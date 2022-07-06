Зеленський вперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову із президентом країни Маріто Абдо Бенітесом

Президент України Володимир Зеленський уперше в історії двосторонніх українсько-парагвайських відносин провів телефонну розмову з президентом Парагваю Маріто Абдо Бенітесом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Підсилюємо взаємодію з регіоном Латинської Америки. Провів першу в історії українсько-парагвайських відносин розмову з президентом Парагваю Маріто Абдо Бенітесом. Плідні та конструктивні переговори з ще одним другом України. Цінуємо підтримку Парагваю на міжнародних майданчиках", - написав Зеленський.

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