"Робота прем'єр-міністра полягає у тому, щоб провести країну крізь важкі часи", - Джонсон відмовився йти у відставку

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився йти у відставку на вимогу деяких членів свого уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Борис Джонсон залишається "абсолютно непохитним" і не має наміру йти у відставку попри заклики міністрів його кабінету прислухатися до позиції Консервативної більшості. Про це йдеться в розширеній публікації на сайті британського телеканалу Sky News, який посилається на джерела в уряді країни.

"Прем'єр-міністр (Борис Джонсон – ред.) хоче продовжувати боротьбу і, ймовірно, зробить нові призначення міністрів вже цього вечора після лавини відставок", - зауважує телеканал.

Крім того, зазначається, що сам Джонсон спирається у своїй позиції на мандат, який йому надали 14 мільйонів людей, і що єдиним способом для нього піти може бути рішення партії забрати у нього цей мандат.

Наразі у відставку подали щонайменше 38 високопоставлених членів британського уряду, що суттєво підриває позиції Бориса Джонсона. У Лондоні вже обговорюються ідеї щодо можливості змінити правила, щоби провести новий вотум недовіри прем’єр-міністру.

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Як повідомлялося, відставки в уряді Джонсона почалися в вівторок після того, як Даунінг-стріт визнала, що прем’єр-міністр знав про звинувачення в неналежній поведінці опального члена парламенту Кріса Пінчера у 2019 році, перш ніж найняти його на посаду заступника голови парламенту.