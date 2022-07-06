Експерти Міністерства культури рекомендують Київській консерваторії прибрати з назви ім’я Чайковського
Експертна рада Міністерства культури та інформполітики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала Національній музичній академії України розглянути на зборах трудового колективу питання вилучення імені Чайковського з назви навчального закладу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МКІП.
"Абсурдно виглядає ситуація, коли дві консерваторії у світі – у Москві та Києві, носять ім’я Чайковського, а фрагмент його першої симфонії є офіційно затвердженим гімном, який звучить під час виступу російської олімпійської команди під нейтральним прапором, фактично будучи символом нинішньої росії як держави", - зазначає МКІП.
Водночас, МКІП наголосив, що постать Чайковського може й надалі функціонувати в суспільно-культурному просторі України, оскільки "він не був імперським шовіністом, ворогом гуманізму чи загальнолюдських цінностей як таким". Тож його ім’я має вшановуватися, де це історично виправдано в Україні, поряд із Шопеном та Міцкевичем, Равелем, Гюго, Вівальді та Данте.
Враховуючи суспільний резонанс, Експертна рада "вирішила одноголосно рекомендувати колективу Національної музичної академії України розглянути на зборах трудового колективу питання щодо відмови від імені П. І. Чайковського у назві закладу".
Як повідомлялося, навколо перейменування Київської консерваторії розгорнулась публічна дискусія щодо доцільності перейменування закладу. Вчена рада академії звернулася до керівництва країни з проханням залишити назву, аргументуючи це тим, що Чайковський за походженням був українцем. Натомість студентство підтримало перейменування, про що свідчать результати голосування, опубліковані на сторінці наукового товариства НМА.
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Чи ми і обсерваторій набудуємо також? (Треба підказати зезіденту, внести в план відбудови).
Автор широковідомих хорових обробок українських народних пісень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) «Щедрик» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 ] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)&action=edit&redlink=1 «Дударик» , «Козака несуть», «Ой з-за гори кам'яної» та інших. Його різдвяна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8 щедрівка «Щедрик» перекладена багатьма мовами і відома у англомовному світі як https://uk.wikipedia.org/wiki/Carol_of_the_Bells_(%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F) «Carol of the Bells» .
гускійкомпозітор,
По батьківській лінії походив з українського роду Чайок . Прадід композитора, Федір Опанасович Чайка (1695-1767), походив з-під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA Кременчука , служив у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Миргородському полку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Війська Запорозького . Його син, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро , народжений на Полтавщині (дід композитора), під час навчання у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_(1659%E2%80%941817) Києво-Могилянській академії , прийняв прізвище Чайковський.
Прадід композитора по материнській лінії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8C%D1%94_%D0%9C%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Мішеля-Віктора Асьє - французький скульптор, «модельмейстер» Мейсенської Королевської фарфорової фабрики, був одружений на Марії Христині Елеонорі Віттіг, доньці австрійського офіцера Георга Віттігаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B92010%D1%87._1,_%D0%B3%D0%BB._1-9 [9] . Їх п'ята дитина з шести, Михаель Генріх Максіміліан Асьє (дід композитора, 1778-1830), приїхав до Росії як вчитель французької та німецької мов в 1795 році, у 1800 році прийняв російське підданство та змінив ім'я на Андрій Михайлович Ассієр.
Новий мер Одеси Геннадій Труханов був частим гостем табору на Куликовому полі. Більшість лідерів проросійських рухів, з якими його бачили, зараз у бігах чи за ґратами. А Труханов - помітно піднявся кар'єрними сходами.
Вот такое вот дерьмо стоит
https://www.youtube.com/watch?v=coVqVtz-brQ
Гоголь, Чайковський, Репін - це НАШЕ. І не віддавати його треба, а навпаки - забирати собі назад.
Это точно ?
не шовініст і взагалі геніальний композитор. Не віддавайте москалям своїх вони й так у нас багатьох присвоїли. Той хто затіяв це перейменування - провокатор і мерзотник.
також геніальний поет і цариця.
Перший воспєваол отєчество, царя, імпєрію расєю, друга нищила Україну і
Запорізьку Січ.
Що Чайковський зробив для України як що він українець, дуже цікаво. Може
"Лєбєдіноє озєро" це про Україну чи як.
Це наскільки себе треба зневажати і презирати щоб вбачати в цьому щось гарне і корисне для України. Для Чайковського як і для інших діячів царської культури не було нічого окрім імперії московії, діячи культури з опозиційними погладами більшен року в російські (московській) імперії воздухом не дихали.
Так що не треба мені тут писати який гарний був оспівувач України чайковський, та ж ********* що і з пушкіним і лєрмонтовим.
- Історія без міфів,
- Олександр Палій,
- імені Т.Г. Шевченка,
- Kozak UA,
- Історія для дорослих
А щодо Чайковського - великий композитор творець невмирущої, прекрасної музики, яку гратимуть і слухатимуть і ми, і нащадки. Тільки до чого тут табличка з його ім"ям на Навчальному музичному закладі в Києві? Без " імені Чайковського" студенти гірше вчитимуться?
Велич композитора і будь якого мітця не в табличці з його ім"ям, а в його творах. Хочете надати шану - грайте якісно його музику, і частіше.
Так вона державна, наче. Цікаво, Генеральний Штаб ЗСУ, наприклад, переіменовувати теж буде робочий колектив ??
персоналу театру не хоче перейменовувати театр пушкіна, в Київської консерваторії від
чайковського відлипнути ніяк не можуть, одесити в Одесі з німецькою курвою Катериною
другою ніяк не розстануться. УКРАЇНЦІ НАС ЩО МАЛО КАЦАПИ ******** РАКЕТАМИ,
треба більше щоб порозумнішали ?? 💩 💤
Поважаєте його творчість, добре, поважайте, це немає ніякого звязку з назвою його іменем закладів в Україні.
До речі у нащі дні Чайковський був би частим учасником парадів меншин. Зважайте на це