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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсонщину, - ISW. КАРТА

Українські війська продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсон.

Про це повідомляє американський Інститут з вивчення війни (ISW) у зведенні за 6 липня, передає Цензор.НЕТ..

На геолокаційних супутникових знімках видно, що українські війська завдали ударів по російських позиціях навколо міжнародного аеропорту Херсон-Сіті в районі Чорнобаївки.

Дані дистанційного зондування NASA FIRMS показали велику кількість пожеж уздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей, а також Херсонської та Дніпропетровської областей.

Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсонщину, - ISW 01

Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсонщину, - ISW 02

На кадрах із геолокацією видно, як українські та російські сили вели артилерійський вогонь у районі Снігурівки та Андріївки на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

В ISW зазначають, що 5 липня ЗСУ також завдали удару по російському складу боєприпасів на залізничному вокзалі Херсона.

Тим часом російські війська провели безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області та продовжують вести артилерійський вогонь у всьому південному напрямку, щоб відбити контрнаступ українських військ.

"Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсонщину", – заявили аналітики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ збільшила свою присутність у Чорному морі, - ОК "Південь"

Автор: 

росія (64923) ЗСУ (7499) Херсонська область (5704)


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Топ коментарі
+16
У 73 % ?..звідки там клепка..
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07.07.2022 07:36
+15
як подумаєш, що цього можна було не допустити... якби клепка була...
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07.07.2022 07:34
+13
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07.07.2022 07:53
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даешь отмашку. СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!! и ихнему предводителю пыне. ГААГА ПОЗАБОТИТСЯ, а мы можем даже скинуться на веревку с мылом.
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07.07.2022 07:29 Відповісти
У цапомордих ще е нагода втiкти з Херсону через греблю чи Антонiвський мiст. Каазламордые, поспешите, бо скоро эта шара вам обломится...
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07.07.2022 07:33 Відповісти
як подумаєш, що цього можна було не допустити... якби клепка була...
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07.07.2022 07:34 Відповісти
У 73 % ?..звідки там клепка..
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07.07.2022 07:36 Відповісти
навчись рахувати спочатку, а потім пиши висери, неуч
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07.07.2022 10:39 Відповісти
Люди безвідповідальні. Отака в них клепка.
Більшість сидить на дупі, чекаючи що хтось порішає у війні.
Максимум патріотичну татуху собі запилять, чи наклейку на автівку , куплену без розтаможки, вчеплять.
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07.07.2022 07:37 Відповісти
Безответственность сотен и тысяч исчезает после сообщения в газетах о гильотинирования одного из постоянных посетителей ресторана "Велюр". Кстати, и отрезвляет лучше любого антипохмелина!
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07.07.2022 08:04 Відповісти
Лучше не думать! Но помнить!
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07.07.2022 08:00 Відповісти
Міст на крим треба гатити, міст антонівмький треба гатити , тиждень два треба гатити тилові склади , потім пристувати до ліквідації кацапів, Херсон як раз те місто де буде шалена підтримка ЗСУ це теж дуже важливо
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07.07.2022 07:40 Відповісти
Мости гатити в останній момент. Краще Херсон було б обійти. Тоді коли кацапи опиняться в мішку...
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07.07.2022 07:50 Відповісти
Для того щоби кацапи опинилися в мішку, треба пошкодити Антонівський міст в Херсоні. Доки цей міст буде цілий, а в кацапів буде можливість евакуюватися через нього, вони триматимуть Херсон в своїх лапах. Як тільки можливість для евакуації зникне, орда сама побіжить до Каховки, це ще один перехід на лівий беріг Дніпра. До речі передають хлопці із Херсона, що кацапи Антонівський міст самі замінували.
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07.07.2022 08:52 Відповісти
Да ,клином,с северо-запада,они сами сбегут из Херсона.Хватило бы только сил.
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07.07.2022 19:21 Відповісти
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07.07.2022 07:53 Відповісти
Что, Медведев тоже ракетные программы продвигал?
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07.07.2022 08:36 Відповісти
Эээээ,да ты Ифан -хитрожопый рашистский паренёк ,кстати, почему кетчупный? А отвечать то и не надо....
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07.07.2022 08:51 Відповісти
Дайте йому оселедця - най заспокоiться та не рве так серце.
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07.07.2022 08:35 Відповісти
А вот еще один розумовоотсталый длбб ,и как тебе с таким длббзмом живется
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07.07.2022 08:53 Відповісти
Пішов ***** в спам рашист сраний! Херсон це дорога на Крим! ***** приготуватися!
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07.07.2022 08:28 Відповісти
вже пішов прогрес у ІВВ -перестали розмальовувати карту червоним,і як орківські генерали малювати грандіозні стріли.
Орки хвастались, що випускали щодня біля 60000 снарядів при наступі. Це 2500 тон щодня. зараз знищили в Бурлуку. Кожне оперативне угрупування орків втратило склади. В роки великої війни завжди велась статистика втрат, яка засекречена і донині, крім втрат особового складу по кожній операції. Так, допустимими (прогнозованими) втратами вважалось 30 відсотків від техніки на період наступу. Так, в Львівсько-Сандомирській операції (2 місяці) безповоротні втрати танків складали 25 відсотків.з 800 танків і САУ. відсоток танкоремонту складав 177 (багато виходило з ладу по технічним причинам неодноразово). Тому що поле бою було за наступом. А прогнози щодо перегрупування сил для наступу на Київ та Дніпро - це фантастика. Орки втратили БТ техніки як у всього НАТО разом. а відсоток знищених складів аж ніяк не 30 відсотків, а практично всі армійські склади. І що перегруповувати ? Будуть продовжувати "жувати салямі", тобто по кусочку в різних місцях, розтаскувати війська.
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07.07.2022 08:00 Відповісти
Вроде и дело пишешь, но вплетаешь в речи свои какую-то порно, садо, мазо херню. Ты на учетё в психдиспансере?
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07.07.2022 08:38 Відповісти
Там не тільки в Золотому буба робив розведення. Також і Станиця і міст для сепарів побудував там же, плюс ділянка Вікторівка - Петровське (біля Старогнатовки).

А Хомчака розстріляти тре було ще після того як кинув війська в Іловайську і виїхав через іншу ділянку російських блокпостів.

І дійсно, вчись писати більш зрозуміло. Дивує те, як з таким знанням граматики ти взагалі вивчив літери
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07.07.2022 08:54 Відповісти
Ах ты ж кусок пьютинского навоза ,дедовщина - одна из главных скреп хрюсских быдловояк
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07.07.2022 09:00 Відповісти
помагай вам Господь і ми допоможемо .
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07.07.2022 09:21 Відповісти
 
 