ЗСУ розгромили російську ДРГ і відбили штурм у районі Добрянки на Південнобузькому напрямку, - Генштаб ЗСУ
Українські захисники майже повністю знищили ДРГ окупантів та успішно відбили штурм у районі Добрянки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.
"В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим", - йдеться у повідомленні.
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від той Добрянки до Південнобузькому напрямку 200 км
Цензор ви хоч би на карту подивились
"Розгромили" ДРГ чисельністю 10-20 орків - це звучить якось несерьйозно...
Може не треба вже так відверто тримати українців за повних ідіотів?