Ми за кілька кроків від угоди, але вони найскладніші, - Кулеба про вивіз зерна
Переговори по відкриттю зернових коридорів тривають, залишається кілька найважливіших кроків, досягти згоди щодо яких непросто, зокрема, про гарантії безпеки для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю виданню Bloomberg.
"На переговорах між Україною та росією за посередництва Туреччини та Організації Об’єднаних Націй необхідно опрацювати низку логістичних деталей, хоча вийти з глухого кута буде важко", - передає видання слова міністра.
Переговори тривають, вони зосереджені на обговоренні маршрутів доставки та механізмів безпеки вантажних суден.
"Ми лише за кілька кроків від угоди, але ці кроки найскладніші… Я не хочу приєднуватися до хору тих, хто каже, що досягти угоди буде досягнуто наступного тижня", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що учасники переговорів поки не досягли домовленості щодо забезпечення безпеки Одеси від російського нападу, а також іноземних патрулів, які охоронятимуть невійськові вантажі.
"Нам потрібні чіткі гарантії… Це ті, які опрацьовуються", - сказав міністр.
Кулеба висловив скептицизм щодо бажання москви домовитися, оскільки її блокада дає важелі впливу на Україну.
"Вони не хочуть знімати цей тиск з нашої економіки, тому вони зволікають з цим", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай Одеса вступить до НАТО. Це єдина гарантія, що убезпечить її від нападу русні. Будь-що інше не спрацює. Кацапня будь-якої миті заявить, що в одеському порту ховається "Азов", і що задля "безпеки" зерна русня "вимушена" Одесу захопити
И не факт, что не откроют для начала именно Южный в виде эксперимента.
Почему именно так, писать сейчас не буду, но Эрдоган в курсе.
Так хочеться запитати в орків:
- Чи любите в свою землю так, як любимо її ми?!!!!!!!!
Вам треба наша земля?! А що з землею робити треба ви знаєте? Ви ж живете по принципу: "и пить хорошо, и гулять хорошо, а картошку копать едрить твою мать!" Земля вона працю любить, руки роботящи! С@ки ви кончені!!!!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sPz3ePtw5tfReqbeyS38R4AXXbEKsUsbvRaVWS71TYd5b1n3hVjpHcVtbKKDXcfhl&id=100011045208258&__cft__[0]=AZWUlEpvYsWLq4AO4inLoQD6EApLktzqDq1V3RBtfjAzghUs7wN7S68kJbWiaiGle9T1RxBuuZYNzOpFd9suThQzkSu6W7QxJ6AnsusILU8bi_0nFUR5TBG8xw53A8MyzTP6szfa9dlGcdjh3s6DSIUZ&__tn__=%2CO%2CP-R