Ворог утримує окремі підрозділи військових у прикордонних районах Брянської та Курської областей, - Генштаб ЗСУ
Ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Волинському та Поліському напрямках змін у стані та діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь не відзначено. На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей", - йдеться у повідомленні.
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neverlok lok
показати весь коментар07.07.2022 09:23 Відповісти Мені подобається 0
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