Терміни закінчення війни залежать від санкційного тиску на РФ та постачання Україні необхідного озброєння, - Зеленський

Терміни закінчення війни залежать від міжнародного санкційного тиску на Росію та постачання Україні необхідного озброєння.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що в Україні триває "відкрита терористична акція з боку РФ, яку складно назвати навіть війною".

Відповідаючи на запитання про те, як довго триватиме війна, Зеленський зазначив, що це залежить від того, коли Росія зрозуміє, що вона скоїла, і почне залишати територію України.

"Це гуманний момент, і я не дуже вірю, що вони це самостійно можуть зрозуміти. Тому друге – як весь світ тисне на Росію та витісняє їх з нашої землі. Ми – на полі бою зі зброєю, а весь світ – санкційно, політично, допомогою та швидким постачанням нам зброї, посилюючи нас і роблячи це разом", – зазначив він.

Президент наголосив, що РФ має почати думати про мир. Для цього потрібно продовжувати потужний санкційний тиск. "На жаль, знаходяться ще деякі союзники, які допомагають РФ чи її бізнесу", – зазначив він.

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Крім того, як наголосив Зеленський, важливою є безпекова ситуація в Україні. Зокрема, наша держава потребує надійного захисту від російських ракетних ударів.

Зеленський додав, що терміни закінчення війни також залежать від громадян України – їхньої підтримки Збройних Сил та вітчизняної економіки.