Україна на конференції у Швейцарії домовилася про залучення $1,9 млрд допомоги, - Шмигаль

Уряд України на Міжнародній конференції в Лугано, окрім подання драфту Плану відновлення України, зміг домовитися про залучення додатково близько $1,9 млрд допомоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У повідомленні зазнаається: "Під час Міжнародної конференції в Лугано ми не лише представили драфт Плану відновлення України. Ми продовжили об’єднувати наших партнерів задля підтримки й допомоги нашій державі прямо зараз.



Майже 1,9 млрд доларів. Саме на таку суму було досягнуто домовленостей в Лугано на підтримку України.

600 млн доларів на фінансову підтримку.

Понад 500 млн доларів для розвитку нашого аграрного сектору. Зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств.

Більш ніж 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

Майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації нашої країни.

Вдячні Уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність.

Коаліція захисту та підтримки України велика і потужна як ніколи. Ніхто не відчуває "втоми від війни", як про це мріють у Кремлі. Україна переможе, бо з Україною весь світ!"

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