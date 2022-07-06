Шольц назвав "партією Росії" праву популістську партію "Альтернатива для Німеччини"

Канцлер ФРН Олаф Шольц у ході виступу у бундестазі охарактеризував правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) як "партію Росії",

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє повідомляє DW.

Таким способом Шольц відреагував на питання депутата АдГ, який назвав санкції, що накладені на РФ, марними і зажадав ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік - 2". "АдГ - це не тільки правопопулістська партія, а й партія Росії", - сказав канцлер.

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Він підтвердив, що Німеччина готується до відмови від російських нафти та газу та створює необхідну для цього інфраструктуру. Цей крок, за словами канцлера, дозволить досягти "реальної енергетичної безпеки Німеччини на користь усіх громадян".

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