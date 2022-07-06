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Новини Декомунізація
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Експерти Міністерства культури рекомендують Київській консерваторії прибрати з назви ім’я Чайковського

консерваторія,нма

Експертна рада Міністерства культури та інформполітики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала Національній музичній академії України розглянути на зборах трудового колективу питання вилучення імені Чайковського з назви навчального закладу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Абсурдно виглядає ситуація, коли дві консерваторії у світі – у Москві та Києві, носять ім’я Чайковського, а фрагмент його першої симфонії є офіційно затвердженим гімном, який звучить під час виступу російської олімпійської команди під нейтральним прапором, фактично будучи символом нинішньої росії як держави", - зазначає МКІП.

Водночас, МКІП наголосив, що постать Чайковського може й надалі функціонувати в суспільно-культурному просторі України, оскільки "він не був імперським шовіністом, ворогом гуманізму чи загальнолюдських цінностей як таким". Тож його ім’я має вшановуватися, де це історично виправдано в Україні, поряд із Шопеном та Міцкевичем, Равелем, Гюго, Вівальді та Данте.

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Враховуючи суспільний резонанс, Експертна рада "вирішила одноголосно рекомендувати колективу Національної музичної академії України розглянути на зборах трудового колективу питання щодо відмови від імені П. І. Чайковського у назві закладу".

Як повідомлялося, навколо перейменування Київської консерваторії розгорнулась публічна дискусія щодо доцільності перейменування закладу. Вчена рада академії звернулася до керівництва країни з проханням залишити назву, аргументуючи це тим, що Чайковський за походженням був українцем. Натомість студентство підтримало перейменування, про що свідчать результати голосування, опубліковані на сторінці наукового товариства НМА.

Також дивіться: Депутати Новограда-Волинського проголосували за перейменування міста на Звягель. ФОТО

Автор: 

музика (485) перейменування (584) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+13
чайковского убрали..а катька в одессе стоит и никого єто не волнует..
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06.07.2022 22:29
+12

Вот такое вот дерьмо стоит
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06.07.2022 22:31
+11
В України вистачає композиторів
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06.07.2022 22:23
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перейменувати в консервний завод ім ставрідкіна
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06.07.2022 22:22 Відповісти
Баклановского
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06.07.2022 22:24 Відповісти
Ох і консерв навиробляємо і наімося, от тільки як би не обіс$атися!

Чи ми і обсерваторій набудуємо також? (Треба підказати зезіденту, внести в план відбудови).
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06.07.2022 22:53 Відповісти
В України вистачає композиторів
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06.07.2022 22:23 Відповісти
можна було б присвятити Василю Сліпаку, він був солістом національної опери в Парижі, але коли Україна опинилася в біді, він приїхав рятувати.
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06.07.2022 22:28 Відповісти
Леонто́вич Мико́ла Дми́трович (1 https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F (13) грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1877 1877 , - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80 композитор , хоровий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82 диригент , піаніст, педагог, збирач музичного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80 фольклору , громадський діяч.

Автор широковідомих хорових обробок українських народних пісень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) «Щедрик» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 ] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)&action=edit&redlink=1 «Дударик» , «Козака несуть», «Ой з-за гори кам'яної» та інших. Його різдвяна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8 щедрівка «Щедрик» перекладена багатьма мовами і відома у англомовному світі як https://uk.wikipedia.org/wiki/Carol_of_the_Bells_(%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F) «Carol of the Bells» .
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06.07.2022 22:55 Відповісти
Найвидатніші українські співачки - Соломія Крушельницька, Бела Руденко.
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07.07.2022 01:35 Відповісти
Микола Лисенко. Це композитор світового рівня. Навіть гімн СРСР(Росії) злямзілі з твору Лисенка... Колонний зал дати Леонтовичу.
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06.07.2022 23:03 Відповісти
Консерваторія ім.Лисенка вже є у Львові.
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07.07.2022 01:27 Відповісти
В Полтаві теж ім.Лисенка, але там музичний коледж.
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07.07.2022 01:29 Відповісти
Типа " потапа " ??
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07.07.2022 01:31 Відповісти
Учитывая ту музыку, что будет играть после смерти Куйла это решение преждевременное.
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06.07.2022 22:27 Відповісти
українцям начхати яку музику будуть грати русскіє після смерті путіна, хоч мурку, нам то до дупи.
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06.07.2022 22:29 Відповісти
В слове Куйло 5 ошибок, так что незачёт...
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07.07.2022 08:24 Відповісти
чому у мене весь час таке відчуття, що чайковський - українець за походженням..? з ким я його плутаю..? хм, піду перевірю...
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06.07.2022 22:29 Відповісти
фуу, вятская губєрнія
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06.07.2022 22:30 Відповісти
а що його походження, він не був з Україною жодного дня не був за українів. Походження це ще не все, у нас колаборанти теж є українського походження і що? він був носієм імперської культури. Треба своє плєкати, а не чуже.
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06.07.2022 22:31 Відповісти
"Носитель имперской культуры ... " Пушкин , Толстой , Достоевский ,Бунин , Булгаков , Чайковский , Рахманинов , Шостакович и т.д. Как иии -- Моцарт , Бах , Бетховен , Шекспир и т.д. . ЭТО МИРОВАЯ КУЛЬТУРА ( как надоели идиоты .... )
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07.07.2022 01:43 Відповісти
Так і є. Велікій гускій композітор,

