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Новини Санкції проти Росії
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США та союзники обговорюють обмеження ціни російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель, – Bloomberg

нафта

За даними Bloomberg, Сполучені Штати обговорюють із союзниками обмеження ціни на російську нафту до 40-60 доларів за барель, аби обмежити прибутки РФ від енергоносіїв і при цьому продовжити їхній імпорт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Більш конкретний ціновий поріг (прайс-кеп) залежатиме від ринкових умов на момент узгодження санкцій. У понеділок російська нафта, ймовірно, торгувалася біля позначки 80 доларів за барель, проте інформація про нафтові транзакції РФ стала менш публічною після вторгнення в Україну.

Запропонований прейс-кеп ґрунтується на граничній вартості видобутку нафти в Росії, і цін її нафти до вторгнення 24 лютого. При цьому Адміністрація Байдена вважає обмеження в 40 доларів занадто низьким, зазначають співрозмовники агентства.

У США стурбовані, що нафтові санкції з боку ЄС, що вступають в дію наприкінці року, можуть сприяти ще більшому зростанню цін на нафту – за деякими оцінками до 185 доларів за барель – і потенційно може призвести до глобальної рецесії.

Читайте також: G7 встановить для російської нафти ліміт ціни на рівні половини нинішньої, - прем’єр Японії Кісіда

Прайс-кепи необхідні для того, щоб скоротити доходи Москви від війни в Україні, але їхній ризик полягає в тому, що погано імплементовані заходи призведуть до значного стрибка цін на нафту. Наразі представники адміністрації Байдена проводять кілька зустрічей на тиждень, аби втілити план в реальність, і зусилля будуть активізовані найближчими тижнями.

Попри план країн G7 розглянути можливість обмеження цін на нафту, існує багато скепсису щодо досягнення згоди найближчим часом.

Також читайте: Російські танкери возять нафту під прапором Ліберії, сертифікуються в Індії та уникають санкцій, – ЗМІ

Автор: 

нафта (5483) росія (64911) США (22473)


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Топ коментарі
+26
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06.07.2022 20:38
+6
ja izvenjajus... a sho tam "abgavarivatj - DA KANESHNA a esho lutshe pa 10$
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06.07.2022 20:39
+6
Чавимо бункерного смердючого клопа разом...
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06.07.2022 20:40
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06.07.2022 20:38 Відповісти
🤣🤣🤣
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06.07.2022 20:47 Відповісти
ja izvenjajus... a sho tam "abgavarivatj - DA KANESHNA a esho lutshe pa 10$
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06.07.2022 20:39 Відповісти
Чавимо бункерного смердючого клопа разом...
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06.07.2022 20:40 Відповісти
ти його доларами по 40 баксів за барель давиш чи дупою своєю диван давиш ?
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06.07.2022 23:16 Відповісти
в буду,курва,в буду !
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06.07.2022 20:43 Відповісти
Треба 10-15 баксів, щоб Сауди мали змогу 5-10 баксів заробити з бареля
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06.07.2022 20:43 Відповісти
Поступово затискують ***** фаберже.
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06.07.2022 20:48 Відповісти
Nebolse 1 baksa nado zdelat kacapam
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06.07.2022 20:49 Відповісти
Математика - если ликвидировать росию, то бочку нефти у голодных орков можно будет брать за кусок хлеба и немного селедки. Это даже Я понимаю! Как и многие Украинцы!
А целая куча западных институтов, исследовательских центров и т.д. - НЕТ!
Зачем платить бешеные деньги за то, что можно взять фактически бесплатно!?
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06.07.2022 20:51 Відповісти
ну як ти їх ліквідуєш, вони ж бєшені і бонбою ядерною **********. треба чавити обережненько.
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06.07.2022 22:00 Відповісти
нарешті!! Чудове рішення!
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06.07.2022 20:51 Відповісти
До рішення де далеко, але план хороший.
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06.07.2022 20:53 Відповісти
10 баксов - и пусть кацапы торгуют.
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06.07.2022 21:00 Відповісти
45 -***** "бубочка" опять.
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06.07.2022 21:04 Відповісти
Мне больше нравится число 30. Это если репоеды и их фюрер ***** будут себя хорошо вести.
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06.07.2022 21:16 Відповісти
плюс москали скидку еще сами дают, то там вообще будет как при сссрЕ. 8 баксов
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06.07.2022 21:20 Відповісти
це що прикол такий??? які 40-60??? 20-30 й ані центом більше, тоді за пів-року підо-рашка перетвориться на "скрєПаносний бантустан", а зголоднілий Кадиров-дон зі своїми дон-тіктокерами буде ганяти по кремлю ботоксну наволоч підсрачниками, поки Соловйов буде все це показувати по москальському 1 каналу в прайм-тайм, пояснюючи все це "органічними та гармонійними взаємовідносинами Мацкви й регіонів"...
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06.07.2022 21:21 Відповісти
60 - это прекрасно, но 10 будет самое то. И ни центом больше. Но можно и меньше.
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06.07.2022 21:24 Відповісти
нагадую всім, що у них собівартість - 28, а ще ж плюс транспорт, страховка.
та й родовища виснажуються, залишаються лише ті, де видобуток ускладнений, потрібні технології - а технологічні компанії всі зібрали манатки і покинули кацапстан. ну і просто так додам, що їхня нафта - гімняної якості, їм доводиться азербайджанську високоякісну домішувати, щоб цей Юралс хоч якийсь товарний вигляд мав).
а, і крім того, і по трубам перекачувати нафту скоро буде проблематично, оскільки там теж треба всякі технології/обладнання, а їх в параші йок. пригадуєте, як вони білорусам закачали якесь гімно, що забило НПЗ і загадило довкілля? так от такого тепер буде все більше)))
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06.07.2022 22:06 Відповісти
обмеження цін - прекрасна ідея. але дійсно, треба, щоб інші нафтові країни збільшили видобуток. ну так це питання вирішується. он казахстан тільки заявив, що збільшить видобуток і постачатиме Європу - зразу світові ціни пішли вниз. венесуелу вже вговорили, саудитів теж переконають. хто там ще, Іран? чула, іран якраз сам демпінгує і китайцям продає дешевше, ніж рашисти, ггг, з танкерів))
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06.07.2022 22:11 Відповісти
Казахстану кацапи вже "палки в колеса " пхають
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06.07.2022 23:17 Відповісти
Так і до програми дійдуть " Нафта в обмін на жратву для кацапа"
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06.07.2022 23:19 Відповісти
 
 