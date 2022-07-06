Окупанти з літака Су-35 випустили ракету Х-31 в напрямку Одещини, сили ППО ліквідували загрозу, - ОК "Південь"
Російські окупанти намагались завдати ракетного удару по Одещині.
Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"По Одещині ворог намагався нанести черговий ракетний удар. З літака Су-35 з напрямку Чорного моря випущено ракету повітряного базування Х-31. Силами протиповітряної оборони ракету ліквідовано над морем", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.07.2022 18:20
+11 патріот петра
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+7 Pavlo Korotenko
показати весь коментар06.07.2022 18:36
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Так шо хтось пиарить свое рило(?!!).
А якщо такьи льотЧики идейньи, то наХ таких брати у полон та пропонувати полниЙ пансьИон..... ...... __