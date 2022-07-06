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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На фронті дуже потужно запрацювала західна артилерія. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив успішну роботу на фронті західної артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

Президент зазначив: "Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання".

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Автор: 

Зеленський (23667) артилерія (783)


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Топ коментарі
+35
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06.07.2022 23:01
+32
Одразу після вибачень за сенйор голодомор, ********* палички, за слова те що Україна повія, за те що казав що Порох наживається на війні
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06.07.2022 23:03
+26
Тысячи литовцев провожали Bayraktar, который передадут Украине
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06.07.2022 23:08
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06.07.2022 22:57 Відповісти
Август, ждём август👍💥 Июль хорош тем, что это месяц складов и логистики, а август полномаштабным контрнаступлением💥👍
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07.07.2022 00:18 Відповісти
От зараза... А думав, що нарешті запрацював національний асфальт.
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06.07.2022 22:57 Відповісти
він хоч перед американцями і британцями вибачився за "нагнітають"?
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06.07.2022 22:59 Відповісти
Одразу після вибачень за сенйор голодомор, ********* палички, за слова те що Україна повія, за те що казав що Порох наживається на війні
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06.07.2022 23:03 Відповісти
Повii не було, ти брешеш.
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06.07.2022 23:09 Відповісти
От зараз отримаєте...
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06.07.2022 23:13 Відповісти
Мамка твоя повія, весь твій рід ходить в наймах...

А мене, мої сестрички,

За те не впустили,

Що цареві московському

Коня напоїла
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06.07.2022 23:24 Відповісти
Я не знала, що я тяжко,

Тяжко согрішила!

Ледве я дійшла до хати,

На порозі впала.

А назавтра, як цар вийшов,

Мене поховали

Та бабуся, що осталась

На тій пожарині,

Та ще й мене привітала

В безверхій хатині.

А назавтра й вона вмерла

Й зотліла у хаті,

Бо нікому в Батурині

Було поховати.

Уже й хату розкидали

І сволок з словами

На угілля попалили!..

А я над ярами

І степами козацькими

І досі літаю!

І за що мене карають,

Я й сама не знаю!

Мабуть, за те, що всякому

Служила, годила...

Що цареві московському

Коня напоїла!..
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06.07.2022 23:33 Відповісти
Була "актриса з німецьких фільмів для дорослих".

Це набагато краще для опису своєї країни перед іноземними глядачами?

"Україна нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих". Скандальний виступ "95 кварталу" в Латвії. ВІДЕО

Джерело:
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06.07.2022 23:29 Відповісти
"У своєму виступі Зеленський показав Україну "жебрачкою" і порівняв із "акторкою німецьких фільмів для дорослих", яка "готова прийняти будь-яку кількість із будь-якого боку".

Джерело:

