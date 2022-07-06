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Новини Війна
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Росія перетворює захоплену Запорізьку АЕС на військову базу, - The Wall Street Journal

аес,запорізька

Російсько-окупаційні війська фактично перетворюють захоплену Запорізьку АЕС й водночас найбільшу в Європі атомну електростанцію у військову базу поблизу фронту і використовують її як щит.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що позиції ЗСУ знаходяться в 3-4 км від АЕС на протилежному березі Дніпра, однак враховуючи небезпеку артилерійських боїв навколо діючих ядерних реакторів, українські військові безсилі що-небудь зробити.

За даними WSJ, в червні росіяни розгорнули на території об'єкта "Смерчі", "Гради", танки і бронетранспортери. В той самий час земля навколо станції порізана траншеями, а старші фахівці російської державної корпорації "Росатом" облаштували свою базу в охоронюваному бункері під АЕС.

"Схоже, що це одна з тактик росіян – взяти об'єкт критично важливої інфраструктури і використовувати його як щит", – говорить колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк - Ми не збираємося штурмувати станцію. Єдиний спосіб – оточити її, захопити прилеглі райони і вимагати від окупантів піти".

Також читайте: Ризик аварії на Запорізькій АЕС через російських окупантів зростає з кожним днем, - директор МАГАТЕ Гроссі

Журналісти WSJ поспілкувалися також зі співробітниками Запорізької АЕС та їх сім'ями. Вони побоюються, що зростаюча  мілітаризація станції може призвести до нової аварії всього в 300 милях від Чорнобиля.

Автор: 

армія рф (17185) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+13
Нагадайте, хто здав Енергодар без бою?
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06.07.2022 23:23
+10
Яка "дивина"... А крим вона на що перетворила?
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06.07.2022 23:15
+8
То будем міняти "Смерчі" на їжу, коли вони потраплять в оточення.
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06.07.2022 23:23
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Яка "дивина"... А крим вона на що перетворила?
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06.07.2022 23:15 Відповісти
Криму не загрожує ядерна бавовна
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06.07.2022 23:19 Відповісти
Певна річ, бо кацапи там винищили вже все, що можна.
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07.07.2022 00:05 Відповісти
казали що русскіє там ядерну зброю тримають, в якому вона стані не відомо, якщо в такому ж що й все решта, то Криму загрожує не ядерна бавовна, а ядерний звіздець. Це ж треба, з доброї волі датиперетворити свій золотий курорт, де можна не фіга не роблячі мати просто через те що на березі Чорного моря в мікрокліматі живеш, на військову базу, яку якщо не роз"..ть так вона сама по собі все потруїть.
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07.07.2022 00:57 Відповісти
Щось на думку приходить Балаклея
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07.07.2022 10:49 Відповісти
На Лас-Вегас.
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06.07.2022 23:20 Відповісти
Ага. Тільки наскрізь в колючому дроті, парканах, військових та кацапах. А так -- то Лас-Вегас, так...
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07.07.2022 00:08 Відповісти
Вони не можуть інакше, бо у іншому випадку - кранти. Вже і пісню співають - Врагу не сдается наша АЕС..... і как один умрем в борьбе за ЕТО...
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06.07.2022 23:22 Відповісти
Важно что бы они не замировали реакторы💥☝ Сами уйдут и 💥. Юхлу насрать при поражении это как с горы катится.
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07.07.2022 01:47 Відповісти
Нагадайте, хто здав Енергодар без бою?
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06.07.2022 23:23 Відповісти
Той хто спас Энергодар вiд ядерноi катастрофи.
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06.07.2022 23:32 Відповісти
Ну как мы видим это ещё не факт....
Или вы вангуете?
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07.07.2022 02:12 Відповісти
Zеленський! Що далі?
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06.07.2022 23:58 Відповісти
То будем міняти "Смерчі" на їжу, коли вони потраплять в оточення.
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06.07.2022 23:23 Відповісти
Единственный вариант это взять их в окружение
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06.07.2022 23:25 Відповісти
видео: https://twitter.com/i/status/1544774210790244352
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06.07.2022 23:30 Відповісти
Поки не рішити питання, хто допустив взяття Запорізької АЕС та не убрати його з влади, таке буде повторятися на жаль.
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06.07.2022 23:44 Відповісти
Допустив - Zеленький разом з військовими. Ви до кого звертаєтесь: "Поки не рішити питання..."?
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07.07.2022 00:02 Відповісти
военных не допустили
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07.07.2022 01:46 Відповісти
вот эта руснявая свора
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07.07.2022 01:48 Відповісти
Справедливости ради,кацапы тоже находятся от правого берега в 4-5 км.и не дёргаются его обстреливать. Принято решение заморозить ситуацию вокруг АЭС,вероятно негласные договоренности. Это хорошо и для нас,зачем ещё один дополнительный участок фронта,если на других участках идут напряжённые бои и для кацапни окопавшихся на АЭС это курорт,лучше там " бороться с партизанами",чем сдыхать на передовой. Ни одна из сторон не хочет эскалации вокруг АЭС,которая может перерасти в ядерную катастрофу. Решение вопроса отложено на потом.
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06.07.2022 23:49 Відповісти
вибачте, що за ***** ви пишете? Запородська АЄС знаходиться НА ДРУГОМУ БЕРЕЗІ Каховського водосховища, там до найблищої точки зіткнення війск по суші - километрів 60.
ЗАЄС знаходиться від фронту на відстані набагато далі ніж Белгород від лінії фронту, що можна заморозити у такому глибокому тилу?
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07.07.2022 03:59 Відповісти
Схоже, що ця війна ведеться уже по негласним договоренностям
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07.07.2022 08:50 Відповісти
Як вбити тарганів? Відібрати у них їжу в прямому сенсі цього слова. Мені здається, перекрити на АЕС будь-яке постачання і вони там самі з часом повиздихають.
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07.07.2022 00:49 Відповісти
Що ви тут шукаєте винного? Окупанти навіть якби її не взяли, то все одно могли б грохнути ракетою. І все… Результат той же.
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07.07.2022 00:53 Відповісти
на Чорнобильській у них не пішло, вони на Запоріжській вирішили спробувати?
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07.07.2022 00:59 Відповісти
Вчіться.
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07.07.2022 01:28 Відповісти
У нас є посол у Кітаї? Чи там таке є саме *********, як у Болгарії?
Китаю небезпека ядерна ТОЧНО не сподобається, він як й США дуже стежить за цим.

