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Розмова "днрівця" з дівчиною: "Все зависит от этих #баных русских. Нас тут на#бали по полной", - перехоплення ГУР. АУДIО

У перехопленій ГУР розмові мобілізований з "ДНР" Данило Кіба розповідає своїй дівчині Анастасії Гребішковій, як їх обманюють, як займається мародерством на Харківщині і висловлює ставлення до російської армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будет жопа, короче, надо валить... Потом сидеть в Таганроге, лапу сосать", - перехоплена розмова окупанта з дружиною. АУДIО

Автор: 

армія рф (17185) розвідка (3854) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+49
Да вас на#бали при зачатии, дебильі!
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06.07.2022 18:32
+32
Овощ со своей ботвой пообщался.
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06.07.2022 18:33
+25
Тупой і єщьо тупєє...
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06.07.2022 18:34
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Да вас на#бали при зачатии, дебильі!
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06.07.2022 18:32 Відповісти
Наіпалово- головна скрепа руськаго мира
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06.07.2022 18:56 Відповісти
А як же, Донбас порожняк не гоне?
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06.07.2022 20:26 Відповісти
Овощ со своей ботвой пообщался.
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06.07.2022 18:33 Відповісти
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06.07.2022 19:14 Відповісти
Браво! )
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06.07.2022 20:33 Відповісти
Тупой і єщьо тупєє...
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06.07.2022 18:34 Відповісти
Не стоит забывать вот этих предателей, чем раньше их ликвидируют, тем лучше:
Комбат вырвался из плена! Майман: Кадыров дал за мою голову 1 млн долларов
youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&ab
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06.07.2022 20:36 Відповісти
tak i sho sluchilos ta ? rjuzke unitaz otobrali chi sho ?
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06.07.2022 18:34 Відповісти
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06.07.2022 18:35 Відповісти
А шо? Це дуже добрий подарунок кацапському танкістові, як на мене: шкарпетки надів, а в цій баночці його потім можна додому відправити...
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06.07.2022 18:44 Відповісти
а може там залишки танкістів
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06.07.2022 19:05 Відповісти
Носки в банке??? Они их едят вместо тушонки? <брезгливьій смайлик, кривой ухмьілкой показьівающий полное отвращение к кацапским идиотам>
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06.07.2022 18:46 Відповісти
В мене тільки такий смайл є. Дарую, користуйтеся на здоров'я:
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06.07.2022 19:09 Відповісти
Шкарпетки?? Серйозно?

