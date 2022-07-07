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Новини Агресія Росії проти України Війна
16 061 21

Окупанти взяли "оперативну паузу": вперше за 133 дні війни не було жодних заяв чи оцінок, - ISW

рф

Міноборони РФ щодня заявляло про територіальні "здобутки" з 24 лютого, але 6 липня, вперше за 133 дні війни, не було жодних заяв чи оцінок - це свідчить про те, що росіяни взяли "оперативну паузу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Міноборони РФ не заявляло про захоплення якихось нових територій або пересування сухопутних військ з моменту оточення Лисичанська 3 липня.

Зазначається, що водночас 6 липня російські війська все ж таки провели обмежені і безуспішні наземні атаки по всіх напрямках. Такі спроби узгоджуються з російською оперативною паузою, яка не має на увазі та не вимагає повного припинення активних бойових дій. Російські сили, найімовірніше, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, намагаючись створити умови для масштабніших наступальних операцій і відновити необхідну бойову міць. Повідомляється, що тим часом Кремль готує російську економіку до затяжної війни в Україні.

Російські війська вели наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська, продовжували просуватися на захід у напрямку Сіверська від кордону Луганської та Донецької областей. Також росіяни намагалися наступати на Бахмут з ​​півдня, здійснили обмежені наземні атаки на північ від Харкова.

Російські війська провели невдалий наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Також ISW пише, що російські війська можуть формувати нову військову частину в Муліно Нижньогородської області.

Читайте також: У підрозділах російських окупаційних військ фіксується тотальне пияцтво, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17196) росія (64923)


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Топ коментарі
+9
Скорее всего что мавзолейные хмыри узнали что Пентагон перевел экономику США на военные рельсы типа 24/7 ..то есть круглые сутки Байден зна шо робе...
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07.07.2022 08:32
+8
подготовка к шагу доброй воли )
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07.07.2022 07:43
+4
Перегрупуються і підуть далі.
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07.07.2022 09:01
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Очередное доказательство что из-за санкций у путинаХуйла заканчивается туалБумага!Всё поРаша вне игры!ржу не могу сильнейшая армия!)БИБА И БОДА ДВА ********(ПУТИН МЕДВЕДЕВ)
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07.07.2022 07:08 Відповісти
ШаурмуЙгу на паРашу нарную(нары))))
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07.07.2022 07:20 Відповісти
подготовка к шагу доброй воли )
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07.07.2022 07:43 Відповісти
Начинают подозревать, что им пи...ц...
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07.07.2022 14:18 Відповісти
Взятие Киева за 2 дня....этот подвиг Шариковской РаьZeи буде жить в веках и тысячелетиях ..
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07.07.2022 08:22 Відповісти
Хернерал Конашенков скаже...патерь нет...
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07.07.2022 08:25 Відповісти
"Кремль готовит экономику к затяжной войне".... приехали. А как же к концу года будет победа, наша конечно? Проигрыш в войне для параши - это смерть. Война в Афганистане длилась 8 лет и была не так важна как в Украине. Так что придется и нам готовиться к войне на годы. НАТО и США не собираются нам помогать кроме оружия в ограниченых колличествах....
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07.07.2022 08:26 Відповісти
А что вы рассписываетесь за нато и за сша...посмотрим ,что дальше будет. Одно дело готовить к затяжной войне, другое дело, что из этого у него получится. Там не захотят жить убого и работать на войну. Любовь к путлу скоро пройдет. Ну , а то , что нас ждет участь израиля-то да, скорее всего . Главное вернуть наши земли.
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07.07.2022 09:53 Відповісти
Скільки Україна віддає Заходу проросійських агентів, стільки Захід і поставляє зброї.
Здали Деркача, колеса закрутились, здамо Заходу Єрмака, Заход може і тактичну
ядерну зброю Україні презентує. Чим менше в Україні прокремлівських агентів, тим
ничже верогідність що західна зброя попаде до кацапів
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08.07.2022 00:18 Відповісти
Скорее всего что мавзолейные хмыри узнали что Пентагон перевел экономику США на военные рельсы типа 24/7 ..то есть круглые сутки Байден зна шо робе...
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07.07.2022 08:32 Відповісти
Що там далі за планом, невже зустрічна оперативна пауза?
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07.07.2022 08:35 Відповісти
Новым партнерам США по НАТО Швеции и Финляндии нужны американские супервооружения... якось такось Панове...
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07.07.2022 08:38 Відповісти
Перегрупуються і підуть далі.
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07.07.2022 09:01 Відповісти
За кораблем...
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07.07.2022 14:17 Відповісти
Єдиний козир кацапів це газ, але ЄС вже мають йому заміну все більше і більше.
Сказати що кацапи загрузли в трясовині це нічого не сказати - зараз загрузли по
самі яйця, далі буде по груди, а там вже трохи і до дурної кацапської голови
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08.07.2022 00:15 Відповісти
 
 