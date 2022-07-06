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Новини
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Голова угорської громади Києва Томпа розкритикував Сійярто за відмову підтримувати Україну зброєю

сійярто

Сійярто заявив, що Угорщина не допомагає Україні зброєю, "щоб Росія не обстрілювала мешканців Закарпаття". Угорська громада у різних містах нашої країни обурена такими заявами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав очільник угорської громади Києва Тібор Томпа. Свою думку він емоційно висловив на 24 каналі.

Він навіть звернувся до міністра закордонних справ Петера Сійярто угорською мовою.

"Я обурений заявою пана Сійярто, яку він виголосив на каналі CNN. За його логікою, виходить, що в мене, як українського угорця, який проживає не на Закарпатті, а в Києві, і ще в 500 людей громади, стріляти можна", – висловився Томпа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина не постачає зброю Україні, тому що тоді Росія може почати обстрілювати угорців на Закарпатті, - Сійярто

Крім цього, він запитав у політика – а як же інші нації та народності? Чи ті угорці, які живуть, наприклад, у Миколаєві?

"Я щодня з ними на зв'язку. І їх щодня луплять російськими ракетами. Це дуже і дуже обурливо", – додав очільник угорської громади Києва.

Автор: 

Угорщина (2260) зброя (7435) Сійярто (352)


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Топ коментарі
+33
Виявляється, якщо угорця вивезти з його країни, то він стане адекватним. А от кацапів куди не вивозь, не допоможе.
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06.07.2022 21:22
+32
Ваша правда, друже, підтримую:

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06.07.2022 21:35
+17
Адекватний він мабуть тому, що він вже більше українець ніж угорець.
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06.07.2022 21:25
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Виявляється, якщо угорця вивезти з його країни, то він стане адекватним. А от кацапів куди не вивозь, не допоможе.
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06.07.2022 21:22 Відповісти
Адекватний він мабуть тому, що він вже більше українець ніж угорець.
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06.07.2022 21:25 Відповісти
як би там не було, то що тепер значить можна по ньому бомбами за логікою Сійрято? А якщо русскіє промахнуться і по Закарпаттю теж?
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06.07.2022 21:54 Відповісти
Вже було і не раз....Бомбили....Це просто відмазка...
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06.07.2022 23:01 Відповісти
Ваша правда, друже, підтримую:

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06.07.2022 21:35 Відповісти
ну на мітінги проти українських біженців вони вийдуть, будуть летіти аж закуриться.
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06.07.2022 21:57 Відповісти
Справедливости ради, видел под бело-сине-белім флагом митинги. Точнее, присоединялись к нашим митингам.
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06.07.2022 22:52 Відповісти
Ой, заберу вашого коментаря як цитату)))
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06.07.2022 22:25 Відповісти
Але це очевидно, вони можуть жити в Штатах роками, але в потрібний час випливе їхня гімниста натура.
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06.07.2022 22:53 Відповісти
Мій чоловік -етнічний угорець,що мешкає в Києві 40 років. Як би Ви знали як йому боляче від цих Сіярто і Орбанів! Українські угорці мочать русню так як має бути.Бо українець це вже не нація,а стан душі
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06.07.2022 22:56 Відповісти
Перекажіть, буль ласка, Вашому шановному чоловікові, Інессо, що якнайменше 25 відсотків українців його розуміють. Захисників наших, попри національності, най береже Бог. Переможемо. Разом. Всі, хто лупить зараз русню на нашій землі -- українці. Бережіть себе.
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07.07.2022 00:19 Відповісти
А значить треба брати у нього інтерв'ю і відправляти на снн і інші міжнародні інформагенства! Кулеба треба цим зайнятися! Бо оці всі сіятри такі самі рашистські пропагандони як і москальські.
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07.07.2022 09:03 Відповісти
сяйво, банальний *****, тупий, совковий мадяр. Знаєте хто були батьки цього бограча?
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06.07.2022 21:25 Відповісти
Іншими словами цей вельмиповажний угорець сказав: Орбан закрий небо над Україною, будь мужиком))
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06.07.2022 21:33 Відповісти
Потому что эта причина искусственная. На самом деле мы понимаем почему сиярто лег под путлера. Все понимают. Никакого отношения западные венгры к этому не имеют
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06.07.2022 21:34 Відповісти
Украина- многонациональная держава и в ней достаточно национальных общин,имеющих альма-матер в странах НАТО...Почему те мтраны помогают и ничего не случается с ними ??? Кто этотому венгерскому деятелю посоверовал такую глупую "отмазку" ??? наверное.подсказали в Кремле..
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06.07.2022 22:27 Відповісти
Дивні люди ці сіярти. Йому вкотре новітня (й не тільки) історія доводить, що з кацапами безпечніше бути ворогами, ніж друзями, а він знов і знов наполягає на прикрому самогубстві
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06.07.2022 22:30 Відповісти
Він не 'друг кацапам', він іт є рашист!
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07.07.2022 09:04 Відповісти
Я теж можу розкритикувати Сіярту. Сіярта - гандон.
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06.07.2022 22:47 Відповісти
тому що насправді сіяртє пофіг на угорців. йому більше до вподоби мокшанські гроші та імперські амбіції щодо Закарпаття
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06.07.2022 23:48 Відповісти
Це так , Сійярто - набрякла Путінська консерва.
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07.07.2022 06:15 Відповісти
Їх діди в 45 до останнього бились з срср.а зараз кишечка тоненька,гі..ріденьке,як бистро нація деградувала до боягузства.
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07.07.2022 14:42 Відповісти
 
 