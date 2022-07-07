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Новини Війна
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Окупанти бояться ударів HIMARS та тікають з баз та складів у Запорізькій області, - ОВА

himars,рсзв

За інформацією української розвідки, після ураження Збройними силами України військових об'єктів окупантів з високоточної зброї, на тимчасово окупованій території Запорізької області, у армії окупанта розпочалася паніка.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Військовослужбовці російських окупаційних військ масово покидають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки РФ, побоюючись нових ударів РСЗВ Himars", - йдеться у повідомленні. 

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У ОВА зазначають, що  до тимчасово окупованої території Запорізької області прибув підрозділ ФСБ РФ із завданням провести розшукові дії щодо факту дезертирства близько 30 військовослужбовців РФ, що залишили місця дислокації підрозділів.

Запорізька область (3566) дезертирство (294) РСЗВ (207)


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Топ коментарі
+14
Дайте координати, куди тікають.
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07.07.2022 09:39
+14
не випускати орків повинні бути утілізіровані всі разом з фсб
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07.07.2022 09:40
+11
Не💨❗Сейчас химарсы работают на дистанции 70 км. Когда будет чисто начнётся работа другими ракетами с большей дальностью, 120 а может и более км👍И в августе будет контрнаступление по чистым от техники ПВО и складов территориям.

Напоминаю, запасы попкорна не резиновые. Запасайтесь заранее
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07.07.2022 09:48
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Дайте координати, куди тікають.
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07.07.2022 09:39 Відповісти
Нахріна?
Вони же по 1-3 у подвали-каналізацію ховаються.
На це хімарси витрачати?
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07.07.2022 09:41 Відповісти
Не куди, а звідки тікають. Тобто координати складу.
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07.07.2022 10:34 Відповісти
Прагнеш допомогти фсб?
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07.07.2022 11:16 Відповісти
не випускати орків повинні бути утілізіровані всі разом з фсб
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07.07.2022 09:40 Відповісти
Все так ******* але луганську область здали, да ЗЕлені тварюки?
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07.07.2022 09:41 Відповісти
Це ви прямо з передової пишете?
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07.07.2022 09:46 Відповісти
З палаючого танка.
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07.07.2022 10:28 Відповісти
Не💨❗Сейчас химарсы работают на дистанции 70 км. Когда будет чисто начнётся работа другими ракетами с большей дальностью, 120 а может и более км👍И в августе будет контрнаступление по чистым от техники ПВО и складов территориям.

Напоминаю, запасы попкорна не резиновые. Запасайтесь заранее
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07.07.2022 09:48 Відповісти
Ага! ПЕРЕМОЖНИЙ НАСТУП! І "Блазень" у сяючих обладунках - попереду! На білому коні!
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07.07.2022 09:58 Відповісти
"Блазень", не "блазень", а наступ і повернення територій буде.
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07.07.2022 10:08 Відповісти
И наступ, и возвращение - все это будет, главное, что-бы ЗЕлена шмаркля, четырежды сбегавший от призыва в армию не путался под ногами у наших героических ВСУ. Да, я не советую после победы всей этой ЗЕленой срани примазываться к нашим победам, могут отгрести по полной программе. Народ помнит, кто блеял о шашлыках в мае вместо того, чтобы вывести войска согласно военному положению и сдаче Юга Украины. За все эта ЗЕленая срань ответит. После победы над кацапней.
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07.07.2022 11:03 Відповісти
Цапячі гузна не залізні, але про "паніку" говорити зарано...
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07.07.2022 09:41 Відповісти
А шо такое?Коношенков же вчера заявил что все уничтожили,орки что не верят своему командованию?
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07.07.2022 09:41 Відповісти
Тікали б вже відразу додому..а то сезон шашликів у розпалі..
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07.07.2022 09:41 Відповісти
Если ********* не желает мира, то надо его выбивать всем Миром.
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07.07.2022 09:42 Відповісти
ФСБ на склади слабо?
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07.07.2022 09:43 Відповісти
кстати зря боятся там все быстро и практически без болезненно происходит главное нечего и не остается утилизировать нечего будет
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07.07.2022 09:44 Відповісти
было бы отлично, если бы они все так убегали
https://www.youtube.com/watch?v=MksUvwYM_WQ
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07.07.2022 13:53 Відповісти
Скажімо так. Окупант тікає, але території не звільняються.
Здається хтось бреше.
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07.07.2022 09:49 Відповісти
Ви ж і брешете, тому що звільнена майже третина окупованих з 24 лютого територій.
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07.07.2022 10:11 Відповісти
Б'ють по складам глибоко у тилу ворога. Звільнення починається з передової
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07.07.2022 11:22 Відповісти
CNN вже HIMARS на фронті https://edition.cnn.com/videos/world/2022/07/06/ukraine-russia-weapon-rocket-launcher-phil-black-tsr-vpx.cnn
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07.07.2022 10:22 Відповісти
******.Скоро сраться начнут.
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07.07.2022 10:47 Відповісти
Треба координати підрозділу ФСБ прибувшого. Показати цім упирям з ФСБ, від чого тікають їхні орки.
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07.07.2022 14:34 Відповісти
Вообще, уничтожение именно ФСБ было бы вообще прекрасно. ***** бы приуныл от такого.
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08.07.2022 01:51 Відповісти
 
 