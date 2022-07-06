ЄС планує інвестувати в найвищу дамбу у світі, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів

Європейський Союз планує стати головним інвестором у будівництво гігантської Рогунської ГЕС у Таджикистані. Мета проєкту - допомогти Центральній Азії послабити енергетичний вплив Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що у 2016 році Таджикистан розпочав будівництво Рогунської ГЕС, яка могла б забезпечити повну енергетичну незалежність країни.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) досі не фінансував проєкт, головним розробником якого є італійська будівельна компанія Webuild (WBD.MI). Але нещодавно Європейська комісія попросила банк стати найбільшим інвестором у проєкт.

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Розраховують, що Рогун коштуватиме близько 8 млрд доларів, з яких 3 млрд вже витрачено. Дотепер він значною мірою фінансувався за рахунок облігацій уряду Таджикистану та приватних позик, але уряд Таджикистану звернувся до ЄС з проханням про фінансову та технологічну підтримку для завершення проєкту.

Представник ЄІБ відмовився коментувати розмір можливої ​​інвестиції. ЄС планує прийняти остаточне рішення щодо інвестицій до останнього кварталу 2022 року.

Очікується, що Рогунська ГЕС із кам’яною дамбою з глиняного ядра висотою 335 метрів має покласти край хронічній нестачі електроенергії в Таджикистані та дасть їй змогу експортувати електроенергію до Узбекистану і Казахстану.

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