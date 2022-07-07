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Новини Війна
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Ворог завдав ракетних ударів по Одещині: знищено ангари із зерном, пошкоджено причал на Зміїному, - ОК "Південь"

Окупанти продовжують атакувати Одещину. Минулої ночі та на світанку ворог завдав ракетних ударів по території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Ворог двічі атакував Одещину. Удар 2 ракетами вночі прийшовся на 2 сільськогосподарських ангари, які зруйновано. В одному з них зберігалось близько 35 т зерна", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними жертв нема.

"А на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атаковано 2 ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал", - додають в ОК "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти з літака Су-35 випустили ракету Х-31 в напрямку Одещини, сили ППО ліквідували загрозу, - ОК "Південь"

Ворог завдав ракетних ударів по Одещині: знищено ангари із зерном, пошкоджено причал на Зміїному, - ОК Південь 01
Ворог завдав ракетних ударів по Одещині: знищено ангари із зерном, пошкоджено причал на Зміїному, - ОК Південь 02
Ворог завдав ракетних ударів по Одещині: знищено ангари із зерном, пошкоджено причал на Зміїному, - ОК Південь 03
Ворог завдав ракетних ударів по Одещині: знищено ангари із зерном, пошкоджено причал на Зміїному, - ОК Південь 04

Автор: 

армія рф (17196) зерно (3114) Зміїний (164) обстріл (28212) Одеська область (3186) ракети (4001)


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Топ коментарі
+10
https://t.me/BerezaJuice/16996 Борислав Береза, з Києва : "Сегодня ночью из Белгорода пытались запустить "Искандеры" по Харькову. Но те "отказались" и упали в Белгороде. Ждём сообщений о том, что ночью Украина обстреляла Белгород. Искандерами.

...

А может это были ракеты-бумеранги?"
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07.07.2022 08:44
+6
В Україні давно вже повинні бути ракети з радіусом дії мінімум тисячу кілометрів, для ударів у відповідь по РФ. Якщо уряд і президент України на це не здатні, то йдіть!! Звільніть місце для тих, хто зможе одержати від умовного Заходу ці ракети (і можливо виробляти свої).
Ще зовсім небагато і від України залишаться одні руїни, якщо не буде вирішено питання з ударами у відповідь. Якщо і удари у відповідь не допоможуть - то все одно їх необхідно наносити
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07.07.2022 08:55
+4
Так той причал і наші непогано пошкодили коли техніку кацапську на ньому палили ТОму ще х/з - хто більше шкоди наробив Інша справа - "нахрєна" воно кацапам треба? Нашим той причал зараз - ні до чого І поки війна не закінчиться - він нам буде без потреби А кацапи просто б"ють від безсилля - "а шоб було"!
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07.07.2022 08:41
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***** спало ,а орки це робили, деж пауза для орків,само чемодане низейшество ,відало наказ ?
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07.07.2022 08:36 Відповісти
Надо в ответ лапотным все спиртзаводы уничтожить,может хоть протрезвеют.
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07.07.2022 08:38 Відповісти
- Разбить?
- Да!
- Поллитра?!
- Естественно!
- ДА Я ТЕБЯ!!!
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07.07.2022 08:43 Відповісти
ДВА КАЦАПОАЛКАША СКИНУЛИСЬ НА ЧЕКУШКУ. Выходят из магазина счастливые, в предвкушении опохмелиться. Вдруг тыць, бытылка вы... выскальзывает из рук и дзень-дзелень о бруковку, разбилась. второй кореш начал рвать на себе волосы. Вдруг глып, а разбивший фуфырик стоит невозмутимо, лишь руки - в карманах. Второй прекратил рвать на своей голове волосы и набросился с кулаками на разбившего чекушку, мол не переживает... Разбивший порцию опохмела невозмутимо вытаскивае руки из карманов и показывает своему корешу, мол, каждый волнуется по-своему( в руках открученные "гогошары").
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07.07.2022 08:52 Відповісти
Так той причал і наші непогано пошкодили коли техніку кацапську на ньому палили ТОму ще х/з - хто більше шкоди наробив Інша справа - "нахрєна" воно кацапам треба? Нашим той причал зараз - ні до чого І поки війна не закінчиться - він нам буде без потреби А кацапи просто б"ють від безсилля - "а шоб було"!
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07.07.2022 08:41 Відповісти
Цапорилi зруйнували пiрс - це означае, що вони навiть не мрiють повертатися на Змiiний. СМЕРТЬ ВОРРОГАМ !!!
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07.07.2022 08:41 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/16996 Борислав Береза, з Києва : "Сегодня ночью из Белгорода пытались запустить "Искандеры" по Харькову. Но те "отказались" и упали в Белгороде. Ждём сообщений о том, что ночью Украина обстреляла Белгород. Искандерами.