Нехай квартальні жартують так про себе та членів своїх сімей.
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06.07.2022 23:32 Відповісти
він не вибачеться, бо рахує що завжди праве. всі винні тільки не він!
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07.07.2022 09:58 Відповісти
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06.07.2022 23:01 Відповісти
И у бедного Зельца не осталось другого пути, как мутить на асфальте?
Можешь сказать, зачем этот невежа и невежда перся в президенты?
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06.07.2022 23:23 Відповісти
Мені спати не дає одне питання, чому у Міноборони і Генштабі не мали питань до Zелених? Чому військові спокійно до цього поставились?
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06.07.2022 23:41 Відповісти
За Гройсмана теж дороги робились, при чому помітніше ніж при Зе.
Львів-Тернопіль чого варта... Краса неймовірна.
І при цьому армія з бомжацької стала супер-********.
Може справа не в дорогах, а в клептократах при владі?
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06.07.2022 23:55 Відповісти
Спитай , дурню , у загиблих і замордованих під Києвом , Черніговом , Сумами ; спитай у тих хто під окупацією у Херсоні як їм допомогла твоя ******** логістика . А тоді розкинь своїми ріденькими мізками у яких тільки і вистачає спроможності на хвалебні оди ******** , що якби тільки 15 % від коштів асфальтних за три роки виділили на ППО , то навіть імпортне озброєння закрило б усе небо України , а якби ці кошти дали КБ Луч , то бонусом мали б іще дохріна Нептунів , Вільх та дечого на 500 км дальності (( Після того як це перевариш - сядь і подумай чи була б із цією зброєю у нас необхідність хімарсами сюди туди їздити , а волонтерам безкінечні колони поранених супроводжувати ? Бо я чогось так думаю , що ********** тоді б в Україні і не воняло ((
Правда не впевнений що до тебе дійде , бо судячи з прізвища - ти один із зелепупиків при владі , правда вже самоздриснувший ((
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07.07.2022 01:20 Відповісти
Слабая попытка, тужся сильнее...
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07.07.2022 07:25 Відповісти
А траса Київ-Житомир яка чудова завдяки Зе!
Ой, ні, вона вже ж була чудовою!
Просто її чомусь покрили ще 1 см. асфальту. Цікаво, для чого?
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06.07.2022 23:57 Відповісти
Для того щоб на тому шарові потім кацапські танки каталися , а ЗСУшники ціною власного життя їх палили !((
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07.07.2022 01:21 Відповісти
Неправда! Это оркам завезли новые сигареты! конашенков рапортовал об уничтожении западной артиллерии в два раза большем размере чем ее нам поставили
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06.07.2022 22:58 Відповісти
такие его рапорты уже не актуальны. уже с завтра он начнёт рапортовать о уничтожении западных вооружений, поставки которых анонсированы на ближайшие месяцы. )
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06.07.2022 23:13 Відповісти
Подивимось. Сьогодні у зведенні було 150 орків.
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06.07.2022 22:59 Відповісти
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06.07.2022 23:00 Відповісти
Коли САП запрацює?
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06.07.2022 23:02 Відповісти
Це той самий Симоненко, який підписав підозру Порошенку замість Бєнядіктової
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06.07.2022 23:06 Відповісти
А Мариуполь когда видосиком асвабадишь?
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06.07.2022 23:02 Відповісти
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06.07.2022 23:03 Відповісти
Оценки возникают потому как действия на фронте увы не ах...
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06.07.2022 23:05 Відповісти
Навіть при "хуже нє будєт" ЗСУ буде знищувати ворога, а ми будемо вірити в ЗСУ, а не якусь особу, яка тимчасово займає пост президента України.
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06.07.2022 23:07 Відповісти
"Действия на фронте" прямое следствие того, как обороноспособность страны за 2,5 последних года была закатана в асфальт. "Благодарить" за это надо таких, как вы.
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06.07.2022 23:12 Відповісти
Ты меня в глаза не видел, а уже вину вешаешь)))
Настоящий офицер и командующий должен нести ответственность за ситуацию на фронте, а не прятаться от критики.
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06.07.2022 23:15 Відповісти
А кто из нас двоих таки "настоящий офицер"?
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07.07.2022 08:15 Відповісти
Українську армію почали знищувати, починаючи з 91-го року. Усі президенти та всі міністри оборони доклали до цього свої руки.
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06.07.2022 23:55 Відповісти
Не ври, здесь все знают, что армию уничтодали не все! Хочешь размыть ответственность пианиста?
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07.07.2022 04:52 Відповісти
Всi, це хто, такі ж рошенівські холуї як ти? А піаніст - чергова гніда на посту президента України!
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07.07.2022 10:45 Відповісти
Kacapi brosili vse sili Lisicank,Popasnaja napravlenije tam trudneje vsego,a vot smotriu pod Iziumom s raznix storon idut obstreli kacapov,tut mozet 5 raz kak minimum bolse ocagov y nix porazenije..
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06.07.2022 23:48 Відповісти
«Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання".
Ну просто оратор Цюцюрон!
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06.07.2022 23:07 Відповісти
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06.07.2022 23:09 Відповісти
Цюцюрон обрізаний.
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06.07.2022 23:26 Відповісти
Ну щодо цюцюрки , то вона у нього як у каратиста - дарма що невелика але мозоляста (( клавіші вони такі , набивають ((
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07.07.2022 01:25 Відповісти
Тысячи литовцев провожали Bayraktar, который передадут Украине
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06.07.2022 23:08 Відповісти
зеля...., ну тебя нахрен! сходи поспи..., или выпей простокваши.....
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06.07.2022 23:14 Відповісти
Вони реально хворі( Ось здер у Віктора Уколова скрін з виділеним пунктом… Виявляється, зміну до закону, що забороняє переміщення військовозобов'язаних, вніс сам… Зеленський в 2021( А депутати, що вчора верещали проти пояснень Залужного, самі за правки голосували( Ну не суки?

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07.07.2022 00:34 Відповісти
Таке враження, що цей гномик продовжує рекламувати ювелірку.
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07.07.2022 00:45 Відповісти
Гер, а що в цей час рекламує твій кремлівський гномик?
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07.07.2022 02:13 Відповісти
Ну с гномиком ты согласен
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07.07.2022 04:54 Відповісти
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07.07.2022 00:47 Відповісти
За даними OBOZREVATEL Ігор Гармашов, помічник нардепа від "Слуги народу" Юрія Здебського був завербований ФСБ і зливав дані ворогу.

Знову "Слуги" "відзначилися"😡.

Юрій Здебський входить до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки😡
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07.07.2022 01:32 Відповісти
Справа в тому, що і буде далі входити
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07.07.2022 04:55 Відповісти
Ну что же за дрянь такая, закроешь двери, а оно в окно лезет, везде языком своим мелет, ну спасу нет!
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07.07.2022 09:08 Відповісти
Можливо це зустрічна позитивна реакція на нещодавню заяву США через Джеда Рояла: «Пентагон вивчає можливість надіслати в Україну інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї, наданої Україні»
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07.07.2022 09:14 Відповісти
треба створити петицію, щоб не вставляв "ПОТУЖНО" де треба та не треба.....
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07.07.2022 09:56 Відповісти
 
 