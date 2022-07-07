Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 650 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1602 танки та 3797 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 500 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 36650 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1602 (+2) од,

бойових броньованих машин - 3797 (+8) од,

артилерійських систем - 815 (+3) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 107 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3),

крилаті ракети - 155 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) од,

спеціальна техніка - 66 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.