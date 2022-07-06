ПЦУ та УПЦ узгодили "Декларацію взаєморозуміння" та закликали до єдності православ'я, - міністр Ткаченко
Православна церква України (ПЦУ) та Українська православна церква (УПЦ МП) узгодили Декларацію "взаєморозуміння" та закликали до єдності православ'я, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
"Підписано та оприлюднено Декларацію порозуміння УПЦ та ПЦУ за результатами зустрічі священників", - написав Ткаченко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
У документі "духовенство зазначило, що у міжконфесійних відносинах у сучасності бачить єдність поглядів у засудженні деструктивної позиції Московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на "прислугу" путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття".
Також, за словами міністра, у Декларації йдеться "про розуміння необхідності єднання для захисту України та необхідності єдності українського православ'я, що стоїть перед зовнішніми та внутрішніми викликами сьогодення".
"Дуже важливий текст, який доводить розуміння того, що лише в єдності ми сильні", - наголосив Ткаченко.
Як повідомлялося, у Софії Київській відбулася зустріч духовенства Православної церкви України (ПЦУ) та Української православної церкви (Московського патріархату).
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Кацапы другую мульку придумали - завтра Эпифания посунут и выберут своего *******. Зеленый в теме.
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Вся без жодного винятку російська церква -- це агентура дикого і скаженого ворога, який щодня вбиває українців на їх землі!
Оце буде відкрита і послідовна --- вмотивована --- державна позиція.
Натомість мекання державного чиновника ткаченка --- вияв слабкості, капітулянства і прямої зради.
І якщо члени УПЦ справді за мир, то вони повинні розуміти, що як тільки війна закінчиться так зразу (філіал фсб) рпц точно буде намагатись вернути упц під свій контроль не цураючись ніяких методів. Тому в інтересах членів УПЦ обєднатись із ПЦУ максимально повно та швидко інакше росія буде в цю слабкість бити та намагатись зробити розкол.
І на фіга це було ???
Яка єдність із зрадниками ?
«Одна матушка згадала, як у розмові з нею отець Миколай казав, що в Україні буде автокефалія. У зв'язку з цим батюшка деяким священикам казав, щоб ішли за штат раніше, коли ще можна, бо настане такий час, коли справжніх священиків відлучатимуть від церкви і зніматимуть із них священство. І що тоді такій людині робити? А так можна буде таємно служити. Ще казав, щоби священики йшли під омофор Московського Патріарха.
Все це пов'язано із автокефалією. Він сказав: «Тому що пізніше буде пізно». Отець Миколай тричі сказав мені: «В Україні буде автокефалія, і хоч на 5 хвилин, але по всій Україні буде католицтво. Коли Україна прийме автокефалію, прорве Київську дамбу і плаватимуть по Києву кораблі. І через те, що Україна відступить від віри, вона постраждає більше за всі народи на землі».
(З книги «Життєпис ієрея Миколи Трубіна», видання одинадцяте, с. 80-81)
https://www.facebook.com/melnichuk.vladimir/posts/2558368950961093
Закон був ухвалений 20 грудня 2018 року, набув чинності 26 грудня того ж року.
- падіння авторитету ПЦУ
- збереження впливу московських попів в Україні
- зрив єднання українців проти фсб-шної секти УПЦ МП
- спроба конфронтації українців на базі православ'я (скидається на розрахунок, що переговори між ПЦУ та УПЦ МП приведуть до конфронтації з УГКЦ)
- тема "єдності православ'я" у даному контексті нагадує "православне єднання слов'ян" (відколи це гундяєвська секта стала "українським православ'ям"?)
Зе-малороси бениного цирку, завели троянського коня через ПЦУ, Єпефаній вирішив домовитися по середині.