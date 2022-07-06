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ПЦУ та УПЦ узгодили "Декларацію взаєморозуміння" та закликали до єдності православ'я, - міністр Ткаченко

упц,пцу

Православна церква України (ПЦУ) та Українська православна церква (УПЦ МП) узгодили Декларацію "взаєморозуміння" та закликали до єдності православ'я, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Підписано та оприлюднено Декларацію порозуміння УПЦ та ПЦУ за результатами зустрічі священників", - написав Ткаченко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

У документі "духовенство зазначило, що у міжконфесійних відносинах у сучасності бачить єдність поглядів у засудженні деструктивної позиції Московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на "прислугу" путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття".

Також, за словами міністра, у Декларації йдеться "про розуміння необхідності єднання для захисту України та необхідності єдності українського православ'я, що стоїть перед зовнішніми та внутрішніми викликами сьогодення".

"Дуже важливий текст, який доводить розуміння того, що лише в єдності ми сильні", - наголосив Ткаченко.

Як повідомлялося, у Софії Київській відбулася зустріч духовенства Православної церкви України (ПЦУ) та Української православної церкви (Московського патріархату).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники духовенства ПЦУ і УПЦ МП зустрілися, щоб подолати розділення (оновлено). ФОТО

Автор: 

Ткаченко Олександр (509) УПЦ МП (1205) православ'я (190) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+40
В чому, ткаченко, ми сильні? В єдності з мацковскими попами? Серйозно?
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07.07.2022 00:04
+34
Сідаючи за стіл перемовин з кадебістами у рясах, ми їх легалізували. Позиція шкідлива і принизлива. Московських прихвоснів вішати на сухих вербах уздовж доріг!
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07.07.2022 00:40
+33
Значит ПЦУ ТЕПЕРЬ ЗАЙМЕТ Киево Печерскую Лавру вместо масковских.попов ?
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07.07.2022 00:00
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Значит ПЦУ ТЕПЕРЬ ЗАЙМЕТ Киево Печерскую Лавру вместо масковских.попов ?
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07.07.2022 00:00 Відповісти
пока это не произойдет, грош цена таким "декларациям". нужно действовать, а не болтать
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07.07.2022 00:07 Відповісти
наївний.
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07.07.2022 00:10 Відповісти
Нет, не займет!

Кацапы другую мульку придумали - завтра Эпифания посунут и выберут своего *******. Зеленый в теме.
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07.07.2022 00:35 Відповісти
Лаврою користується керівництво РПЦвУ/УПЦМП, а на зустрічі з керівництвом ПЦУ, про яку розповідає міністр Ткаченко, була присутня лише опозиція з УПЦ/МП; - та опозиція, яка закликає до анафеми Гундяєву. Пам'ятаєте відкритий лист чотирьох сотень кліриків тієї церкви, - але який не був підтриманий на нещодавному зборищі в жіночому монастирі в Феофанії?
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07.07.2022 07:58 Відповісти
Забавно, черниця вирішує долю Української Церкви? Ох *******...хоть и понимаю, что дело не в Феофании
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07.07.2022 09:48 Відповісти
Наприклад, черниця і настоятелька одного із жіночих монастирів т.зв. "УПЦ МП" - кума Медведчука, і той монастир використовується для зустрічей москвофільскої політичної шобли. Там навіть вертолітний майданчик є:
https://www.volynpost.com/news/25359-viktor-medvedchuk-pryizdyv-na-volyn-do-kumy-foto

