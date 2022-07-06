Окупант в істериці від побаченого на війні: "Вы не представляете, что здесь творится. Лечиться сразу же надо. Здесь п#зда", - перехоплення СБУ. АУДIО

У деяких окупантів стається справжня істерика від кількості убитих і поранених російських військових. Загарбники мріють просто повернутися додому живими. А дії ЗСУ викликають у рашистів нервові зриви і бажання лікуватися.

Про це у перехопленій СБУ розмові розповідає окупант, який дислокується на Херсонщині, інформує Цензор.НЕТ.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – каже загарбник.

Рашист вже не уявляє, як це – жити звичайним життям у мирному місті. Якщо повернеться з війни, планує об’їздити церкви та монастирі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова рашиста з дружиною: "Труп лежит на дороге и мы, нах#й, на машинах прям по нему ездили, #бать, туда-сюда", - перехоплення ГУР. АУДIО