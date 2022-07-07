Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. В районі Ізюму противник намагається вести штурмові дії, - Синєгубов

Вночі російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Синєгубова, близько 1 години ночі одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо - внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

На території області ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

"Окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти Харківщини, будинки людей, господарчі споруди. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. В с. Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники", - зазначив очільник регіону.

Він також зазначив, що протягом минулої доби в Харківському районі 2 цивільних загинули - у Харкові та Харківському районі, 1 чоловіка госпіталізували з Дергачівської громади.

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"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог на окремих ділянках фронту намагається вести штурмові дії. Наші захисники дають ворогу відсіч та тримають свої позиції. Неподалік Шестакового ворог дистанційно замінував автомобільні шляхи. Окупанти вели обстріл населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов повідомляє, що в районі Ізюму противник намагається також вести штурмові дії. Обстріляв райони населених пунктів Курулька та Чепіль.

"Сили оборони України зупиняють усі спроби ворога наступати та завдають йому важких втрат. Підтримуємо ЗСУ! Слава Україні!" - резюмує він.