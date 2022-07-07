Жінка-доброволець із Бразилії Таліта ду Вале загинула від російської ракети, захищаючи Харків. ФОТО

Три тижні тому жінка приїхала в Україну, щоб допомогти боронити нашу землю від російської агресії.

Про загибель Таліти повідомило британське видання Daily Mail, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка приїхала до України разом з напарником Дугласом Буріго, колишнім військовослужбовцем. Вони обоє воювали проти окупатів у складі Інтернаціонального легіону.

30 червня під час обстрілу Харкова ду Вале та Буріго перебували у бомбосховищі. Російська ракета поцілила в укриття, й розпочалася пожежа. Жінка задихнулася в димі. Напарник намагався її врятувати, але загинув під обстрілом.

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39-річна ду Вале брала участь у гуманітарних місіях по всьому світу й раніше воювала проти ІДІЛ в Іраку, розповідаючи про свій бойовий досвід у YouTube. Зокрема, вона записувала відео про те, як відбувалася снайперська підготовка, коли долучилася до збройних сил Іракського Курдистану.

До цього вивчала юриспруденцію, замолоду працювала моделлю й акторкою, була активісткою-зоозахисницею.

Буріго було 40 років. Він раніше служив у бразильській армії. Потім працював водієм вантажівки, мав свою шиномонтажну майстерню.

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МЗС Бразилії підтвердило загибель двох своїх громадян.

















