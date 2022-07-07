Жінка-доброволець із Бразилії Таліта ду Вале загинула від російської ракети, захищаючи Харків. ФОТО
Три тижні тому жінка приїхала в Україну, щоб допомогти боронити нашу землю від російської агресії.
Про загибель Таліти повідомило британське видання Daily Mail, інформує Цензор.НЕТ.
Жінка приїхала до України разом з напарником Дугласом Буріго, колишнім військовослужбовцем. Вони обоє воювали проти окупатів у складі Інтернаціонального легіону.
30 червня під час обстрілу Харкова ду Вале та Буріго перебували у бомбосховищі. Російська ракета поцілила в укриття, й розпочалася пожежа. Жінка задихнулася в димі. Напарник намагався її врятувати, але загинув під обстрілом.
39-річна ду Вале брала участь у гуманітарних місіях по всьому світу й раніше воювала проти ІДІЛ в Іраку, розповідаючи про свій бойовий досвід у YouTube. Зокрема, вона записувала відео про те, як відбувалася снайперська підготовка, коли долучилася до збройних сил Іракського Курдистану.
До цього вивчала юриспруденцію, замолоду працювала моделлю й акторкою, була активісткою-зоозахисницею.
Буріго було 40 років. Він раніше служив у бразильській армії. Потім працював водієм вантажівки, мав свою шиномонтажну майстерню.
МЗС Бразилії підтвердило загибель двох своїх громадян.
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Кацапи здохніть.
І не снайперка, а снайпер! Замахався вже повторювати! Хто бере таких неграмотних на роботу?
Если посмотреть кто кроме регулярных войск воюет в Украине, получается любопытный тренд. В украинской стороне профессора, знаменитости в хорошем смысле итд. В российской - вагнеровцы с неофашистами и просто каким то мраком из дна совка.
Дуже дуже жаль.
любов?
"Женщина приехала в Украину вместе с напарником Дугласом Буриго, бывшим военнослужащим. Они оба воевали против оккупатов в составе Интернационального легиона.30 июня при обстреле Харькова ду Вале и Буриго находились в бомбоубежище. Российская ракета попала в укрытие, и начался пожар. Женщина задохнулась в дыму. Напарник пытался ее спасти, но погиб под обстрелом." Источник:
Сильно удивляются когда оказываются под накрытием артиллерии, градов и ураганов. Бегают потом с квадратными глазами, в глубоком шоке, не успевают поделится своим опытом в соцсетях как переходят в разряд 200-ых. Привыкли у себя на западах воевать точечно, с технологическим приемуществом, против аборигенов и папуасов. А тут херак, и даже из убежища не успеваешь выбежать.
Про эту же что сказать...
Это тебе не Ирак и не ИГИЛ, девочка.
Тут враг не церемонится и ****** всерьез, да по площадям. Не мелочась, не разбирая целей и не жалея боеприпасов.
RIP
І доводиться говорити - земля їй пухом...
Жалко
Земля ей пухом