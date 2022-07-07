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Ворог утримує окремі підрозділи військових у прикордонних районах Брянської та Курської областей, - Генштаб ЗСУ

рф,армія

Ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках змін у стані та діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь не відзначено. На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17196) Білорусь (7923) Генштаб ЗС (6488)


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бо вони й самі не розуміють як прикро для них кінчиться війна ,саме поразкою
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07.07.2022 09:23 Відповісти
 
 