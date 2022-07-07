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У Польщі обговорюють можливості створення зернового терміналу для допомоги Україні

зерно

Польща намагається вирішити логістичні проблеми, що дасть можливість швидше перевезти з України до морських портів країни збіжжя, призначене для країн Африки та Азії.

Про це йшлося під час першого засідання Міжвідомчої групи з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України, яке відбулося в середу в міністерстві сільського господарства Польщі під керівництвом віцепрем’єр-міністра, міністра сільського господарства РП Генрика Ковальчика, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Учасники засідання проаналізували ситуацію щодо можливості транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з території України. Проблеми логістики обговорювалися в трьох основних місцях: на прикордонних переходах, на залізничному транспорті та в морпортах. Міністри розподілили між собою завдання.

Найнагальнішими завданнями є подальше вдосконалення роботи прикордонних пунктів шляхом збільшення кількості ветеринарів, а також можливе будівництво тимчасових складів на кордоні з Україною.

"Важливо також покращити можливості залізничного руху для 15 потягів на базі вагонних візків, які мають українці, аби можна було транспортувати зерно безпосередньо в українських вагонах до порту в Гданську", - заявив віцепрем'єр-міністр Ковальчик.

Він додав, що до Гданського порту їздили б також вантажівки із зерном.

Під час зустрічі обговорювалися можливості створення зернового терміналу складською площею близько 100 тис. тон. Це дало б змогу експортувати у великих масштабах як українське, так і польське зерно.

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"Зернові є критично важливим продуктом для протидії перспективі голоду в Африці та арабських країнах. Ми зобов’язані допомогти Україні з експортом. Для цього ми маємо розглядати різні рішення та шукати нові можливості",- наголосив віце-прем’єр Ковальчик.

Міжвідомча група з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України є допоміжним органом, який був створений 23 червня розпорядженням глави польського уряду. До неї входять, зокрема, представники міністерств та відомств: сільського господарства, державних активів, економіки, внутрішніх та закордонних справ, міністр з питань членства Польщі в ЄС, голова канцелярії прем’єра, голова урядового агентства стратегічних резервів Польщі.

Автор: 

зерно (3114) Польща (8478) експорт (4459)


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мені сподобалась раніше висловлена ідея по створенню перевалочного пункту на кордоні. З однієї сторони кордону підходить колія з советським стандартом, з іншої сторони з європейським. Зерно з вагонів висипається в завальні ями і без зберігання завантажується у вагони на тій стороні.
А тоді залізницею відправляється в порт. Якщо вантажівками, то окремий прикордонний контроль (пломби відправника перевірили і достатньо). І теж до портового терміналу. Нібулон будував порти за пару місяців. Але скоріше за все замовляв деталі елеваторів зарані.
Довго Європа чухається. Можна вже було й побудувати. Чотири місяці окупації півдня.
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07.07.2022 09:43 Відповісти
стара повія Європа чекала, що рф нас захопить і можна буде зерно за безцінь, або ж навіть задарма вивезти..а тут халепа..українці і зерно зібрали і нове засіяли..тепер дупи чухають, як його вивети..воплять про світовий голод..діти мов, в Ариці голодують..а наших дітей вбивають і нічого???
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07.07.2022 09:49 Відповісти
Польша обговорюе ? А як же ЛУГАНО , куда попхалось 140 человік з жінками , дітьми і коханками ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ
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07.07.2022 09:58 Відповісти
Я думав його вже доробляють... Капець...
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08.07.2022 17:53 Відповісти
 
 