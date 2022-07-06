ЄС планує інвестувати в найвищу дамбу у світі, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів
Європейський Союз планує стати головним інвестором у будівництво гігантської Рогунської ГЕС у Таджикистані. Мета проєкту - допомогти Центральній Азії послабити енергетичний вплив Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що у 2016 році Таджикистан розпочав будівництво Рогунської ГЕС, яка могла б забезпечити повну енергетичну незалежність країни.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) досі не фінансував проєкт, головним розробником якого є італійська будівельна компанія Webuild (WBD.MI). Але нещодавно Європейська комісія попросила банк стати найбільшим інвестором у проєкт.
Розраховують, що Рогун коштуватиме близько 8 млрд доларів, з яких 3 млрд вже витрачено. Дотепер він значною мірою фінансувався за рахунок облігацій уряду Таджикистану та приватних позик, але уряд Таджикистану звернувся до ЄС з проханням про фінансову та технологічну підтримку для завершення проєкту.
Представник ЄІБ відмовився коментувати розмір можливої інвестиції. ЄС планує прийняти остаточне рішення щодо інвестицій до останнього кварталу 2022 року.
Очікується, що Рогунська ГЕС із кам’яною дамбою з глиняного ядра висотою 335 метрів має покласти край хронічній нестачі електроенергії в Таджикистані та дасть їй змогу експортувати електроенергію до Узбекистану і Казахстану.
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"но нельзя же всюду втыкать зависимость от рассеи"
Маладой человек, тему желательно изучить перед тем, как о чем-то рассуждать.
Как раз все свежие электростанции в Средней (не "Центральной") Азии строились с тем или иным участием паРаши.
"Мы строили, строили, строили и наконец построили. Абдула, поджигай!"