Окупанти бояться ударів HIMARS та тікають з баз та складів у Запорізькій області, - ОВА

За інформацією української розвідки, після ураження Збройними силами України військових об'єктів окупантів з високоточної зброї, на тимчасово окупованій території Запорізької області, у армії окупанта розпочалася паніка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Військовослужбовці російських окупаційних військ масово покидають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки РФ, побоюючись нових ударів РСЗВ Himars", - йдеться у повідомленні.

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У ОВА зазначають, що до тимчасово окупованої території Запорізької області прибув підрозділ ФСБ РФ із завданням провести розшукові дії щодо факту дезертирства близько 30 військовослужбовців РФ, що залишили місця дислокації підрозділів.