Шольц назвав "партією Росії" праву популістську партію "Альтернатива для Німеччини"
Канцлер ФРН Олаф Шольц у ході виступу у бундестазі охарактеризував правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) як "партію Росії",
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє повідомляє DW.
Таким способом Шольц відреагував на питання депутата АдГ, який назвав санкції, що накладені на РФ, марними і зажадав ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік - 2". "АдГ - це не тільки правопопулістська партія, а й партія Росії", - сказав канцлер.
Він підтвердив, що Німеччина готується до відмови від російських нафти та газу та створює необхідну для цього інфраструктуру. Цей крок, за словами канцлера, дозволить досягти "реальної енергетичної безпеки Німеччини на користь усіх громадян".
Топ коментарі
+21 Dmytro Shevchenko #525989
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+13 Maxim Ak-Murza
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+12 Андрей Левый1
показати весь коментар06.07.2022 23:40
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Когось такого, як Ронні Рейган.
Фанати "животворящого" (с) казали, що він за кілька місяців таке саме зробить.
А після зустрічі з х**м в Давосі оголошували про півроку і починали відлік.
Когда Трамп сказал, что у него будут хорошие отношения с ******, я надеялся что он имеет в виду отношения между доминой и доминируемым. Они ведь тоже хорошие.
Но потом пришло понимание, что доминой будет не Трамп
А как приятно принять посильную помощь от единомышленника! Сплошные плюсы - и моральные, и материальные.
Также х*йло активно поддерживает и по возможности организовывает популистские движения, типа антивакс, антиглобалисты и тп.
Цель этого всего -свержение центристских правительств и приход к власти популистов, пляшущих под дудку х*йла. Есть даже успешный пример. Венгрия.
За Джонсона вже взялись... Шольц на черзі... Макрону приготуватись...