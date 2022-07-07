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ЗСУ розгромили російську ДРГ і відбили штурм у районі Добрянки на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

зсу

Українські захисники майже повністю знищили ДРГ окупантів та успішно відбили штурм у районі Добрянки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

"В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти намагаються встановити повний контроль над Луганщиною, переміщують підрозділи, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6488) ЗСУ (7499)


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"Добрянки на Південнобузькому напрямку "
від той Добрянки до Південнобузькому напрямку 200 км
Цензор ви хоч би на карту подивились
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07.07.2022 09:04 Відповісти
Бо то грамотіі в генштабі картами не володіють. Добрянка майже на межі з Дніпровською областю, а до Буга...
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07.07.2022 09:27 Відповісти
"Розгромили" зазвичай кажуть, коли йдеться про армію, дивізію чи хоча б бригаду.
"Розгромили" ДРГ чисельністю 10-20 орків - це звучить якось несерьйозно...
Може не треба вже так відверто тримати українців за повних ідіотів?
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07.07.2022 09:34 Відповісти
А 74% куди поділись?
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07.07.2022 10:09 Відповісти
"Противник несе великі втрати"-за Сіверодонецьк чи Лисичанськ має здохнути 50 000 чи 100 орків а то 100 чи даже 200 орків в статистиці втрат мізерна їх кількість....їх має згинути тисячі і тисячі...
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07.07.2022 09:39 Відповісти
35 000 орків за майже пять місяців війни для кацапів не є критично багато втрати а скільки у нас в ЗСУ тоді загинуло наших воїнів ?
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07.07.2022 09:42 Відповісти
В 1941 році кацапи несли сотні тисяч втрат в день ....Ось де показник..
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07.07.2022 09:43 Відповісти
 
 