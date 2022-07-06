УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11231 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 601 23

Україна на конференції у Швейцарії домовилася про залучення $1,9 млрд допомоги, - Шмигаль

денис,шмигаль

Уряд України на Міжнародній конференції в Лугано, окрім подання драфту Плану відновлення України, зміг домовитися про залучення додатково близько $1,9 млрд допомоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У повідомленні зазнаається: "Під час Міжнародної конференції в Лугано ми не лише представили драфт Плану відновлення України. Ми продовжили об’єднувати наших партнерів задля підтримки й допомоги нашій державі прямо зараз.

Майже 1,9 млрд доларів. Саме на таку суму було досягнуто домовленостей в Лугано на підтримку України.

600 млн доларів на фінансову підтримку.

Понад 500 млн доларів для розвитку нашого аграрного сектору. Зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств.
Більш ніж 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

Майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації нашої країни.

Вдячні Уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність.

Коаліція захисту та підтримки України велика і потужна як ніколи. Ніхто не відчуває "втоми від війни", як про це мріють у Кремлі. Україна переможе, бо з Україною весь світ!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка України має залишатися пріоритетною для донорів, - МВФ

Автор: 

допомога (8288) Денис Шмигаль (4546)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
06.07.2022 19:28
+6
107 слуг поїхали за державний кошт пробздітись у Лугано... Залучили 1,9 млрд.дол.
Нагадаю, дохідна частина річного бюджету України останніми роками складала 30-35 млрд.дол.
Тобто, з'їздили ні про що. Але пробзділись...
показати весь коментар
06.07.2022 19:35
+6
А скільки твоя команда прогуляла і прожрала в Швейцарії????
показати весь коментар
06.07.2022 20:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому не 750 мільярдів?
показати весь коментар
06.07.2022 19:12 Відповісти
"...про залучення додатково близько $1,9 млрд допомоги". Додатково! Тобто, 750 плюс ще два😄
показати весь коментар
06.07.2022 19:16 Відповісти
Не зовсім так. 750 ярдів Шмигалю з Гетьманцевим не дадуть помацать зовсім.

1,9 зараз дадуть, щоб вони не продали Україну ще до відбудови.
показати весь коментар
06.07.2022 21:14 Відповісти
Как-то очень быстро 750 млрд превратились в 2)
показати весь коментар
06.07.2022 19:13 Відповісти
Это сальдо,остальное-откат...
показати весь коментар
06.07.2022 19:28 Відповісти
А Україні шось перепаде?
показати весь коментар
06.07.2022 19:24 Відповісти
Зеленим внукам хватіт.
показати весь коментар
06.07.2022 19:32 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 19:28 Відповісти
20-30 побабАм, побабАм, побабАм.
показати весь коментар
06.07.2022 19:39 Відповісти
коли?
Якщо до Нового року - не врятує. https://biz.censor.net/news/3352476/druk_grosheyi_ne_vyhid_golova_natsbank_znovu_poperedyv_pro_ryzyky_cherez_emisiyu:
показати весь коментар
06.07.2022 19:30 Відповісти
107 слуг поїхали за державний кошт пробздітись у Лугано... Залучили 1,9 млрд.дол.
Нагадаю, дохідна частина річного бюджету України останніми роками складала 30-35 млрд.дол.
Тобто, з'їздили ні про що. Але пробзділись...
показати весь коментар
06.07.2022 19:35 Відповісти
Доти, доки в Україні не буде створено ефективно працюючу систему боротьби з корупцією, а не її імітацію, ці гроші частково осідатимуть у кишенях численного чиновницького плактону. Небажання зеленої влади вести по справжньому боротьбу з корупцією, як на лакмусовому папірці, видно за визнанням переможця конкурсу на главу САП
показати весь коментар
06.07.2022 19:51 Відповісти
Повністю підтримую! Це видно по речовому забезпеченю ЗСУ! Гроші в казначействі є, а щакупки не проводяться! Подивіться останні повідомлення та інтерв'є Дани Ярової! It's a shame!
показати весь коментар
06.07.2022 20:02 Відповісти
Частково?

Аптиміст..
показати весь коментар
06.07.2022 23:56 Відповісти
А скільки твоя команда прогуляла і прожрала в Швейцарії????
показати весь коментар
06.07.2022 20:23 Відповісти
якщо хтось буде красти ці гроші, яки прийшли через смерть побратимів, страждання жінок та дітей, того хто це зробить просто пристрелять як СОБАКУ!
показати весь коментар
06.07.2022 20:44 Відповісти
А хіба вони припиняли?
показати весь коментар
07.07.2022 00:00 Відповісти
Еой, там БЕЗМОЗГЛА закон ( явно с подачи хремля) пропихивала про расстрелы украинских воинов без суда . Видимо готовятся, что воины спросят со всей этой шушеры ГДЕ ГРОШИ ?
показати весь коментар
07.07.2022 09:52 Відповісти
і ніяка охорона любої кількості не допоможе
показати весь коментар
06.07.2022 20:46 Відповісти
А свій геніальний план дерибану західного бабла Шмигаль з Гетьманцевим повісили на гвіздок у місцевому туалеті.
показати весь коментар
06.07.2022 21:10 Відповісти
Чому там цифрова трансформація? Якщо це для вступу в єс і нато тоді ок... Але щось не віриться
показати весь коментар
06.07.2022 21:58 Відповісти
А не пора ли озвучить ФИО украинской делегации ? По слухам - это был позор из 140‼️‼️‼️человек
показати весь коментар
07.07.2022 09:46 Відповісти
 
 