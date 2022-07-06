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Новини Війна
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Окупанти з літака Су-35 випустили ракету Х-31 в напрямку Одещини, сили ППО ліквідували загрозу, - ОК "Південь"

ракета

Російські окупанти намагались завдати ракетного удару по Одещині.

Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"По Одещині ворог намагався нанести черговий ракетний удар. З літака Су-35 з напрямку Чорного моря випущено ракету повітряного базування Х-31. Силами протиповітряної оборони ракету ліквідовано над морем", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пляжі на Одещині цього літа відкриті не будуть, - ОВА

Автор: 

Одеська область (3181) ракети (4000)


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Топ коментарі
+17
ППО України-черговий респект...
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06.07.2022 18:20
+11
хлопчі ви най кращі
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06.07.2022 18:27
+7
Смотрю орки уже подаставали все, то Х29-35-59. Не могут понять чем пробить. Надеюсь Х22 при заправке часть орков от гептила минуснулась. Бо шось их не видно.
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06.07.2022 18:36
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ППО України-черговий респект...
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06.07.2022 18:20 Відповісти
Загроза у вигляді СУ-35 ліквідована?
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06.07.2022 18:26 Відповісти
только ракета
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06.07.2022 18:46 Відповісти
хлопчі ви най кращі
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06.07.2022 18:27 Відповісти
Смотрю орки уже подаставали все, то Х29-35-59. Не могут понять чем пробить. Надеюсь Х22 при заправке часть орков от гептила минуснулась. Бо шось их не видно.
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06.07.2022 18:36 Відповісти
Да))) х31 оказалась унылым гавном)))) То в бигборд прилетит, то собьют. Интересно или х58 применяли и результаты?
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06.07.2022 19:54 Відповісти
з кожним днем ППО працює краще.помітив що почали збивати більше ракет
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06.07.2022 19:22 Відповісти
Щоб не наврочити, в Одесі воно стало майже ідеальним. Тьху! А от в інших регіонах вже не так добре працює
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06.07.2022 22:30 Відповісти
То вони якраз і намагалися в радари ППО поцілити, бо на щось більше ці ракети (Х-31) не здатні.
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06.07.2022 19:59 Відповісти
__Тобто, информацьии у ЛисиЦина приземлити льитак на сторону UA за 500-1млн$ не булО(!?!)
Так шо хтось пиарить свое рило(?!!).
А якщо такьи льотЧики идейньи, то наХ таких брати у полон та пропонувати полниЙ пансьИон..... ...... __
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06.07.2022 20:35 Відповісти
 
 