По батьківській лінії походив з українського роду Чайок . Прадід композитора, Федір Опанасович Чайка (1695-1767), походив з-під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA Кременчука , служив у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Миргородському полку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Війська Запорозького . Його син, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро , народжений на Полтавщині (дід композитора), під час навчання у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_(1659%E2%80%941817) Києво-Могилянській академії , прийняв прізвище Чайковський.
Прадід композитора по материнській лінії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8C%D1%94_%D0%9C%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Мішеля-Віктора Асьє - французький скульптор, «модельмейстер» Мейсенської Королевської фарфорової фабрики, був одружений на Марії Христині Елеонорі Віттіг, доньці австрійського офіцера Георга Віттігаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B92010%D1%87._1,_%D0%B3%D0%BB._1-9 [9] . Їх п'ята дитина з шести, Михаель Генріх Максіміліан Асьє (дід композитора, 1778-1830), приїхав до Росії як вчитель французької та німецької мов в 1795 році, у 1800 році прийняв російське підданство та змінив ім'я на Андрій Михайлович Ассієр.
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06.07.2022 22:43 Відповісти
У медведчука теж українське походження. Це нічого не означає. Чайковському була байдужа його "українськість".
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06.07.2022 23:02 Відповісти
Тим більш його пєдофілічні нахильності скоріш близькі до ***** та шарія.
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06.07.2022 23:04 Відповісти
чайковского убрали..а катька в одессе стоит и никого єто не волнует..
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06.07.2022 22:29 Відповісти
цікаво, чи є ще в Харкові проспект Жукова?
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06.07.2022 22:31 Відповісти
нету..
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06.07.2022 22:33 Відповісти
хвилює, просто ще не написали, а в ютубі вже є. там самий більший поціновувач русской "культури і історії" труханів і його посіпаки, але це не дивно він же громадянин рф, дивно якого біса він мер в Одессі? він що як кернес, поки чорти не утягнуть, буде нам гадити?
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06.07.2022 22:33 Відповісти
Геннадій Труханов - частий гість табору на Куликовому.
Новий мер Одеси Геннадій Труханов був частим гостем табору на Куликовому полі. Більшість лідерів проросійських рухів, з якими його бачили, зараз у бігах чи за ґратами. А Труханов - помітно піднявся кар'єрними сходами.
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06.07.2022 22:39 Відповісти

Вот такое вот дерьмо стоит
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06.07.2022 22:31 Відповісти
дійсно і кольору гівна.
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06.07.2022 22:34 Відповісти
ось тут
https://www.youtube.com/watch?v=coVqVtz-brQ
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06.07.2022 22:46 Відповісти
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06.07.2022 23:54 Відповісти
Якщо коротко: ІДІОТИ!

Гоголь, Чайковський, Репін - це НАШЕ. І не віддавати його треба, а навпаки - забирати собі назад.
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06.07.2022 22:55 Відповісти
Пєдофіл Чайковський геніальний композитор. Але у нас також є величі - Лисенко, Лєонтовіч.
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06.07.2022 23:06 Відповісти
Добавлю - Бортнянський.
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07.07.2022 07:25 Відповісти
"Я всім серцем великорос" - ну і як таке забирати?
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06.07.2022 23:08 Відповісти
А консерватория должна быть имени композитора ?
Это точно ?
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06.07.2022 23:20 Відповісти
Чайковський українець з роду Чайок
не шовініст і взагалі геніальний композитор. Не віддавайте москалям своїх вони й так у нас багатьох присвоїли. Той хто затіяв це перейменування - провокатор і мерзотник.
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06.07.2022 23:25 Відповісти
Ще є театр пушкіна в Харкові і памятник Катерині другій у Одесі, для когось вони
також геніальний поет і цариця.
Перший воспєваол отєчество, царя, імпєрію расєю, друга нищила Україну і
Запорізьку Січ.
Що Чайковський зробив для України як що він українець, дуже цікаво. Може
"Лєбєдіноє озєро" це про Україну чи як.
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06.07.2022 23:46 Відповісти
Не будьте невігласом, який нічого крім "Лебединого озера" не знає. Опери Чайковського "Черевички", "Мазепа". "Українська" симфонія. Романси на вірші Шевченка. В Першому фортепіанному концерті Чайковський використав українські народні мелодії.
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07.07.2022 01:20 Відповісти
Та ні, я розумію як Чайковський воспєвал у своїх творах молоросов і малороскій нарід.
Це наскільки себе треба зневажати і презирати щоб вбачати в цьому щось гарне і корисне для України. Для Чайковського як і для інших діячів царської культури не було нічого окрім імперії московії, діячи культури з опозиційними погладами більшен року в російські (московській) імперії воздухом не дихали.
Так що не треба мені тут писати який гарний був оспівувач України чайковський, та ж ********* що і з пушкіним і лєрмонтовим.
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07.07.2022 13:24 Відповісти
Екатерина завоевала весь Юг Украины , Крым , Бессарабию ( что стало в границах Украины ) и стала хреновой .....
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07.07.2022 01:49 Відповісти
чьо? бачу, ви геть не знаєте історії. рекомендую ютьюб-канали:
- Історія без міфів,
- Олександр Палій,
- імені Т.Г. Шевченка,
- Kozak UA,
- Історія для дорослих
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07.07.2022 11:03 Відповісти
Та воно кацапське створіння, чи не розумієте це по ії постам
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07.07.2022 13:25 Відповісти
Шановна дуремарка, Південь України був заселений козацькими поселеннями задовго до кацапів і курви Катерини другої, це була територія війська Запорожського.
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07.07.2022 13:20 Відповісти
Де ще в світі, окрім совка, є традиція надавати ім"я когось заводам, театрам, учбовим і науковим закладам, всіляким конторам.? У нас це - відрижка совка і Російської імпарії, що таким чином помічала територію. З якою метою це зберігати зараз? Увіковічити, бо без назви на табличці забудуть, що такий був? І вулиці мабуть не варто називати чиїмось ім"ям. бо часом ані мешканці цих вулиць, ані інші і гадки не мають, хто це такий. Треба вшановувати інакше, через просвіту.

