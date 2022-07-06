Терміни закінчення війни залежать від санкційного тиску на РФ та постачання Україні необхідного озброєння, - Зеленський
Терміни закінчення війни залежать від міжнародного санкційного тиску на Росію та постачання Україні необхідного озброєння.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави зазначив, що в Україні триває "відкрита терористична акція з боку РФ, яку складно назвати навіть війною".
Відповідаючи на запитання про те, як довго триватиме війна, Зеленський зазначив, що це залежить від того, коли Росія зрозуміє, що вона скоїла, і почне залишати територію України.
"Це гуманний момент, і я не дуже вірю, що вони це самостійно можуть зрозуміти. Тому друге – як весь світ тисне на Росію та витісняє їх з нашої землі. Ми – на полі бою зі зброєю, а весь світ – санкційно, політично, допомогою та швидким постачанням нам зброї, посилюючи нас і роблячи це разом", – зазначив він.
Президент наголосив, що РФ має почати думати про мир. Для цього потрібно продовжувати потужний санкційний тиск. "На жаль, знаходяться ще деякі союзники, які допомагають РФ чи її бізнесу", – зазначив він.
Крім того, як наголосив Зеленський, важливою є безпекова ситуація в Україні. Зокрема, наша держава потребує надійного захисту від російських ракетних ударів.
Зеленський додав, що терміни закінчення війни також залежать від громадян України – їхньої підтримки Збройних Сил та вітчизняної економіки.
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Инцидент произошел во время участия главы государства в открытии новой ледовой арены Mariupol Ice Center.
Из-за какого-то технического сбоя речь Зеленского была прервана громкими помехами - и это довольно сильно его напугало.
"Все нормально, все нормально. Это звук... Все спортсмены, у всех сердце здоровое", - сказал президент, когда оправился от неожиданности.
https://www.5.ua/ru/rehyoni/uzhe-vilez-yz-pod-stola-sotssety-smeiutsia-nad-zelenskym-yspuhavshymsia-hromkoho-zvuka-227307.html
Запад активно ищет замену Зеленскому. Один из вариантов - реинкарнация Порошенко, однако Запад всегда имеет в запасе второй и третий планы, если первый не сработал.
В Офисе президента это знают. И дуреют от безсилия. И как раз тут начинают циркулировать настойчивые слухи о сближении Залужного с шоуменом Притулой. Притула - волонтер. Нет ничего удивительного в том, что с Залужным у них появились общие интересы.
Залужного поддерживает Запад, собственно Залужному, а не Зеленскому с Ермаком Запад выделял Джавелины и Нлоу, а сейчас выделяет М777 и ХИМАРСы.
Сергея Притулу, как удобного для них кандидата давно рассматривает сообщество грантоедов. А поддержка грантоедов гарантирует Притуле поддержку Запада.
Уже одно лишь это обстоятельство вызвало в ОП нервную дрожь. Но есть еще кое что. Коалиция "солдат и волонтеров" запросто может войти в коалицию с Европейской Солидарностью Порошенко. Нет, сам Залужный от Порошенко успешно дистанцируется, но вот в Генштабе от сторонников Порошенко рябит в глазах. Там до сих пор работает генерал Муженко. Там частый гость генерал Забродский.
У Порошенко специалистов по экономике государства хватает. А равно, по дипломатии и по связям с Западом. Такой альянс напугать до смерти должен был не только Зеленского с Ермаком, но и Коломойского. Такие альянсы для ИВК судьбой Лазаренко чреваты.
Чего ожидать теперь? Из Залужного начнут лепить "барыгу и мародера", придумают ему обвинение в корупции. Притулой тоже займутся. Скоро".
Виграти війну не є метою зе-шобли. Максимально затягувати конфлікт, одночасно вижимаючи з заходу баблішко під велике крадівництво - оце самий цимєс. А то шо велика кількість патріотів помре у війні - то зегнідам даже в плюс, бо патріоти за це гімно так і так не голосували.
в офшорах.
А зараз - "весь світ" санкції, зброя.
В Україні вже п'ятий місяць іде війна, а верховний головнокомандувач і палець об палець не вдарив щоби уряд на чолі зі Шмигалем врегулював порядок застосування норм:
- пункту 16 частини 1 статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану";
- частини 6 статті 22 Закону України "Про иобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- частини 4 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"...
ЩО ЧЕКАЄ УКРАЇНУ З ТАКИМ ВЕРХОВНИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ?
1. Что то там пытаются придумать с машиной лада. О стандарте евро-4 уже забыто, уже можно евро-0, и сие чудо идет без ABS и кондиционера.
2. Коммерсы привыкшие ездить на Ауди и Инфинити, сплачиваются вокруг лидера, массово идут работать кладовщиками в пятерочку, и ездят на троллейбусе. Анапа и Туапсе становятся их любимыми курортами.
3. По сей день, на важных участках, не могут найти альтернативу насосам Грундфос. Про сотовую связь вообще песня, даже китайский Huawey уходит из РФ. И вышедшие из строя станции связи, надеются поменять на старый хлам, который демонтировали в других странах, когда переходили на новое оборудование.
4. Вы собираетесь перевести экспорт нефти и газа к арабам? Ну что ж, успехов.