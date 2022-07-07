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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 650 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1602 танки та 3797 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 500 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 36650 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1602 (+2) од,

бойових броньованих машин - 3797 (+8) од,

артилерійських систем - 815 (+3) од,

РСЗВ  - 247 (+0) од,

засоби ППО  - 107 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 667 (+3),

крилаті ракети - 155 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) од,

спеціальна техніка  - 66 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 650 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1602 танки та 3797 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6488) ліквідація (3855) знищення (7138) техніка (1820) втрати (4383)


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Утилізація мокшебурятської орди триває!!!)))
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07.07.2022 09:16 Відповісти
Вчора між Мелітополем і Токмаком "втомився" ще один міст.
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07.07.2022 09:24 Відповісти
36 000 орків при тому що штурмували та окупували багато наших великих міст критично дуже мало. Для кацапів це не великі втрати. В 1941 році кожен день гинуло десятки тисяч червонодупих.
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07.07.2022 09:47 Відповісти
Настане день - закінчиться русня.
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07.07.2022 10:18 Відповісти
От мені цікаво - хто ж ту дохлу підарасню рахує?
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07.07.2022 21:53 Відповісти
 
 