https://volynonline.com/u-zimnenskomu-monastiri-viyavili-gelikopterniy-maydanchik-dlya-tserkovnoyi-eliti-foto-video/
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07.07.2022 11:24 Відповісти
А зелене чмо, як їм і властиво, бреше про узагальнене "єднання з рпц".
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07.07.2022 11:11 Відповісти
В чому, ткаченко, ми сильні? В єдності з мацковскими попами? Серйозно?
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07.07.2022 00:04 Відповісти
Инстинкт самосохранения сатанинской рпц-секты творит чудеса,а как же их попы хлебом-солью встречающие оккупантов - тоже понять и простить? Не верю...гнать в шею за сруцким кораблем.
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07.07.2022 00:11 Відповісти
Я все правильно понял - совместная декларация ПЦУ и УПЦ (мп)? Если так, то Гундяев выбирает между застрелиться и харакири.
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07.07.2022 00:18 Відповісти
все не так. тепер церкви від російських не будуть переходити в українські.
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07.07.2022 00:20 Відповісти
ну это громада решает
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07.07.2022 00:51 Відповісти
Так має бути, за Законом. Та кацапи і закон, це, як пліснява і закон. БеСпредельщики.
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07.07.2022 11:09 Відповісти
)))))))!!!!!!!!
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07.07.2022 07:25 Відповісти
Не забрать у ФСБ лавры и главные церкви ... это я не знаю кем нужно быть ... лобби у них мощное, весь воровской общак в этих церквях держат ... ну и жидам во власти на церкви пох наверно
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07.07.2022 00:19 Відповісти
Все, до чого торкаються зелені, представники лайноплюсів, та московітська церква, смердить не просто лайном, а Вселенським говніщем. А тут все зразу.
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07.07.2022 00:24 Відповісти
'може тому Вадік Новинський здриснув, бо до останнього бився проти ПЦУ.
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07.07.2022 00:24 Відповісти
та де? **** православна здрисне, він навпаки заявив що тепер буде тут нам провославіє формувати, питаннями релігії займатися, а що цей чорт може сформувати ми вже всі знаємо.
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07.07.2022 00:51 Відповісти
А при чому тут Ткаченко? Як це гівно випливло на поверхню?
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07.07.2022 00:37 Відповісти
Ткаченко-πιταρ кімнатний.
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07.07.2022 07:19 Відповісти
Сідаючи за стіл перемовин з кадебістами у рясах, ми їх легалізували. Позиція шкідлива і принизлива. Московських прихвоснів вішати на сухих вербах уздовж доріг!
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07.07.2022 00:40 Відповісти
Перемовини і декларація --- велика дурість і злочин!
Вся без жодного винятку російська церква -- це агентура дикого і скаженого ворога, який щодня вбиває українців на їх землі!
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07.07.2022 09:46 Відповісти
Держава мусить заборонити це лайно. Майно конфіскувати, або сприяти переходам громад в лоно ПЦУ.
Оце буде відкрита і послідовна --- вмотивована --- державна позиція.

Натомість мекання державного чиновника ткаченка --- вияв слабкості, капітулянства і прямої зради.
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07.07.2022 09:50 Відповісти
Перефразовуючи класика : "Діалог з агентом РПЦ-фсб в Україні не може тривати довше автоматної черги".
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07.07.2022 01:09 Відповісти
на яку холеру нам потрібна кацапська неканоничеа секта? най *****.ть ***** до гундая, тут вони непотрібні
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07.07.2022 01:14 Відповісти
Без повного поглинання "РПЦ в Україні" всі ці декларації є як мир із росією - лиш час щоб вони накопичили більше ресурсів та пішли в нову атаку.

І якщо члени УПЦ справді за мир, то вони повинні розуміти, що як тільки війна закінчиться так зразу (філіал фсб) рпц точно буде намагатись вернути упц під свій контроль не цураючись ніяких методів. Тому в інтересах членів УПЦ обєднатись із ПЦУ максимально повно та швидко інакше росія буде в цю слабкість бити та намагатись зробити розкол.
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07.07.2022 01:22 Відповісти
Що може бути спільного Христа з сатаною? Що може бути спільного між Церквою яка має Томас та церквою сталіна? Неможливо святе змішати з нечистим та залишитися святими.
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07.07.2022 01:23 Відповісти
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07.07.2022 01:32 Відповісти