Не треба писати це на Цензорі, дайте знімки послу, нехай віднесе їх у МЗС Китаю.
Не треба тут скиглити, скликайте конференцію МЕГАТЕ.

У нас взагалі є держава, чи ні? Чи від неї залишився лише Цензор?

Це ж найвигідніша сітуація для нас з можливих, ніяк не відрізняється взагалі від ядерного удару по Україні. Розсилайте знімки по всіх посольствах, нехай йдуть усі до МЗС країн де вони працюють з нотами, щоб зупинили Кацапстан. Зупинити його є чим - наприклад тупо зараз заарештувати ТИСЯЧИ торговельних судів, що знаходяться у портах різних країн світу. Просто заблокувати посольства фінансово, як це зробила Болгарія зараз. Робить, що небудь, курви недеєздатні, це не просто козир, це повний Джокер у наших руках зараз. Й в першу чергу з Китаєм, бо ***** - підлеглий Китаю, русня взагалі пішла воювати за "китайский новий порядок", але на такі умови з ядерною небезпекою Китай згоди ***** не давав.
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07.07.2022 03:48 Відповісти
Та ніхто АЕС штурмувати не буде.
Буде просто загроза оточення, і "доблесні захисники", а простіше "косарі від передової", як тільки зрозуміють, що є перспектива здохнути і ніхто вже на виручку не прийде - залишать все і побіжать в бік Криму.
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07.07.2022 05:38 Відповісти
Рашисти планують до 1 вересня взяти під повний контроль роботу Запорізької АЕС.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом, тому слід терміново провести їх роз'єднання й повну зупинку ЗАЕС.
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07.07.2022 07:04 Відповісти
Треба зупиняти АЕС !
якщо внсь світ консолідований , що новий ядерний вибух не потрібен планеті, то блокувати ******** на всіх фронтах: інтернет блокування, свіфт блокування, продаж нафти блокування, міжнародні торгівля блокування , повне блокування всього
інакше це виглядає якимось безпомічним цирком , цивілізований світ повинен проявити хочаб раз у житті саоємо радикально-справедливу позицію навіть якщо вона завдамть йому шкоди
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07.07.2022 08:40 Відповісти
там не має москальських баз поза станцією куди стрельнути?

інше питання чому найбільша в європі станція не мала нормального захисту
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07.07.2022 13:44 Відповісти
Хімарсами туда накидають. Вони точні, а бетонні споруди витримають. На край витруять, якщо треба буде.
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07.07.2022 14:04 Відповісти
 
 