А щодо Чайковського - великий композитор творець невмирущої, прекрасної музики, яку гратимуть і слухатимуть і ми, і нащадки. Тільки до чого тут табличка з його ім"ям на Навчальному музичному закладі в Києві? Без " імені Чайковського" студенти гірше вчитимуться?
Велич композитора і будь якого мітця не в табличці з його ім"ям, а в його творах. Хочете надати шану - грайте якісно його музику, і частіше.
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07.07.2022 00:21 Відповісти
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського - вищий державний музичний навчальний заклад IV рівня акредитації, веде свою історію з 1863 року, займає провідне місце серед музичних вузів України та одне з провідних у світі.

Так вона державна, наче. Цікаво, Генеральний Штаб ЗСУ, наприклад, переіменовувати теж буде робочий колектив ??
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06.07.2022 23:32 Відповісти
Станції метро що в Київі, що в Харкові теж державні і лехко перейменовуються.
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06.07.2022 23:42 Відповісти
ЗАКОЛЄБАЛИ - В Харкові Тєрехов не хоче прибрати памятник пушкіну і на побажання
персоналу театру не хоче перейменовувати театр пушкіна, в Київської консерваторії від
чайковського відлипнути ніяк не можуть, одесити в Одесі з німецькою курвою Катериною
другою ніяк не розстануться. УКРАЇНЦІ НАС ЩО МАЛО КАЦАПИ ******** РАКЕТАМИ,
треба більше щоб порозумнішали ?? 💩 💤
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06.07.2022 23:41 Відповісти
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06.07.2022 23:50 Відповісти
Так Чайковський же- це потомок якогось козака ЧАЙКИ. Він же продукт ТОЙ епохи. А що тоді робити з Тарасом Григоровичем, який після заслання повернувля у С-Петербург? Тому, що ТАМ було його середовище проживання ( среда обитания). Интелектуальне оточення і друзі. А Гоголь? А що робити з копмпозитором Р.Вагнером, якого ******** Гитлер? Просто треба правильно, з головою( мозгами) "запрягать": впереди лошадь, а за ней телега, а не наоборот. Спочатку вивчати своє рідне, а потім все інше, за бажанням, і Вагнера, і Чайковського і ...
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07.07.2022 00:25 Відповісти
До речі Вагнера в Ізраілі не слухають по зрозумілим причинам.
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07.07.2022 13:38 Відповісти
Разрушать и переименовывать - ЛЕГКО !! А вот ПОСТРОИТЬ за 8 лет хотя бы ПАТРОННЫЙ ЗАВОДИК - это слабо .... ...
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07.07.2022 01:54 Відповісти
Гарна спроба Лахта, ще свєчной заводік десь збудуй.
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07.07.2022 13:27 Відповісти
А кто вообще эту претензиозную труху слушает сейчас?Чайковские,Бетховены и прочая лабуда это ниша 3-5 % (от всего населения) эстествующих снобов,половина из которых слушают это только потому что это статусный маркер в обществе.Такой же как дорогой автомобиль или костюм от Армани.
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07.07.2022 02:55 Відповісти
Нафіг Чайковського, воспєватєля росії і імперії.
Поважаєте його творчість, добре, поважайте, це немає ніякого звязку з назвою його іменем закладів в Україні.
До речі у нащі дні Чайковський був би частим учасником парадів меншин. Зважайте на це
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07.07.2022 13:36 Відповісти
 
 