Джонсон звільнив свого соратника й ексконкурента за лідерство в Консервативній партії Майкла Гоува з посади міністра ЖКГ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу звільнив міністра з питань житлового господарства, регіонального розвитку й місцевого самоврядування Майкла Гоува, який відкрито зажадав відставки глави уряду на тлі внутрішньополітичних скандалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Гоув став першим урядовцем, якого Джонсон звільнив сам на тлі низки відставок членів його кабінету.

Зазначимо, що Гоув підтримував вихід Великої Британії з ЄС і на цьому тлі зблизився з Джонсоном. У 2019 році він був одним із претендентів на посаду лідера Консервативної партії після відставки Терези Мей, але пізніше зняв свою кандидатуру на користь Джонсона.

Загальна кількість відставок з уряду чинного британського прем'єра, за підрахунками Sky News, уже становить 41.

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Після зустрічі Джонсона з членами уряду, де він категорично заперечив можливість добровільної відставки, кількість звільнень, як очікується, може зрости.

Нагадаємо, причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стрит щодо колишнього заступника "парламентського кнута" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. Канцелярія Джонсона стверджувала, що він не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

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