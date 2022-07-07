Ворог утримує окремі підрозділи військових у прикордонних районах Брянської та Курської областей, - Генштаб ЗСУ

Ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Волинському та Поліському напрямках змін у стані та діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь не відзначено. На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей", - йдеться у повідомленні.

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