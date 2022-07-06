"Робота прем'єр-міністра полягає у тому, щоб провести країну крізь важкі часи", - Джонсон відмовився йти у відставку
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився йти у відставку на вимогу деяких членів свого уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Борис Джонсон залишається "абсолютно непохитним" і не має наміру йти у відставку попри заклики міністрів його кабінету прислухатися до позиції Консервативної більшості. Про це йдеться в розширеній публікації на сайті британського телеканалу Sky News, який посилається на джерела в уряді країни.
"Прем'єр-міністр (Борис Джонсон – ред.) хоче продовжувати боротьбу і, ймовірно, зробить нові призначення міністрів вже цього вечора після лавини відставок", - зауважує телеканал.
Крім того, зазначається, що сам Джонсон спирається у своїй позиції на мандат, який йому надали 14 мільйонів людей, і що єдиним способом для нього піти може бути рішення партії забрати у нього цей мандат.
Наразі у відставку подали щонайменше 38 високопоставлених членів британського уряду, що суттєво підриває позиції Бориса Джонсона. У Лондоні вже обговорюються ідеї щодо можливості змінити правила, щоби провести новий вотум недовіри прем’єр-міністру.
Як повідомлялося, відставки в уряді Джонсона почалися в вівторок після того, як Даунінг-стріт визнала, що прем’єр-міністр знав про звинувачення в неналежній поведінці опального члена парламенту Кріса Пінчера у 2019 році, перш ніж найняти його на посаду заступника голови парламенту.
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Десь 150тищ
А люди без гідності беруть російські гроші і йдуть у відставку.
Не доведи Боже
Джонсон раську поховає, а світ йому за це буде віддячувати ще сотні років.
Боже! Бережи королеву, а Бориса Джонсона особливо.
Не создавай себе кумира☝
то все проблемы битанцы решат у себя))
многие решить можно, если рашку в стойло поставить
а такие смены только мешают этому
*****...серьезно...в Великобритании индусы решают?
Так , вроді були і непогані ... , але Верховна Рада + ОП - були іншої думки
Тимошенко - навіть не згадувати - агентка !
Чогото у нас побудова демократичної держави затягнулася
Див. результати - Прибалтики , Польші , Чехії зі Словатчиною , навіть тої Румунії - яка була ніякою економічно і т.д. і т. п.
Але Україні за Британію перейматися не варто.... дадуть Британці собі раду уж повірте.
Якщо тільки оце: Як повідомлялося, відставки в уряді Джонсона почалися в вівторок після того, як Даунінг-стріт визнала, що прем'єр-міністр знав про звинувачення в неналежній поведінці опального члена парламенту Кріса Пінчера у 2019 році, перш ніж найняти його на посаду заступника голови парламенту.
- то людям просто нема чим зайнятися. Так, це - скандально, але не критично аж настільки. Ну, ще була та вечірка під час локдауну. Теж не дуже ґуд і не правильно, бо електорат мусив сидіти по хатах.
Якщо він справляється з рештою і дає лад, то довести до відома і стежити, щоб подібні проколи не траплялися - ті ж однопартійці мали б бути зацікавлені у цьому.
Українці теж не намоляться ніяк на іконку #2, а тут плюються, щоб не сказати більше.
2. Борюсік, чуєш, в разі чого, приїжджай сюди, бо це одоробло вже дістало всіх - поурядуєш тут.
3. Don't give up !
Якого біса ти називаєш Бориса Джонсона цим принизливим «Борюсіком» ?
Мені цікаво і я б залюбки ознайомилася з Вашим викладом подій.