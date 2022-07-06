Зеленський вперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову із президентом країни Маріто Абдо Бенітесом
Президент України Володимир Зеленський уперше в історії двосторонніх українсько-парагвайських відносин провів телефонну розмову з президентом Парагваю Маріто Абдо Бенітесом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
"Підсилюємо взаємодію з регіоном Латинської Америки. Провів першу в історії українсько-парагвайських відносин розмову з президентом Парагваю Маріто Абдо Бенітесом. Плідні та конструктивні переговори з ще одним другом України. Цінуємо підтримку Парагваю на міжнародних майданчиках", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+26 Чайка Київ
показати весь коментар06.07.2022 20:31
+20 Александр Иванов #442761
показати весь коментар06.07.2022 20:23
+19 vitaliymkua
показати весь коментар06.07.2022 20:25
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І це під час війни !!!
Продерасти !!! 😪
Можна ще раз про "нарциса" Порошенка?
Володимир Недолугий досить точно підкреслює всі його потуги державотворення!
про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Парагваєм
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.02.93 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 26.02.93 р.
Україна і Парагвай, бажаючи розвивати і зміцнювати між ними відносини дружби і співробітництва,
вирішили встановити дипломатичні відносини на рівні Посольств з дати підписання цього Протоколу у відповідності з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.
Україна і Парагвай домовились розвивати відносини між ними на основі принципів, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй.
Здійснено у Нью-Йорку 26 лютого 1993 року, у двох примірниках, українською і іспанською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU93481.html
А теперь поподробнее, что там зеледент сделал впервые???
Транспорт, звязок, побут(зварку, генератори, лопати, бензопили, молотки....) волонтери.
А чим забезпечує армію воюючої України
влада тогощоневтік ? 😠‼️
ганьбище
первой свежестиодна.