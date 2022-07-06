На фронті дуже потужно запрацювала західна артилерія. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відзначив успішну роботу на фронті західної артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Зеленського.
Президент зазначив: "Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання".
Топ коментарі
+35 Олександр Дніпро
показати весь коментар06.07.2022 23:01
+32 Right Right #460828
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+26 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показати весь коментар06.07.2022 23:08
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А мене, мої сестрички,
За те не впустили,
Що цареві московському
Коня напоїла
Тяжко согрішила!
Ледве я дійшла до хати,
На порозі впала.
А назавтра, як цар вийшов,
Мене поховали
Та бабуся, що осталась
На тій пожарині,
Та ще й мене привітала
В безверхій хатині.
А назавтра й вона вмерла
Й зотліла у хаті,
Бо нікому в Батурині
Було поховати.
Уже й хату розкидали
І сволок з словами
На угілля попалили!..
А я над ярами
І степами козацькими
І досі літаю!
І за що мене карають,
Я й сама не знаю!
Мабуть, за те, що всякому
Служила, годила...
Що цареві московському
Коня напоїла!..
Це набагато краще для опису своєї країни перед іноземними глядачами?
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Нехай квартальні жартують так про себе та членів своїх сімей.
Можешь сказать, зачем этот невежа и невежда перся в президенты?
Львів-Тернопіль чого варта... Краса неймовірна.
І при цьому армія з бомжацької стала супер-********.
Може справа не в дорогах, а в клептократах при владі?
Правда не впевнений що до тебе дійде , бо судячи з прізвища - ти один із зелепупиків при владі , правда вже самоздриснувший ((
Ой, ні, вона вже ж була чудовою!
Просто її чомусь покрили ще 1 см. асфальту. Цікаво, для чого?
Настоящий офицер и командующий должен нести ответственность за ситуацию на фронте, а не прятаться от критики.
Ну просто оратор Цюцюрон!
Знову "Слуги" "відзначилися"😡.
Юрій Здебський входить до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки😡