І на фіга це було ???
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07.07.2022 02:23 Відповісти
А як ви думали зрада виконується ?
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07.07.2022 06:59 Відповісти
Не зрозуміли в 2014 не розуміємо і тепер...Що з нами не так?Цю московську сволоту давити треба а не за стіл сідати та йще щось підписувати.Ми якісь мазохісти.5 місяць війни орки попи в Лаврі ...Ми реально якісь звиздонуті.
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07.07.2022 03:55 Відповісти
Я цього теж не розумію, як можна підписувати якесь злиття та угоду з ФСБ у рясах? Це просто в голову не вкладається.
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07.07.2022 05:14 Відповісти
Чергові зрадницькі дії зелених падлюк які декларації з агентами фсб у рясах зелені за долю немалу московітських грошенят знов продалис
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07.07.2022 05:24 Відповісти
Це якась бздура!
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07.07.2022 05:56 Відповісти
Онуфрія і Паші Мерседеса там не було. Надибали з десяток попів московського секти як самі зголосились або за завданням кураторів з фсб.. Ніякої легітимності з точки зору секти ця зустріч не має. Це те ж саме що взяти десяток полонених кацапів і з ними вести перемовини про "мір", "дрючьбу" і "кукурудзу". .... Зелені клоуни смішнючі аж до колік... І що ж сектанти хочуть? Залишитися в храмах і продовжувати серти в голови і душі українців "рускім міром"...
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07.07.2022 06:13 Відповісти
Зеля знову фуйней зайнявся.
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07.07.2022 06:24 Відповісти
Казки від Ткаченка.
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07.07.2022 06:26 Відповісти
Мета - відновлення впливу рпц. Все інше прикриття. Діяльність рпц в Україні не ідеологія, а звичайний рядовий кримінальний злочин, що кришується владами.
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07.07.2022 06:55 Відповісти
Значить на внутрішнє знищення України та нашої нації зелені вже узгодили з фсб.
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07.07.2022 06:57 Відповісти
Зараз просто цим ФСБ-шникам стало незручно відверто висловлювати свою антиукраїнську позицію бо трон під ними реально захитався і вони видали до звичайних для них методів... Завжди канає. Пора вже позбавлятися цього синдрому меншовартості!
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07.07.2022 07:00 Відповісти
Вуха Єрмака стирчать за цією угодою.
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07.07.2022 07:23 Відповісти
Отак ОПа нас і з кацапами примиряти буде.
Яка єдність із зрадниками ?
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07.07.2022 07:25 Відповісти
Народ, коли ви читаєєте інфи про цю зустріч представників ПЦУ та УПЦ/МП, то майте на увазі, що оті "https://t.me/Chornovil_official/6844 ...отці (клірики, представники) з боку нинішньої "УПЦ" не мають впливу в своїй структурі, представляють у ній проукраїнську меншість та вже програли дискусію на недавньому соборі представникам Онуфрія. Йдеться про ту групу, яка звернулася до патріархів древніх Церков із закликом провести церковний суд над кірілом гундяєвим путіновичем. Ще вони вимагали цілковитого розриву з москвою, а не імітації створення незалежної церкви. Схоже, що й цього разу була представлена патріотична, але все ж меншість у РПЦвУ ".
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07.07.2022 08:05 Відповісти
Так хай переходять в ПЦУ, "патріоти"
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07.07.2022 08:55 Відповісти
так напевне, оцей перехід і був головною метою цієї зустрічі. Умови переходу, гарантії збереження приходів за цими отцями УПЦ/П, тощо. Але декларувати його обговорення - видать, одній стороні було некомільфо.
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07.07.2022 09:49 Відповісти
Шо одни шо другие торгуют воздухом и не хило зарабатывают на дурачках. Но для Украины важно чтобы осталась одна ПЦУ, там хоть позиция проукраинская. Эпифаний пусть отгрызает сколько может попов у конкурентов в свою церковь. Бухал недавно с одним служителем культа, вроде с кацапской секты, но службы шпрехает по украински и пьёт от души. Говорю, а если выгонят тебя из компании, чем харчеваться будешь, или предложат в другую кампанию там ислам или иудеем, но с хорошим доходом, пойдешь. Говорит, пойду, почему бы и нет, бог один, дороги к нему разные
