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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми за кілька кроків від угоди, але вони найскладніші, - Кулеба про вивіз зерна

кулеба

Переговори по відкриттю зернових коридорів тривають, залишається кілька найважливіших кроків, досягти згоди щодо яких непросто, зокрема, про гарантії безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю виданню Bloomberg.

"На переговорах між Україною та росією за посередництва Туреччини та Організації Об’єднаних Націй необхідно опрацювати низку логістичних деталей, хоча вийти з глухого кута буде важко", - передає видання слова міністра.

Переговори тривають, вони зосереджені на обговоренні маршрутів доставки та механізмів безпеки вантажних суден.

"Ми лише за кілька кроків від угоди, але ці кроки найскладніші… Я не хочу приєднуватися до хору тих, хто каже, що досягти угоди буде досягнуто наступного тижня", - сказав Кулеба.

Також читайте: Україна розраховує зібрати щонайменше 50 млн тонн зерна, - Мінагрополітики

Міністр зазначив, що учасники переговорів поки не досягли домовленості щодо забезпечення безпеки Одеси від російського нападу, а також іноземних патрулів, які охоронятимуть невійськові вантажі.

"Нам потрібні чіткі гарантії… Це ті, які опрацьовуються", - сказав міністр.

Кулеба висловив скептицизм щодо бажання москви домовитися, оскільки її блокада дає важелі впливу на Україну.

"Вони не хочуть знімати цей тиск з нашої економіки, тому вони зволікають з цим", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган про відкриття зернових коридорів: Ми намагатимемось досягти результату за 7-10 днів, інтенсифікувавши наші переговори

Автор: 

зерно (3113) перемовини (2849) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Міністр зазначив, що учасники переговорів поки не досягли домовленості щодо забезпечення безпеки Одеси від російського нападу

Хай Одеса вступить до НАТО. Це єдина гарантія, що убезпечить її від нападу русні. Будь-що інше не спрацює. Кацапня будь-якої миті заявить, що в одеському порту ховається "Азов", і що задля "безпеки" зерна русня "вимушена" Одесу захопити
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06.07.2022 19:01
+6
Все буде згідно з Оманськими договорами.
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06.07.2022 19:05
+3
Кулебо здачу інтересів України,тобі ніхто неподарує. Незабувай
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06.07.2022 19:18
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Міністр зазначив, що учасники переговорів поки не досягли домовленості щодо забезпечення безпеки Одеси від російського нападу

Хай Одеса вступить до НАТО. Це єдина гарантія, що убезпечить її від нападу русні. Будь-що інше не спрацює. Кацапня будь-якої миті заявить, що в одеському порту ховається "Азов", і що задля "безпеки" зерна русня "вимушена" Одесу захопити
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06.07.2022 19:01 Відповісти
Все буде згідно з Оманськими договорами.
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06.07.2022 19:05 Відповісти
Ну нарушит Россия условия. Обстреляет корабль. И что вы сделаете?
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06.07.2022 19:15 Відповісти
Московія візьме Одесу, коли Зеля дарує. Судно їй не потрібно.
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06.07.2022 19:26 Відповісти
Кулебо здачу інтересів України,тобі ніхто неподарує. Незабувай
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06.07.2022 19:18 Відповісти
ой та шо ви йому зробите....як і усум іншим
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06.07.2022 19:24 Відповісти
...мабуть з глузду зїхав,які можуть бути домовленості з кацапами?Кулебо оговтайся.
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06.07.2022 19:30 Відповісти
Речь не только за Одессу, а про Южный и Черноморск вдобавок.
И не факт, что не откроют для начала именно Южный в виде эксперимента.
Почему именно так, писать сейчас не буду, но Эрдоган в курсе.
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06.07.2022 19:32 Відповісти
Бред!
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06.07.2022 20:03 Відповісти
Про Южній відомо, але все це неможливе через безпеку. Тобто на безпеку треба начхати.
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06.07.2022 20:05 Відповісти
ТЕКСТ в посте:

Так хочеться запитати в орків:

- Чи любите в свою землю так, як любимо її ми?!!!!!!!!

Вам треба наша земля?! А що з землею робити треба ви знаєте? Ви ж живете по принципу: "и пить хорошо, и гулять хорошо, а картошку копать едрить твою мать!" Земля вона працю любить, руки роботящи! С@ки ви кончені!!!!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sPz3ePtw5tfReqbeyS38R4AXXbEKsUsbvRaVWS71TYd5b1n3hVjpHcVtbKKDXcfhl&id=100011045208258&__cft__[0]=AZWUlEpvYsWLq4AO4inLoQD6EApLktzqDq1V3RBtfjAzghUs7wN7S68kJbWiaiGle9T1RxBuuZYNzOpFd9suThQzkSu6W7QxJ6AnsusILU8bi_0nFUR5TBG8xw53A8MyzTP6szfa9dlGcdjh3s6DSIUZ&__tn__=%2CO%2CP-R
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06.07.2022 19:46 Відповісти
если это переговоры, что сдали рашке?
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06.07.2022 20:18 Відповісти
Южний точно, а Одеса під питанням. Можна вже розпочинати евакуацію.
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06.07.2022 21:23 Відповісти
Все що діється із Балтійським і Чорним морями,подібне на чергову авантюру (змову)між рашистами і НАТО.(як і у випадку з Будапештським папером) Чорне море- контроль рабсії .Балтійське-контроль НАТО.НЕ даром Швецію і Фінляндію НАТО по прискореній програмі втягнуло в альянс,як і не даром рашист прибирає з Півночі свої війска, в той час, як Україну залишили по просьбі куйла, навіть без ПДЧ,заявку в Мадриді, котру не поновив і український "клован ".
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06.07.2022 20:49 Відповісти
І чомусь влада Швеції та Фінляндії не ZAйoбувала захід своїм питанням "Чому ми не в НАТО?"
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07.07.2022 00:25 Відповісти
Потопити флот раші. зруйнувати аєродроми Криму і все само собою вирішиться для чого навчаються на F 15,16 Звернутись з проханням до Великобританії по допомогу в забезпечені безпеки транспортного коридору і все буде ок.
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06.07.2022 21:45 Відповісти
 
 