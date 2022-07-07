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Новини
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Джонсон звільнив свого соратника й ексконкурента за лідерство в Консервативній партії Майкла Гоува з посади міністра ЖКГ

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу звільнив міністра з питань житлового господарства, регіонального розвитку й місцевого самоврядування Майкла Гоува, який відкрито зажадав відставки глави уряду на тлі внутрішньополітичних скандалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Гоув став першим урядовцем, якого Джонсон звільнив сам на тлі низки відставок членів його кабінету.

Зазначимо, що Гоув підтримував вихід Великої Британії з ЄС і на цьому тлі зблизився з Джонсоном. У 2019 році він був одним із претендентів на посаду лідера Консервативної партії після відставки Терези Мей, але пізніше зняв свою кандидатуру на користь Джонсона.

Загальна кількість відставок з уряду чинного британського прем'єра, за підрахунками Sky News, уже становить 41.

Також читайте: Двоє міністрів відмовилися працювати з Джонсоном. Він заявив, що не піде у відставку

Після зустрічі Джонсона з членами уряду, де він категорично заперечив можливість добровільної відставки, кількість звільнень, як очікується, може зрости.

Нагадаємо, причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стрит щодо колишнього заступника "парламентського кнута" Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. Канцелярія Джонсона стверджувала, що він не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Робота прем'єр-міністра полягає у тому, щоб провести країну крізь важкі часи", - Джонсон відмовився йти у відставку

Автор: 

Велика Британія (5541) відставка (1459) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+28
Є впевненість,що вся мишина возня навкруг Бориса Джонсона теж пов'язана з його позицією щодо України та війни з москалями. Русня десь тихо робить паси за лаштунками. У такий жорстокий час нам лиш цього бракувало…
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07.07.2022 01:36
+22
Тобто Пінчер подивився на чиїсь сідниці, а у відставку хочуть відправити Джонсона?
Дивні дива!!!

1. У нас верхівка СН називала своїх колег жіночої статі корабельними соснами і все норм. І корабельні сосни теж нічого проти не мали.
2. СН отримують чорний кеш у конвертах прямо у ВР. Викинули з партії тих, хто про це розповів.
3. Татаров попався на розкраданні грошей НГУ. Все в порядку.
4. Єрмак продавав посади. Молодець в фаворі ЗЄ.
5. Трухін тихесенько пішов в ліс після ДТП. І теж все норм.
6. ЗЄ відмимвав гроші Коломойського в офшорах. Ніякого імпічменту.
7. Офіс Зеленського скоїв держзраду, зливши операцію по затриманню вагнерівців. Нуль реакції.

А далі було розмінування Чонгару і навмисне надання неправдивої інформації населенню щодо початку війни...

Тепер уявіть, як все було б, якщо б для ******** все закінчилося на корабельних соснах.
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07.07.2022 01:43
+8
Весь цей базар і відставки тільки через те, що Джонсон знав, а говорив що не знав, що цей прихований гей або латентний гей приставав до мужиків у приватному клубі і все-таки призначив його міністром. Ось це демократія. Проте за англійськими законами двічі на рік не можна виносити прем'єр-міністру підозри, то Борис Джонсон точно ще рік буде прем'єр-міністром. Це добре для України. А в нас в Україні президент і його зграя, а також прем'єр-міністр можуть гадити народу на голову і жодної реакції.
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07.07.2022 04:52
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Одне маленьке питання: а звинувачення доведені ? Вирок є ? Ухвала суду ?

Чи це на рівні плескання язиком, як зараз модно ?
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07.07.2022 01:26 Відповісти
Є впевненість,що вся мишина возня навкруг Бориса Джонсона теж пов'язана з його позицією щодо України та війни з москалями. Русня десь тихо робить паси за лаштунками. У такий жорстокий час нам лиш цього бракувало…
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07.07.2022 01:36 Відповісти
100%.
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07.07.2022 07:57 Відповісти
Тобто Пінчер подивився на чиїсь сідниці, а у відставку хочуть відправити Джонсона?
Дивні дива!!!

1. У нас верхівка СН називала своїх колег жіночої статі корабельними соснами і все норм. І корабельні сосни теж нічого проти не мали.
2. СН отримують чорний кеш у конвертах прямо у ВР. Викинули з партії тих, хто про це розповів.
3. Татаров попався на розкраданні грошей НГУ. Все в порядку.
4. Єрмак продавав посади. Молодець в фаворі ЗЄ.
5. Трухін тихесенько пішов в ліс після ДТП. І теж все норм.
6. ЗЄ відмимвав гроші Коломойського в офшорах. Ніякого імпічменту.
7. Офіс Зеленського скоїв держзраду, зливши операцію по затриманню вагнерівців. Нуль реакції.

А далі було розмінування Чонгару і навмисне надання неправдивої інформації населенню щодо початку війни...

Тепер уявіть, як все було б, якщо б для ******** все закінчилося на корабельних соснах.
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07.07.2022 01:43 Відповісти
Русская мафия делает своё дело.
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07.07.2022 01:47 Відповісти
Бачите,як в Британії.А тепер порівняйте,як у нас.І населення цього хоче,подібно як в білорусів і ненависних москалів.

''Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на міжнародній конференції з відновлення України у швейцарському Лугано показав як президент України Володимир Зеленський виглядав до війни, під час та буде виглядати після''.

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07.07.2022 02:24 Відповісти
Костюмована вечірка "at 6 o'clock after the war".
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07.07.2022 03:50 Відповісти
Весь цей базар і відставки тільки через те, що Джонсон знав, а говорив що не знав, що цей прихований гей або латентний гей приставав до мужиків у приватному клубі і все-таки призначив його міністром. Ось це демократія. Проте за англійськими законами двічі на рік не можна виносити прем'єр-міністру підозри, то Борис Джонсон точно ще рік буде прем'єр-міністром. Це добре для України. А в нас в Україні президент і його зграя, а також прем'єр-міністр можуть гадити народу на голову і жодної реакції.
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07.07.2022 04:52 Відповісти
Борис! Вы там разберитесь, почему соратник вдруг предателем оказался? Может и там "руцьким" баблом завоняло...
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07.07.2022 06:14 Відповісти
ні, там жорстока конкуренція за владу, за крісла в кабінеті - навіть серед своїх.
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07.07.2022 08:49 Відповісти
одне іншому не заважає
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08.07.2022 02:52 Відповісти
Що казать......оманські кнурі захопили Україну..... з раду і все шоблойоблокаламоя ,не то що б в відставкує......а зтерти з тіла України. Українці,кому довірили своє життя,майбутнє дітей?
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07.07.2022 08:39 Відповісти
Насосали проблему із нічого. Нам би їх турботи.
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07.07.2022 09:07 Відповісти
Джонсону в цій ситуації треба швидше призначати нових людей на звільнені посади, апелювати до поліції щодо розслідування ймовірного злочину кріса пінчера, не піддаватися на провокації і продовжувати працювати. За пару тижнів всі забудуть про ці події. Ну якщо рашисти звісно ще щось там не утнуть.
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07.07.2022 10:40 Відповісти
 
 