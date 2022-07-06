На фронті дуже потужно запрацювала західна артилерія. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив успішну роботу на фронті західної артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

Президент зазначив: "Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання".

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