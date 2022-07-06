Окупанти з літака Су-35 випустили ракету Х-31 в напрямку Одещини, сили ППО ліквідували загрозу, - ОК "Південь"

Російські окупанти намагались завдати ракетного удару по Одещині.

Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"По Одещині ворог намагався нанести черговий ракетний удар. З літака Су-35 з напрямку Чорного моря випущено ракету повітряного базування Х-31. Силами протиповітряної оборони ракету ліквідовано над морем", - йдеться в повідомленні.

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