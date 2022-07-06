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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках на півдні країни, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 6 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською.

На півдні нашої країни, в окупованих районах, російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається. Блокують доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремось".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23683) звернення (598)


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Топ коментарі
+17
наполеон ти зеленопарт
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06.07.2022 22:27
+17
Новий серіал від 95 кварталу «Володимир Олександрович змінює професію». Хто режисер невідомо. У головній ролі Голобородько. Масовка - слуги та інші прихвосні.
А тепер коротко про зміст серіалу.
Не впоравшись з підготовкою до агресії, головний герой картини не втік з країни (Бо не дали) і стає речником ЗСУ, щоб хоч якось примазатись до їх успіхів.
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06.07.2022 22:50
+15
Бощеневтік.
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06.07.2022 22:31
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наполеон ти зеленопарт
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06.07.2022 22:27 Відповісти
Бощеневтік.
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06.07.2022 22:31 Відповісти
Дід Пронос з казкою на ніч,зебілоїдам!! От така х..ня,малята !!!!)))
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06.07.2022 22:43 Відповісти
Чому БоНеВтік НЕ втік?
Тому, що НЕ ЗНАВ де Кварталу-95 дозволять виступати!
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06.07.2022 22:43 Відповісти
Бо ще не все здав, тому й бощеневтік.
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06.07.2022 23:04 Відповісти
Атваевал Мариуполь ?
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06.07.2022 22:52 Відповісти
Не мешайте ежевечерним гундосикам. Надо понимать всю глубину этих глубин.
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06.07.2022 22:30 Відповісти
В нас ласки не водяться. В нас водяться копняки та лящі.
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06.07.2022 22:32 Відповісти
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06.07.2022 22:56 Відповісти
Країну тоді врятували і зараз продовжують рятувати Валерій Залужний та ЗСУ!
Саме їм максимально довіряють українці!
Адепти шашличних посиділок їх не цікавлять!
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06.07.2022 22:59 Відповісти
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06.07.2022 23:02 Відповісти
Слова Абдристовича, как "элитного" сорта зелёного говна надо понимать с точностью до наоборот, как и любые слова его кураторов из Параши.
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07.07.2022 08:20 Відповісти
Сразу видно, что Абдристовича ты с противоположной стороны ртом обслуживаешь.
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07.07.2022 10:31 Відповісти
Шановному Генералові дай Боже здоров'я та, на жаль, терпіння. Пишаємося. Дякуємо. Молимося та підтримоємо рідну армію хто чим може. Слава содатові.
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07.07.2022 00:45 Відповісти
Ключовим фактором перемоги у нинішній війні є деморалізація противника. Росія це робить масовими ракетними обстрілами території України.
Єдиною адекватною відповіддю України є враження по території Росії.
Дві ракети, що прилетіли в Бєлгород справили більше враження на населення РФ ніж усі пропагандистські заклики. Це зрозумів Залужний. Це викликало істерику Ермака, який переконує Зеленського що мир з РФ єдиний вихід.
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06.07.2022 22:32 Відповісти


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Реєстрація: 06.07.2022
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06.07.2022 22:52 Відповісти
Ти ******** коцаб, іді на@уй!
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06.07.2022 22:52 Відповісти
Бачив я як вони "біжать добровольцями у воєнкомат" щоб кинути туди коктейль молотова.
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06.07.2022 22:54 Відповісти
Нулевочка.какие нахрен военные в Сергеевской девятиэтажке или кременчуцком торговом центре?А ,русня?!!!
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06.07.2022 22:58 Відповісти
Готовий спікером-секретаркою у ЗСУ підробляти, аби лише падіння рейтингу зупинити.
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06.07.2022 22:32 Відповісти
Треба вже Яз арестовичем і фейгіним, буде цікавіше))))
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06.07.2022 23:04 Відповісти
Прошашличив ти, недорозуміння, Херсонщину, а тепер просуваємось з великими жертвами
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06.07.2022 22:36 Відповісти
Херсон. Гімн України у центрі Херсона від Дяді Гриши - 74-літнього волонтера

https://www.youtube.com/watch?v=1MMDGI4EqKs
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06.07.2022 22:37 Відповісти
І що там кварталівці в авангарді ?
Зеліні друзі, родичі ?
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06.07.2022 22:37 Відповісти
Вони татухи патріотичні колют!!!))
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06.07.2022 22:45 Відповісти
Знову вилазять диванні *******.Ти хоч українську розумієш?
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06.07.2022 22:44 Відповісти
Ти краще розкажи про "забезпечення" тих, хто захищав Лисичанськ ("фортеця/нездамо") і чому насправді їх звідти вивели?! Чи правда ще не на часі?
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06.07.2022 22:44 Відповісти
Кремлівських гнид чавити завжди не начасі !!!)))
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06.07.2022 22:46 Відповісти
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06.07.2022 22:47 Відповісти
Яка цікава пропагандонська карта - про "наступ російських військ" (смугастий) !
Під Северодонецьком - да, а все інше ? В основному там русня, і давно.
Дуже вправний психологічний прийом про змішування "перемоги" (склади)
із "зрадою" (орки продовжують суттєво просуватись у різних місцях).
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07.07.2022 06:55 Відповісти
Новий серіал від 95 кварталу «Володимир Олександрович змінює професію». Хто режисер невідомо. У головній ролі Голобородько. Масовка - слуги та інші прихвосні.
А тепер коротко про зміст серіалу.
Не впоравшись з підготовкою до агресії, головний герой картини не втік з країни (Бо не дали) і стає речником ЗСУ, щоб хоч якось примазатись до їх успіхів.
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06.07.2022 22:50 Відповісти
ЗСУ просять тишу в эфирах і пресу поки що мовчати взагалі про південь

