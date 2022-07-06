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Новини
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Шольц назвав "партією Росії" праву популістську партію "Альтернатива для Німеччини"

олаф,шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц у ході виступу у бундестазі охарактеризував правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) як "партію Росії",

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє повідомляє DW.

Таким способом Шольц відреагував на питання депутата АдГ, який назвав санкції, що накладені на РФ, марними і зажадав ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік - 2". "АдГ - це не тільки правопопулістська партія, а й партія Росії", - сказав канцлер.

Також читайте: Німеччина буде постачати озброєння Україні в рамках "кругового обміну", - Шольц

Він підтвердив, що Німеччина готується до відмови від російських нафти та газу та створює необхідну для цього інфраструктуру. Цей крок, за словами канцлера, дозволить досягти "реальної енергетичної безпеки Німеччини на користь усіх громадян".

Також читайте: Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але не такі, як в НАТО, - Шольц

Автор: 

росія (64911) популізм (53) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+21
А тем временем Химарсы продолжают донбить бомбас. Вклепали базу кацапов в Азотном
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06.07.2022 23:57
+13
Это такая попытка юмора? Вас, видимо, в квартал95 не взяли...
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07.07.2022 00:25
+12
наш козак Шольценко
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06.07.2022 23:40
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наш козак Шольценко
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06.07.2022 23:40 Відповісти
👍Шольц
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07.07.2022 00:10 Відповісти
********** він, а не козак, просто в нього з'явилися конкуренти, от він і зайорзав дупою.....
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07.07.2022 07:42 Відповісти
Може пан Шольцюк до могили Бандери в Мюнхені завітав та русофобією підзарядився? Іншого пояснення не маю
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07.07.2022 07:58 Відповісти
с дедом явно шо-то случилось.....
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06.07.2022 23:41 Відповісти
Після того, як з мешканцями Ірпеня поспілкувався...
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07.07.2022 00:19 Відповісти
Видимо начал что-то подозревать
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06.07.2022 23:45 Відповісти
Где-то во Флориде один престарелый Орангутан с дохлой белкой на голове сейчас очень обиделся
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06.07.2022 23:46 Відповісти
Трамп похоронит роисю через три года. Буквально через несколько месяцев после инагурации❗Точка.
Заскриньте этот комент.
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07.07.2022 00:12 Відповісти
Это такая попытка юмора? Вас, видимо, в квартал95 не взяли...
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07.07.2022 00:25 Відповісти
Время покажет☝
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07.07.2022 01:21 Відповісти
🖕
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07.07.2022 01:27 Відповісти
домой иди, дуняша
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07.07.2022 07:53 Відповісти
Е-е-еее... Особисто я симпатизую республіканцям (і взагалі правим силам, окрім ************) - але сподіваюся побачити якесь нове обличчя старої доброї Республіканської Партії.
Когось такого, як Ронні Рейган.
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07.07.2022 01:42 Відповісти
Так Рейгана би також зараз змішали з лайном.Одразу би почали навішувати ярлики і казати,що він расист,гомофоб,білий пригноблювач і тд.Сьогодні такі тренди.
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07.07.2022 02:15 Відповісти
Та піхій. Тренди сьогодні одні, а завтра інші.
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07.07.2022 03:04 Відповісти
Ці що зараз,надовго.Тому що зараз інформаційні технології надрозвинені і там вкинені колосальні фінанси.
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07.07.2022 04:15 Відповісти
Будь ласка, не пишіть дурниці про Рейгана.
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07.07.2022 05:22 Відповісти
Не щитаєцця.

Фанати "животворящого" (с) казали, що він за кілька місяців таке саме зробить.

