Експерти Міністерства культури рекомендують Київській консерваторії прибрати з назви ім’я Чайковського

Експертна рада Міністерства культури та інформполітики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала Національній музичній академії України розглянути на зборах трудового колективу питання вилучення імені Чайковського з назви навчального закладу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Абсурдно виглядає ситуація, коли дві консерваторії у світі – у Москві та Києві, носять ім’я Чайковського, а фрагмент його першої симфонії є офіційно затвердженим гімном, який звучить під час виступу російської олімпійської команди під нейтральним прапором, фактично будучи символом нинішньої росії як держави", - зазначає МКІП.

Водночас, МКІП наголосив, що постать Чайковського може й надалі функціонувати в суспільно-культурному просторі України, оскільки "він не був імперським шовіністом, ворогом гуманізму чи загальнолюдських цінностей як таким". Тож його ім’я має вшановуватися, де це історично виправдано в Україні, поряд із Шопеном та Міцкевичем, Равелем, Гюго, Вівальді та Данте.

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Враховуючи суспільний резонанс, Експертна рада "вирішила одноголосно рекомендувати колективу Національної музичної академії України розглянути на зборах трудового колективу питання щодо відмови від імені П. І. Чайковського у назві закладу".

Як повідомлялося, навколо перейменування Київської консерваторії розгорнулась публічна дискусія щодо доцільності перейменування закладу. Вчена рада академії звернулася до керівництва країни з проханням залишити назву, аргументуючи це тим, що Чайковський за походженням був українцем. Натомість студентство підтримало перейменування, про що свідчать результати голосування, опубліковані на сторінці наукового товариства НМА.

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