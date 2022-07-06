Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках на півдні країни, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 6 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською.
На півдні нашої країни, в окупованих районах, російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається. Блокують доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремось".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому, що НЕ ЗНАВ де Кварталу-95 дозволять виступати!
Саме їм максимально довіряють українці!
Адепти шашличних посиділок їх не цікавлять!
Єдиною адекватною відповіддю України є враження по території Росії.
Дві ракети, що прилетіли в Бєлгород справили більше враження на населення РФ ніж усі пропагандистські заклики. Це зрозумів Залужний. Це викликало істерику Ермака, який переконує Зеленського що мир з РФ єдиний вихід.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 06.07.2022
https://www.youtube.com/watch?v=1MMDGI4EqKs
Зеліні друзі, родичі ?
Під Северодонецьком - да, а все інше ? В основному там русня, і давно.
Дуже вправний психологічний прийом про змішування "перемоги" (склади)
із "зрадою" (орки продовжують суттєво просуватись у різних місцях).
А тепер коротко про зміст серіалу.
Не впоравшись з підготовкою до агресії, головний герой картини не втік з країни (Бо не дали) і стає речником ЗСУ, щоб хоч якось примазатись до їх успіхів.
Пан прехидент:
Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках на півдні країни.
Та *** .....одні мати...
Можливо це результат тих гомельсько-стамбульських договорняків, записочок через абрама та відодо? Скільки вже можна тими любовними посланнями обмінюватись? Мабуть і зустріч не за горами. А от яка ціна питання?
Про стан на фронтах бойових дій краще ніж військове командування ніхто не розповість!
Краще б розповів про те, підготовку яких невідкладних законів забезпечив з метою перебудови економічної системи країни для стійкості тривалій загрозі сусідства з неадекватною ордою!
шайка бєніренигата взялася посилено мародерити, намахувати світ...і зразу допомога тормозить.Нема вам віри,ПРОЙДИСВІТИ !!!Тому і сухопутний коридор,і знищені міста...а ці ,ібані волають- "порохоботи" (нема прощення Петру за просраті реформи (так боялось ,падло слави Саакашвілі- що тепер саме і отримало.....а з ним і багато порядних людей),а луценко-непотріб,а брехло і все інше в усіх силових структурах-добив аваков і ін.холуїв-оберетнів)-......та не буде шісткам коломойщі починаючи з Оману прощення в віках ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! У якого Сірка,ти сволото, позичив очі і продовжуєш вимахуватись перед потрощеною УКРАЇНОЮ,згорьованими людьми,БАЗІКАТИ...христопродавці, виконуєте наративи кремлівської мафії...а НАЙКРАЩІ ЛЮДИ планети ЗЕМЛЯ - гинуть ?????