А після зустрічі з х**м в Давосі оголошували про півроку і починали відлік.
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07.07.2022 02:09 Відповісти
Що у вас в голові? Який Трамп? На нього купа кримінальних справ заведено в Америці, за несплату податків, за підробку документів, і він і Джуліані навряд чи колись випливуть на поверхню. Наразі йдуть слухання з приводу Трампа. Він уже не відмиється. Трамп хоче бути таким як Путін, вирішувати все сам і начхати на думку конгресу та палати представників. Якщо ви не в темі, не пишіть нісенітниці. До речі, я не демократка, а республіканка.
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07.07.2022 05:20 Відповісти
Наивно.
Когда Трамп сказал, что у него будут хорошие отношения с ******, я надеялся что он имеет в виду отношения между доминой и доминируемым. Они ведь тоже хорошие.
Но потом пришло понимание, что доминой будет не Трамп
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07.07.2022 09:54 Відповісти
росія - це вже КЛЕЙМО . Кроваве !
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06.07.2022 23:50 Відповісти
Посещение Ирпеня благотворно повлияло. Если бі его еще и в Мариуполь удалось свозить, то Германия начала бі где-нибудь в карпатах совместный оборонный завод строить (прикрыв строительство современными средствами ПВО и ПРО).
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06.07.2022 23:52 Відповісти
якби якесь зебидло не футболило нимецьких топ-чиновників,а ЗРАЗУ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ їх туди повезла ефект був би ще кращий,але ж бидло криворагульне вирішило показати що воно хтось,воно ніхто ,звати його ніяк,і ***** воно піде як тільки перестане влаштовувати всіх
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07.07.2022 01:12 Відповісти
А тем временем Химарсы продолжают донбить бомбас. Вклепали базу кацапов в Азотном
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06.07.2022 23:57 Відповісти
Кишенькову партію кацапів викрито. Тут шольц не промахнувся.
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07.07.2022 00:42 Відповісти
а не популістські є ?
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07.07.2022 00:53 Відповісти
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07.07.2022 01:06 Відповісти
Шах і мат:
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07.07.2022 01:11 Відповісти
дабл хед-шот)))
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07.07.2022 01:13 Відповісти
Тобто технічно Бабломойський не збрехав...
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07.07.2022 01:55 Відповісти
Как будто шольц это только сегодня понял...
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07.07.2022 01:27 Відповісти
Интересно, что рф обхаживает именно правые партии и политиков: АfD, Ле Пен, Сальвини и пр. Типа мы же с вами за одно: за традиционные ценности, за национальную культуру, против бюрократов-леваков из Брюсселя, против всех этих чужаков- эмигрантов, которые на головы сели и не хотят работать и все лезут и лезут, как тараканы, против гомосеков и извращенцев разных, которые уже стали нормой, против окриков из-за океана, против вмешательства в дела семьи и воспитания детей, за веру да за господа нашего. Мы ж с вами единомышленники! И вот вам от единомышленников небольшой взнос на ваше правое дело. На наше общее дело. И это только начало.

А как приятно принять посильную помощь от единомышленника! Сплошные плюсы - и моральные, и материальные.
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07.07.2022 02:23 Відповісти
Не только правые. х*йлостан ещё со времён совка поддерживает популистов любых направлений, как влево, так и вправо. Те же Linke в той же Германии, когда речь заходит о санкциях, начинают петь в унисон.
Также х*йло активно поддерживает и по возможности организовывает популистские движения, типа антивакс, антиглобалисты и тп.
Цель этого всего -свержение центристских правительств и приход к власти популистов, пляшущих под дудку х*йла. Есть даже успешный пример. Венгрия.
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07.07.2022 02:38 Відповісти
Європейським правим добре було б краще придивитися, яким боком кацапи насправді "за праві цінності". Борцуни, ***.
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07.07.2022 03:14 Відповісти
Щось Шольц не на жарт розійшовся. Пора його парламентським друзям (чи урядовим, чи просто друзям пуйла) якісь компромати на Шольца витягати. Не вийшло розіграти перший акт "марлезонського балету"- Шольц, Макрон і Драгі примушують Зеленського капітулювати перед пуйлом. Не впорались нікчеми європейські... Ну так буде другий акт "марлезонського балету" - намагання замінити цих політиків на кращих, тобто зручніших для пуйла і його камарільї. Дарма 20 років витрачено на розробку безлічі "многоходовочек"? А скільки грошей влито в різні європейські карликові партії? Деякі на гроші з рашкиного бюджету вирісли як на дріжжах.
За Джонсона вже взялись... Шольц на черзі... Макрону приготуватись...
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07.07.2022 03:39 Відповісти
Не нагнітайте атмосферу, з Джонсоном вони вже пролетіли, ще рік Він точно буде прем'єр-міністром, за англійськими законами двічі на рік не можна виносити підозри прем'єр-міністру. Шольца щойно обрали і явно він теж протримається кілька років, так само з Макроном, французи не вибрали проросійську підстилку Ле Пен. Путін просто обосрався з підкупом усієї Європи і ніяк не може цього прийняти.
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07.07.2022 05:29 Відповісти
Тим не менш, рашисти атакують європейських ключових політиків. І з цим треба активно боротися! А не просто сподіватися на закони і невелику кількість часу посаді.
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07.07.2022 10:23 Відповісти
 
 