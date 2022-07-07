На південному напрямку ЗСУ знищили 38 загарбників, танк та три склади боєприпасів, - ОК "Південь"

На Миколаївщині та Херсонщині українські ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи атакували опорний пункт, місця скупчення росіян та їхні склади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

Втрати окупантів на півдні упродовж 6 липня такі: 38 солдатів, один танк Т-62, два мінометні комплекси калібру 120 мм "Сани", 2 одиниці броньованої техніки, 4 одиниці автівок, а також 3 склади боєприпасів на Миколаївщині та один склад паливно-мастильних матеріалів у Херсоні.

У командуванні розповіли, що у районі Добрянки (Херсонська область) диверсійно-розвідувальна група до 10 окупантів здійснила спробу проходу в тил українських підрозділів. Однак ЗСУ знищили 5 росіян, ще один російський солдат зазнав поранень, тож ДРГ відійшла назад.

Також окупанти здійснили спробу штурму поблизу Миролюбівки Бериславського району, що на Херсонщині. Проте там успіху не мали та відійшли.

Російсько-окупаційні війська продовжують тактику авіаційних і ракетних ударів. Так, вранці російські гелікоптери знову атакували урочище Плотницьке та Іванівку. Без втрат. Вдень росіяни випустили з літака ракету по Одещині, однак сили протиповітряної оборони збили її над морем.

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Ввечері під час повітряного бою, російський винищувач випустив дві крилаті ракети по українських літаках, які не постраждали. А ворожий Су-35 був змушений покинути зону чергування в повітрі та ретируватися.

Окрім цього, росіяни з реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерії калібру 122 мм обстріляли село Лимани на Миколаївщині. Внаслідок удару зазнав пошкоджень дитячий садок, будівля адміністрації громади. А також знищена пожежна машина місцевої територіальної громади. Постраждалих немає.

А в обстріляній опівдні Широківській громаді, де окупанти пошкодили півтора десятка панелей сонячної електростанції, є поранена людина.