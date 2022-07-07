Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 650 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1602 танки та 3797 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 500 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 36650 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1602 (+2) од,
бойових броньованих машин - 3797 (+8) од,
артилерійських систем - 815 (+3) од,
РСЗВ - 247 (+0) од,
засоби ППО - 107 (+0) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 667 (+3),
крилаті ракети - 155 (+2),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2665 (+17) од,
спеціальна техніка - 66 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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