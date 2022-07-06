Голова угорської громади Києва Томпа розкритикував Сійярто за відмову підтримувати Україну зброєю

Сійярто заявив, що Угорщина не допомагає Україні зброєю, "щоб Росія не обстрілювала мешканців Закарпаття". Угорська громада у різних містах нашої країни обурена такими заявами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав очільник угорської громади Києва Тібор Томпа. Свою думку він емоційно висловив на 24 каналі.

Він навіть звернувся до міністра закордонних справ Петера Сійярто угорською мовою.

"Я обурений заявою пана Сійярто, яку він виголосив на каналі CNN. За його логікою, виходить, що в мене, як українського угорця, який проживає не на Закарпатті, а в Києві, і ще в 500 людей громади, стріляти можна", – висловився Томпа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина не постачає зброю Україні, тому що тоді Росія може почати обстрілювати угорців на Закарпатті, - Сійярто

Крім цього, він запитав у політика – а як же інші нації та народності? Чи ті угорці, які живуть, наприклад, у Миколаєві?

"Я щодня з ними на зв'язку. І їх щодня луплять російськими ракетами. Це дуже і дуже обурливо", – додав очільник угорської громади Києва.