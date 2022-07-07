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Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Торецька на Донеччині загинула родина з трьох осіб, - ОВА. ВIДЕО

донеччина,торецьк

У Торецьку Донецької області внаслідок ворожого ракетного обстрілу російських окупантів загинула родина,с

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни вбили сім'ю з трьох людей у Торецьку. Ракетний удар знову припав на житловий сектор. Ракета влучила прямо в будинок. Все розірвано, тіла всі розірвані... Їх викинуло в іншу частину будинку, все впереміш", - зазначив Кириленко.

Також дивіться: Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Торецьк (431) Кириленко Павло (907)


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русскіє - вбивці.
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07.07.2022 01:27 Відповісти
Российские хакеры взломали серверы военной разведки Украины и похитили огромное количество сведений о личном составе и агентуре военной разведки ГУР. Это второй сокрушительный удар по спецслужбам после президентства януковича. Скорей всего это действия крота.
скорей всего буданов не зря с единоросом-фсбэшником гогиашвили сожительствует
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07.07.2022 01:35 Відповісти
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07.07.2022 01:41 Відповісти
****************
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07.07.2022 01:42 Відповісти
Русофашист путлєр , зупинися вилупок , бо рано чи пізно тебе дістануть
поважні люди і шкуру здиратимуть живцем із твого паскудного тіла 😠
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07.07.2022 01:37 Відповісти
Царство Небесне...
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07.07.2022 06:24 Відповісти
 
 