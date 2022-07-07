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Унаслідок агресії РФ в Україні 347 дітей загинули та понад 646 поранені, - Офіс генпрокурора

діти

Станом на ранок 7 липня 2022 року більш ніж 993 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 347 дітей загинуло та понад 646 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 347, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій – 31", - йдеться в повідомленні.

Так, 6 липня війська РФ здійснили ракетний обстріл м. Торецьк Донецької області. Під завалами одного зі зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину.

6 липня внаслідок обстрілів м. Скадовськ Херсонської області одна дитина зазнала тілесних ушкоджень.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Їжі не вистачає, а готують її просто неба: Рашисти в окупованому Маріуполі наражають дітей на небезпеку. ФОТО

Автор: 

діти (5041) Офіс Генпрокурора (3239)


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07.07.2022 10:21 Відповісти
Тільки в одному Маріуполі загинуло на порядок більше дітей, ніж в цій хозарській статистиці.
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07.07.2022 10:28 Відповісти
 
 