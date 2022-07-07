ЗСУ розгромили російську ДРГ і відбили штурм у районі Добрянки на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ

Українські захисники майже повністю знищили ДРГ окупантів та успішно відбили штурм у районі Добрянки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

"В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим", - йдеться у повідомленні.

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