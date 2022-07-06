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Новини Війна
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Терміни закінчення війни залежать від санкційного тиску на РФ та постачання Україні необхідного озброєння, - Зеленський

зеленський

Терміни закінчення війни залежать від міжнародного санкційного тиску на Росію та постачання Україні необхідного озброєння.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що в Україні триває "відкрита терористична акція з боку РФ, яку складно назвати навіть війною". 

Відповідаючи на запитання про те, як довго триватиме війна, Зеленський зазначив, що це залежить від того, коли Росія зрозуміє, що вона скоїла, і почне залишати територію України.

"Це гуманний момент, і я не дуже вірю, що вони це самостійно можуть зрозуміти. Тому друге – як весь світ тисне на Росію та витісняє їх з нашої землі. Ми – на полі бою зі зброєю, а весь світ – санкційно, політично, допомогою та швидким постачанням нам зброї, посилюючи нас і роблячи це разом", – зазначив він.

Президент наголосив, що РФ має почати думати про мир. Для цього потрібно продовжувати потужний санкційний тиск. "На жаль, знаходяться ще деякі союзники, які допомагають РФ чи її бізнесу", – зазначив він.

Також дивіться: Цьогоріч маємо забезпечити українців базовим захистом від ракет РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Крім того, як наголосив Зеленський, важливою є безпекова ситуація в Україні. Зокрема, наша держава потребує надійного захисту від російських ракетних ударів.

Зеленський додав, що терміни закінчення війни також залежать від громадян України – їхньої підтримки Збройних Сил та вітчизняної економіки.

Автор: 

Зеленський (23667)


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Топ коментарі
+20
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06.07.2022 19:34
+18
Добивать до конца, иначе эта подла будет отжираться и опять лезть. Санкциями довести до гибели паРаши и забрать ЯО. И замуровать намертво, как Северную Корею.
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06.07.2022 19:44
+16
Маленька Литва допомагає чим може, а ти хоч одну швидку купив для ЗСУ? Мультимільйонер довбанй.
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06.07.2022 19:55
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А цей все чекає, що русня сама покине нашу територію..
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06.07.2022 19:33 Відповісти
вже ківа та шуфрич поїхали....
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06.07.2022 19:50 Відповісти
У них не було іншого вибору, Свіфт заблокували, гроші не можуть отримати.
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06.07.2022 19:59 Відповісти
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06.07.2022 19:34 Відповісти
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06.07.2022 19:40 Відповісти
без комплектуючих втратять навіть те, що поки є.
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06.07.2022 19:48 Відповісти
Войну ************* остановят сами только захватив кусок территории Украины. А потом будут выжидать 8 лет и двигать дальше. Во время этого выжидания мира и спокойствия в Европе и Мире не будет. Короче надо валить террористов сейчас.
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06.07.2022 19:40 Відповісти
Добивать до конца, иначе эта подла будет отжираться и опять лезть. Санкциями довести до гибели паРаши и забрать ЯО. И замуровать намертво, как Северную Корею.
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06.07.2022 19:44 Відповісти
Нащо Вам ядерна зброя, якщо ворогів, окрім кацапстану, в світі не маємо, можна спитати?
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06.07.2022 20:39 Відповісти
В 1992 році, напевно, звучало щось схоже. Підлих країн вистачає, той же Китай. Тому казати, що вона ніколи не знадобиться - не можна.
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06.07.2022 22:02 Відповісти
Через 8 років це дуже оптимістично. Нам не дадуть стільки часу на розвиток можливостей, бо побачили результат.
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06.07.2022 19:50 Відповісти
Пользователей соцсетей развеселило видео с президентом Владимиром Зеленским, который во время своего визита в Мариуполь сильно перепугался из-за громкого звука. Об этом сообщает "НВ".
Инцидент произошел во время участия главы государства в открытии новой ледовой арены Mariupol Ice Center.