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07.07.2022 08:45 Відповісти
по одному п'яниці судиш про всіх? із компанії, шоб ти розумів не виганяють, просто дають такий приход, що ти там сам з голоду здохнеш. вобшим не в темі ти і той бухарь тебе розвів.
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07.07.2022 09:32 Відповісти
Деякі москвороті валянки дурять себе думкою, що можна розбудовувати Україну мовою окупанта.
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07.07.2022 11:20 Відповісти
Собаки поділили кістку
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07.07.2022 09:31 Відповісти
Такие встречи - это как ,,целовашки,, с Путлером и его убийцами. ПЦУ очень много потеряет в плане имиджа - запах от таких встреч неприятный. Сказано,, да - да, нет- нет , остальное от лукавого,, Фашисты - имперцы всегда такими останутся, они такими ( нквдшными, кгбшными , фсбшными ) были столетиями. Эпифанию не стоило пачкаться, эго по всякому напарят. Греко- католики не брешут и не целуются с фашистами. Нужно переходить в ГКЦУ.
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07.07.2022 09:38 Відповісти
ПЦУ - це зрадники православної віри, єднатись і визнавати яких неприпустимо, оскільки за це відлучають від церкви, згідно з Апостольськими правилами. За визнання і єднання з ними Україну чекає Кара Божа! Пророцтво про Україну старця ієрея Миколи Трубіна (1950 -1997)
«Одна матушка згадала, як у розмові з нею отець Миколай казав, що в Україні буде автокефалія. У зв'язку з цим батюшка деяким священикам казав, щоб ішли за штат раніше, коли ще можна, бо настане такий час, коли справжніх священиків відлучатимуть від церкви і зніматимуть із них священство. І що тоді такій людині робити? А так можна буде таємно служити. Ще казав, щоби священики йшли під омофор Московського Патріарха.
Все це пов'язано із автокефалією. Він сказав: «Тому що пізніше буде пізно». Отець Миколай тричі сказав мені: «В Україні буде автокефалія, і хоч на 5 хвилин, але по всій Україні буде католицтво. Коли Україна прийме автокефалію, прорве Київську дамбу і плаватимуть по Києву кораблі. І через те, що Україна відступить від віри, вона постраждає більше за всі народи на землі».
(З книги «Життєпис ієрея Миколи Трубіна», видання одинадцяте, с. 80-81)
https://www.facebook.com/melnichuk.vladimir/posts/2558368950961093
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07.07.2022 10:15 Відповісти
Сів Бандера за стіл переговорів зі Сталіним і підписав 'декларацію взаєморозуміння'. Ось як це все виглядає, лютий треш!
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07.07.2022 10:32 Відповісти
Чому досі УПЦ (мп) не перейменована на рпц?
Закон був ухвалений 20 грудня 2018 року, набув чинності 26 грудня того ж року.
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07.07.2022 10:44 Відповісти
Мєрзость! Спланований антиукраїнський хід, спрямований на:
- падіння авторитету ПЦУ
- збереження впливу московських попів в Україні
- зрив єднання українців проти фсб-шної секти УПЦ МП
- спроба конфронтації українців на базі православ'я (скидається на розрахунок, що переговори між ПЦУ та УПЦ МП приведуть до конфронтації з УГКЦ)
- тема "єдності православ'я" у даному контексті нагадує "православне єднання слов'ян" (відколи це гундяєвська секта стала "українським православ'ям"?)
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07.07.2022 10:44 Відповісти
зрадницкі дії зеленого міністра Ткаченко та всієї зеленої камарільї накуй нам ручкатися та брататися з ціми агентами фсб в рясах та оплотом мерзенного русцкого миру в Україні
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07.07.2022 10:54 Відповісти
РОЗМІНУВАННЯ ЧОНГАРУ НОМЕР -2, ЧИ ДРУГИЙ ФРОНТ КРЕМЛЯ?

Зе-малороси бениного цирку, завели троянського коня через ПЦУ, Єпефаній вирішив домовитися по середині.
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07.07.2022 10:58 Відповісти
Ткаченки завжди знюхаються з московськими попами. Вони близькі по духу. Антиукраїнському
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03.12.2022 00:18 Відповісти
 
 