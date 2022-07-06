Ідея покарати країну з найбільшим ядерним потенціалом - асбурд, - Медведєв про ініціативу створення трибуналу щодо злочинів РФ в Україні
Будь-які спроби створення трибуналів чи судів для розслідування воєнних злочинів Росії є маячнею.
Про це у Telegram пише заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв, передає Цензор.НЕТ.
"Ці пропозиції не лише юридично нікчемні. Ідея покарати країну, яка має найбільший ядерний потенціал, абсурдна сама по собі. І потенційно загрожує існуванню людства", - сказав він.
Топ коментарі
+81 Frol Fedoroff
показати весь коментар06.07.2022 16:25
+43 Aleks Sun
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+39 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар06.07.2022 16:25
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А что ты жрать, мудило, будешь.
А Пинк Флойд?
Уши завянут от Эй Дубинушка Ухнем...
Він прямо заявляє: не чіпайте нас - ми *******. Ми багато собі дозволяєм, а на вашу протидію у нас є ядерна зброя, і чхати ми хотіли на людство (включаючи також і себе).
...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пин... и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.
Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать, и Минбороны США фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать ...
Александр НЕВЗОРОВ
Завтра власть поменяется и тебя, алкаша, вместе с твоими подельниками по Совбезу выдадут органам международного правосудия, и не закашляются, лишь бы санкции сняли. Если надо, изменят для этого Конституцию специально.
Ты - не помазанник Божий, ты временщик и подельники твои тоже. Помни об этом.
Милошевич тоже был альфа и омега в Сербии и что ? Выдали в Гаагу.
Почему же условный Навальный, когда выйдет из тюрьмы и будет вознесён народом на трон, не захочет от вас таким образом избавиться ? Да запросто.
Так что возмущайся и удивляйся в Твиттере пока что. Скоро (относительно) за тобой автозак приедет . . .
А московитское ЯО уже даже не второй, а пятой свежести.
И весь плутоний Ельцин благополучно продал в США.
А Димону про это не сказали.