Из-за какого-то технического сбоя речь Зеленского была прервана громкими помехами - и это довольно сильно его напугало.
"Все нормально, все нормально. Это звук... Все спортсмены, у всех сердце здоровое", - сказал президент, когда оправился от неожиданности.
https://www.5.ua/ru/rehyoni/uzhe-vilez-yz-pod-stola-sotssety-smeiutsia-nad-zelenskym-yspuhavshymsia-hromkoho-zvuka-227307.html
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06.07.2022 19:43 Відповісти
І думка в цей момент: "Ми ж домовлялися через 2 роки"
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06.07.2022 19:53 Відповісти
И побольше татух Лысому ...
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06.07.2022 19:45 Відповісти
https://t.me/pecherhill/771 Печерский холм : "Нужно понимать отношение Запада к Зеленскому. Да, Запад помогает Украине, преследуя ряд своих целей. При этом с Зеленским и его окружением отношения у политиков Лондона, Вашингтона и Оттавы упали до уровня отношений с поздним Януковичем. На Западе давно поняли, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака, а Ермак вести Украину готов куда угодно, но только не в сторону Запада. Связи Ермака с Москвой, это вообще секрет рассказанный попугаю.
Запад активно ищет замену Зеленскому. Один из вариантов - реинкарнация Порошенко, однако Запад всегда имеет в запасе второй и третий планы, если первый не сработал.
В Офисе президента это знают. И дуреют от безсилия. И как раз тут начинают циркулировать настойчивые слухи о сближении Залужного с шоуменом Притулой. Притула - волонтер. Нет ничего удивительного в том, что с Залужным у них появились общие интересы.
Залужного поддерживает Запад, собственно Залужному, а не Зеленскому с Ермаком Запад выделял Джавелины и Нлоу, а сейчас выделяет М777 и ХИМАРСы.
Сергея Притулу, как удобного для них кандидата давно рассматривает сообщество грантоедов. А поддержка грантоедов гарантирует Притуле поддержку Запада.
Уже одно лишь это обстоятельство вызвало в ОП нервную дрожь. Но есть еще кое что. Коалиция "солдат и волонтеров" запросто может войти в коалицию с Европейской Солидарностью Порошенко. Нет, сам Залужный от Порошенко успешно дистанцируется, но вот в Генштабе от сторонников Порошенко рябит в глазах. Там до сих пор работает генерал Муженко. Там частый гость генерал Забродский.
У Порошенко специалистов по экономике государства хватает. А равно, по дипломатии и по связям с Западом. Такой альянс напугать до смерти должен был не только Зеленского с Ермаком, но и Коломойского. Такие альянсы для ИВК судьбой Лазаренко чреваты.
Чего ожидать теперь? Из Залужного начнут лепить "барыгу и мародера", придумают ему обвинение в корупции. Притулой тоже займутся. Скоро".
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06.07.2022 19:51 Відповісти
Суцільна маячня, та ще й написана російською.
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06.07.2022 19:59 Відповісти
справді, ворожою - але це ресурс рижої мразі та Разумкова. Принаймі, пояснюється
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06.07.2022 20:28 Відповісти
Між іншим - російської мови не існує! Є російський язик.
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06.07.2022 20:30 Відповісти
Надеюсь, что зеленая банда где-то в карпатских шахтах наладило производство вооружения.... Потому как американцы учат дураков, что все надо иметь свое..... Долго еще учить?
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06.07.2022 19:53 Відповісти
Ви наївні, як першокласник.
Виграти війну не є метою зе-шобли. Максимально затягувати конфлікт, одночасно вижимаючи з заходу баблішко під велике крадівництво - оце самий цимєс. А то шо велика кількість патріотів помре у війні - то зегнідам даже в плюс, бо патріоти за це гімно так і так не голосували.
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06.07.2022 20:01 Відповісти
Маленька Литва допомагає чим може, а ти хоч одну швидку купив для ЗСУ? Мультимільйонер довбанй.
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06.07.2022 19:55 Відповісти
Ігарьвалєріч не разрешает, иначе могут быстро найти деньги Зеленского и Бени
в офшорах.
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06.07.2022 21:04 Відповісти
Ти ж свистіло що це Порох не хоче закінчення війни. Тепер її закінчення не хочеш ти.
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06.07.2022 20:03 Відповісти
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06.07.2022 20:03 Відповісти
А спочатку як співало - "Я",... "Я"... "я".
А зараз - "весь світ" санкції, зброя.
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06.07.2022 20:05 Відповісти
Тут він був правий. Бо варіанти два, або війна закінчиться при ньому або він при війні.
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06.07.2022 20:18 Відповісти
Терміни закінчення війни залежать від здатності військово-політичного керівництва держави організувати державне управління відповідно до вимог воєнного стану!
В Україні вже п'ятий місяць іде війна, а верховний головнокомандувач і палець об палець не вдарив щоби уряд на чолі зі Шмигалем врегулював порядок застосування норм:

