пулю в лоб,продолжает нести понос.
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07.07.2022 08:51 Відповісти
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