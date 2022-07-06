Росія перетворює захоплену Запорізьку АЕС на військову базу, - The Wall Street Journal
Російсько-окупаційні війська фактично перетворюють захоплену Запорізьку АЕС й водночас найбільшу в Європі атомну електростанцію у військову базу поблизу фронту і використовують її як щит.
Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що позиції ЗСУ знаходяться в 3-4 км від АЕС на протилежному березі Дніпра, однак враховуючи небезпеку артилерійських боїв навколо діючих ядерних реакторів, українські військові безсилі що-небудь зробити.
За даними WSJ, в червні росіяни розгорнули на території об'єкта "Смерчі", "Гради", танки і бронетранспортери. В той самий час земля навколо станції порізана траншеями, а старші фахівці російської державної корпорації "Росатом" облаштували свою базу в охоронюваному бункері під АЕС.
"Схоже, що це одна з тактик росіян – взяти об'єкт критично важливої інфраструктури і використовувати його як щит", – говорить колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк - Ми не збираємося штурмувати станцію. Єдиний спосіб – оточити її, захопити прилеглі райони і вимагати від окупантів піти".
Журналісти WSJ поспілкувалися також зі співробітниками Запорізької АЕС та їх сім'ями. Вони побоюються, що зростаюча мілітаризація станції може призвести до нової аварії всього в 300 милях від Чорнобиля.
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ЗАЄС знаходиться від фронту на відстані набагато далі ніж Белгород від лінії фронту, що можна заморозити у такому глибокому тилу?
Китаю небезпека ядерна ТОЧНО не сподобається, він як й США дуже стежить за цим.
Не треба писати це на Цензорі, дайте знімки послу, нехай віднесе їх у МЗС Китаю.
Не треба тут скиглити, скликайте конференцію МЕГАТЕ.
У нас взагалі є держава, чи ні? Чи від неї залишився лише Цензор?
Це ж найвигідніша сітуація для нас з можливих, ніяк не відрізняється взагалі від ядерного удару по Україні. Розсилайте знімки по всіх посольствах, нехай йдуть усі до МЗС країн де вони працюють з нотами, щоб зупинили Кацапстан. Зупинити його є чим - наприклад тупо зараз заарештувати ТИСЯЧИ торговельних судів, що знаходяться у портах різних країн світу. Просто заблокувати посольства фінансово, як це зробила Болгарія зараз. Робить, що небудь, курви недеєздатні, це не просто козир, це повний Джокер у наших руках зараз. Й в першу чергу з Китаєм, бо ***** - підлеглий Китаю, русня взагалі пішла воювати за "китайский новий порядок", але на такі умови з ядерною небезпекою Китай згоди ***** не давав.
Буде просто загроза оточення, і "доблесні захисники", а простіше "косарі від передової", як тільки зрозуміють, що є перспектива здохнути і ніхто вже на виручку не прийде - залишать все і побіжать в бік Криму.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом, тому слід терміново провести їх роз'єднання й повну зупинку ЗАЕС.
якщо внсь світ консолідований , що новий ядерний вибух не потрібен планеті, то блокувати ******** на всіх фронтах: інтернет блокування, свіфт блокування, продаж нафти блокування, міжнародні торгівля блокування , повне блокування всього
інакше це виглядає якимось безпомічним цирком , цивілізований світ повинен проявити хочаб раз у житті саоємо радикально-справедливу позицію навіть якщо вона завдамть йому шкоди
інше питання чому найбільша в європі станція не мала нормального захисту