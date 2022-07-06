ПЦУ та УПЦ узгодили "Декларацію взаєморозуміння" та закликали до єдності православ'я, - міністр Ткаченко

Православна церква України (ПЦУ) та Українська православна церква (УПЦ МП) узгодили Декларацію "взаєморозуміння" та закликали до єдності православ'я, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Підписано та оприлюднено Декларацію порозуміння УПЦ та ПЦУ за результатами зустрічі священників", - написав Ткаченко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

У документі "духовенство зазначило, що у міжконфесійних відносинах у сучасності бачить єдність поглядів у засудженні деструктивної позиції Московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на "прислугу" путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття".

Також, за словами міністра, у Декларації йдеться "про розуміння необхідності єднання для захисту України та необхідності єдності українського православ'я, що стоїть перед зовнішніми та внутрішніми викликами сьогодення".

"Дуже важливий текст, який доводить розуміння того, що лише в єдності ми сильні", - наголосив Ткаченко.

Як повідомлялося, у Софії Київській відбулася зустріч духовенства Православної церкви України (ПЦУ) та Української православної церкви (Московського патріархату).

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