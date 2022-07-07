Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсонщину, - ISW. КАРТА

Українські війська продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсон.

Про це повідомляє американський Інститут з вивчення війни (ISW) у зведенні за 6 липня, передає Цензор.НЕТ..

На геолокаційних супутникових знімках видно, що українські війська завдали ударів по російських позиціях навколо міжнародного аеропорту Херсон-Сіті в районі Чорнобаївки.

Дані дистанційного зондування NASA FIRMS показали велику кількість пожеж уздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей, а також Херсонської та Дніпропетровської областей.







На кадрах із геолокацією видно, як українські та російські сили вели артилерійський вогонь у районі Снігурівки та Андріївки на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

В ISW зазначають, що 5 липня ЗСУ також завдали удару по російському складу боєприпасів на залізничному вокзалі Херсона.

Тим часом російські війська провели безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області та продовжують вести артилерійський вогонь у всьому південному напрямку, щоб відбити контрнаступ українських військ.

"Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсонщину", – заявили аналітики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ збільшила свою присутність у Чорному морі, - ОК "Південь"