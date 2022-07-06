Розмова "днрівця" з дівчиною: "Все зависит от этих #баных русских. Нас тут на#бали по полной", - перехоплення ГУР. АУДIО

У перехопленій ГУР розмові мобілізований з "ДНР" Данило Кіба розповідає своїй дівчині Анастасії Гребішковій, як їх обманюють, як займається мародерством на Харківщині і висловлює ставлення до російської армії.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будет жопа, короче, надо валить... Потом сидеть в Таганроге, лапу сосать", - перехоплена розмова окупанта з дружиною. АУДIО