Росія перетворює захоплену Запорізьку АЕС на військову базу, - The Wall Street Journal

Російсько-окупаційні війська фактично перетворюють захоплену Запорізьку АЕС й водночас найбільшу в Європі атомну електростанцію у військову базу поблизу фронту і використовують її як щит.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що позиції ЗСУ знаходяться в 3-4 км від АЕС на протилежному березі Дніпра, однак враховуючи небезпеку артилерійських боїв навколо діючих ядерних реакторів, українські військові безсилі що-небудь зробити.

За даними WSJ, в червні росіяни розгорнули на території об'єкта "Смерчі", "Гради", танки і бронетранспортери. В той самий час земля навколо станції порізана траншеями, а старші фахівці російської державної корпорації "Росатом" облаштували свою базу в охоронюваному бункері під АЕС.

"Схоже, що це одна з тактик росіян – взяти об'єкт критично важливої інфраструктури і використовувати його як щит", – говорить колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк - Ми не збираємося штурмувати станцію. Єдиний спосіб – оточити її, захопити прилеглі райони і вимагати від окупантів піти".

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Журналісти WSJ поспілкувалися також зі співробітниками Запорізької АЕС та їх сім'ями. Вони побоюються, що зростаюча мілітаризація станції може призвести до нової аварії всього в 300 милях від Чорнобиля.