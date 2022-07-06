УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11231 відвідувач онлайн
Новини
13 726 24

ЄС планує інвестувати в найвищу дамбу у світі, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів

таджикистан,гес

Європейський Союз планує стати головним інвестором у будівництво гігантської Рогунської ГЕС у Таджикистані. Мета проєкту - допомогти Центральній Азії послабити енергетичний вплив Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що у 2016 році Таджикистан розпочав будівництво Рогунської ГЕС, яка могла б забезпечити повну енергетичну незалежність країни.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) досі не фінансував проєкт, головним розробником якого є італійська будівельна компанія Webuild (WBD.MI). Але нещодавно Європейська комісія попросила банк стати найбільшим інвестором у проєкт.

Читайте також: Путін вважав, що ЄС не запровадить санкції через свою енергозалежність від РФ, але він помилився, - Боррель

Розраховують, що Рогун коштуватиме близько 8 млрд доларів, з яких 3 млрд вже витрачено. Дотепер він значною мірою фінансувався за рахунок облігацій уряду Таджикистану та приватних позик, але уряд Таджикистану звернувся до ЄС з проханням про фінансову та технологічну підтримку для завершення проєкту.

Представник ЄІБ відмовився коментувати розмір можливої ​​інвестиції. ЄС планує прийняти остаточне рішення щодо інвестицій до останнього кварталу 2022 року.

Очікується, що Рогунська ГЕС із кам’яною дамбою з глиняного ядра висотою 335 метрів має покласти край хронічній нестачі електроенергії в Таджикистані та дасть їй змогу експортувати електроенергію до Узбекистану і Казахстану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Варто готуватися до повного припинення постачання російського газу в ЄС, - фон дер Ляєн

Автор: 

ГЕС (209) інвестиції (2049) Таджикистан (43) Євросоюз (13313)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Все що вбиває прибутки ********** має вітатись прогресивним людством - "...хай здохнуть в ямі при дорозі..."
показати весь коментар
06.07.2022 19:00
+8
Талибан не выживет по естественным эвалюционным причинам☝Именно по этому байден дал укуренным подержатся за оружие и даже померять современные каски вместо ношения чюрбанов❗☝
показати весь коментар
06.07.2022 19:08
+8
Даремна праця. До закінчення будівництва треба ліквідувати кацапердію як єдине державне утворення. Інакше, що заважає кацапам розваляти ракетами новозбудовану електростанцію?!
показати весь коментар
06.07.2022 19:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Достраивайте уже быстрее,Талибан заждался.захват Таджикистана вопрос времени.
показати весь коментар
06.07.2022 18:58 Відповісти
Талибан не выживет по естественным эвалюционным причинам☝Именно по этому байден дал укуренным подержатся за оружие и даже померять современные каски вместо ношения чюрбанов❗☝
показати весь коментар
06.07.2022 19:08 Відповісти
Талибан в основном пуштунское движение. В Таджикистане живут таджики, как во многом и на севере Афгана, причём афганские таджики не ладят с талибами.
показати весь коментар
06.07.2022 19:35 Відповісти
Да в чем проблема то? Попросят "Хуúло ввиди", найдут таджикобиндерафцев и неотаджицистоа, и пойдут туда геноцидом. Ну и в первую очередь расхерячат дамбу как базу "неотаджитских фашистов"
показати весь коментар
06.07.2022 19:57 Відповісти
***** вводить уже нечего
показати весь коментар
06.07.2022 21:20 Відповісти
Не ладят.тем не менее таджики проиграли
показати весь коментар
06.07.2022 21:22 Відповісти
Все що вбиває прибутки ********** має вітатись прогресивним людством - "...хай здохнуть в ямі при дорозі..."
показати весь коментар
06.07.2022 19:00 Відповісти


"но нельзя же всюду втыкать зависимость от рассеи"
Маладой человек, тему желательно изучить перед тем, как о чем-то рассуждать.
Как раз все свежие электростанции в Средней (не "Центральной") Азии строились с тем или иным участием паРаши.
показати весь коментар
06.07.2022 19:41 Відповісти
Я дивуюсь,як така "вумна" Європа могла так себе закабалити рашистськими енергоносіями.Ну це ж не прагматично!
показати весь коментар
06.07.2022 19:26 Відповісти
посмотри на уровень жизни и сравни кто умнее
показати весь коментар
06.07.2022 20:16 Відповісти
Таджикистан -самая зависимая от раши страна в Азии. Режим Рахмона держится во многом на штыках 201 дивизии расеи что там дислоцируется. Впереди транзит власти от Рахмона к сыну-наркоману. Думаю ничего у европейцев не выйдет, дениги просто разворуют.
показати весь коментар
06.07.2022 19:31 Відповісти
Там же італійці будують.
показати весь коментар
06.07.2022 19:35 Відповісти
Параша эту плотину взорвёт. К гадалке не ходи.
"Мы строили, строили, строили и наконец построили. Абдула, поджигай!"
показати весь коментар
06.07.2022 19:37 Відповісти
Очень и очень плохо, абсолютно неверный шаг. Рахмонов диктатор похлеще Путина и даже Лукашенко с руками по локоть в крови. Плюс ярый путинец,
показати весь коментар
06.07.2022 19:39 Відповісти
не переживай, - плотины ещё легче взрывать, чем газовое месторождение в Казахстане
показати весь коментар
06.07.2022 19:47 Відповісти
Даремна праця. До закінчення будівництва треба ліквідувати кацапердію як єдине державне утворення. Інакше, що заважає кацапам розваляти ракетами новозбудовану електростанцію?!
показати весь коментар
06.07.2022 19:56 Відповісти
Керівництво Таджикістану вже багато років тримається виключно на присутності російського війська. Невже Північний потік 2 не навчив любитилів робити "бізнес як завжди"?
показати весь коментар
06.07.2022 21:13 Відповісти
Таджики вічносмокчущі.. і маловідомий факт: у ***** там є розкішна дача плюс 60 га черешневого саду
показати весь коментар
06.07.2022 22:33 Відповісти
Вот так таджики , кацапы вам союзники ? Кацапы никогда и никому не позволят жить лучше. Это недонация сволочей , мародеров , насильников женщин , убийц и тд. А китайцы под боком? Тоже не срослось . Вот вам и ответ куда Украина решила уйти навсегда.
показати весь коментар
06.07.2022 22:43 Відповісти
Строить плотину долго и дорого, а разрушить - быстро и дёшево.
показати весь коментар
06.07.2022 23:28 Відповісти
Руйнування найвищої плотини викличе величезну катастрофу.
показати весь коментар
07.07.2022 00:12 Відповісти
Цікаво чим таку дамбу треба обстріляти, щоб вона бодай тріснула. Калібри як комарі будуть об неї розмазуватися. Якщо на якості залізобетону не зекономлять.
показати весь коментар
07.07.2022 14:43 Відповісти
 
 