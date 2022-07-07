Окупанти бояться ударів HIMARS та тікають з баз та складів у Запорізькій області, - ОВА
За інформацією української розвідки, після ураження Збройними силами України військових об'єктів окупантів з високоточної зброї, на тимчасово окупованій території Запорізької області, у армії окупанта розпочалася паніка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Військовослужбовці російських окупаційних військ масово покидають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки РФ, побоюючись нових ударів РСЗВ Himars", - йдеться у повідомленні.
У ОВА зазначають, що до тимчасово окупованої території Запорізької області прибув підрозділ ФСБ РФ із завданням провести розшукові дії щодо факту дезертирства близько 30 військовослужбовців РФ, що залишили місця дислокації підрозділів.
Топ коментарі
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Вони же по 1-3 у подвали-каналізацію ховаються.
На це хімарси витрачати?
Напоминаю, запасы попкорна не резиновые. Запасайтесь заранее
https://www.youtube.com/watch?v=MksUvwYM_WQ
Здається хтось бреше.