УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11155 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 542 38

Окупант в істериці від побаченого на війні: "Вы не представляете, что здесь творится. Лечиться сразу же надо. Здесь п#зда", - перехоплення СБУ. АУДIО

У деяких окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових. Загарбники мріють просто повернутися додому живими. А дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися.

Про це у перехопленій СБУ розмові розповідає окупант, який дислокується на Херсонщині, інформує Цензор.НЕТ.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – каже загарбник.

Рашист вже не уявляє, як це – жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться з війни, планує об’їздити церкви та монастирі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова рашиста з дружиною: "Труп лежит на дороге и мы, нах#й, на машинах прям по нему ездили, #бать, туда-сюда", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17185) СБУ (12770) перехоплення (351)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+68
Хочешь вернуться к нормальной жизни, тварь рашистская? За что убили моих близких под Бучей и в Мариуполе? За что вы лишили будущего детей, которых лечить и лечить? Вам только одно лечение - СМЕРТЬ!!! НЕНАВИЖУ ВАС, ТВАРИ КАЦАПСКИЕ!!!
показати весь коментар
06.07.2022 17:41
+54
Вот что HIMARS животворящий делает!
показати весь коментар
06.07.2022 17:39
+34
Якийсь дуже оптимістичний орк.... тур по монастирям забажав, ти диви... на корм собакам! Скоро з бабкою побачишся, мрія здійсниться!
показати весь коментар
06.07.2022 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
этот уже "поплыл"...
показати весь коментар
06.07.2022 17:36 Відповісти
ага , поедет он...в пакете поедет
показати весь коментар
06.07.2022 17:40 Відповісти
Ти б від такого не "поплив"?...
показати весь коментар
06.07.2022 18:01 Відповісти
Пока нет.
показати весь коментар
06.07.2022 18:50 Відповісти
В параші терміново будувати псих лікарні. І то багато.
показати весь коментар
06.07.2022 17:38 Відповісти
ніт! частина з них має все таки повернутись на расею і принести тули все те, що він розповів. Інакше не можна
показати весь коментар
06.07.2022 17:50 Відповісти
Зачем строить? Там вся територия психически нездорова((( а лечищий врач фсб у них
показати весь коментар
06.07.2022 18:15 Відповісти
Вот что HIMARS животворящий делает!
показати весь коментар
06.07.2022 17:39 Відповісти
Пусть ночью всех перестреляет, он уже готов. Дурка не поможет.
показати весь коментар
06.07.2022 17:40 Відповісти
Обосраный окупает.. и это хорошо
показати весь коментар
06.07.2022 17:41 Відповісти
Хочешь вернуться к нормальной жизни, тварь рашистская? За что убили моих близких под Бучей и в Мариуполе? За что вы лишили будущего детей, которых лечить и лечить? Вам только одно лечение - СМЕРТЬ!!! НЕНАВИЖУ ВАС, ТВАРИ КАЦАПСКИЕ!!!
показати весь коментар
06.07.2022 17:41 Відповісти
1000%
показати весь коментар
06.07.2022 18:57 Відповісти
Спасибо о великому ***********!!!!Ребя соберитесь и толпой наведите порядок у себя в поРаше!завалите всё гнилое руководство!так выгодней будет!!
показати весь коментар
06.07.2022 17:42 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 17:42 Відповісти
Якийсь дуже оптимістичний орк.... тур по монастирям забажав, ти диви... на корм собакам! Скоро з бабкою побачишся, мрія здійсниться!
показати весь коментар
06.07.2022 17:43 Відповісти
Сиділи б ці суки дома, й п#зду роздивлялись би на якомусь порносайті - воно і комфортніше і для здоров'я не так шкідливо!
показати весь коментар
06.07.2022 17:44 Відповісти
Про які церкви та монастирі звіздить цей смердючий кацап? На расєюшку він повернеться,в кращому випадку,в целофановому чувалі,і то,якщо дуже повезе...
показати весь коментар
06.07.2022 17:44 Відповісти
Кацапів вже не вилікувати бо це вроджене...
показати весь коментар
06.07.2022 17:47 Відповісти
Російські виродки не повинні доїхати до монастиря, бо там їх благословлять знову на війну
показати весь коментар
06.07.2022 17:56 Відповісти
Нє плачь синок, скора паєдєш к бабушкє на кладбіщє. Ана тєбя заждалась . Гаваріт, " Гдє мой внучьок радімай, прівєзітє мнє хоть правую ногу... " Нє падвєді бабушку !
показати весь коментар
06.07.2022 17:56 Відповісти
Приїхав хлопець заробити трохи грошей на смертях українців, а про заповіді не убий, не кради, коли їхав не згадував. А тепер згадав. Краще пізніше ніж ніколи. Але наших людей це вже не поверне.
показати весь коментар
06.07.2022 17:58 Відповісти
Кажеш, на кладбіще зразу, як вернешся? Згодна, без черги
показати весь коментар
06.07.2022 18:01 Відповісти
Заскиглили мразоти рашискі.... не буде вам більше нормального життя!!!
показати весь коментар
06.07.2022 18:01 Відповісти
образованный москаль попался. с воображением. это редкость
показати весь коментар
06.07.2022 18:01 Відповісти
Мені все одно,нехай йде до своєї бабус чи до кабзона!!!
показати весь коментар
06.07.2022 18:08 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 18:22 Відповісти
Ну дебилы, слов нет..
показати весь коментар
06.07.2022 18:55 Відповісти
Эти выродкие ехали на беззащитных хохлов поохотиться, но что-то пошло не так.
показати весь коментар
06.07.2022 18:27 Відповісти
слабохарактерный ванилька сахарный
показати весь коментар
06.07.2022 18:38 Відповісти
Это называется посттравматический синдром.
показати весь коментар
06.07.2022 18:41 Відповісти
Нам просто необхідно щоб в ********* повернулося якомога більше інвалідів які своїм виглядом і деградацією будуть нагадувати що чекає на кацапів в Україні...
показати весь коментар
06.07.2022 18:44 Відповісти
Їх просто сховають по притулкам. Це вже після другої світової у совку проходили. ЇБАШИТИ НАСМЕРТЬ!!!!!
показати весь коментар
06.07.2022 18:54 Відповісти
Частину, так!, сховають, але утримувати до смерті доведеться усіх... або повбивати щоб "нє мозолілі глаза". Тому рятуючи пораненого окупанта для повернення його в ********* ми насправді інвестуємо в наше майбутнє. Це якраз саме той випадок наочної і доступної для сприйняття дебілами контрпропаганди. Гуманізм в деяких питаннях війни буває дуже вигідним в перспективі...
показати весь коментар
06.07.2022 19:05 Відповісти
Бог тебя не бережет. Он тебя **** карает, только медленно. Усруский дебил
показати весь коментар
06.07.2022 18:51 Відповісти
Нет, ты поедешь на встречу со своей бабушкой
показати весь коментар
06.07.2022 19:17 Відповісти
...цей кацап хворим виродком родився.
показати весь коментар
06.07.2022 19:18 Відповісти
Когда все эти ублюдки вернутся на рашку, вот тогда у них начнётся веселуха. Массовые убийства и самоубийства обеспечены
показати весь коментар
06.07.2022 20:51 Відповісти
 
 