- пункту 16 частини 1 статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану";
- частини 6 статті 22 Закону України "Про иобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- частини 4 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"...

ЩО ЧЕКАЄ УКРАЇНУ З ТАКИМ ВЕРХОВНИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ?
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06.07.2022 20:23 Відповісти
Зеленского и его ЗЕшоблу В ОТСТАВКУ!!!!!!! С цим зелёным кодлом ничё хорошего нас не ждёт
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06.07.2022 20:38 Відповісти
І хто його відправить? Доктора Манхэттена не існує
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06.07.2022 20:57 Відповісти
Та через тебе дурня.
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06.07.2022 21:01 Відповісти
Вы давно были в РФ?
1. Что то там пытаются придумать с машиной лада. О стандарте евро-4 уже забыто, уже можно евро-0, и сие чудо идет без ABS и кондиционера.
2. Коммерсы привыкшие ездить на Ауди и Инфинити, сплачиваются вокруг лидера, массово идут работать кладовщиками в пятерочку, и ездят на троллейбусе. Анапа и Туапсе становятся их любимыми курортами.
3. По сей день, на важных участках, не могут найти альтернативу насосам Грундфос. Про сотовую связь вообще песня, даже китайский Huawey уходит из РФ. И вышедшие из строя станции связи, надеются поменять на старый хлам, который демонтировали в других странах, когда переходили на новое оборудование.
4. Вы собираетесь перевести экспорт нефти и газа к арабам? Ну что ж, успехов.
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06.07.2022 21:43 Відповісти
Вы неверно толкуете понятие Независимость. Не надо смешивать понятия Свободы и Независимости ни от кого. Да без АBS и кондиционера и без глонасс и без подушек безопасности и без автоматической КПП, но зато своя. И профессиональные кадры ВАЗа не растеряны, инженеры и токаря и фрезеровщики и маляры и мотористы сплачиваются вокруг лидера, это они путинский электорат, а не малочисленные мажоры на Инфинити. И это такие как и они, работяги, будут возить в своей примитивной Ладе, в салоне или в прицепе, картошку и помидоры, цемент, триммеры, бензопилы из своих дач и аулов,. И Анапа и Байкал и Кавказ и Поволжье, будут местами отдыха, местами где будут тратиться заработанные деньги, наполняя отечественную казну, а не забугорную. И насосы они со временем научатся делать и микроэлектронику. Есть уже сегодня заводы с коммуникациями и станки в цехах и жильё и бельё. Да и в производстве, это уже проторенный путь. И всё это благодаря санкциям. А без санкций, как у вас говорят, они бы и палец о палец не ударили. Так бы и прозябали на иностранных подачках. Касательно Арабов. Недалёкий Вы человек. Вы сложите 2+2 и таки получите 4. Арабы радуются санкциям из-за того, что растёт их Независимость от того, что они оказывают влияние на формирование мировых цен на их экспортные углеводороды. Мне кажется, Вы существуете в мире своих иллюзий и фантазий. Посмотрите сегодняшнюю статистику, курс доллара наконец. Опровергните своими аргументами, а не прячьтесь за спину модератора. В чём я не прав? Если я ошибаюсь, я готов изменить своё мнение.
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13.07.2022 22:24 Відповісти
Другая сторона у этой медали, это двойной вред самим санкционерам и от самопожертвования своей экономикой и от путинских антисанкций.
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20.07.2022 09:29 Відповісти
від сроку який ще пролежить асфальт................
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06.07.2022 22:21 Відповісти
 
 