...

А может это были ракеты-бумеранги?"
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07.07.2022 08:44 Відповісти
Пирс орки разрушили от злобы на сувенирную монету со Змеиным выпущенную в США, свидетельствующую о вечном кацапском позоре на этом острове.
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07.07.2022 08:45 Відповісти
В Україні давно вже повинні бути ракети з радіусом дії мінімум тисячу кілометрів, для ударів у відповідь по РФ. Якщо уряд і президент України на це не здатні, то йдіть!! Звільніть місце для тих, хто зможе одержати від умовного Заходу ці ракети (і можливо виробляти свої).
Ще зовсім небагато і від України залишаться одні руїни, якщо не буде вирішено питання з ударами у відповідь. Якщо і удари у відповідь не допоможуть - то все одно їх необхідно наносити
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07.07.2022 08:55 Відповісти
Якщо ти не в курсі, то уряд і президент просили такі ракети, та Захід принципово поки що не хоче їх давати, щоб українці не атакували територію параші, бо та може використати ядерну зброю. У нас же нема де виробляти таку зброю-оркостан закидав ракетами усі подібні підприємства.
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07.07.2022 09:04 Відповісти
до повномасштабної агресії була така можливість. Але...
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07.07.2022 09:16 Відповісти
Звідки інфо, що просили також і з МО? Там може бути інша думка, як з Нептуном і Стугнами.
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07.07.2022 09:54 Відповісти
Я навіть знаю за кого ти голосував 73-й.
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07.07.2022 10:55 Відповісти
Легенда мавзолейных хмырей об "одиннарод" рассыпалась сама по себе...
Украина выживет...РабZeя нет...
Борис Немцов.2015г
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07.07.2022 08:57 Відповісти
xотят лі рускіе войни спитав кацап у сатани відповідае сатана там де кацап там все війна
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07.07.2022 09:05 Відповісти
A Russian government aircraft has almost completed its 9 hour flight from Moscow to Basel. https://www.flightradar24.com/RSD086/2c87944f?fbclid=IwAR2lN6wS1FI72_x8yLYCizGLW8YfDzE6qV3rwyW5ZLNGc_i__2R3pjCdVC4 https://www.flightradar24.com/RSD086/2c87944f Without airspace restrictions, the flight would take just over 3 hours.
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07.07.2022 09:10 Відповісти
принцип ферма - руцкий самолёт выбирает из множества путей между двумя точками тот путь, который потребует наибольшего времени.
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07.07.2022 09:21 Відповісти
Некуй розслаблятись. Раха не видохлась, не устала, ресурси не исчерпани, пауз не бере. У них ракет ще десятки тисяч з 60 р., мільйони снарядів, тисячі танків і десятки тисяч іншоі гус та коліс техніки. От свіжого мяса на складах немає, баби нових ненарожали. Щодня сотні ліквідованих свинособак зможуть зупинити мордор.
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07.07.2022 09:15 Відповісти
Ну те, що орки будуть постійно обстрілювати о.Зміїний і сумніву немає. Це ж підлі мерзоти.
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07.07.2022 09:47 Відповісти
У нас у ВЛАДІ є ХОЧАБ ОДНА розумна людина?БЛІН!Після розстрілу зернового терміналу в Миколаєві було зрозуміло,що рашисти будуть НИЩІТИ зерносховища.Чому досі зерно не розвезли по іншим,малим,ангарам?Бо воно приватне?Так блін ЗАМІСТЬ фінансування зрадників ОРДЛО,через МінСоц,,викупіть за ціі МІЛЬЯРДИ гривень зерно,та зробіть зерновий запас.Чи ви не розумієте,що ВРОЖАЮ зернових ЦЬОГО РОКУ,боюсь,НЕ БУДЕ?РАШИСТИ спалять зерно,ще на корню артилерією та підпалами?Припеніть цей ТРЬОП про вивіз та продаж зерна,бо приречете країну на ГОЛОД.Влада, з зерном, "ЙДЕ по граблях",як зі зривом оборонних замовлень.Схаменіться!
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07.07.2022 09:59 Відповісти
 
 