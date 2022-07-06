США та союзники обговорюють обмеження ціни російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель, – Bloomberg
За даними Bloomberg, Сполучені Штати обговорюють із союзниками обмеження ціни на російську нафту до 40-60 доларів за барель, аби обмежити прибутки РФ від енергоносіїв і при цьому продовжити їхній імпорт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
Більш конкретний ціновий поріг (прайс-кеп) залежатиме від ринкових умов на момент узгодження санкцій. У понеділок російська нафта, ймовірно, торгувалася біля позначки 80 доларів за барель, проте інформація про нафтові транзакції РФ стала менш публічною після вторгнення в Україну.
Запропонований прейс-кеп ґрунтується на граничній вартості видобутку нафти в Росії, і цін її нафти до вторгнення 24 лютого. При цьому Адміністрація Байдена вважає обмеження в 40 доларів занадто низьким, зазначають співрозмовники агентства.
У США стурбовані, що нафтові санкції з боку ЄС, що вступають в дію наприкінці року, можуть сприяти ще більшому зростанню цін на нафту – за деякими оцінками до 185 доларів за барель – і потенційно може призвести до глобальної рецесії.
Прайс-кепи необхідні для того, щоб скоротити доходи Москви від війни в Україні, але їхній ризик полягає в тому, що погано імплементовані заходи призведуть до значного стрибка цін на нафту. Наразі представники адміністрації Байдена проводять кілька зустрічей на тиждень, аби втілити план в реальність, і зусилля будуть активізовані найближчими тижнями.
Попри план країн G7 розглянути можливість обмеження цін на нафту, існує багато скепсису щодо досягнення згоди найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А целая куча западных институтов, исследовательских центров и т.д. - НЕТ!
Зачем платить бешеные деньги за то, что можно взять фактически бесплатно!?
та й родовища виснажуються, залишаються лише ті, де видобуток ускладнений, потрібні технології - а технологічні компанії всі зібрали манатки і покинули кацапстан. ну і просто так додам, що їхня нафта - гімняної якості, їм доводиться азербайджанську високоякісну домішувати, щоб цей Юралс хоч якийсь товарний вигляд мав).
а, і крім того, і по трубам перекачувати нафту скоро буде проблематично, оскільки там теж треба всякі технології/обладнання, а їх в параші йок. пригадуєте, як вони білорусам закачали якесь гімно, що забило НПЗ і загадило довкілля? так от такого тепер буде все більше)))