Не продумано взагалі. Киньте туди ж паперу туалетного, а зверху їх улюбленим цукром.
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06.07.2022 18:54 Відповісти
Це хімічна зброя з консервованих вживаних шкарпеток)
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06.07.2022 19:00 Відповісти
Ну дебилы, слов нет..
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06.07.2022 20:37 Відповісти
Популяция личинок!
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06.07.2022 18:36 Відповісти
Домбаське бидло лошари.
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06.07.2022 18:37 Відповісти
Мені біженці з Бучі розповідали, що більше всього звірствували і грабували диндирирійці. Так що, давайте панькатися з ними і далі, пенсії платити, зарплати. Хто не знає - вони від нас і деякі зарплати спокійнесенько отримують. Самки тих, кто нас вбиває і грабує - отрумують за наш рахунок собі соцвиплати "па раждєнію рєбьйонка".
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06.07.2022 18:41 Відповісти
Днерівців в Бучі не було, тебе теж наіпали
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06.07.2022 18:58 Відповісти
Були!
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06.07.2022 19:42 Відповісти
Я думав ps-ку цей чорт намародерив а воно абізяна навіть дешевим тв-донглам та плашці оперативи радіє. Дикуни побачили цивілізацію
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06.07.2022 18:41 Відповісти
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06.07.2022 18:42 Відповісти
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06.07.2022 18:45 Відповісти
Лишняя хромосома в чистом виде.
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06.07.2022 18:56 Відповісти
Ха-ха, похоже, эта курица ватная на всю голову...
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06.07.2022 19:37 Відповісти
Ну дебиилы.. )
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06.07.2022 20:39 Відповісти
Ник и Майка серия 228
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06.07.2022 18:44 Відповісти
Надіюсь,що цей чмо вже подохло...
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06.07.2022 18:46 Відповісти
Я был уверен, что эти перехваты рассчитаны на деморализацию врага. Даже не веря в них, в экстремальных условиях, где-то на подсознательном уровне происходят изменения.
Но читая комменты, я несколько удивлен.
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06.07.2022 18:48 Відповісти
Удивлен, что вас вы...бали? Какой удивляшка, ты погляди
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06.07.2022 18:59 Відповісти
- Какта ми папалі в акруженіє і штоби нас спаслі, ночью вилажилі слово "СПАСІТЄ!", облілі бензіном і подожглі, чтоби нас наші самальоти с воздуха увідєлі і спаслі...
- І шо -- спаслі?!
- Нєт. Буква "П" не загарєлась...
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06.07.2022 18:52 Відповісти
"шо мне головой мотылять ?" Заметьте, ее парень войне, его могут убить, а она думает о фене! Это конченные животные.
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06.07.2022 18:55 Відповісти
А то що бімбас так квітне, що бімбаська самиця не може собі фен купити? Кормільці, сск, кормляцця тільки за рахунок України. Пиявки на тілі трудового народу!
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06.07.2022 19:47 Відповісти
Очень надеюсь что в Аду всех даунбаских дятлов заставят вечно целовать дупу Путина и каждые пять минут кричать ему в анус - Россия Введи!
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06.07.2022 18:57 Відповісти
Не на...бали, а вы...бали.
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06.07.2022 18:58 Відповісти
рюсские БОМЖАРЫ неондертальцы фен принеси,свинота !
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06.07.2022 19:07 Відповісти
да мудакі, а не прогнулися би в 14-му під русскій мір, зараз щось би і від вас залежало би, а так да, сиди і чекай що етім ***..им русскім в голову прійдєт, можуть по_п"яні пристрелити, просто так, нєчаянно, война всє спішет.
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06.07.2022 19:44 Відповісти
немає ніяких днр-ів є зрадники своєї батьківщини, свого народу і саміх себе.
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06.07.2022 19:49 Відповісти
нажаль все не нестільки просто. Так, вони дегерати, тут посмішка самого бога, тому що Донбас - це дегенерат по англійски.

Але дегенерати КЕРОВАНІ. Вони люди подневольні, даунбасяне, як називали їх в Україні

А от їх керівник - ХОДАКОВСЬКИЙ - колишній начальник СБУ
а СБУ - це спеціфічна структура, яка повинна відповідати за цілістність держави
і от тут ставимо запитання - Янувович-януковичем, але як взагалі працювала держава, якщо головний керівник СБУ - перший зрадник держави?

а хто відповідав за призначення, та керував кадрами?
Ай-Ай, знакома морда - ПОРТНОВ !!!

Саме його вигнав з країни Порошенко, а повернув керувати правоохоронними органами, хто?
Ой, ЗЕлупа... Вже після того, як отримав російский паспорт, крадені гроші з ПриватБанку та оформив на себе по свойому новому паспорту свою нову квартирку в Криму.

Як все цікаво, бачите.

А дурна самка даунбасяніна не може собі фена за 5 долларів купити...
А сам даунбасянін вкрай щасливий що йому вдалося вкрасти десь дві приставки для беспроводної роботи телевізора, коштує ця приставка, до речі, ChromeCast (можете перевірити на Ebay) - 10 доларів, але я собі її взагалі за 7 купив.
Ось такі зараз мрії у даунбасян-кормільців України - вкрай треба фен за 5 долларів, але замість нього є лише дві приставки по 7 долларів.
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06.07.2022 20:55 Відповісти
"жизнь удивительньіх людей" 😆

монглоїди !
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06.07.2022 19:58 Відповісти
вас по жизни кто то **** так что вы опущенные!
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06.07.2022 20:07 Відповісти
А зачем ей фен? Башки по ходу там нет.....видать вшей на лобке гонять))))
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06.07.2022 20:19 Відповісти
Ох и край уродов непуганых этот бамбас! В принципе с этого ********* края кормильцев и поильцев все беды в Украине и начались!
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06.07.2022 20:21 Відповісти
вот это новость! русские нае..али!
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06.07.2022 20:29 Відповісти
Нищеброды....У меня в гараже 4/64 стоит. А у них 3/32 "********")))
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06.07.2022 22:24 Відповісти
Так у тебя в гараже, а они ее в комнате на видное место впендюрят.
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07.07.2022 13:08 Відповісти
дві мра3і
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07.07.2022 07:38 Відповісти
Диалог двух телевизионных приставок. 📺
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07.07.2022 13:07 Відповісти
 
 