Пан прехидент:

Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках на півдні країни.

Та *** .....одні мати...
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06.07.2022 22:52 Відповісти
С каких это херов молчать про юг? Враг не знает что его войска отходят чтоль? в чем логика? Может чтобы лишний раз не возникал вопрос кто здал юг?
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07.07.2022 01:11 Відповісти
Розголос і резонанс серед своєї вати знижує моральний дух і може спонукати на безумні вчинки, як перекидання резервів
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07.07.2022 09:42 Відповісти
не диванним критикам знати хто і що може казати
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07.07.2022 10:36 Відповісти
Очень хочется поверить, но что-то не получается
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06.07.2022 23:07 Відповісти
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06.07.2022 23:13 Відповісти
і є за що
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07.07.2022 09:23 Відповісти
Дякуємо товаришу Байдiну за наше світле майбутнє!
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06.07.2022 23:15 Відповісти
Продвигается разве говно в его жопе к выходу, дебил блдь.
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07.07.2022 01:18 Відповісти
Если был договорняк Зеленского Юг на Восток, то видимо Херсон будет наш. Хотя о чем это я, Зеленский не мог, как не мог в свое время встречаться с Патрушевым в Омане, это зашквар.
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07.07.2022 07:30 Відповісти
Виходить за логікою зєпоца, не захотіли станом до 24.02.2022, втратите весь донбас? Лднр проголосили ж незалежність у межах адміністративних меж Луганської та Донецької областей, а фюрер їх визнав. То ж не виконати означало б не зберегти ліцо!
Можливо це результат тих гомельсько-стамбульських договорняків, записочок через абрама та відодо? Скільки вже можна тими любовними посланнями обмінюватись? Мабуть і зустріч не за горами. А от яка ціна питання?
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07.07.2022 11:02 Відповісти
Опять про наше невидимое наступление? Вот орки видно, что продвигаются. А где мы там продвигаемся? Орки не дай Бог войдут в Славянск, а мы так и будем продвигаться возле какого-то несуществующего села? Задрали эти сообщения.
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07.07.2022 08:55 Відповісти
Заткнись уже, недорозумение, хоть на несколько дней!
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07.07.2022 09:15 Відповісти
Навіщо Україні, яка бореться з навалою рашистської орди ці, позбавлені конкретики, сюсюкання людини некомпетентної у військових справах!
Про стан на фронтах бойових дій краще ніж військове командування ніхто не розповість!
Краще б розповів про те, підготовку яких невідкладних законів забезпечив з метою перебудови економічної системи країни для стійкості тривалій загрозі сусідства з неадекватною ордою!
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07.07.2022 10:08 Відповісти
Хто дав право патякати оманським кнурам :в з раді дрочать і визивають курв,в силові структури набрали проходимців,армія тримається на волонтерах і країнах-донорах а бєняготується до траншів і судиться з "КРАЇНОЮ УКРАЇНА"..ці тут брешуть як падли ... Українці,як ви могли довірити своє життя,життя цілої країни перевертням ?
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07.07.2022 10:32 Відповісти
ти ж, пан, казав виборцям,як що не справлюсь - піду геть....після Оману...чому не пішов ?

шайка бєніренигата взялася посилено мародерити, намахувати світ...і зразу допомога тормозить.Нема вам віри,ПРОЙДИСВІТИ !!!Тому і сухопутний коридор,і знищені міста...а ці ,ібані волають- "порохоботи" (нема прощення Петру за просраті реформи (так боялось ,падло слави Саакашвілі- що тепер саме і отримало.....а з ним і багато порядних людей),а луценко-непотріб,а брехло і все інше в усіх силових структурах-добив аваков і ін.холуїв-оберетнів)-......та не буде шісткам коломойщі починаючи з Оману прощення в віках ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! У якого Сірка,ти сволото, позичив очі і продовжуєш вимахуватись перед потрощеною УКРАЇНОЮ,згорьованими людьми,БАЗІКАТИ...христопродавці, виконуєте наративи кремлівської мафії...а НАЙКРАЩІ ЛЮДИ планети ЗЕМЛЯ - гинуть ?????
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07.07.2022 10:46 Відповісти
Та невже Єрмак таке дозволив ЗСУ?Чудеса!
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07.07.2022 10:59 Відповісти
 
 