Розмова "днрівця" з дівчиною: "Все зависит от этих #баных русских. Нас тут на#бали по полной", - перехоплення ГУР. АУДIО
У перехопленій ГУР розмові мобілізований з "ДНР" Данило Кіба розповідає своїй дівчині Анастасії Гребішковій, як їх обманюють, як займається мародерством на Харківщині і висловлює ставлення до російської армії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку
Топ коментарі
+49 Зэлэный_Змий
показати весь коментар06.07.2022 18:32
+32 Кайсак
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+25 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.07.2022 18:34
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Комбат вырвался из плена! Майман: Кадыров дал за мою голову 1 млн долларов
youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&ab
Не продумано взагалі. Киньте туди ж паперу туалетного, а зверху їх улюбленим цукром.
Но читая комменты, я несколько удивлен.
- І шо -- спаслі?!
- Нєт. Буква "П" не загарєлась...
Але дегенерати КЕРОВАНІ. Вони люди подневольні, даунбасяне, як називали їх в Україні
А от їх керівник - ХОДАКОВСЬКИЙ - колишній начальник СБУ
а СБУ - це спеціфічна структура, яка повинна відповідати за цілістність держави
і от тут ставимо запитання - Янувович-януковичем, але як взагалі працювала держава, якщо головний керівник СБУ - перший зрадник держави?
а хто відповідав за призначення, та керував кадрами?
Ай-Ай, знакома морда - ПОРТНОВ !!!
Саме його вигнав з країни Порошенко, а повернув керувати правоохоронними органами, хто?
Ой, ЗЕлупа... Вже після того, як отримав російский паспорт, крадені гроші з ПриватБанку та оформив на себе по свойому новому паспорту свою нову квартирку в Криму.
Як все цікаво, бачите.
А дурна самка даунбасяніна не може собі фена за 5 долларів купити...
А сам даунбасянін вкрай щасливий що йому вдалося вкрасти десь дві приставки для беспроводної роботи телевізора, коштує ця приставка, до речі, ChromeCast (можете перевірити на Ebay) - 10 доларів, але я собі її взагалі за 7 купив.
Ось такі зараз мрії у даунбасян-кормільців України - вкрай треба фен за 5 долларів, але замість нього є лише дві приставки по 7 долларів.
монглоїди !