Окупант в істериці від побаченого на війні: "Вы не представляете, что здесь творится. Лечиться сразу же надо. Здесь п#зда", - перехоплення СБУ. АУДIО
У деяких окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових. Загарбники мріють просто повернутися додому живими. А дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися.
Про це у перехопленій СБУ розмові розповідає окупант, який дислокується на Херсонщині, інформує Цензор.НЕТ.
"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – каже загарбник.
Рашист вже не уявляє, як це – жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться з війни, планує об’їздити церкви та монастирі.
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