Ворог завдав ракетних ударів по Одещині: знищено ангари із зерном, пошкоджено причал на Зміїному, - ОК "Південь"

Окупанти продовжують атакувати Одещину. Минулої ночі та на світанку ворог завдав ракетних ударів по території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Ворог двічі атакував Одещину. Удар 2 ракетами вночі прийшовся на 2 сільськогосподарських ангари, які зруйновано. В одному з них зберігалось близько 35 т зерна", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними жертв нема.

"А на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атаковано 2 ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал", - додають в ОК "Південь".

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