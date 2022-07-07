Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Торецька на Донеччині загинула родина з трьох осіб, - ОВА. ВIДЕО
У Торецьку Донецької області внаслідок ворожого ракетного обстрілу російських окупантів загинула родина,с
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Росіяни вбили сім'ю з трьох людей у Торецьку. Ракетний удар знову припав на житловий сектор. Ракета влучила прямо в будинок. Все розірвано, тіла всі розірвані... Їх викинуло в іншу частину будинку, все впереміш", - зазначив Кириленко.
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скорей всего буданов не зря с единоросом-фсбэшником гогиашвили сожительствует
поважні люди і шкуру здиратимуть живцем із твого паскудного тіла 😠