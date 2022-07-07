Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Торецька на Донеччині загинула родина з трьох осіб, - ОВА. ВIДЕО

У Торецьку Донецької області внаслідок ворожого ракетного обстрілу російських окупантів загинула родина,с

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни вбили сім'ю з трьох людей у Торецьку. Ракетний удар знову припав на житловий сектор. Ракета влучила прямо в будинок. Все розірвано, тіла всі розірвані... Їх викинуло в іншу частину будинку, все впереміш", - зазначив Кириленко.

Також дивіться: Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж