Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсонщину, - ISW. КАРТА
Українські війська продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсон.
Про це повідомляє американський Інститут з вивчення війни (ISW) у зведенні за 6 липня, передає Цензор.НЕТ..
На геолокаційних супутникових знімках видно, що українські війська завдали ударів по російських позиціях навколо міжнародного аеропорту Херсон-Сіті в районі Чорнобаївки.
Дані дистанційного зондування NASA FIRMS показали велику кількість пожеж уздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей, а також Херсонської та Дніпропетровської областей.
На кадрах із геолокацією видно, як українські та російські сили вели артилерійський вогонь у районі Снігурівки та Андріївки на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.
В ISW зазначають, що 5 липня ЗСУ також завдали удару по російському складу боєприпасів на залізничному вокзалі Херсона.
Тим часом російські війська провели безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області та продовжують вести артилерійський вогонь у всьому південному напрямку, щоб відбити контрнаступ українських військ.
"Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсонщину", – заявили аналітики.
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Більшість сидить на дупі, чекаючи що хтось порішає у війні.
Максимум патріотичну татуху собі запилять, чи наклейку на автівку , куплену без розтаможки, вчеплять.
Орки хвастались, що випускали щодня біля 60000 снарядів при наступі. Це 2500 тон щодня. зараз знищили в Бурлуку. Кожне оперативне угрупування орків втратило склади. В роки великої війни завжди велась статистика втрат, яка засекречена і донині, крім втрат особового складу по кожній операції. Так, допустимими (прогнозованими) втратами вважалось 30 відсотків від техніки на період наступу. Так, в Львівсько-Сандомирській операції (2 місяці) безповоротні втрати танків складали 25 відсотків.з 800 танків і САУ. відсоток танкоремонту складав 177 (багато виходило з ладу по технічним причинам неодноразово). Тому що поле бою було за наступом. А прогнози щодо перегрупування сил для наступу на Київ та Дніпро - це фантастика. Орки втратили БТ техніки як у всього НАТО разом. а відсоток знищених складів аж ніяк не 30 відсотків, а практично всі армійські склади. І що перегруповувати ? Будуть продовжувати "жувати салямі", тобто по кусочку в різних місцях, розтаскувати війська.
А Хомчака розстріляти тре було ще після того як кинув війська в Іловайську і виїхав через іншу ділянку російських блокпостів.
І дійсно, вчись писати більш зрозуміло. Дивує те, як з таким знанням граматики ти взагалі вивчив літери