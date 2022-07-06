Ідея покарати країну з найбільшим ядерним потенціалом - асбурд, - Медведєв про ініціативу створення трибуналу щодо злочинів РФ в Україні

Будь-які спроби створення трибуналів чи судів для розслідування воєнних злочинів Росії є маячнею.

Про це у Telegram пише заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв, передає Цензор.НЕТ.

"Ці пропозиції не лише юридично нікчемні. Ідея покарати країну, яка має найбільший ядерний потенціал, абсурдна сама по собі. І потенційно загрожує існуванню людства", - сказав він.

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